Sports on TV for Jan. 2, 2026

Phoenix Suns forward Dillon Brooks, right, passes around Cleveland Cavaliers forward Nae'Qwan Tomlin (35) in the second half of an NBA basketball game Wednesday, Dec. 31, 2025, in Cleveland. (AP Photo/Sue Ogrocki)

Phoenix Suns forward Dillon Brooks, right, passes around Cleveland Cavaliers forward Nae'Qwan Tomlin (35) in the second half of an NBA basketball game Wednesday, Dec. 31, 2025, in Cleveland. (AP Photo/Sue Ogrocki)
Sports
31 minutes ago
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, Jan. 2

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

CBSSN — Lamar at McNeese St.

ESPNU — Kennesaw St. at Liberty

PEACOCK — Southern Cal at Michigan

7:30 p.m.

PEACOCK — Oregon at Maryland

8 p.m.

ACCN — Louisville at Stanford

PEACOCK — Ohio St. at Rutgers

9 p.m.

PEACOCK — Michigan St. at Nebraska

11 p.m.

ESPN2 — Notre Dame at California

COLLEGE FOOTBALL

1 p.m.

ESPN — Lockheed Martin Armed Forces Bowl: Rice vs. Texas St., Fort Worth, Texas

4:30 p.m.

ESPN — AutoZone Liberty Bowl: Navy vs. Cincinnati, Memphis, Tenn.

8 p.m.

ESPN — Duke’s Mayo Bowl: Wake Forest vs. Mississippi St., Charlotte, N.C.

FOX — Trust & Will Holiday Bowl: Arizona vs. SMU, San Diego

GOLF

7 p.m.

ESPN2 — TGL: Boston Common Golf vs. Los Angeles Golf Club

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Denver at Cleveland

10 p.m.

PRIME VIDEO — Oklahoma City at Golden State

NHL HOCKEY

8 p.m.

TNT — Winter Classic: N.Y. Rangers vs. Florida, Miami

TRUTV — Winter Classic: N.Y. Rangers vs. Florida, Miami

