High School results for Friday, March 5

Anna 60, Greeneview 59

Springfield Shawnee 39, Summit Country Day 37

Division IV

New Bremen 47, St. Henry 41

Girls Basketball

REGIONAL TOURNAMENT

Friday’s Finals

Division II

Carroll 45, Badin 41: Ochs (C) 14.

Thursday’s Semifinals

Division IV

Fort Loramie 47, Minster 36: Puthoff (FL) 21.

Tri-Village 53, Legacy Christian 42: Hess (LC) 17, Sagester (TV) 19, Richards (TV) 13, Hunt (TV) 11.

Girls Bowling

STATE TOURNAMENT

Friday’s Results

Division I

Team Results: 1. Gahanna Lincoln; 2. Beavercreek; 3. Hillsboro; 4. Ashland; 5. Boardman; 6. Xenia; 7. Green; 8. McAuley.

Individual Results (Top Five Plus Area): 1. Stretch (Kenston) 740; 2. McMullen (Troy) 622; 3. Mingua (Hillsboro) 621; 4. Tucker (McKinley) 616; 5. Ochs (Seton) 593; 11. Rockwell (Xenia) 572; 12. Howell (Xenia) 565; 16. Kirts (Jonathan Alder) 554; 17. Ehmer (Bellefontaine) 553; 20. Rose (Xenia) 545; 23. Walter (Jonathan Alder) 541; 26. Reich (Beavercreek) 533; 28. McPherson (Xenia) 529; 28. Phipps (Jonathan Alder) 529; 30. Hanson (Fairborn) 526; 31. Rearick (Lebanon) 525; 34. Heminger (Bellefontaine) 521; 44. Watkins (Bellefontaine) 498; 49. McChone (Beavercreek) 487; 55. Gaines (Beavercreek) 479; 58. Huntington (Jonathan Alder) 476; 68. Ryan (Bellefontaine) 454; 69. Terpenning (Beavercreek) 453; 87. Mihlbach (Bellefontaine) 285; 92. Barker (Xenia) 256; 109. Vaughn (Beavercreek) 216; 183. Brown (Beavercreek) 160; 190. Jordan (Jonathan Alder) 154; 200. Kempton (Jonathan Alder) 140; 204. Smith (Bellefontaine) 135.

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.