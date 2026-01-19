Sports on TV for Jan. 19, 2026: Indiana travels to Miami for CFP title game

Indiana quarterback Fernando Mendoza (15) reacts during the second half of the Peach Bowl NCAA college football playoff semifinal against Oregon, Friday, Jan. 9, 2026, in Atlanta. (AP Photo/Brynn Anderson)

Credit: AP

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Jan. 19

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

11 a.m.

CBSSN — Northeastern at Monmouth

1 p.m.

CBSSN — Drexel at Towson

ESPNU — Vermont at Albany (NY)

3 p.m.

CBSSN — Saint Joseph’s at VCU

5 p.m.

CBSSN — George Washington at George Mason

6 p.m.

FS1 — Providence at Marquette

7 p.m.

CBSSN — Loyola Maryland at Lehigh

9 p.m.

CBSSN — NC A&T at Hampton

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

FOX — Ohio St. at TCU

2:30 p.m.

FOX — Michigan at Vanderbilt

5 p.m.

FOX — Notre Dame at UConn

COLLEGE FOOTBALL

7:45 p.m.

ACCN — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami (Field Pass with ACC Huddle)

ESPN — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami

ESPN2 — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami (Field Pass with The Pat McAfee Show)

ESPNEWS — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami (SkyCast)

ESPNU — CFP National Championship: Miami vs. Indiana, Miami (Film Room)

GOLF

2 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: The The Bahamas Great Abaco Classic, Second Round, The Abaco Club on Winding Bay, North Abaco, Bahamas

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

11 a.m.

ESPN2 — Dynamic Prep (Texas) vs. Prolific Prep (Fla.)

3 p.m.

ESPNU — St. John Bosco (Calif.) vs. Columbus (Fla.)

5 p.m.

ESPNU — Spire Academy (Ohio) vs. Brewster Academy (N.H.)

NBA BASKETBALL

1 p.m.

PEACOCK — Milwaukee at Atlanta

2:30 p.m.

NBC — Oklahoma City at Cleveland

PEACOCK — Oklahoma City at Cleveland

5 p.m.

NBC — Dallas at New York

PEACOCK — Dallas at New York

8 p.m.

NBC — Boston at Detroit

PEACOCK — Boston at Detroit

NHL HOCKEY

1:30 p.m.

TNT — Buffalo at Carolina

TRUTV — Buffalo at Carolina

4 p.m.

TNT — Washington at Colorado

TRUTV — Washington at Colorado

TENNIS

3 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia

3 a.m. (Tuesday)

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia

