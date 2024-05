High School results for May 6, including start of softball tournament

Monday’s Results

Badin 4, Lakota West 3: B: Arnold 2-3 2 RBI, Sullivan RBI.

Beavercreek 11, Springfield 1

Bellefontaine 7, Miami East 1: B: Larison 2-4 3 RBI, Neer 3-4 3 RBI, Sandoval RBI.

Bethel 7, Graham 6

Bradford 6, Ansonia 4

Brookville 3, Carlisle 2

Cedarville 7, Greenon 0

Chaminade Julienne 6, Monroe 3: CJ: Gongora 1-3 2 RBI, Kolton 1-2 RBI. M: Beason 2-4 2 RBI, Tarin 1-4 RBI.

CHCA 4, Fairfield 1: F: Ramsey 2-3 RBI.

Cin. Country Day 11, Talawanda 1: T: Davie RBI.

Dayton Christian 4, Yellow Springs 0: DC: Orth 2B 2 RBI, Scanlon 2B 2 RBI, Halter W 12 K.

Edgewood 11, Carroll 3

Fort Recovery 2, Arcanum 0

Greeneview 13, Madison Plains 2

Hamilton 10, Fenwick 1

Indian Lake 15, Lima Shawnee 5

Jonathan Alder 4, Springfield Shawnee 0

Meadowdale 12, Belmont 9

Moeller 6, Centerville 2

New Richmond 1, McNicholas 0

Piqua 5, Tippecanoe 1: P: Lavey 1-2 2 RBI, Mason 2-3 2 RBI. T: Liskey 1-3 RBI.

National Trail 8, Tri High (IN) 0

Newton 1, Tri-Village 0

Riverside 6, Troy Christian 5

Ross 3, Franklin 2: F: Standifer 1-3 RBI.

St. Xavier 6, Harrison 3

Thurgood Marshall 3, Legacy Christian 0

Tecumseh 9, Benjamin Logan 0: T: Cassell 3-4 2 2B RBI, Olinger 2-4 3 RBI.

Softball

TOURNAMENT

Monday’s Results

Division I

Anderson 8, Princeton 7

Butler 10, Northmont 3

Fairborn 10, Bellbrook 0: F: Cook 2-4 2 2B 3 RBI, Moulder 2-3 2B HR 3 RBI, McReynolds 3-4 3 RBI.

Fairmont 14, West Carrollton 1

Harrison 7, Little Miami 3

Lebanon 16, Xenia 0

Miamisburg 10, Stebbins 0

Oak Hills 6, Turpin 0

Piqua 3, Wayne 1

Ross 11, Edgewood 1: R: Commins 1-4 3 RBI, Combs 2-3 2 2B RBI, Wallace 2-4 2 RBI.

Seton 7, Sycamore 0

Springboro 16, Middletown 2

St. Ursula 2, West Clermont 0

Troy 10, Sidney 0

Ursuline 8, Colerain 5

Division III

Bethel 4, Greeneview 1: B: Sheen 3-3 3B 2 RBI, Peirano RBI, Etherington W 2 K.

Dixie 8, Preble Shawnee 1: D: Himan 1-4 3 RBI, Crotty 1-4 2 RBI, Wylie W 15 K. PS: Deaton 3-3 2B 3B RBI.

East Clinton 16, N. College Hill 5

McNicholas 6, Blanchester 5

Milton-Union 3, Graham 0

Northeastern 6, Anna 5

West Liberty-Salem 21, Dayton Christian 1

REGULAR SEASON

Monday’s Results

Ansonia 10, Bradford 1

Carlisle 15, Brookville 4: B: Holp 2-3 2B RBI, Roesser 1-3 RBI, Oliver 1-3 HR RBI.

Centerville 10, Mount Notre Dame 0

CHCA 7, Cin. Christian 3

Fairfield 3, Lakota West 0: F: Huey 1-2 2B 2 RBI, Miller 1-3 RBI, Spence W 7 K.

Fenwick 6, Alter 2: A: Dungan 3-4 2B RBI. F: Myles 2-3 RBI, Sulesky 1-3 2 RBI, Von Bargen W 13 K.

Indian Lake 3, Kenton Ridge 2: KR: Davs 1-4 RBI, Timmons 1-2 2B 2 RBI.

Jonathan Alder 5, Springfield Shawnee 0

Riverside 11, Troy Christian 1

Tri-Village 13, Coldwater 3

Boys Tennis

Monday’s Results

Dayton Christan 5, West Carrollton 0

Tippecanoe 5, Milton-Union 0: Darner def Ryerson 6-0, 6-1; Hoover def Combs 6-2, 6-0; Blake def Hammond 6-0, 6-3; Von Krosigk/Davis def Brumbaugh/Iddings 5-7, 6-4, 7-5; Vonderheide/List def Copp/Schaurer 6-4, 6-4.

