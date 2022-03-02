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All-Southwest District girls basketball teams

Valley View's Claire Henson puts up a shot defended by Badin's Lauren Grawe (4) and Jada Pohlen (11) during their Division II girls district basketball semifinal Thursday, Feb. 17, 2022 at Middletown High School. Badin defeated Valley View 49-47. NICK GRAHAM/STAFF

Credit: Nick Graham

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Valley View's Claire Henson puts up a shot defended by Badin's Lauren Grawe (4) and Jada Pohlen (11) during their Division II girls district basketball semifinal Thursday, Feb. 17, 2022 at Middletown High School. Badin defeated Valley View 49-47. NICK GRAHAM/STAFF

Credit: Nick Graham

Credit: Nick Graham

Sports
1 hour ago

Below is the Ohio Prep Sportswriters Association’s All-Southwest District girls basketball teams for the 2021-22 season:

Division I

First Team

KK Bransford, Cincinnati Mount Notre Dame 5′9″ Sr., 22.2 ppg, 8.5 rpg., 4.6 apg, Chance Gray, Cincinnati Winton Woods, 5′9″ Sr., 26 ppg., 5 rpg., 3.4 apg.,, Kyla Oldacre, Mason, 6′6″, Sr., 14.8 ppg., 8.7 rpg., Anna Long, Miamisburg, 5′8″ Sr. 16.5 ppg. 4.2 apg, Sole Williams, Cincinnati Princeton 5′8″ Jr., Macie Taylor, Troy, 5′8″ Sr. 18.3 ppg, 7.3 rpg, 4.8 apg.

Second Team

Kendal George, Centerville 5′9″ Jr. 14.5 ppg,, Sami Bardonaro, Vandalia Butler, 5′9″ Jr., 19.5 ppg., 3.5 rpg., Cecelia Hilgefort, Cincinnati Turpin, 6′0″ Jr. 17.7 ppg, 12.6 rpg; Krissy Kowalski, Harrison, 5′10″ Sr., 18.7 ppg, 8.2 rpg, Abeigael McNally, Cincinnati Colerain, 5′11″, Sr., 19.3ppg, 14.5rpg., Allie Stockton, Sidney, 5′9″ Jr., 17 ppg, 7.0 rpg.

Third Team

Bryn Martin, Springboro, 5′11′ Fr. 15.0 ppg, Selena Frost, West Carrollton, 5′4″, So., 15.1 ppg., 5.4 rpg., Taylor Scohy, Bellbrook, 5′9″ So., 14.7 ppg, 5.3 rpg, Abby Wolterman, Cincinnati Mount Notre Dame, 5′10″, Sr., 11.4 ppg., 9.2 rpg., Destiny Rice, Cincinnati Withrow, 5′6″ Sr. 19.5 ppg., Kylee Fears, Oxford Talawanda, 6′0″ Jr. 19 ppg, 13.9 rpg

