Sports on TV: TGL tees off on ESPN

FILE - Fans watch play during a match of the TMRW Golf League (TGL) between Jupiter Links Golf Club and Boston Common Golf, Monday, Jan. 27, 2025, in Palm Beach Gardens, Fla. (AP Photo/Rebecca Blackwell,File)

Sports
1 hour ago
(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Jan. 26

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ESPN — Louisville at Duke

FS1 — Penn St. at Ohio St.

9 p.m.

ESPN — Arizona at BYU

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

4:30 p.m.

CBSSN — Bucknell at Lafayette

7 p.m.

ESPNU — Tennessee at Mississippi

8 p.m.

SECN — Florida at LSU

GOLF

7 p.m.

ESPN2 — TGL: Boston Common Golf vs. The Bay Golf Club

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PEACOCK — Orlando at Cleveland

8 p.m.

PEACOCK — Portland at Boston

9:30 p.m.

PEACOCK — Golden State at Minnesota

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Boston at N.Y. Rangers

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

USA — English Premier League: Leeds United at Everton

TENNIS

3 a.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Round of 16, Melbourne, Australia

9 p.m.

ESPN2 — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia

3 a.m. (Tuesday)

ESPN — ATP/WTA: The Australian Open, Quarterfinals, Melbourne, Australia

