Prebles, Geraldine



Age 90, of Monroe, OH, passed away September 14, 2023. Funeral Mass at Our Lady of Sorrows on Sept 19, 2023 at 10:00 a.m. Wilson-Schramm-Spaulding FH, Middletown, OH.



View the obituary on Legacy.com

Funeral Home Information

Wilson-Schramm-Spaulding Funeral Home Inc

3805 Roosevelt Blvd

Middletown, OH

45044

https://www.wilsonschrammspaulding.com/?utm_campaign=legacytraffic&utm_source=legacy&utm_medium=referral