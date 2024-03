Girls basketball: Who made the Division I, II All-Ohio teams?

DIVISION I

Player of the Year: Berry Wallace, Pickerington Central

Coach of the Year: Demarris Winters, Lyndhurst Brush

First Team: Mari Gerton, Cincinnati Princeton, 5-8, jr., 21.9 (points per game); Bryn Martin, Springboro, 6-1, jr., 20.8; Taylor Scohy, Bellbrook, 5-9, sr., 18.0; Berry Wallace, Pickerington Central, 6-1, sr., 17.1; Sydney Mobley, Lewis Center Olentangy, 6-2, fr., 17.0; Whitney Stafford, Lewis Center Olentangy, 5-6, so., 17.0; Elise Bender, Whitehouse Anthony Wayne, 6-1, jr., 23.1; Mackenzie Blackford, Solon, 5-7, sr., 24.1; Grace Kingery, North Ridgeville, 6-1, sr., 25.8; Olivia Klanac, Medina, 5-9, jr., 19.5.

Second Team: Kailee Bransford, Cincinnati Mount Notre Dame, 5-7, jr., 12.3; Madison Parrish, Mason, 6-0, jr., 16.8; Kaylah Thornton, Kettering Fairmont, 5-7, so., 17.0; Gigi Bower, Powell Olentangy Liberty, 5-9, sr., 16.1; JoJo Eberhart, Marysville, 5-11, sr., 11.7; Sophie Ziel, Columbus Bishop Watterson, 5-9, jr., 17.2; Destiny Robinson, Fremont Ross, 5-7, sr., 16.0; Danielle Cameron, Olmsted Falls, 5-9, sr., 19.3; Journey Hildebrand, Brunswick, 5-11, sr., 20.5; Megan Campbell, Massillon Jackson, 5-10, sr., 13.4; Serenitee Johnson, Uniontown Lake, 5-10, sr., 15.7.

Third Team: Layla Hale, Cincinnati West Clermont, 6-0, so., 16.1; Kassie Ingram, Kings Mill Kings, 5-11, sr., 20.6; Elizabeth Hunt, Upper Arlington, 6-0, so., 16.9; Komara Sylvester, Toledo Start, 5-6, sr., 20.6; MacKenzie Harvey, Dresden Tri-Valley, 5-8, jr. 11.8; Savannah Laurenty, Painesville Riverside, 5-10, sr., 21.6; Tatiana Mason, Lyndhurst Brush, 5-10, fr., 17.8; Julia Hall, Rocky River Magnificat, 6-0, jr., 14.3; Ava Patti, Rocky River, 5-11, sr., 18.2; Jenna Slates, Uniontown Green, 6-0, jr., 18.0; Caitlyn Holmes, Akron Ellet, 5-7, jr., 18.0.

Special Mention: Brooke Bender, Whitehouse Anthony Wayne, 6-0, jr., 13.4; Mackenzie Royal-Davis, Toledo Whitmer, 6-0, sr., 11.8; Hayley Griggs, Perrysburg, 5-6, jr., 11.5; Madilyn Stechschulte, Findlay, 5-9, sr., 12.1; Rylee Bess, Pickerington Central, 5-5, jr., 13.4; Sa’Mahn Johnson, Reynoldsburg, 5-6, jr., 14.8; Ella Martin, Westerville Central, 5-11, so., 15.9; Layla Merriweather, Delaware Olentangy Berlin, 5-8, sr., 16.5; Abbey Price, Marysville, 5-9, sr., 12.5; London Johnson, Canal Winchester, 6-0, so., 18.0; Kennedy Younkin, Asheville Teays Valley, 6-2, sr., 16.0; Celina Blount, Liberty Township Lakota East, 6-2, sr., 11.0; Peyton Shafer, Goshen, 5-9, sr., 18.9; Daniah Trammell, Cincinnati Winton Woods, 6-1, jr., 16.4; Aniya Trent, Springboro, 6-3, jr, 9.0; Selena Frost, West Carrollton, 5-7, sr., 17.1; Alli Robertson, Harrison, 6-0, jr., 23.0; Kennedy Morgan, Medina Highland, 5-8, jr., 17.6; Sydney Bass, Strongsville, 5-10, jr., 14.4; Zoey Deligianis, Madison, 5-6, jr., 23.3; Chaniyra McDowell-Isaacs, Lyndhurst Brush, 5-7, fr., 15.5; Reese Roggenburk, Rocky River Magnificat, 6-1, jr., 12.0; Niera Stevens, Akron Hoban, 5-5, soph., 12.0; Mackenzie Riccitelli, Boardman, 5-5, sr., 18.5; Mya Taylor, Canton McKinley, 5-6, soph., 22.5; Brooke Haren, Louisville, 5-9, sr., 16.8; Anna Hurst, Stow-Munroe Falls, 5-8, sr., 9.3.

