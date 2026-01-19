Sports on TV for Jan. 19, 2026: Indiana travels to Miami for CFP title game

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, Jan. 19
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
11 a.m.
CBSSN — Northeastern at Monmouth
1 p.m.
CBSSN — Drexel at Towson
ESPNU — Vermont at Albany (NY)
3 p.m.
CBSSN — Saint Joseph’s at VCU
5 p.m.
CBSSN — George Washington at George Mason
6 p.m.
FS1 — Providence at Marquette
7 p.m.
CBSSN — Loyola Maryland at Lehigh
9 p.m.
CBSSN — NC A&T at Hampton
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
FOX — Ohio St. at TCU
2:30 p.m.
FOX — Michigan at Vanderbilt
5 p.m.
FOX — Notre Dame at UConn
COLLEGE FOOTBALL
7:45 p.m.
ACCN — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami (Field Pass with ACC Huddle)
ESPN — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami
ESPN2 — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami (Field Pass with The Pat McAfee Show)
ESPNEWS — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami (SkyCast)
ESPNU — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami (Film Room)
GOLF
2 p.m.
GOLF — Korn Ferry Tour: The The Bahamas Great Abaco Classic, Second Round, The Abaco Club on Winding Bay, North Abaco, Bahamas
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
11 a.m.
ESPN2 — Dynamic Prep (Texas) vs. Prolific Prep (Fla.)
3 p.m.
ESPNU — St. John Bosco (Calif.) vs. Columbus (Fla.)
5 p.m.
ESPNU — Spire Academy (Ohio) vs. Brewster Academy (N.H.)
NBA BASKETBALL
1 p.m.
PEACOCK — Milwaukee at Atlanta
2:30 p.m.
NBC — Oklahoma City at Cleveland
PEACOCK — Oklahoma City at Cleveland
5 p.m.
NBC — Dallas at New York
PEACOCK — Dallas at New York
8 p.m.
NBC — Boston at Detroit
PEACOCK — Boston at Detroit
NHL HOCKEY
1:30 p.m.
TNT — Buffalo at Carolina
TRUTV — Buffalo at Carolina
4 p.m.
TNT — Washington at Colorado
TRUTV — Washington at Colorado
TENNIS
3 a.m.
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia
3 a.m. (Tuesday)
ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia