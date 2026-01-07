Sports on TV for Jan. 7, 2026: Xavier travels to Marquette

Xavier forward Tre Carroll (12) dunks the ball during the fist half of an NCAA college basketball game against UConn, Wednesday, Dec. 31, 2025, in Cincinnati. (AP Photo/Carolyn Kaster)

Credit: AP

Credit: AP

Xavier forward Tre Carroll (12) dunks the ball during the fist half of an NCAA college basketball game against UConn, Wednesday, Dec. 31, 2025, in Cincinnati. (AP Photo/Carolyn Kaster)
Sports
0 minutes ago
X

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Jan. 7

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

5 p.m.

CBSSN — Furman at Chattanooga

6:30 p.m.

BTN — Indiana at Maryland

7 p.m.

CBSSN — Saint Louis at VCU

ESPN2 — Missouri at Kentucky

ESPNU — Miami at Wake Forest

FS1 — Xavier at Marquette

PEACOCK — UConn at Providence

7:30 p.m.

PEACOCK — Creighton at Villanova

8 p.m.

PEACOCK — Iowa St. at Baylor

8:30 p.m.

BTN — Washington at Purdue

9 p.m.

CBSSN — Davidson at Loyola of Chicago

ESPNU — SMU at Clemson

FS1 — Kansas St. at Arizona

PEACOCK — Arizona St. at BYU

11 p.m.

FS1 — Grand Canyon at Boise St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7:30 p.m.

TRUTV — St. John’s at UConn

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — Dallas at Washington

9:30 p.m.

TNT — St. Louis at Chicago

TRUTV — St. Louis at Chicago

In Other News
1
Boys basketball: Tippecanoe outlasts Butler in MVL battle of unbeatens
2
‘We needed it’ — Fairmont snaps losing streak with comeback win at...
3
Men’s college basketball: Atlason pours in 21 points off the bench to...
4
Dayton basketball: Flyers beat George Washington for third A-10 win in...
5
Dayton basketball: Flyers 3-0 in A-10 after rallying to beat George...