Player of the Year: KK Bransford, Cincinnati Mount Notre Dame

Coach of the Year: Dee Davis, Cincinnati Princeton

Honorable Mention

Claire Klimkowski, Cincinnati Turpin, Rachel Reichard, Cincinnati Turpin, Haley Crozier, Springboro, Aniya Trent, Springboro, Alley Haas, Miamisburg, Dara Russo, Miamisburg, Addison Frymoyer, Miamisburg, La’sonja Hill, Cincinnati Princeton, Diawna Carter-Hartley, Cincinnati Princeton, Olivia Fischer, Mt. Orab Western Brown, Taylor Farris, Oxford Talawanda, Myah Keene, Oxford Talawanda, McKenna Weekley, Oxford Talawanda, Madison French, Lakota East, Savannah Smith, Lakota East, Sarah Sewak Lakota East, Trinity Bellard, Middletown, Rylie Homan, Trenton Edgewood, Jessica Moore, Trenton Edgewood, Lizzy Allen, Trenton Edgewood, Amanda Flores, Lakota West, Breyel Kidd, Fairfield, Mara Briscoe, Little Miami, Bella Houillion, Little Miami, Kelley Griffin, Bellbrook, Alayna Meyer, Bellbrook, Dreann Pryce, Bellbrook, Ashley Frantz, Bellbrook, Olivia Trusty, Bellbrook, Alli Robertson, Harrison, Mallory Hullinger, Kettering Fairmont, Serena Baker, Kettering Fairmont, Peyton Wells, Kettering Fairmont, Kiara Hudgins, Sidney, Ma’Kaylia Lute, Wayne, Morgyn Rose, Wayne, Ashyia Maddickes, West Carrollton, Taryn Dewberry, West Carrollton, Kezi Anderson, Piqua, Maci Rhoades, Beavercreek, Sophia Martin, Seton, Alex Wistken, Seton, Megan Taylor, Centerville, Anna Grim, Centerville, Emily Grim, Centerville, Sam Feldmann, Lebanon, Teliyah Dickerson, Cincinnati Withrow, Dasani Morrow, Cincinnati Withrow, Hanna Ellman, Cincinnati Withrow, Jenna Van Schaik, Cincinnati Ursuline, Kate Stuhlreyer, Cincinnati Ursuline, Evan Neely, Vandalia-Butler, Shelby Humphrey Cincinnati Anderson, Kiley McNally, Cincinnati Colerain, Erykah Cornett, Oak Hills, Leah Riley, Sycamore, Abby Rawlings, Kings, Kassidy Ingram, Kings, Madison Parrish, Mason, Mae Mastin, Tecumseh, Amara Flores, Lakota West, Paige Ayler, Milford, Kaylie McKenney, Milford, Miah O’Toole, Milford, Daysia Thompson, Cincinnati Winton Woods, Daniah Trammell, Cincinnati Winton Woods, Sadie Foster, Mt. Orab Western Brown, Katie Murphy, Wilmington, Sophie Huffman, Wilmington, Anna Swisshelm, West Clermont.

Division II

First Team

Claire Henson, Valley View, 5′10″, Sr., 19.6 ppg., 6.7 rpg., 3.0 apg., Jada Pohlen, Hamilton Badin, 5′10″ Sr., 14 ppg. 8.1 rpg., Ella Riggs, Cincinnati Indian HIll 5′9″ Sr., 21.3 ppg., Sarah Ochs, Carroll, 5′5″, Sr., 17.1 ppg., Deborah Davenport, Cincinnati Woodward, 6′2″, Sr., 16.8 ppg., 9.4 rpg., Riley Smith, Alter, 6′2″, So., 14.5 ppg.

Second Team

Olivia Baumann, Eaton, 6′0″, Jr., 8.1 ppg., 11.1 rpg.,Jordan Pettigrew, Ponitz, 5′6″, Sr., 21.3 ppg. 4.0 apg., Kacie Badylak, Cincinnati McNicholas, 5′8″”, Sr., 15 ppg., 7.7 rpg., Mari Gerton, Cincinnati Summit Country Day, 5′7″ Fr., 16.5 ppg., 4.4 apg., 5.3 rpg.,, MahyaLindesmith, Hamilton Badin, 5′7″ Sr., 14.8 ppg., Peyton Shafer, Goshen, 5′9″, So., 18.5 ppg.

Third Team

Riley Hodson, Valley View, 5′10″ Jr., 8.0 ppg., 7.7 rpg, 3.3 bpg., Kyla Irby, Cincinnati Summit Country Day, 5′7″ Jr., 12.8 ppg.,, Mackenzie Chinn, Tippecanoe,5′3″ Jr., 11.7 ppg., 4 rpg., Brooke Arrington, Cincinnati Indian Hill, 5′8″ So., 11.7 ppg., Peyton Mounce, Urbana, 5′9″, Fr. 15.7 ppg., 9.2 rpg., Maddie Moody, Alter, 6′1″, Jr., 11.7 ppg., 5.0 rpg.

