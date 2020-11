HS Results 11/7

Pickerington Central 38, Mentor 31

St. Xavier 12, Springfield 10

REGIONAL TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division IV

Bloom-Carroll 40, St. Clairsvillle 0

Mentor Lake Catholic 35, Youngstown Ursuline 7

Van Wert 49, Shelby 7

Wyoming 28, Clinton-Massie 9

Division V

Ironton 17, West Lafayette Ridgewood 7

Kirtland 49, Canfield South Range 35

Roger Bacon 31, Springfield Shawnee 7

Tontogany Otsego 31, Pemberville Eastwood 21

Division VI

Beverly Fort Frye 47, Proctorville Fairland 7

Col. Grove 42, Sherwood Fairview 21

Coldwater 35, Mechanicsburg 14

New Middletown Springfield 52, Creston Norwayne 48

Friday’s Results

Division II

Akron Hoban 31, Hudson 14

Avon 20, Avon Lake 17

La Salle 35, Winton Woods 10

Massillon 43, Massillon Perry 13

Division III

Alter 35, Ross 21

Chardon 38, Canfield 6

Col. St. Francis DeSales 38, Col. Bishop Hartley 7

Tiffin Columbian 17, Parma Heights Holy Name 14

Division VII

Lima Central Catholic 62, Hopewell-Loudon 20

New Bremen 24, Marion Local 17

Newark Catholic 10, Shadyside 7

Warren JFK 21, Lucas 0

BOXSCORES

ALTER 35, ROSS 21

A 7 7 14 7 – 35

R 14 0 7 0 – 21

First Quarter

R: Boze 35 run (Vadnais kick).

R: Boze 8 run (Vadnais kick).

A: Shane 1 run (Ruffolo kick).

Second Quarter

A: Murphy Jr. 3 run (Ruffolo kick).

Third Quarter

A: Hicks Jr. 56 run (Ruffolo kick).

R: Boze 8 run (Vadnais kick).

A: Connor 74 pass from Shane (Ruffolo kick).

Fourth Quarter

A: McDonald 27 run (Ruffolo kick).

ST. XAVIER 12, SPRINGFIELD 10

Sp 3 7 0 0 – 10

SX 0 3 9 0 – 12

First Quarter

Sp: Yost 36 FG.

Second Quarter

SX: Rohmiller 24 FG.

Sp: Brown 58 pass from Smoot (Yost kick).

Third Quarter

SX: Clifford 38 pass from McCaughey (kick fail).

SX: Rohmiller 21 FG.

Boys Soccer

TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

St. Xavier 4, Centerville 1

Division II

Tippecanoe 2, Summit Country Day 1

Division III

Mariemont 4, Botkins 0

Girls Soccer

TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

Centerville 2, Lakota West 0: Smith (C) goal, DeVoe (C) goal.

Division II

Monroe 4, Oakwood 1

Division III

Cin. Country Day 3, Mariemont 0

Girls Volleyball

TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

Mt. Notre Dame 3, Ursuline Academy 1

Division II

Jonathan Alder 3, Thornville Sheridan 1

Tippecanoe 3, Roger Bacon 2: Siefring (T) 10 kills 21 digs, Titley (T) 34 digs 3 assists, R. Wildermuth (T) 15 kills 3 blocks 28 assists.

Division III

CHCA 3, Versailles 0

Division IV

New Bremen 3, Russia 1

Cross Country

STATE TOURNAMENT

Saturday’s Results

Boys

Division I

Team Results: Lakota West 73, St. Xavier 75, Beavercreek 143, St. Ignatius 161, Kenston 175, Hilliard Davidson 189, Loveland 254, Louisville 263, Hudson 273, Mason 274, Lancaster 276, Hoover 295, Mentor 342, Upper Arlington 348, Dublin Jerome 363, Medina 374, Perrysburg 378, Solon 379, Dublin Coffman 396, Bowling Green 404.

