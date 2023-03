H.S. Results 3/28

Badin 5, Talawanda 0: T: Francis 2-3. B: Moore 2-3 HR 4 RBI, Buckle 1-1 2 RS.

Bradford 8, Catholic Central 1

Brookville 10, Dayton Christian 0

Butler 6, Piqua 2

Chaminade Julienne 13, Versailles 5: CJ: Brunner HR 4 RBI, Peltier 3-5 3 2B 2 RBI, Sullivan 3-4 2 2B.

Dublin Coffman 5, Urbana 4: Hildebrand 2-2 2 RS RBI.

Fairmont 7, Tecumseh 2

Franklin Monroe 11, Trotwood 0

Greenville 4, Troy 3

Indian Lake 1, Kenton High School 0

Jonathan Alder 6, Lakewood 0

Kenton Ridge 15, Northeastern 5

La Salle 5, Ross 0

McNicholas 9, Little Miami 3

Middletown Madison 14, Dixie 1

Milton-Union 4, Lehman Catholic 3: MU: Brazina 2B RBI, Morter 2 RBI.

Monroe 5, Cincinnati Trailblazers 1: M: Heagen 2-3 2B RBI, Braun 1-2 2B RBI.

Sidney 14, Fairborn 1: S: Booth 3-3 HR 3 RS 2 RBI. Nuss 3-4 2 RBI 2 RS. F: Harris 2B RBI.

Westfall 7, West Jefferson 1

Xenia 15, West Carrollton 2: X: Sparks 2-3 2 RBI, Salyers 2-3 2 RBI.

Monday’s Results

Brookville 11, Tri-County North 1: B: Gray 1-2 2 RBI RS, Hoover 2-2 RBI, Webb 2-3 3 RS.

Catholic Central 6, Legacy Christian 5

Celina 10, Fort Recovery 0

Center Grove (IN) 1, Centerville 0

Covington 10, Botkins 3: B: Krouskop 2-3.

Deerfield (IL) 5, Centerville 3

Fairfield 6, Lakota West 2

Fenwick 21, Little Miami 3

Fort Loramie 4, Anna 0

Hamilton 1, Oak Hills 0

Madison Plains 6, Emmanuel Christian 5

Marion Local 7, Allen East 4

Mason 10, Lakota East 0

McNicholas 13, Western Brown 3

Miamisburg 9, La Salle 7: M: Williams W, Vaughn S.

Middletown 6, Sycamore 0: M: Shillingford W 6 K, Sorrell 2-3 2B, Anderson 2-3 3 RBI.

Middletown Madison 7, National Trail 3

New Bremen 4, Riverside 0: NB: Kuenning W 5 K, Sailer 3-3 2B RS, Heitkamp 1-3 2B 2 RBI.

Newton 17, New Knoxville 5

Northmont 16, Fieldston (NY) 6

Piqua 1, Butler 0: P: Davis W, Ouhl RS.

Princeton 10, Colerain 3

Versailles 3, Arcanum 2

Wayne 6, Dayton Christian 0: W: Shuherk W 4 K.

Wyoming 3, Franklin 1

Softball

Tuesday’s Results

Ansonia 7, Riverside 6: A: Thatcher 2 2B 2 RBI, Kramer 2 RBI, Schmit 2 RBI.

Benjamin Logan 15, Versailles 1: BL: Roseburrough HR 4 RBI.

Carroll 12, Alter 1: A: Ripley RBI. C: Beam 3-4 3B 2 RBI, Springer 2-3 2B RBI, O’Connor 1-2 3 RBI.

Cedarville 13, Greenon 10: Rodgers HR 4 RBI.

Dixie Heights (KY) 13, Fairfield 3

Fairborn 17, Sidney 0

Fenwick 9, Middletown 4: F: Augspurger 2-3 2B 2 RS 2 RBI, Levo 2-4 2 RBI.