Player of the Year: Claire Henson, Valley View

Coach of the Year: Dave Honhart, Eaton

Honorable Mention

Ellie Reed, Valley View, Madalyn Mahoney, Franklin Bishop Fenwick, Julie Cappel, Franklin Bishop Fenwick, Sami Mesue, Franklin Bishop Fenwick, Brock Bitterman, Cleves Taylor, Brynn Stokes, Cleves Taylor, Donna Bundy, Cleves Taylor, Carli McCray, Cincinnati Aiken, Ella Campbell, Middletown Madison, Kylie Wells, Middletown Madison, Allison Mowen, Eaton, Lily Shepherd, Eaton, Skylar Fletcher, Greenville, Morgan Dixon, Hamilton Badin, Gabby Martin, Cincinnati Summit Country Day. Shamaria Dees, Belmont, Lynzee Cronkleton, Bejamin Logan, TayteumVigansky, Bellefontaine, Jadyn Haywoon, Chaminade Julienne, Ashley Aselage, Tippecanoe, Abby Yukon, St. Paris Graham, Elise Cupp, Wyoming, Krystin McWhorter, Cincinnati Roger Bacon, Keirsten Hall, Kenton Ridge, Lauren Rose, Kenton Ridge, Malerie Ross, Brookville, Ashlee Haupt, Brookville, Elena Thompson, Alter, LyzaForson, Urbana, Emma Neff, Oakwood, Hannah Bowman, Clinton-Massie, Landrie Layman, Batavia, Olivia Patel, Batavia, Joniyah Chambers, Trotwood-Madison, Raeven Ray-Redmond, Trotwood-Madison, Kristen Cantrell, Trotwood-Madison, LanieLipps, Hamilton Ross.

Division III

First Team

Isabella Casoni, Waynesville, 5′5″ Sr., 15.1 ppg.,Hailey Unger, Arcanum, 5′7″ Sr., 18 ppg., Dee Alexander, Cincinnati Purcell Marian,6′1″, Fr., 25 ppg., 12 rpg.,Sierra Brinson Dixie, 5′9″, So., 20.5 ppg, 10.5 rpg., Libby Evanshine, East Clinton, 5′10″ Jr., 16 ppg., 7.8 rpg.,Claire Henry, Springfield Greenon, 5′9″, Jr., 15.7ppg.

Second Team

Campbell Jewell, Preble Shawnee 5′6″, Jr., 13,4 ppg., Karley Moore, Bethel, 5′11″, Jr., 16.6 ppg., 7.1 rpg., Elizabeth Watson, Cincinnati Deer Park, 5′10″, Jr., 12 ppg., 10 rpg., Abby West, Springfield Greenon,5′10″, Jr., 15.8 ppg, 6.0 rpg., Jayda Mosley, Cincinnati Purcell Marian, 5′8″, So., 14 ppg.,Liv Thompson, Preble Shawnee, 5′7″, Jr., 14.7 ppg.

Third Team

Skyler Ward, National Trail, 5′7″ Sr., 17.1 ppg., Lindsey Arwine, Williamsburg, 5′3″, Sr., 13.7ppg., 6.8 rpg.,Taylor Gray, Arcanum, 5′11″ Sr., 12.2 ppg., 6.2 rpg., Kayli Brewer, Anna, 5′2″ Sr., 12.5 ppg., Madelyn Fearon, Arcanum, 5′6″, Sr., 11 ppg., 5.5 apg., Ky’Aira Miller, Cincinnati Purcell Marian, 5′8″, Fr., 11 ppg., 6 rpg.

Co-Player of the Year: Hailey Unger, Arcanum, Dee Alexander, Cincinnati Purcell Marian

Coach of the Year: Jamar Mosley, Cincinnati Purcell Marian

Honorable Mention

Chaley Wade, West-Liberty Salem, Kaylee Lawson, Carlisle, Alena Seaquist, Dayton Christian, Isabella Ferriman, Dayton Christian, Yamiyah Craver, Dayton Chrisitan, Jillian McIntosh, Carlisle, Isabella Allison, Springfield Northeastern, Faith Fisher, Dixie, Stephanie Alstaetter, Indian Lake, Zhieyah Rolack, Meadowdale, LeShelle Bennett, Meadowdale, Jordan Collom East Clinton, Kerigan Calhoun, Bethel, Jenna Brumbaugh, Milton-Union, Carley Holbert, Cincinnati Reading, Ashley Bee, Bethel-Tate, Haley Johnson, Bethel-Tate, Abbie Dunn, Bethel-Tate, Macaiah Byrd, National Trail, J’Da Jackson, National Trail, Makiah Newport, Twin Valley South, Jordan Ritchie, Twin Valley South, Brionna Abner, Twin Valley South, Ava Dubose, Clark Montessori, Trinity Small, Cincinnati Purcell Marian, Priya Jenkins, Cincinnati Seven Hills, Riley Jones, Cincinnati Seven Hills, Ellie Snyder, Jamestown Greeneview, Maryn Gross, Miami East, Paxton Hunley, Miami East, Harlee Howard, Preble Shawnee, Jenna Dirksen, Versailles, Kaylee Williams, Cincinnati Deer Park, Kylie McCormick, Cincinnati Deer Park, Damysia Knox, Gamble Montessori, Reagan Beverly, Clermont Northeastern, Tiffany Drewry, Clermont Northeastern, Piper Ritter, Clermont Northeastern,Lauren Runyon, East Clinton, Maggie Arno, Williamsburg, Ava Berberich, Milton-Union,

