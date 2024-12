H.S. Results 12/4: Jones sets Middletown record

Leila Johnson also recorded a double-double with 11 points and 11 boards and Kenya Benson chipped in 12 points for the Middies.

PREP RESULTS

Boys Basketball

Wednesday’s Results

Centerville 59, Andrews Osborne 44: C: Greenberg 19, Ellis 18, Greenberg 13.

Princeton 53, Newport 44

Tuesday’s Results

Alter 72, Northmont 49: A: Greer 17, Conner 13, Uhl 11. N: Drummond 13.

Arcanum 44, Cedarville 33

Beavercreek 69, Hamilton 54: H: Davis 12, Johnson 10. B: Williams 23, Ellerbe 13, Roether 12, Bryant 10.

Bellbrook 40, Badin 37: Be: Webb 10. Ba: Lowe 16, Ollis 14.

Carroll 56, Fairborn 42: C: Tipps 13, Dent 13. F: Patterson 23.

Chaminade Julienne 66, Trotwood 59: CJ: Cartwright 17. T: Reaves 12.

Clinton-Massie 45, Williamsburg 44

Dayton Christian 45, Carlisle 43

Delphos St. John’s 74, Van Wert 73: DSJ: Elwer 39.

Fairbanks 65, Greenon 27: G: Bowman 14.

Fairfield 65, La Salle 46: F: Lewis 22, Crim 18, Clemmons 16.

Fenwick 55, Waynesville 48: F: Costello 15.

Franklin 60, Dixie 39

Franklin Monroe 52, Randolph Southern 27

Graham 54, Milton Union 51

Lakota West 64, Withrow 30: LW: Tyson 15, Green 10, Davis 10.

Lebanon 51, Miamisburg 50: M: Hoerner 23, Osmanski 14. L: Coffey 29.

Legacy Christian 55, Twin Valley South 44

Miami East 55, Piqua 39: ME: Rohrer 18, Wolfe 12, Haak 10.

Mississinawa Valley 48, Ansonia 40

Moeller 49, Stivers 38

Monroe 61, Brookville 40

Northwest 74, Wilmington 62

Oakwood 56, Edgewood 50

Springboro 70, Stebbins 25

St. Henry 50, Fort Loramie 45: SH: Huelsman 15, Zimmerman 11. FL: Maurer 11.

St. Xavier 64, Mason 29

Tri-County North 60, Yellow Springs 55: TCN: Williamson 29, Flory 11.

West Carrollton 51, Urbana 46

West Clermont 80, Talawanda 28

West Jefferson 62, Dayton Jefferson 23

Western Hills 74, Ponitz 38

Girls Basketball

Wednesday’s Results

Aiken 54, Mt. Healthy 18

Badin 65, Fenwick 48

Beavercreek 47, Miamisburg 30

Carroll 50, McNicholas 37

Centerville 56, Northmont 29: C: McDowell 17.

Chaminade Julienne 49, Alter 33

Fairmont 62, Wayne 43

Graham 52, Jonathan Alder 47

Greeneview 30, Cedarville 21

Hamilton 51, Colerain 41: H: Beamon 18.

Harrison 58, Northwest 19

Lakota East 39, Sycamore 28: LE: Sturgill 12, Bacher 10.

Mason 57, Princeton 46

Mechanicsburg 40, Fairbanks 30: M: Forrest 14, Heizer 12.

Middletown 50, Lakota West 49: M: Jones 13, Benson 12, Johnson 11. LW: Fox 17.

Oak Hills 49, Fairfield 40: F: Hayes 20.

Piqua 64, Xenia 36: P: Cooper 23, Carroll 15, Bean 11.

Ross 58, Monroe 31

Spg. Shawnee 55, Kenton Ridge 44: SS: Wilson 20, Beach 15.

Springboro 80, Springfield 51: Sb: Martin 26, Trent 18, Martin 11.

Tecumseh 60, Ben Logan 37: T: Russell 20.

Triad 53, Northeastern 19

Urbana 37, Indian Lake 31

Woodward 54, Trotwood 32

Tuesday’s Results

Anna 37, Russia 34

Bellbrook 59, Kings 57

Carlisle 50, Preble Shawnee 47, OT: C: Gill 20.

Houston 55, Fairlawn 38

Jackson Center 42, Covington 29

Kalida 49, Coldwater 36

Marion Local 31, Versailles 20

Middletown Christian 53, Emmanuel Christian 21

National Trail 45, New Miami 13: NT: Stiner 14, House 11.

New Knoxville 49, Wapakoneta 43

Parkway 35, St. Marys 23

Riverside 49, Upper Scioto Valley 24

Spring Valley 60, Belmont 21

Boys Bowling

Wednesday’s Results

Fairmont 2342, Springboro 2103: F: Staton 449 series, Hoelscher 406 series.

Tuesday’s Results

Dayton Christian 2144, Middletown Christian 1778: DC: Wiggins 299 game, Hicks 234 game.

Lebanon 2292, Winton Woods 1440

Mechanicsburg 2693, Fairbanks 2347: M: Brumfield 482 series, Wittman 398 series.

Miamisburg 2261, Wayne 2090: M: Drusen 466 series, Chapman 386 series.

Xenia 2349, Tippecanoe 2026: T: Herzog 414 series.

Girls Bowling

Wednesday’s Results

Fairmont 2269, Springboro 2007: F: Roseberry 463 series, Zehring 399 series.

Tuesday’s Results

Lebanon 1762, Winton Woods 1398

Mechanicsburg 2326, Fairbanks 1892: M: Picklesimer 385 series, Popovich 336 series.

Miamisburg 1980, Wayne 1815: M: Gore 400 series, Chapman 389 series.

Middletown Christian 1631, Dayton Christian 1500: DC: Schoenig 168 game, Millhouse 136 game.

Tippecanoe 1819, Xenia 1089: T: Hollon 303 series.

Swimming

Wednesday’s Results

Trotwood Meet

Boys Team Results: Wayne 307; Northwestern 273; Little Miami 240; Kenton Ridge 191; Tecumseh 187; Carlisle 45; Dixie 42; Catholic Central 34.

Girls Team Results: Little Miami 277; Wayne 164; Northwestern 158; Tecumseh 84; Catholic Central 59; Carlisle 18; Kenton Ridge 7.