Franklin 7, Springboro 5: F: Allen 2-3 2B HR 2 RS 3 RBI, Gray 1-3 2 RBI.

Franklin Monroe 29, Trotwood 0

Greenville 2, Troy 1: G: Zimmer 2-3 2 2B RS, Hamm 2 RBI, Burns W 8 K.

Indian Lake 14, Kenton 0: IL: Marlow HR 3 RBI, Brentlinger 4 RBI.

Jonathan Alder 17, Bishop Watterson 7

Lakota East 16, Princeton 6

Loveland 11, McNicholas 4

Miamisburg 7, Waynesville 1: M: Haas 3-3 2 HR 5 RBI, Thomas 2-4 2 2B.

Middletown Madison 12, Newton 3: MM: 3-4 2 2B RBI, Phelps 3-5 3 RS 3 RBI. N: VanCulin 2 RBI, Montgomery 3B RBI.

Monroe 18, Roger Bacon 2: M: Griffin 3-3 HR 4 RS 4 RBI.

Northeastern 11, Triad 6: N: Harris HR, Houser HR.

Oak Hills 4, Beavercreek 0

Ross 11, McAuley 1: R: Crouch 2-3 2B 2 RBI, Wallace 2-3 2B 3 RBI.

Seton 11, Hamilton 4

Springfield Shawnee 14, Bradford 4: SS: Pierson HR, Simpson HR, Spitzer HR.

Tippecanoe 18, Stebbins 1: T: Davis 3-4 3 RS 2 RBI, Leos W.

Valley View 9, Dixie 5: D: Johnson 2 2B, Winkler HR 4 RBI. VV: King 2-3 2B 3 RS 3 RBI.

Monday’s Results

Allen East 15, Marion Local 0

Anna 10, Fort Loramie 9

Arcanum 14, Versailles 13

Badin 10, Alter 0

Beavercreek 3, Kenton Ridge 1: B: Ferguson W 8 K 2-4, Stamper 2-3. KR: Massie 2-4, Fyffe 2-3, Wright 3B.

Brookville 16, Dixie 0

Cedarville 10, Catholic Central 7

Covington 26, Bradford 0

Fairfield 4, Colerain 1

Fenwick 13, Northwest 2

Fort Recovery 14, Ansonia 6

Fort Walton Beach (FL) 17, Northmont 6

Greeneview 18, Greenon 2

Greenville 4, Troy 2: G: Fletcher 2-3, Burns W.

Hamilton 12, Middletown 2

Indian Lake 17, New Bremen 5

Lebanon 12, Winton Woods 0

Lebanon 15, Winton Woods 0

McNicholas 13, Batavia 9

Mt. Notre Dame 14, Talawanda 7

Northmont 4, Morristown Hamblen West (TN) 1: N: McGilton 2B 2 RBI, Johnson RBI, Hodge W 4 K.

Oak Hills 6, Lakota West 1

Riverside 4, Bellefontaine 1

Russia 25, Jackson Center 1

Tippecanoe 26, Stebbins 3

Twin Valley South 18, Legacy Christian 3

Boys Tennis

Tuesday’s Results

Chaminade Julienne 5, Carroll 0: Zelinski d. Collins 6-4 6-4; Dickman d. Hary 0-6 6-2 7-6; Wendling d. Nguyen 6-1 6-2; Hofstetter/Weatherspoon d. Snyder/Berent 6-0 6-0; Frank/Caldwell d. Franklin/Juo 6-0 6-1.

Monday’s Results

Milton-Union 5, Kenton Ridge 0

Troy 5, Springfield 0: Masunaga(T) d. O.Dooley 6-0, 6-0; Nichols(T) d. M.Dooley 6-0, 6-3; Burns(T) d. McGregor 6-0, 6-1; Gluck/Whitehead(T) d. Sorensen/Alvaravo 6-0, 6-1; Miller/Rajput(T) d. Eltwk/Meisner 6-1, 6-3.

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.