Individual Results (top five plus area): 1. Moore (Uniontown Lake) 14:59.5; 2. Mountain (St. Xavier) 15:26.6; 3. Ford (Bellbrook) 15:32.3; 4. Bohrer (St. Xavier) 15:34.5; 5. Ewert (Beavercreek) 15:38.9; 8. Beneteau (Lakota West) 15:42.8; 10. Martin (Lakota West) 15:48.3; 15. Souhan (Beavercreek) 15:53.5; 20. Bell (Talawanda) 15:57.2; 30. Plotkin (Lakota West) 16:10.7; 32. Negroe (Lakota West) 16:11.6; 41. Cronk (Lakota West) 16:17.4; 65. Radford (Beavercreek) 16:34.6; 66. R. Massie (Beavercreek) 16:35.2; 88. N. Massie (Beavercreek) 16:46.8; 108. Crowther (Lakota West) 16:59.3; 113. Johnson (Beavercreek) 17:02.7; 116. Burns (Lakota West) 17:03.6; 150. Fecher (Beavercreek) 17:34.0.

Division II

Team Results: Woodridge 113, Waynesville 149, Unioto 149, Bay 163, River View 192, Marlington 205, Wauseon 207, Carroll 225, Van Wert 232, Mariemont 261, Northwest 263, West Liberty-Salem 278, Shelby 285, Tallmadge 301, Heath 311, Bexley 323, Watterson 359, Sheridan 380, Fairview Park 388.

Individual Results (top five plus area): 1. Champa (Woodridge) 15:42.9; 2. Akins (CVCA) 15:49.8; 3. Graham (Marlington) 15:54.1; 4. Agnew (Carroll) 15:54.3; 5. Mathews (Badin) 16:00.2; 10. Amato (Waynesville) 16:08.2; 11. Harvey (Waynesville) 16:10.4; 12. Lauck (West Liberty-Salem) 16:10.9; 28. Dillavou (Springfield Shawnee) 16:33.9; 32. Agnew (Carroll) 16:37.2; 43. Yoder (West Liberty-Salem) 16:48.7; 44. Camp (Waynesville) 16:50.3; 62. Seigel (Badin) 17:04.0; 69. Adams (Waynesville) 17:08.6; 81. Hamilton (Eaton) 17:15.9; 82. King (Waynesville) 17:16.4; 92. Maxwell (Carroll) 17:23.4; 96. Arnold (Carroll) 17:28.1; 102. Tivakaran (Carroll) 17:33.7; 106. Jones (West Liberty-Salem) 17:40.7; 114. Harrison (West Liberty-Salem) 17:47.8; 119. Spinner (West Liberty-Salem) 17:52.3; 122. Kennedy (West Liberty-Salem) 17:57.7; 123. Johnson (Waynesville) 17:58.5; 128. Berger (Waynesville) 18:04.2; 148. Everding (Carroll) 18:39.4; 154. Estep (West Liberty-Salem) 18:51.9; 156. Schiffler (Carroll) 18:54.1.

Division III

Team Results: East Canton 126, Summit Country Day 131, Mount Gilead 173, Holgate 200, Canton Central Catholic 200, Col. Grove 208, Cedarville 216, South Range 221, Fredericktown 241, Fisher Catholic 251, Minster 269, Botkins 289, Belpre 296, New Riegel 299, Anna 303, Maplewood 329, Tinora 376, Lincolnview 425, Northmor 446, Lakota 470.

Individual Results (top five plus area): 1. Caputo (Fredericktown) 15:31.5; 2. Fullerton (Belpre) 15:36.4; 3. Amicon (Grandview Heights) 15:43.4; 4. Bush (South Range) 15:43.9; 5. Scheatzle (Canton Central Catholic) 15:48.2; 7. Schmidt (Anna) 16:02.6; 8. Wallis (Cedarville) 16:05.7; 13. Albers (Minster) 16:16.5; 29. Gasson (Fort Loramie) 16:27.8; 46. Koning (Cedarville) 16:46.8; 47. Schoen (Coldwater) 16:47.1; 60. Robinson (Anna) 16:56.0; 62. Fullenkamp (Botkins) 16:57.0; 71. Grieshop (Minster) 17:04.3; 72. Reichert (Jackson Center) 17:04.5; 74. Thompson (Dayton Christian) 17:06.3; 77. Sultan (Cedarville) 17:08.9; 86. Welborn (Covington) 17:16.5; 87. Via (Newton) 17:16.8; 90. Gasson (Fort Loramie) 17:17.8; 93. Niekamp (Minster) 17:19.3; 97. Herron (Cedarville) 17:22.4; 101. Fry (Anna) 17:25.8; 102. Brown (Botkins) 17:25.9; 103. Flora (Botkins) 17:26.5; 104. Pleiman (Botkins) 17:27.0; 108. Schnippel (Botkins) 17:28.2; 113. Schnippel (Botkins) 17:32.6; 116. Trzaska (Minster) 17:36.0; 126. Mason (Cedarville) 17:42.2; 132. Slonkosky (Minster) 17:44.6; 137. Wallis (Cedarville) 17:57.5; 145. Young (Anna) 18:12.2; 147. Kitchen (Anna) 18:13.3; 148. Steinke (Botkins) 18:13.3; 150. Ormsbee (Cedarville) 18:15.2; 154. Frilling (Anna) 18:19.9; 155. Halpin (Minster) 18:20.1; 156. Beam (Anna) 18:26.2; 158. Droesch (Minster) 18:32.7.