Division IV

First Team

Rylee Sagester, Tri-Village, 5′7″, Jr., 16.5 ppg., 4.2 rpg., 4.2 apg., Morgan Hunt, Tri-Village,5′11″, Jr., 15.0 ppg., 9.3 rpg., Ava Sholtis, Fort Loramie, 5′10″, Sr., 12.8 ppg., 7.2 rpg., Austy Miller, Bradford, 5′6″, Sr., 22.2 ppg., 8.5 apg., Sarah Zimmerman, Cincinnati Country Day, 6′0″, Sr., 15 ppg., 8 rpg.,Melody Arnett, Miami Valley Christian Academy, 6′5″ Sr., 18.9 ppg., 23.2 rpg.

Second Team

Carmen Heuker, Botkins, 5′5″, Sr., 15.0 ppg., 6.9 rpg.,Anne Murphy Fayetteville Perry,5′7″, Jr., 16.6ppg., Angie Smith, Yellow Springs, 5′7″ Sr., 21.3 ppg., 8.7 rpg., Meghan Downing, Tri-Village, 6′2″, Sr., 13.4 ppg., 10.7 rpg.,Grace Barnes, Cincinnati Country Day, 5′8″ Jr., 15.5 ppg., Claudia Harrington, Covington, 5′6″, Sr., 16 ppg., 5.1 rpg.

Third Team

Mallory Mullen, Springfield Catholic Central, 5′11″, Sr., 14.0 ppg., 12.8 rpg.,Rilee Terry, Tri-County North, 6′0″, Sr., 10.5 ppg., 12 rpg., Colleen Brandewie, Fort Loramie, 5′7″ Sr., 11.3 ppg., Sarah Johnson, Troy Christian, 6′2″, Sr., 13 ppg., 11 rpg., Lonna Heath Fairlawn, 5′10″, Sr., 20.5 ppg., 6 rpg., Megan Zimmerman, Cincinnati Country Day, 5′8″, So., 9.8 ppg..

Co-Player of the Year: Rylee Sagester, Tri-Village, Ava Sholtis, Fort Loramie

Coach of the Year: Jessica Spitler, Tri-County North

Honorable Mention

Torie Richards, Tri-Village, Boston Paul, Botkins, Mara O’Leary, Sidney Lehman Catholic, Kate Sherman, Russia, Cece Borchers, Russia, Kelsey Vollrath, Springfield Southeastern, Lilly Hudson, Springfield Southeastern, Brooklyn Lavy, Troy Christian, Camryn Gleason, Pleasant Hill Newton, Carlie Besecker, Covington, Maggie Anderson, Covington, Claire Fraley, Covington, Grace Anderson, Covington, Olivia Skillings, Mechanicsburg, Addie DeLong, Mechanicsburg, Molly Mossing, Cedarville, Ciara Horney, Cedarville, Hannah Webster, Tri-County North, Frances Park, Legacy Christian Academy, Taylee Woodbury, Mississinawa Valley, Aaliyah Longshaw, Yellow Springs, Corinne Totty, Yellow Springs, Laura Moser, Miami Valley Christian Academy, Skylar Bauman, Franklin-Monroe, Riley Finn, Ripley, Taylor McElfresh, Felicity-Franklin, Angela Jones, Felicity-Franklin, Olivia Crawford, Fayetteville Perry, Claire Fraley, Covington, Jade Copas, Riverside

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