Sports on TV for Jan. 6, 2026: Dayton, UC men both in action

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, Jan. 6
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
ESPN — Duke at Louisville
ESPN2 — Cincinnati at West Virginia
ESPNU — South Carolina at LSU
FS1 — Michigan at Penn St.
PEACOCK — St. John’s at Butler
8 p.m.
BTN — Iowa at Minnesota
TRUTV — Georgetown at DePaul
CBSSN — George Washington at Dayton
9 p.m.
ESPN — TCU at Kansas
ESPN2 — Texas at Tennessee
FS1 — Texas Tech at Houston
PEACOCK — UCLA at Wisconsin
10 p.m.
CBSSN — UNLV at Wyoming
11 p.m.
FS1 — San Diego St. at Nevada
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
10 p.m.
BTN — Oregon at Southern Cal
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Regional Coverage: Miami at Minnesota
PEACOCK — Miami at Minnesota
11 p.m.
NBC — Regional Coverage: Dallas at Sacramento
PEACOCK — Dallas at Sacramento
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Florida at Toronto