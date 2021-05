<font face="Frutiger LT Std 55 Roman" size="2" color="#000000">SZABO, Ernesta K.<br/><br/></font><font size="2" color="#000000">Age 98, passed away May 10, 2021. A Memorial Mass will be held at 10AM on June 12, 2021, at Corpus Christi Church in Dayton. Baker Hazel & Snider Funeral Home, Dayton, OH.</font><br/>