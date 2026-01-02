Sports on TV for Jan. 2, 2026

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Friday, Jan. 2
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
CBSSN — Lamar at McNeese St.
ESPNU — Kennesaw St. at Liberty
PEACOCK — Southern Cal at Michigan
7:30 p.m.
PEACOCK — Oregon at Maryland
8 p.m.
ACCN — Louisville at Stanford
PEACOCK — Ohio St. at Rutgers
9 p.m.
PEACOCK — Michigan St. at Nebraska
11 p.m.
ESPN2 — Notre Dame at California
COLLEGE FOOTBALL
1 p.m.
ESPN — Lockheed Martin Armed Forces Bowl: Rice vs. Texas St., Fort Worth, Texas
4:30 p.m.
ESPN — AutoZone Liberty Bowl: Navy vs. Cincinnati, Memphis, Tenn.
8 p.m.
ESPN — Duke’s Mayo Bowl: Wake Forest vs. Mississippi St., Charlotte, N.C.
FOX — Trust & Will Holiday Bowl: Arizona vs. SMU, San Diego
GOLF
7 p.m.
ESPN2 — TGL: Boston Common Golf vs. Los Angeles Golf Club
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Denver at Cleveland
10 p.m.
PRIME VIDEO — Oklahoma City at Golden State
NHL HOCKEY
8 p.m.
TNT — Winter Classic: N.Y. Rangers vs. Florida, Miami
TRUTV — Winter Classic: N.Y. Rangers vs. Florida, Miami