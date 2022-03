Girls basketball: Division III, IV All-Ohio teams announced

First Team

Hailey Unger, Arcanum, 5-7, sr., 18 points per game; Dee Alexander, Purcell Marian, 6-1, fr., 25; Zennia Thomas, Warrensville Heights, 6-2, sr., 30.6; Torre Kildow, Belmont Union Local, 6-1, jr., 18.0; Hannah Archer, Beverly Fort Frye, 5-9, sr., 19.1; Blessing King, Worthington Christian, 5-10, sr., 14.1; Allison Basye, Chillicothe Huntington, 5-11, Sr., 28.9; Rylee Leonard, Eastern Brown, 5-7, jr., 16.7; Jenna Smith, Garrettsville Garfield, 6-0, sr., 20.2; Brooklyn Thrash, Bloomdale Elmwood, 6-0, sr., 22.6.

Second Team

Isabella Cassoni, Waynesville, 5-5, sr., 15.1; Sierra Brinson, New Lebanon Dixie, 5-9, so., 20.5; Annika Bredel, Elyria Catholic, 5-9, sr., 19.0; Aila Miller, Berlin Hiland, 6-0, sr.. 11.0; Kamryn Grant, Africentric, 5-11, so., 15.0; Beth Hardwick, Cardington, 5-10, sr., 15.0; Tomi Hinkle, Fairland, 5-7, jr. 16.2; Brooklyn Yoder, Waynedale, 5-7, sr., 11.0; Marisa Seiler, Wauseon, 5-10, sr., 21.9; Erin Kaufman, Ottawa-Glandorf, 6-0, sr., 13.5; Lauren Gerken, Findlay Liberty-Benton, 6-0, so., 18.9; Kylie Leibacher, Castalia Margaretta, 5-11, jr., 15.7.

Third Team

Libby Evanshine, East Clinton, 510, jr., 16; McKayla Dunkle, Cadiz Harrison Central, 6-1, sr., 17.7; Reagan Vinskovich, Belmont Union Local, 6-2, jr., 16.0; Meghan Mayotte, Worthington Christian, 5-8, jr., 14.6; Alaina Keeney, Wheelersburg, 5-10, sr., 15.6; Alyssa Geiser, Waynedale, 5-7, so. 13.3; Demi Watson, Youngstown Liberty, 5-9, jr., 17.3; Kaira English, Waterloo, 5-8, so., 15.9; Delani Robinson, Millbury Lake, 5-10, sr., 19.8; Aubrey Haas, Pemberville Eastwood, 5-8, sr., 14.2.

Special Mention

Sophia Hook, Brookfield, 5-7, jr., 16.5; Abigail Adkins, Johnstown, 5-9, so., 16.0; Kyla Columber, Pleasant, 5-6, sr., 16.6; Sophie Spolter, Columbus Academy, 5-5, sr., 17.6; Kenzie Dalton, Beverly Fort Frye, 5-2, sr., 12.6; Ashley Mullet, Berlin Hiland, 5-5, so., 13.0; Mahogany Cottingham, Garfield Heights Trinity, 5-9, Jr., 20.2; Lydia Kastor, Burton Berkshire, 5-6, sr., 13.1; Reilly Greenlee, Kirtland, 5-6, sr., 12.6; Carter McCray, Elyria Catholic, 6-1, jr., 11.7; Jada Ward, Warrensville Heights, 5-5, sr., 16.6; Claire Henry, Springfield Greenon, 5-9, jr., 15.7; Emma Fouch, Leesburg Fairfield, 5-6, sr., 15.6; Aubri Spicer, New Lexington, 5-9, jr., 17.6; Bree Allen, Fairland, 6-0, so., 17.7; Kaleigh Murphy, Coal Grove, 5-10, sr. 14.5; Hadyn Bailey, Rock Hill, 5-5, jr., 11.6; Marlee Grinstead, Alexander, 5-9, sr., 19.4; Mackenzie Hurd, Nelsonville-York, 5-10, sr., 17.0; Emma Garrison, Adena, 5-8, so., 12.9; Chloe Chambers, Oak Hill, 6-1, sr., 16.3; Brook McIntyre, Mogadore, 5-2, so., 17.0; Nadia Lough, Rootstown, 5-9, fr., 15.1; Annabel Rodriguez, Doylestown Chippewa, 5-9, jr., 11.3; Aaliyah Foster, Youngs. Liberty, 5-5, so., 16.6; Lexi Giles, Canfield South Range, 5-8, sr., 14.5; Riley Rismiller, Coldwater, 6-5, jr., 17.0; Ariel Page, Montpelier, 5-10, sr., 13.0; Alyvia Lindeman, Delphos Jefferson, 5-7, so., 16.2; Kaylyn Risner, North Robinson Colonel Crawford, 5-5, sr., 16.5; Averi McMillan, Bucyrus Wynford, 5-10, sr., 12.3.

