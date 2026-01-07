Sports on TV for Jan. 8, 2026: Miami faces Ole Miss with CFP berth on the line

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Thursday, Jan. 8
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
BTN — Northwestern at Michigan St.
7 p.m.
CBSSN — Liberty at Louisiana Tech
8:30 p.m.
BTN — Rutgers at Illinois
9 p.m.
CBSSN — MTSU at UTEP
10:30 p.m.
BTN — Ohio St. at Oregon
11 p.m.
CBSSN — San Francisco at Loyola Marymount
11:30 p.m.
ESPN2 — Santa Clara at Gonzaga
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
TRUTV — Creighton at Marquette
COLLEGE FOOTBALL
7:30 p.m.
ACCN — Vrbo Fiesta Bowl: Miami vs. Mississippi, CFP Semifinal, Glendale, Ariz. (Field Pass)
ESPN — Vrbo Fiesta Bowl: Miami vs. Mississippi, CFP Semifinal, Glendale, Ariz.
ESPN2 — Vrbo Fiesta Bowl: Miami vs. Mississippi, CFP Semifinal, Glendale, Ariz. (Field Pass with The Pat McAfee Show)
ESPNEWS — Vrbo Fiesta Bowl: Miami vs. Mississippi, CFP Semifinal, Glendale, Ariz. (Command Center)
ESPNU — Vrbo Fiesta Bowl: Miami vs. Mississippi, CFP Semifinal, Glendale, Ariz. (SkyCast)
SECN — Vrbo Fiesta Bowl: Miami vs. Mississippi, CFP Semifinal, Glendale, Ariz. (Hometown Call)
FIGURE SKATING
6 p.m.
USA — 2026 U.S. Winter Olympic Trials: U.S. Figure Skating Championships, St. Louis
8 p.m.
USA — 2026 U.S. Winter Olympic Trials: U.S. Figure Skating Championships, St. Louis
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBATV — Miami at Chicago
NBL BASKETBALL
3:30 a.m.
NBATV — Illawarra Hawks vs. South East Melbourne Phoenix
SOCCER (MEN’S)
9:40 p.m.
FS2 — Saudi Pro League: Al-Hazem at Al-Hilal
12:15 p.m.
FS2 — Saudi Pro League: Al Qadsiah at Al Nassr
1:30 p.m.
ESPN2 — Spanish Super Cup: Atletico Madrid vs. Real Madrid, Semifinal, Jeddah, Saudi Arabia
TENNIS
6 a.m.
TENNIS — United Cup - Day 7 Quarterfinal 3; Brisbane-ATP/WTA, Auckland-WTA & Hong Kong-ATP Early Rounds
5:30 p.m.
TENNIS — United Cup - Day 8 Quarterfinal 4; Brisbane-ATP/WTA, Auckland-WTA & Hong Kong-ATP Quarterfinals
6 a.m. (Friday)
TENNIS — United Cup - Day 8 Quarterfinal 4; Brisbane-ATP/WTA, Auckland-WTA & Hong Kong-ATP Quarterfinals