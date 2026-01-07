Sports on TV for Jan. 7, 2026: Xavier travels to Marquette

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, Jan. 7
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
5 p.m.
CBSSN — Furman at Chattanooga
6:30 p.m.
BTN — Indiana at Maryland
7 p.m.
CBSSN — Saint Louis at VCU
ESPN2 — Missouri at Kentucky
ESPNU — Miami at Wake Forest
FS1 — Xavier at Marquette
PEACOCK — UConn at Providence
7:30 p.m.
PEACOCK — Creighton at Villanova
8 p.m.
PEACOCK — Iowa St. at Baylor
8:30 p.m.
BTN — Washington at Purdue
9 p.m.
CBSSN — Davidson at Loyola of Chicago
ESPNU — SMU at Clemson
FS1 — Kansas St. at Arizona
PEACOCK — Arizona St. at BYU
11 p.m.
FS1 — Grand Canyon at Boise St.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7:30 p.m.
TRUTV — St. John’s at UConn
NHL HOCKEY
7 p.m.
TNT — Dallas at Washington
9:30 p.m.
TNT — St. Louis at Chicago
TRUTV — St. Louis at Chicago