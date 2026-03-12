Wrestling: Miami Valley boys and girls state qualifiers

Catholic Central senior Brody Adams qualified for the Division III state wrestling tournament, which is being held this weekend at the Schottenstein Center in Columbus. DAVE THOMPSON / CONTRIBUTED PHOTO

Credit: Brad Piper Photography

Credit: Brad Piper Photography

Sports
1 hour ago
X

Here’s a list of the athletes from the Miami Valley who qualified for the OHSAA state wrestling championships, which are being held this weekend at the Schottenstein Center on the campus of Ohio State University in Columbus.

Wrestling

STATE TOURNAMENT

March 13-15

At OSU Schottenstein Center

Boys

Area Qualifiers

Division I

106: David Pham, Troy; Preston Webb, Miamisburg

113: Callen Owen, Troy; Jayden Knowles, Hamilton

120: Easton Ballinger, Edgewood; Tyler Swaney, Springboro

126: Jeremy Sibrel, Beavercreek

132: Braylon Brown, Troy; Brock Conley, Fairmont; Kevin Huang, Lakota East

138: Jack Bratton, Springboro

144: T.J. Murray, Troy

150: Eli Guerra, Lebanon; Hayden Drake, Fairmont

157: Cole Henson, Springboro; Landon McCargish, Northmont

165: Graham Moyer, Northmont; Nickolai Kaye, Piqua; Carter Canaan, Edgewood; Khary McCall Jr., Springboro

175: Otis Boyette, Xenia; Max Weimer, Springboro

190: Cameron Fiasco, Lakota West; Noah Sandlin, Springboro; Jace Love, Butler

215: Kolby Wallace, Fairmont; Christian Wagers, Lebanon

285: Chandler Moore, Trotwood; Jaiden Davis, Middletown

Division II

106: Blake Foucht, Alter; Carson Wissinger, Clinton-Massie; Cayden McCullough, St. Marys

113: Blaine Napier, Franklin; Henry Craiglow, Alter

120: Rayce Watson, Jonathan Alder

132: Dareyan Egner, Franklin; Cooper Buck, Benjamin Logan; Bronson Begley, Alter

138: Josiah Puller, Wilmington; Ryan Morgan, Alter

144: Owen Weaks, Benjamin Logan; Aldin Short, Franklin

150: Xavier Hummel, Brookville

157: Ronald Johnson II, Chaminade Julienne

165: Jack Berry, Franklin

175: Paul Byerly, Jonathan Alder; Ethan Carpenter, Benjamin Logan

190: Rod Owens, Alter; Alex Kuychiyev, Bethel; Presley Stewart, Eaton

215: Aiden Frederick, Chaminade Julienne; Dash Koelker, Alter

285: Keith Butler, Alter

Division III

106: Trent Huber, Versailles; Brian Fulton, Miami East; Brody Taylor, Covington

113: Jacob Eichhorn, Miami East; Sam Million, Preble Shawnee; Cooper Breslin, Graham

120: Keshawn Blackwell, Indian Lake; Spencer Shore, Miami East

126: Lucas Shore, Miami East; Lucas Merriman, West Liberty-Salem; Brayden Riffell, Indian Lake

132: Nathan Attisano, Legacy Christian; Madden Kilgore, West Liberty-Salem; Blaine Demarco, Graham; Jordan Henderson, Indian Lake

138: Cole Brewer, Versailles; Kyler Langhardt, West Liberty-Salem

144: Brady Hamilton, Coldwater; Gavin Stacy, Mechanicsburg

150: Cole Winemiller, Graham; Sulaiman Muhammed, Northridge; Edward Kessen, Delphos St. John’s

157: Gabe Krieger, Graham; Caleb Ryman, Covington

165: Jake Hoke, Graham; Landyn Knapke, Versailles; Rylan Puckett, West Jefferson

175: Kyler Crooks, Graham; Jaden Green, Parkway; Alex Collins, Carlisle; Bryson Doran, Preble Shawnee; Aidan O’Neal, Mechanicsburg

190: Jake Myer, Fort Recovery; Danny Hoke, Graham

215: Brody Adams, Catholic Central; Sam Bradford, West Liberty-Salem; Logan Souders, Graham; Ayden Cordle, West Jefferson

285: Jett Manley, Waynesville; Christopher Timms, Indian Lake; Gage Stull, Graham Local; Ben Kaiser, Versailles

Girls

100: Lamyah Owensby, Middletown; Teegan Herrington, Badin

105: Ja`Leia Mitchell, Northmont; Ariana Hale, Middletown; Libertie Nigh, Urbana

110: Lilliana Wilson, Brookville; June Pyles-Treser, Stebbins

115: Camryn Gresham, Lakota East; Katilyn Tanner, Northmont

120: Kayah Montague, St. Marys; Caroline Davis, Ross; Kaylin Bradburn, Greenville; Lila Krull, Miamisburg; P.J. Broadus, Lebanon

125: Alyssa Avey, Bethel; Kara Hockenbery, West Jefferson; Avalyn Stockman, Northridge

130: Bella Hughes, Benjamin Logan; Kelsey King, Lakota West; Makirah Hall, Lakota East

135: Alora Strauser, Alter; Brooklyn Hover, Lakota West

140: Bridgette Rice, Delphos St. John’s; Serenity Ulmer-Earnest, Fairborn; Chanelle Trammell, Lebanon

145: Annalise Rapp, Indian Lake; Lily Hendricks, Greeneview; Kayla Opperman, St. Marys Memorial; Blair Stilwell, Centerville; Reese Thomas, Jonathan Alder

155: Natalie Carlisle, Lebanon; Dana Devilbiss, Eaton; Corinna Sowah, Lakota East

170: Lillian Grogan, Fairfield; Taryn Naill, Lebanon

190: Sophia Harris, Benjamin Logan; Brooklynn Newton, Carroll; Adelyn Whitaker, Centerville; Amiyah Murray, Wayne

235: Aaliyah Crawford, Beavercreek; Jarrettka Hoover, Fairmont; Autumn Woods, Chaminade Julienne; Lilia Gopar, Stebbins; Tara Nagel, Madison-Plains

