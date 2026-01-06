Sports on TV for Jan. 6, 2026: Dayton, UC men both in action

Credit: David Jablonski

Sports
1 hour ago
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, Jan. 6

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ESPN — Duke at Louisville

ESPN2 — Cincinnati at West Virginia

ESPNU — South Carolina at LSU

FS1 — Michigan at Penn St.

PEACOCK — St. John’s at Butler

8 p.m.

BTN — Iowa at Minnesota

TRUTV — Georgetown at DePaul

CBSSN — George Washington at Dayton

9 p.m.

ESPN — TCU at Kansas

ESPN2 — Texas at Tennessee

FS1 — Texas Tech at Houston

PEACOCK — UCLA at Wisconsin

10 p.m.

CBSSN — UNLV at Wyoming

11 p.m.

FS1 — San Diego St. at Nevada

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

10 p.m.

BTN — Oregon at Southern Cal

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: Miami at Minnesota

PEACOCK — Miami at Minnesota

11 p.m.

NBC — Regional Coverage: Dallas at Sacramento

PEACOCK — Dallas at Sacramento

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Florida at Toronto

