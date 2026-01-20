Sports on TV for Jan. 20, 2026: Dayton basketball travels to La Salle on ESPN+

Dayton huddles before a game against Loyola Chicago on Friday, Jan. 16, 2026, at UD Arena. David Jablonski/Staff

Credit: David Jablonski

Sports
1 hour ago
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, Jan. 20

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

BTN — Minnesota at Ohio St.

ESPN+ — Dayton at La Salle

7 p.m.

ACCN — NC State at Clemson

CBSSN — UCF at Iowa St.

ESPN+ — Cleveland State at Wright State

ESPN2 — LSU at Florida

ESPNU — Florida St. at Miami

FS1 — Seton Hall at St. John’s

PEACOCK — Indiana at Michigan

SECN — Oklahoma at South Carolina

7:30 p.m.

TRUTV — DePaul at Butler

8:30 p.m.

BTN — Rutgers at Iowa

9 p.m.

ACCN — SMU at Wake Forest

CBSSN — Utah at Kansas St.

ESPN — Vanderbilt at Arkansas

ESPNU — Auburn at Mississippi

FS1 — Michigan St. at Oregon

PEACOCK — Texas Tech at Baylor

SECN — Georgia at Missouri

10 p.m.

PEACOCK — Purdue at UCLA

11 p.m.

ESPN — Kansas at Colorado

FS1 — UNLV at Utah St.

GOLF

2 p.m.

GOLF — Korn Ferry Tour: The The Bahamas Great Abaco Classic, Third Round, The Abaco Club on Winding Bay, North Abaco, Bahamas

7 p.m.

ESPN — TGL: Jupiter Links Golf Club vs. Los Angeles Golf Club

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: San Antonio at Houston

PEACOCK — San Antonio at Houston

10 p.m.

NBC — Regional Coverage: L.A. Lakers at Denver

PEACOCK — L.A. Lakers at Denver

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Boston at Dallas

10 p.m.

TNT — New Jersey at Edmonton

TRUTV — New Jersey at Edmonton

TENNIS

3 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia

9 p.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, First Round, Melbourne, Australia

3 a.m. (Wednesday)

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Second Round, Melbourne, Australia