Honorable Mention

Emily Buckley, Amanda-Clearcreek, 5-11, jr., 14.3; Gabby Daniels, Fredericktown, 5-8, sr., 13.4; Kambry Edwards, Cardington, 5-4, sr., 10.0; Ariel Grace, Africentric, 5-5, jr., 8.0; Macy Miller, Fairbanks, 5-8, jr. 12.2; Abbey Price, North Union, 5-8, so., 12.2; Meghan Weakley (Worthington Christian) 5-10, jr., 11.2; Skyler Ward, National Trail, 5-7, Sr., 17.1, Lindsey Arwine, Williamsburg, 5-3, Sr., 13.7 ; Taylor Gray, Arcanum, 5-11, Sr., 12.2 ; Kayli Brewer, Anna, 5-2, Sr., 12.5 ; Madelyn Fearon, Arcanum, 5-6, Sr., 11 ; KyAira Miller, Cincinnati Purcell Marian, 5-8, fr., 11 ; Kylee Bruce, Fairland, 6-0, so., 9.0; Abbey Hicks, Coal Grove, 5-7, sr., 12.3; Hazley Matthews, Rock Hill, 5-8, jr., 16.4; Evan Williams, Ironton, 5-6, Jr., 11.0; Karmen Bruton, South Point, 5-6, jr., 12.3; Kate Ball, Chesapeake, 5-6, fr., 12.5; Sydney Reynolds, Reedsville Eastern, 5-10, jr., 17.2; Kara Meeks, Alexander, 5-10, sr., 15.1; Jadyn Smith, Adena, 5-9, sr., 7.5; Torie Utter, Eastern Brown, 5-8, sr., 12.9; Mya Hamilton, Eastern Brown, 5-6, fr., 11.7; Keetyn Hupp, North Adams, 5-10, jr., 13.0; Laney Ruckel, North Adams, 5-8, jr., 11.0; Peyton Magee, Leesburg Fairfield, 5-6, jr., 8.5; Jade Massey, Lynchburg-Clay, 5-7, so., 15.8; Macy Etienne, Lynchburg-Clay, 5-7, so., 15.7; Kim Kellogg, New Lexington, 5-10, jr., 10.0; Grace Frame, Crooksville, 5-10, sr., 14.6; Maelynn Howell, Portsmouth West, 5-9, jr., 11.7; Makenna Walker, Wheelersburg, 5-6, jr., 13.0; Camryn Gebhart, Cambridge, 5-8, sr., 14.8; Katie Hook, McConnelsville Morgan, 5-9, sr., 14.3; Alysea Fiedorczyk, Richmond Edison, 5-4, sr., 14.3; Ashley Merrick, Zoarville Tuscarawas Valley, 5-8, sr., 12.2; Brooke Pauley, Zanesville West Muskingum, 5-9, sr., 11.5; Abby Wayble, Old Washington Buckeye Trail, 5-3, sr., 11.2; Rylee Putt, Sugarcreek Garaway, 5-4, jr., 10.0; Kya Masloski, West Lafayette Ridgewood, 5-8, so., 10.0.; Andrea Maibach, Creston Norwayne, 6-1, sr., 13.5; Sara Hickey, Ashland Mapleton, sr., 12.0; Madison Kibler, Hanoverton United, 5-6, jr., 9.0; Tori Long, Columbiana, 5-4, sr., 10.0; Rose Couts, Atwater Waterloo, 5-7, jr., 17.7; Sarah Seaman, Garrettsville Garfield, 5-8, sr., 11.6; Alayna Smith, Youngs. Ursuline, 5-10, jr., 17.0; Laura McCoy, Leavittsburg LaBrae, 5-10, jr., 17.9; Bella Meyer, Warren Champion, 5-4, so., 15.0; Bri Fitzgerald, Massillon Tuslaw, 5-9, sr., 9.2.; Cianna Smith, Youngs. Liberty, 5-7, jr., 14.8; Grace Lyon, Navarre Fairless, 6-1, sr., 18.0. Janyah Bohanon, Warrensville Heights, 6-1, Jr. 14.6; Ava Gabriel, Wickliffe, 5-5, fr., 14.2; Isabelle Niederst, Elyria Catholic, 5-9, So., 10.5; Alex Rosson, Kirtland, 5-5, sr., 10.7; Brooke Lehmkuhl, Wellington, 5-10, fr., 11.7; Anna Weber, Independence, 5-11, sr., 14.3; Rani Thigpen, Garfield Heights Trinity, 5-9, sr., 13.4; Riley Irwin, Findlay Liberty-Benton, 5-7, jr., 13.5; Ava Winnestaffer, Huron, 5-9, sr., 8.8; Randi Wilson, Northwood, 5-10, sr., 10.3; Bekah Bowser, Metamora Evergreen, 5-5, sr., 17.6; Carrie Zeedyk, Sherwood Fairview, 5-2, jr., 15.6; Carlie Foos, Kansas Lakota, 5-3, jr., 11.7; Devyne Eisenhauer, Castalia Margaretta, 5-11, sr., 11.1.