Honorable Mention: Maddie Garber, Dresden Tri-Valley, 5-8, so., 10.3; Carma Johnson, Fremont Ross, 5-8, sr., 10.9; Leah Pike, Whitehouse Anthony Wayne, 5-11, so., 12.6; Maisie Strawser, Lima Senior, 5-7, sr., 13.7; Mae Rameau, Sandusky, 5-2, jr., 16.0; Kelaysia Harris, Toledo Bowsher, 5-10, jr., 13.3; Jenna Clausius, Sylvania Northview, 5-8, so., 10.7; Chloe Kilbride, Perrysburg, 5-8, jr., 9.4; Denza Allen, Sunbury Big Walnut, 6-1, jr., 13.4; Jenna Grabans, Lancaster, 5-7, sr., 13.1; Zoe Guice, Westerville South, 5-7, sr., 13.0; Remy Largent, Sunbury Big Walnut, 5-9, fr., 13.2; Claire Mikola, Powell Olentangy Liberty, 5-6, jr., 9.8; Thea Palmore, Grove City, 5-10, sr., 13.0; Ze’Shari Sheppard, Groveport Madison, 5-8, so., 19.0; Calli Geller, Newark, 5-7, fr., 17.8; Gwen Jenkins, Dublin Coffman, 5-9, sr., 12.4; Gianna Lane, Hilliard Darby, 5-7, jr., 13.0; Aniya Mitchell, Marion Harding, 5-3, jr., 16.6; Aubree Price, Reynoldsburg, 5-9, jr., 15.2; Niah Smedley, Dublin Scioto, 6-0, jr., 17.6; Nyha Chambers, Huber Heights Wayne, 5-7, sr., 12.0; Kiara Hudgins, Sidney, 5-4, sr., 11.7; Jordan Scully, Sidney, 5-7, jr., 14.7; Olivia Fischer, Mount Orab Western Brown, 5-9, sr., 17.1; Katie Fox, West Chester Lakota West, 5-10, so., 13.4; Emily Grim, Centerville, 6-0, sr., 11.0; Alley Haas, Miamisburg, 5-8, sr., 12.0; Lanie Lipps, Hamilton Ross, 5-4, jr., 17.4; Charlotte Pauling, Beavercreek, 5-10, sr., 10.5; Lilli Leopard, Beavercreek, 5-9, sr., 10.7; Jordan Frantz, Bellbrook, 5-8, jr., 9.0; Laila Harrison, Cincinnati Mount Notre Dame, 6-1, sr., 9.4; Grace Pitzer, Cincinnati Mount Notre Dame, 5-10, jr., 8.5; Kali Fortson, Cincinnati Princeton, 6-1, jr., 10.6; Mackenzie Givens, Cincinnati Princeton, 6-0, sr., 12.2; Brooke Haywood, Dayton Chaminade Julienne, 5-9, jr., 12.5; Myka Richardson, Fairfield, 5-8, sr., 12.1; Elise Marchal, Kings Mill Kings, 6-1, sr., 10.4; Brooke Asher, Liberty Township Lakota East, 5-6, jr., 12.2; Emma Fohl, Liberty Township Lakota East, 5-5, sr., 9.0; Anna Habra, Mason, 5-8, so., 11.2; Chloe Downing, Springboro, 6-0, sr., 7.2; Milly Portis, Springfield, 5-8, so., 12.3; Rylie Homan, Trenton Edgewood, 5-5, sr., 14.5; Tyriana Berry, Cincinnati Withrow, 13.2; Mackenzie Daubenmire, Logan, 6-1, jr., 10.3; Kennady Dodds, Stow-Munroe Falls, 6-0, so., 12.2; Mackenzie Edingburgh, Akron Hoban, 5-7, sr., 10.5; Ashley Lahmers, Massillon Jackson, 5-9, sr., 10.9; Emma Anderson, Uniontown Lake, 5-5, sr., 12.6; Courtney Barwick, Louisville, 5-9, jr., 14.6; Sarah Bero, Youngstown Boardman, 5-7, jr., 10.5; Ayla Ray, Austintown Fitch, 5-9, sr., 11.6; Alyssa Brown, Youngstown Chaney, 5-6, fr., 22.7; Alaina Ray, Stow-Munroe Falls, 5-7, sr., 9.2; Grace Kostohryz, Wooster, 5-10, sr., 18.2; Sydney Shocklee, Uniontown Green, jr., 8.6; Sanaiiya Gray, Akron Ellet, 5-11, jr., 15.0; Kristen Kelley, Amherst Steele, 6-1, sr., 15.8; Sidney Butera, Strongsville, 5-4, fr., 13.0; Molly Castellanos, Shaker Heights Hathaway Brown, 6-3, sr., 17.6; Molly Drenik, Avon, sr., 11.7; Nicole Krakora, Chardon, 5-6, sr., 20.6; Maddie Cerovac, Olmsted Falls, 5-10, jr., 8.3; Sofia Wilson, Rocky River Magnificat, 5-7, jr., 8.1; Tylia Parker, Cleveland John Hay, 5-5, sr., 17.8; Claire Wakim, Madison, 5-10, sr., 16.0; Jessie Zenir, Brecksville-Broadview Heights, 5-8, jr., 10.3; Marisa Summerfield, Avon Lake, sr., 5-9, 7.4; Leah DiFranco, Grafton Midview, 5-6, so., 15.8.

