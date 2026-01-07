Sports on TV for Jan. 8, 2026: Miami faces Ole Miss with CFP berth on the line

Ole Miss head coach Pete Folding talks with reporters during the Sugar Bowl Media Day in New Orleans, Tuesday, Dec. 30, 2025. (David Grunfeld /The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Credit: AP

Credit: AP

Ole Miss head coach Pete Folding talks with reporters during the Sugar Bowl Media Day in New Orleans, Tuesday, Dec. 30, 2025. (David Grunfeld /The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)
Sports
Updated 1 hour ago
X

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, Jan. 8

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

BTN — Northwestern at Michigan St.

7 p.m.

CBSSN — Liberty at Louisiana Tech

8:30 p.m.

BTN — Rutgers at Illinois

9 p.m.

CBSSN — MTSU at UTEP

10:30 p.m.

BTN — Ohio St. at Oregon

11 p.m.

CBSSN — San Francisco at Loyola Marymount

11:30 p.m.

ESPN2 — Santa Clara at Gonzaga

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

TRUTV — Creighton at Marquette

COLLEGE FOOTBALL

7:30 p.m.

ACCN — Vrbo Fiesta Bowl: Miami vs. Mississippi, CFP Semifinal, Glendale, Ariz. (Field Pass)

ESPN — Vrbo Fiesta Bowl: Miami vs. Mississippi, CFP Semifinal, Glendale, Ariz.

ESPN2 — Vrbo Fiesta Bowl: Miami vs. Mississippi, CFP Semifinal, Glendale, Ariz. (Field Pass with The Pat McAfee Show)

ESPNEWS — Vrbo Fiesta Bowl: Miami vs. Mississippi, CFP Semifinal, Glendale, Ariz. (Command Center)

ESPNU — Vrbo Fiesta Bowl: Miami vs. Mississippi, CFP Semifinal, Glendale, Ariz. (SkyCast)

SECN — Vrbo Fiesta Bowl: Miami vs. Mississippi, CFP Semifinal, Glendale, Ariz. (Hometown Call)

FIGURE SKATING

6 p.m.

USA — 2026 U.S. Winter Olympic Trials: U.S. Figure Skating Championships, St. Louis

8 p.m.

USA — 2026 U.S. Winter Olympic Trials: U.S. Figure Skating Championships, St. Louis

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBATV — Miami at Chicago

NBL BASKETBALL

3:30 a.m.

NBATV — Illawarra Hawks vs. South East Melbourne Phoenix

SOCCER (MEN’S)

9:40 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al-Hazem at Al-Hilal

12:15 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Qadsiah at Al Nassr

1:30 p.m.

ESPN2 — Spanish Super Cup: Atletico Madrid vs. Real Madrid, Semifinal, Jeddah, Saudi Arabia

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — United Cup - Day 7 Quarterfinal 3; Brisbane-ATP/WTA, Auckland-WTA & Hong Kong-ATP Early Rounds

5:30 p.m.

TENNIS — United Cup - Day 8 Quarterfinal 4; Brisbane-ATP/WTA, Auckland-WTA & Hong Kong-ATP Quarterfinals

6 a.m. (Friday)

TENNIS — United Cup - Day 8 Quarterfinal 4; Brisbane-ATP/WTA, Auckland-WTA & Hong Kong-ATP Quarterfinals

In Other News
1
Girls basketball: Established group leading Carroll to top of GCL again
2
Wright State basketball: Raiders winning on scoreboard and in...
3
Girls basketball: ‘We were the bigger dog’ — Wayne rallies past...
4
Archdeacon: Jaiun Simon helps orchestrate a Flyers’ victory
5
Cincinnati Bengals: After uneven season and legal trouble, Cam...