2022 Division IV Girls Basketball All-Ohio Teams

Player of the Year: Emily Siesel, Buckeye Central

Coach of the Year: Ed Reed, Fairport

First Team

Rylee Sagester, New Madison Tri-Village, 5-7, jr., 16.5 points per game; Ava Sholtis, Fort Loramie, 5-10, sr., 12.8; Tai Roberts, Andrews Osborne Academy, 5-4, sr., 22.1; Kalista Friday, Woodsfield Monroe Central, 5-6, sr., 17.8; Jenna Carlisle, Zanesville Bishop Rosecrans, 5-10, sr., 21.0; Sophia Kline, Berne Union, 6-1, jr., 19.9; Bri Claxon, South Webster, 5-9, sr., 26.3; Corri Vermilya, Loudonville, 5-9, so, 27.5; Belle Zirzow, Bristol, 6-0, sr., 23.7; Emily Siesel, New Washington Buckeye Central, 5-6, sr., 18.4.

Second Team

Morgan Hunt, New Madison Tri-Village, 5-11, jr., 15.0; Austy Miller, Bradford, 5-6, sr., 22.2; Sarah Zimmerman, Cincinnati Country Day, 6-0, sr., 15; Katie Zatta, Steubenville Catholic Central, 5-6, sr., 21.2; Cara Taylor, Waterford, 5-3, Sr., 11.6; Kendall Braden, Toledo Christian, 5-8, so., 22.2; Mackenzie Royal-Davis, Toledo Christian, 6-0, sr., 18.6; Claudia Pifher, New Washington Buckeye Central, 5-8, sr., 21.1; Abi Lammers, Miller City, 5-6, sr., 21.2; Lacie Fenstermaker, Pandora-Gilboa, 5-11, sr., 19.0.

Third Team

Melody Arnett, Miami Valley Christian Academy, 6-5, sr., 18.9; Kara McFadden Fairport Harbor Fairport Harding, 5-5, jr., 18.6; Maren McCallister, New Hope Christian Academy, 5-11, jr., 22.7; Chloe Chard-Peloquin, Newark Catholic, 6-2, sr., 14.1; Briana Orsborne, Glouster Trimble, 5-9, sr., 15.0; Mackenzie Suprano, Waterford, 5-5, Sr., 13.8; Ellie Gabel, New Knoxville, 5-7, sr., 13.1; Maddy McCall, Norwalk St. Paul, 6-0, sr., 13.6; Sammy Hoelscher, Maria Stein Marion Local, 5-9, sr., 16.4; Macie Miller, Old Fort, 5-4, so., 19.4.

Special Mention

Ellie Bruce, Fisher Catholic, 6-2, so., 15.6; Brooklyn Hess, Danville, 5-11, sr., 12.9; Gianna Lane, Tree of Life, 5-7, fr., 21.9; Katie Neuhart, Delaware Christian, 5-8, sr., 21.7; Lexi Wenger, Northmor, 5-8, sr., 15.7; Maddie Powers, Malvern, 5-9, jr., 21.0; Paige Gorby, Shadyside, 5-8, sr.,18.1; Riley Thomas, Strasburg-Franklin, 6-0, fr. 16.8; Kelsey Harlan, Hannibal River, 5-6, so., 15.4; Mya Leach, Sarahsville Shenandoah, 5-7, so., 14.6;Alyssa Cevera, Ashtabula St. John, 5-2, so., 17.1; Tess Conroy, Cuyahoga Heights, 5-7, jr., 15.6; Elise Champagne, Columbia Station Columbia, 5-7, So., 12.9; Marshae Hill, Willoughby Cornerstone Christian Academy, 5-5, so. 15.4; Bella Whaley, Ironton St. Joseph, 5-9, sr., 15.5; Payton Johnson, Peebles, 5-9, so., 21.1; Desiree Simpson, Symmes Valley, 5-9, so., 12.3; Kayla Evans, Racine Southern, 5-7, sr., 16.7; Olivia Smith, Bainbridge Paint Valley, 5-7, sr., 13.1; Abby Cochenour, Beaver Eastern, 5-7, sr., 23.2; Kasey Kimbler, Franklin Furnace Green, 5-6, sr., 22.1; Annie Dettwiller, Ports. Notre Dame, 6-1, jr., 12.2; Ashley Shroades, Salineville Southern, 5-3, so., 22.6; Kylie Wilson, Jackson-Milton, 5-7, sr., 16.3; Katie Grexa, Kinsman Badger, 5-10, so., 20.0; Shalen Guilliams, Loudonville, 5-8, sr., 17.4; Jacey Mullen, New Middletown Spring., 5-11, jr., 19.0; Marissa Ventura, Maplewood, 5-7, sr., 16.0; Lucia Wolford, McDonald, 5-7, sr., 18.3; Addesa Miller, Dalton, 5-8, so., 12.6; Kenzie Schroeder, Hicksville, 6-0, jr., 19.6; Shelby Grover, Lucas, 5-9, jr., 20.0; Kenzie King, Columbus Grove, 5-6, sr., 14.2; Cali Gregory, Convoy Crestview, 5-10, so., 18.6; Sage Woolace, Stryker, 5-3, jr., 17.3.

