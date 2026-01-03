Sports on TV for Jan. 3, 2026

Tampa Bay Buccaneers quarterback Baker Mayfield (6) throws a pass against the Miami Dolphins during the first half of an NFL football game Sunday, Dec. 28, 2025, in Miami Gardens, Fla. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Credit: AP

Credit: AP

Tampa Bay Buccaneers quarterback Baker Mayfield (6) throws a pass against the Miami Dolphins during the first half of an NFL football game Sunday, Dec. 28, 2025, in Miami Gardens, Fla. (AP Photo/Rebecca Blackwell)
Sports
16 minutes ago
X

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, Jan. 3

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

11 a.m.

ESPN2 — Virginia at NC State

Noon

ACCN — Virginia Tech at Wake Forest

CBSSN — Northeastern at Campbell

CW — Clemson at Pittsburgh

ESPN — Kentucky at Alabama

ESPNU — UTSA at Temple

FOX — Providence vs. St. John’s, New York

TNT — Villanova at Butler

USA — VCU at Duquesne

1 p.m.

ESPN2 — Oklahoma St. at Texas Tech

SECN — Auburn at Georgia

1:30 p.m.

CBS — BYU at Kansas St.

2 p.m.

ACCN — Boston College at Georgia Tech

CBSSN — Dayton at Loyola of Chicago

ESPNU — Vanderbilt at South Carolina

FS1 — Xavier at DePaul

PEACOCK — Kansas at UCF

FOX — Houston at Cincinnati

TNT — Baylor at TCU

USA — La Salle at George Washington

2:15 p.m.

CW — North Carolina at SMU

3 p.m.

ESPN2 — Tennessee at Arkansas

3:30 p.m.

SECN — Mississippi at Oklahoma

3:45 p.m.

CBS — Duke at Florida St.

4 p.m.

CBSSN — Oral Roberts at N. Dakota St.

ESPNU — LSU at Texas A&M

PEACOCK — Arizona at UTA

USA — Rhode Island at George Mason

5 p.m.

BTN — Minnesota at Northwestern

ESPN2 — Colorado at Arizona St.

6 p.m.

CBSSN — Davidson at Saint Joseph’s

ESPNU — Wichita St. at Charlotte

SECN — Mississippi St. at Texas

7 p.m.

BTN — Illinois at Penn St.

PEACOCK — UCLA at Iowa

8 p.m.

CBSSN — Wyoming at New Mexico

FOX — Purdue at Wisconsin

8:30 p.m.

SECN — Florida at Missouri

10 p.m.

CBSSN — Boise St. at San Diego St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

FS1 — Seton Hall at UConn

4 p.m.

ACCN — Notre Dame at Georgia Tech

8 p.m.

PEACOCK — Southern Cal at UCLA

NBA BASKETBALL

5 p.m.

NBATV — Minnesota at Miami

7:30 p.m.

NBATV — Philadelphia at New York

10:30 p.m.

NBATV — Boston at L.A. Clippers

NFL FOOTBALL

4:30 p.m.

ABC/ESPN — Carolina at Tampa Bay

8 p.m.

ABC/ESPN — Seattle at San Francisco

NHL HOCKEY

Noon

ABC — Pittsburgh at Detroit

7 p.m.

NHLN — Toronto at N.Y. Islanders

SOCCER (MEN’S)

7:30 a.m.

USA — English Premier League: Nottingham Forest at Aston Villa

10 a.m.

USA — English Premier League: Burnley at Brighton & Hove Albion

12:30 p.m.

NBC — English Premier League: Arsenal at AFC Bournemouth

In Other News
1
Boys basketball: Wayne controls second half in 55-42 win at Springfield
2
Burrow: ‘Something’s got to change’ for Bengals to compete for...
3
Browns’ draft class poised to accomplish rare milestone despite 4-12...
4
A record on the line as Bengals, Browns collide in season finale
5
Centerville grad Courville enters transfer portal after one season at...