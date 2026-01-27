Sports on TV: Miami hosts UMass on ESPNU

Miami forward Eian Elmer dunks against Kent State forward Rayvon Griffith during overtime of an NCAA college basketball game, Tuesday, Jan. 20, 2026, in Kent, Ohio. (AP Photo/David Dermer)

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, Jan. 27

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

ACCN — Wake Forest at Pittsburgh

6:30 p.m.

FS1 — Michigan St. at Rutgers

7 p.m.

CBSSN — Richmond at VCU

ESPN — Arkansas at Oklahoma

ESPN2 — Virginia at Notre Dame

ESPNU — Syracuse at NC State

PEACOCK — Nebraska at Michigan

SECN — Tennessee at Georgia

SPECTRUM NEWS 1— Rhode Island at Dayton

7:30 p.m.

TNT — Providence at UConn

8 p.m.

ACCN — Georgia Tech at Virginia Tech

8:30 p.m.

FS1 — Kansas St. at West Virginia

9 p.m.

CBSSN — Saint Joseph’s at Loyola of Chicago

ESPN — Kentucky at Vanderbilt

ESPNU — UMass at Miami (Ohio)

PEACOCK — Purdue at Indiana

SECN — Missouri at Alabama

9:30 p.m.

TNT — Creighton at Marquette

10:30 p.m.

FS1 — Grand Canyon at Nevada

11 p.m.

CBSSN — New Mexico at UNLV

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: Milwaukee at Philadelphia

PEACOCK — Milwaukee at Philadelphia

10 p.m.

NBC — Regional Coverage: L.A. Clippers at Utah

PEACOCK — L.A. Clippers at Utah

TENNIS

3 a.m.

ESPN — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia

9 p.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia

3 a.m. (Wednesday)

ESPN — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia

