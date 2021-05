<font face="Frutiger LT Std 55 Roman" size="2" color="#000000">SHARP, Earl<br/><br/></font><font size="2" color="#000000">Age 88, of Dayton, passed away March 14, 2020. Visitation will be held May 22, 12-1 pm at the First Presbyterian Church of Fairborn. Newcomer Funeral Home, Beavercreek, OH.</font><br/>