Honorable Mention

Voni Bethel, Fisher Catholic, 5-7, so., 10.1; Rylee Davis, Madison-Plains, 5-11, sr., 10.9; Abbi Evans, Berne Union, 5-4, jr., 7.0; Hannah Hubbard, Granville Christian, 5-5, sr., 16.5; Laura Keith, East Knox, 5-9, sr., 15.2; Raylynn Mullins, Ridgedale, 5-10, sr., 16.2; Paris Richardson, Tree of Life, 5-10, sr., 11 ; Carmen Heuker, Botkins, 5-5, sr., 15; Anne Murphy Fayetteville Perry, 5-7, jr., 16.6; Angie Smith, Yellow Springs, 5-7, sr., 21.3; Meghan Downing, Tri-Village, 6-2, sr., 13.4 ; Grace Barnes, Cincinnati Country Day, 5-8, jr., 15.5; Claudia Harrington, Covington, 5-6, sr., 16.0; Emily Young, Glouster Trimble, 5-6, sr., 13.0; Jessie Rutt, South Gallia, 5-9, sr., 12.5; Tori Triplett, South Gallia, 5-4, so., 12.1; Hanna Uhrig, Bainbridge Paint Valley, 5-6, sr., 11.8; Jaylie Parr, Whiteoak, 5-7, so., 13.2; Kenzie Morrison, Peebles, 5-7, sr., 14.0; Kenzi Ferneau, Latham Western, 5-6, jr., 12.8; Jordyn Rittenhouse, Latham Western, 5-6, jr., 12.2; MacKenzie Whitley, New Boston, 5-7, Sr., 13.0; Gracie Ashley, Ports. Notre Dame, 5-11, so., 9.1; Faith Maloney, South Webster, 6-0, sr., 9.2; Reese Triplett, New Philadelphia Tuscarawas Central Catholic, 5-8, jr., 15.0; Jules Hood, Caldwell, 5-4, sr., 13.3; Hallie Bommer, Beallsville, 5-7, sr.,13.1; Kara Ramsey, New Matamoras Frontier, 5-6, jr., 12.0; Gentry Brown, Shadyside, 5-9, jr.,11.5; Lanie Bower, Malvern, 5-4, sr., 11.0; Emma Gilkerson, Strasburg-Franklin, 5-9, sr. 10.4; Makaela McLaughlin, Zanesville Bishop Rosecrans, 6-0, sr., 10.0.; Madison Lesnak, New Middletown Springfield, 5-10, jr., 10.0; Baylie Starcher, Maplewood, 5-1, sr., 12.5; Faith Hollobaugh, Warren Kennedy, 5-6, sr., 13.7; Ava Darney, Jackson-Milton, 5-10, so., 13.2; Jaylyn Mullenax, Bristol, 5-8, sr., 8.1; Addison Thompson, Kinsman Badger, 5-6, jr., 10.0; Savannah Procick, Lowellville, 5-5, jr., 12.5; Alivia Morrison, McDonald, 5-9, jr., 14.1; Briah Daniel, Windham, 5-7, so., 12.0; Ella Lunsford, Dalton, 5-7, jr., 10.9; Rachel Faber, Elyria Open Door, 5-11, So., 12.6. Talyssa Moody, Cuyahoga Heights, 5-6, Jr., 12.1; Olivia Eldridge, Fairport Harbor Fairport Harding, 5-10, sr., 9.1; Sidney Iler, Elyria First Baptist, 5-4, sr., 14.2; Haley Domen, Middlefield Cardinal, 5-5, sr., 10.1; Julia Jaenke, Cuyahoga Heights, 5-8, so., 11.1; Olivia Schalk, New Riegel, 5-11, so., 15.7; Kaylona Butler, Toledo Christian, 5-6, jr., 14.7; Avery Henschen, New Knoxville, 5-10, sr., 12.3; Kaylee Freund, New Bremen, 5-7, sr., 14.0; Makenna Depinet, Attica Seneca East, 5-7, sr., 15.0; Gabrielle Stober, Rockford Parkway, 5-11, jr., 15.6; Ally Schindler, Defiance Ayersville, 5-11, so., 10.1