DIVISION II

Player of the Year: Dee Alexander, Cincinnati Purcell Marian

Coach of the Year: Antoine Sain, Dayton Northridge

First Team: Dee Alexander, Cincinnati Purcell Marian, 6-1, jr., 19.0; Emily Bratton, Carroll Bloom-Carroll, 5-7, sr., 22.3; Harper Annarino, Granville, 6-0, sr., 19.8; Bree Allen, Proctorville Fairland, 6-0, Sr., 15.9; Jamisyn Stinson, Thornville Sheridan, 5-11, Sr., 19.0; Lauren Gerken, Findlay Liberty-Benton,22.0; Saniyah Hall, Shaker Heights Laurel, 6-2, so., 25.7; Isabelle Niederst, Elyria Catholic, 5-9, sr., 19.0; Naomi Benson, Streetsboro, 6-3, jr., 16.8; Izzy Callaway, Copley, 5-7, sr., 20.6.

Second Team: Terrah Adams, Cincinnati Woodward, 6-1, Sr., 15.2; Gracie Cosgrove, Hamilton Badin, 5-9, Jr., 17.0; Peyton Mounce, Urbana, 5-10, jr., 22.1; Carlie Osborne, Delaware Buckeye Valley, 5-6, sr., 10.0; Milee Smith, Chillicothe Unioto, 5-11, So., 17.8; Brooklyn Vaughn, Toledo Central Catholic, 6-0, sr., 14.3; Breayah Jefferson, Toledo Rogers, 5-5, sr., 25.4; Riley Zamensky, New Concord John Glenn, 6-0, jr., 20.0; McKenna Scott, Wintersville Indian Creek, 5-7, jr., 16.6; Helen Holley, Gates Mills Gilmour Academy, 6-1, sr., 11.2; Sophia Gregory, Beloit West Branch, 6-2, sr., 15.3.

