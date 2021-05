<font face="Frutiger LT Std 55 Roman" size="2" color="#000000">WINHOVEN, Marjorie Pearl<br/><br/></font><font size="2" color="#000000">Age 83 of Dayton, passed away on May 14, 2021. She is preceded in death by both her parents and her brothers and sisters. Any condolences may be left online at </font><p align="center"><br/><font size="2" color="#000000"><u>tobiasfuneralhome.com</u></font></p><br/>