Girls

Division I

Team Results: Centerville 128, Hilliard Davidson 138, Shaker Heights 156, Mason 175, Kenston 180, Hudson 183, Perrysburg 187, Beavercreek 241, Lakota East 241, Wadsworth 248, Lebanon 265, Mentor 272, Westlake 291, Cle. St. Joseph 294, Dublin Coffman 313, Upper Arlington 373, Gahanna Lincoln 429, Lancaster 446, Anthony Wayne 463, Green 480.

Individual Results (top five plus area): 1. Robillard (Centerville) 17:58.5; 2. Bucher (Centerville) 17:59.8; 3. Williams (Beavercreek) 18:04.0; 4. Lambert (Turpin) 18:10.0; 5. Shope (Gahanna Lincoln) 18:10.1; 8. Duncan (Lebanon) 18:24.4; 9. Spletzer (Lakota East) 18:27.6; 27. Lippincott (Talawanda) 18:54.2; 28. Mooney (Springboro) 18:55.6; 29. Black (Franklin) 18:58.5; 31. Harris (Lakota East) 19:02.9; 33. Jindal (Centerville) 19:04.8; 41. Strobel (Centerville) 19:13.5; 64. Dailey (Beavercreek) 19:28.0; 74. Carr (Lebanon) 19:33.2; 89. Glassmeyer (Lebanon) 19:49.2; 91. Fecher (Beavercreek) 19:50.1; 94. Thorner (Lakota East) 19:53.0; 98. Thomas (Beavercreek) 20:04.2; 100. Nowe (Beavercreek) 20:04.7; 101. Willis (Lakota East) 20:05.6; 103. McKinney (Lebanon) 20:08.0; 109. Roberts (Beavercreek) 20:13.1; 110. Salem (Centerville) 20:14.1; 113. Wilson (Lebanon) 20:17.5; 118. Oberhaus (Lakota East) 20:22.3; 119. Taylor (Lebanon) 20:22.6; 126. Confer (Beavercreek) 20:29.9; 135. Skidmore (Centerville) 20:41.5; 141. Rhoads (Centerville) 20:48.2; 146. Mohler (Lebanon) 20:54.3; 156. Renfro (Lakota East) 21:21.0; 171. Kluesener (Lakota East) 22:36.8.

Division II

Team Results: Lexington 113, Oakwood 127, Akron SVSM 135, Woodridge 139, Waynesville 154, Granville 186, Hathaway Brown 233, Cloverleaf 234, Minerva 248, Bexley 250, Jonathan Alder 284, Revere 293, Eaton 319, Hawken 332, Wauseon 337, Galion 362, Buckeye Valley 379, Lima Shawnee 381, Athens 493, Fredericktown 503.

Individual Results (top five plus area): 1. Hartman (Oakwood) 18:04.1; 2. Gilson (Hawken) 18:04.2; 3. Hamilton (Lexington) 18:25.3; 4. Eyman (Fairfield Union) 18:34.1; 5. Butler (Oakwood) 18:34.1; 8. Moulton (Oakwood) 18:40.3; 12. Hicks (Jonathan Alder) 18:51.9; 13. Erbach (Waynesville) 18:54.0; 17. DeSantis (Springfield Shawnee) 19:01.2; 35. Sinning (Tippecanoe) 19:41.4; 36. Erbach (Waynesville) 19:42.2; 50. Gill (Waynesville) 19:57.5; 55. Harvey (Waynesville) 20:04.6; 57. Streit (Jonathan Alder) 20:05.5; 59. Guiley (Eaton) 20:06.8; 62. Elliott (Eaton) 20:08.9; 68. Hellmann (Fenwick) 20:15.1; 72. Leiss (Badin) 20:20.2; 79. Snodgrass (Oakwood) 20:26.1; 82. Davis (Jonathan Alder) 20:28.3; 87. Tekeste (Waynesville) 20:35.0; 101. Hewitt (Eaton) 20:42.4; 102. Butler (Oakwood) 20:50.7; 110. Rammel (Greenville) 21:03.1; 116. Haynes (Eaton) 21:13.0; 127. Gray (Jonathan Alder) 21:25.5; 128. Greely (Waynesville) 21:28.4; 132. McCloud (Eaton) 21:39.0; 135. McKeehan (Waynesville) 21:43.4; 137. McDaniel (Jonathan Alder) 21:47.1; 150. Gibson (Eaton) 22:30.3; 152. Wynk (Jonathan Alder) 22:37.6; 155. Kimbrough (Oakwood) 22:47.9; 158. Schmidt (Eaton) 23:08.4; 162. Tian-Svobodny (Oakwood) 23:15.4; 168. Kennedy (Jonathan Alder) 23:43.1.