Third Team: Ky’Aira Miller, Cincinnati Purcell Marian, 5-8, jr., 13.0; Zhieyah Rolack, Dayton Meadowdale, 5-11, sr., 26.3; Kylee Bruce, Proctorville Fairland, 5-11, Sr., 10.7; Addison Edgington, Circleville, 6-2, Fr., 17.0; Hailey Rees, Bellevue, 5-9, jr., 17.8; Nylah McShan, Steubenville, 5-9, so. 17.9; Katie Puletti, Gates Mills Gilmour Academy, 5-9, sr., 10.5; Cam Hoover, Peninsula Woodridge, 6-0, sr., 19.4; Joi Williams, Cuyahoga Falls CVCA, 5-5, jr., 22.5; Kensie Black, Franklin, 5-7, sr., 16.7; DC Lanier, Port Clinton, 5-2, sr., 21.5; Kennedy Houston, Columbus Centennial, 5-6, fr., 19.4; Evan Platfoot, Plain City Jonathan Alder, 5-7, sr., 17.0.

Special Mention: Grace Freiberger, Lima Shawnee, 5-7, sr., 22.6; Kailee Thiel, Bryan, 6-2, sr., 12.5; Eve Schwemley, Shelby, 5-7, jr., 14.1; Abby Koenig, Norwalk, 5-5, jr., 12.4; Monetta Hilory, Mansfield Senior, 5-5, sr., 10.0; Ni’Rah Clark, Toledo Rogers, 6-2, sr., 15.6; Corniya Clay, Toledo Central Catholic, 5-5, sr., 14.0; Arielle Gee, Cincinnati Woodward, 5-8, jr., 18.3; Jayda Mosley, Purcell Marian, 5-8, sr., 10.0; Braelyn Even, Hamilton Badin, 5-10, so., 14.0 ppg, 8.0 rpg, 4.6 apg; Kiera Healy, Dayton Carroll, 6-0, so., 14.0; Willow Montag, Cleves Taylor, 5-6, so., 14.5; Kiannah Ingram, Circleville Logan Elm, 5-6, So., 18.1; Mya Hamilton, Chillicothe Unioto, 5-8, jr., 16.9; T.J. Carpenter, Jackson, 5-10, sr., 18.0; Maddie Blakeman, Circleville, 5-8, so., 13.8; Leigha Lauer, Marietta, 5-10, jr., 16.7; Aubrey Pepper, Vincent Warren, 5-9, fr., 16.3; Asa Holcombe, Athens, 5-7, jr., 15.2; Nora Saffell, Thornville Sheridan, 6-0, sr., 12.0; Aubrey Benedict, Richwood North Union, 5-8, sr., 14.9; Ella Hazelrigg, Buckeye Valley, 6-2, jr., 13.2; Kayla Houston, Columbus Centennial, 5-9, jr., 18.9; Lyndsey Best, Martins Ferry, 5-10, jr., 19.0; Hillari Baker, Carrollton, 5-6, sr., 15.0; Jayden Thornton, Zanesville West Muskingum, 5-7, so., 11.5; Mya Oliver, New Concord John Glenn, 5-8, jr., 14.7; Morgan Karam, Dover, 5-6, jr., 14.2; Keegan Uhl, Millersburg West Holmes, 5-5, sr., 9.9; Kylie Anderson, Wintersville Indian Creek, 5-10, sr., 11.5; Ellie Mason, New Philadelphia, 5-10, jr., 13.7; Bailey Dement, Duncan Falls Philo, 5-5, sr., 12.1; Katie McCollister, Ashtabula Edgewood, 5-8, sr., 15.0; Delaney Marrison, Geneva, 5-9, sr., 15.1; Mackenzie Callender, Cleveland Heights Beaumont, 6-1, sr., 11.7; Claire Coljohn, Parma Heights Holy Name, 5-7, fr., 15.2; Rylee Hutton, Salem, 5-5, sr., 18.0; Chelsea Evanich, Alliance Marlington, 5-10, sr., 21.6; Alyssa Massucci, Warren Howland, 5-8, sr., 19.1; Delilah Rahe, Mogadore Field, 5-10, jr., 18.0; Sam Stask, Aurora, 5-5, sr., 14.2; Erica King, Akron St. Vincent-St. Mary, 5-8, sr., 12.5; Kami Ayoup, Copley, 5-10, sr., 10.1.

