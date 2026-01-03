Sports on TV for Jan. 3, 2026

(All times Eastern)
Saturday, Jan. 3
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
11 a.m.
ESPN2 — Virginia at NC State
Noon
ACCN — Virginia Tech at Wake Forest
CBSSN — Northeastern at Campbell
CW — Clemson at Pittsburgh
ESPN — Kentucky at Alabama
ESPNU — UTSA at Temple
FOX — Providence vs. St. John’s, New York
TNT — Villanova at Butler
USA — VCU at Duquesne
1 p.m.
ESPN2 — Oklahoma St. at Texas Tech
SECN — Auburn at Georgia
1:30 p.m.
CBS — BYU at Kansas St.
2 p.m.
ACCN — Boston College at Georgia Tech
CBSSN — Dayton at Loyola of Chicago
ESPNU — Vanderbilt at South Carolina
FS1 — Xavier at DePaul
PEACOCK — Kansas at UCF
FOX — Houston at Cincinnati
TNT — Baylor at TCU
USA — La Salle at George Washington
2:15 p.m.
CW — North Carolina at SMU
3 p.m.
ESPN2 — Tennessee at Arkansas
3:30 p.m.
SECN — Mississippi at Oklahoma
3:45 p.m.
CBS — Duke at Florida St.
4 p.m.
CBSSN — Oral Roberts at N. Dakota St.
ESPNU — LSU at Texas A&M
PEACOCK — Arizona at UTA
USA — Rhode Island at George Mason
5 p.m.
BTN — Minnesota at Northwestern
ESPN2 — Colorado at Arizona St.
6 p.m.
CBSSN — Davidson at Saint Joseph’s
ESPNU — Wichita St. at Charlotte
SECN — Mississippi St. at Texas
7 p.m.
BTN — Illinois at Penn St.
PEACOCK — UCLA at Iowa
8 p.m.
CBSSN — Wyoming at New Mexico
FOX — Purdue at Wisconsin
8:30 p.m.
SECN — Florida at Missouri
10 p.m.
CBSSN — Boise St. at San Diego St.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
FS1 — Seton Hall at UConn
4 p.m.
ACCN — Notre Dame at Georgia Tech
8 p.m.
PEACOCK — Southern Cal at UCLA
NBA BASKETBALL
5 p.m.
NBATV — Minnesota at Miami
7:30 p.m.
NBATV — Philadelphia at New York
10:30 p.m.
NBATV — Boston at L.A. Clippers
NFL FOOTBALL
4:30 p.m.
ABC/ESPN — Carolina at Tampa Bay
8 p.m.
ABC/ESPN — Seattle at San Francisco
NHL HOCKEY
Noon
ABC — Pittsburgh at Detroit
7 p.m.
NHLN — Toronto at N.Y. Islanders
SOCCER (MEN’S)
7:30 a.m.
USA — English Premier League: Nottingham Forest at Aston Villa
10 a.m.
USA — English Premier League: Burnley at Brighton & Hove Albion
12:30 p.m.
NBC — English Premier League: Arsenal at AFC Bournemouth