Division III

Team Results: West Liberty-Salem 55, Minster 83, Liberty Center 115, Fort Loramie 126, Gilmour Academy 163, Mount Gilead 185, Maplewood 224, Mineral Ridge 275, Colonel Crawford 283, Versailles 291, Woodmore 302, Anna 322, Fort Recovery 323, Ottawa Hills 349, Liberty Union 381, St. Henry 392, Smithville 421, Grandview Heights 432, Cardington-Lincoln 459, Caldwell 479.

Individual Results (top five plus area): 1. Richards (Maplewood) 18:22.3; 2. Reinhart (Carey) 18:24.0; 3. Weybrecht (Gilmour Academy) 18:30.9; 4. Johnson (Mount Gilead) 18:38.2; 5. Adams (West Liberty-Salem) 18:43.5; 6. Boate (Minster) 18:47.5; 7. Borchers (Fort Loramie) 18:48.8; 8. Yoder (West Liberty-Salem) 18:49.5; 9. Rethman (Fort Loramie) 18:56.0; 10. McAuley (West Liberty-Salem) 18:56.2; 11. Hemmelgarn (Minster) 18:56.4; 16. Arnold (Botkins) 19:15.4; 18. Stapleton (West Liberty-Salem) 19:20.5; 23. Roth (Minster) 19:26.8; 26. Coe (Cedarville) 19:33.0; 30. Cedarleaf (Minster) 19:37.0; 31. Bahan (West Liberty-Salem) 19:38.5; 36. Barga (Versailles) 19:43.3; 40. Will (Fort Recovery) 19:53.8; 43. Eilerman (Fort Loramie) 19:58.4; 47. Pohl (Minster) 20:06.8; 56. Detrick (Fort Loramie) 20:14.3; 63. Bensman (Anna) 20:20.9; 75. Althauser (Anna) 20:27.9; 77. Heitkamp (St. Henry) 20:29.9; 81. Turner (Fort Loramie) 20:41.4; 85. Kunkler (St. Henry) 20:45.8; 87. Heitkamp (Fort Loramie) 20:47.3; 89. Kennedy (West Liberty-Salem) 20:49.3; 90. Seger (Russia) 20:50.4; 91. Hart (Fort Recovery) 20:51.0; 95. Graves (Versailles) 21:01.7; 97. Koenig (Botkins) 21:04.3; 98. Subler (Versailles) 21:06.9; 103. Gasson (Fort Loramie) 21:13.5; 104. Cedarleaf (Minster) 21:17.3; 107. Meyer (Minster) 21:19.3; 108. Diller (Fort Recovery) 21:19.8; 109. Kipp (Anna) 21:20.7; 113. Menke (Versailles) 21:22.3; 117. Langenkamp (Versailles) 21:31.8; 118. Reaman (Anna) 21:32.1; 121. Stammen (Fort Recovery) 21:37.8; 123. Mangen (Versailles) 21:39.0; 124. Broering (St. Henry) 21:41.1; 126. Evers (St. Henry) 21:46.1; 127. Longshore (West Liberty-Salem) 21:51.9; 130. Holzapfel (Versailles) 21:54.6; 132. Bixler (Anna) 22:08.0; 135. Metzger (Fort Recovery) 22:09.0; 136. Steinke (Anna) 22:09.0; 142. Brewer (Anna) 22:16.7; 143. Wendel (Fort Recovery) 22:21.3; 144. Wendel (Fort Recovery) 22:22.0; 169. Muhlenkamp (St. Henry) 23:52.3; 174. Hartings (St. Henry) 26:25.7.