Honorable Mention: Makaree Chapman, Lexington, 5-9, jr., 13.5; Lyrique Johnson, Fostoria, 5-8, jr., 14.2; Ella Voigt, Bryan, 5-9, sr., 10.0; Corniya Clay, Toledo Central Catholic, 5-5, sr., 14.0; Claire Foust, Lima Bath, 6-1, sr., 12.0; Isabelle Lauvray, Coshocton, 5-6, sr., 12.5 points; Addy Antonetz, Zanesville West Muskingum, 5-5, jr., 10.2; Allie McMillen, Millersburg West Holmes, 5-4, sr., 6.7; Madelyn Criss, Steubenville, 5-7, sr., 9.0; Angi Ferri, Cadiz Harrison Central, 5-8, sr., 8.7; Gianna Myers, McConnelsville Morgan, 5-5, so., 12.3; Kylie Ujcich, Carrollton, 5-8, so., 9.1; Giana Chirpas, Martins Ferry, 5-10, fr., 11.0; Maddie Sedgmer, Cadiz Harrison Central, 5-11, jr., 10.2; Kenzie Headley, East Liverpool, 6-0, jr., 11.2; Jayla Dukes, Whitehall, 5-8, jr., 16.0; Kayla Houston, Columbus Centennial, 5-9, jr., 18.9; Aliyah Moore, Granville, 5-6, sr., 10.3; Emani Tynes, Columbus South, 5-6, jr., 14.4; Zoe Wedding, Richwood North Union, 5-4, sr., 8.5; Marissa Wilkinson, Carroll Bloom-Carroll, 5-7, sr., 10.1; Ashley Bowden, Dayton Oakwood, 5-7, jr., 12.2; Alex Dixon, Urbana, 5-7, so., 16.0; Jayah Martin, Dayton Northridge, 6-0, so., 13.2; Lila Svendsen, Cincinnati Wyoming, 5-9 jr., 15.2; Janiyah Allen, Cincinnati Aiken, 5-4, jr., 18.9; Miya Nance, Wilmington, 5-5, fr., 13.8; Mia Nienaber, Cincinnati McNicholas, 5-8, jr., 14.5; Janiyah Middlebrook, Dayton Meadowdale, 5-10, so., 18.6; Sammy Russell, New Carlisle Tecumseh, 5-9, so., 18.6; Makayla Williams, Dayton Thurgood Marshall, 5-8, sr., 20.0; Bailey Russell, Proctorville Fairland, 5-9, so., 17.3; Addison Godby, Proctorville Fairland, 6-0, so., 10.3; Amaris Betts, Chillicothe Unioto, 5-7, sr., 12.8; Mattie Walburn, Jackson, 5-8, sr., 13.0; Gabby McConnell, Circleville, 5-10, sr., 8.3; Alyssa Baker, Marietta, 5-7, jr., 11.5; Elly Lewis, Lancaster Fairfield Union, 5-7, sr., 15.0; Caris Risner, Waverly, 5-6, jr., 13.7; Blake Herdman, Hillsboro, 5-11, jr., 9.8; Paisley Pryor, Greenfield McClain, 5-8, fr., 12.4; Chloe Dick, New Lexington, 5-10, so., 16.7; Ava Heller, Thornville Sheridan, 5-7, jr., 10.6; Andie Osolin, Norton, 5-6, sr., 10.8; Kendal Batchik, Akron St. Vincent-St. Mary, 5-4, jr., 10.5; Olivia Showalter, Beloit West Branch, 6-1, sr., 8.1; Summer Hastings-Peterson, Canton South, 5-4, jr., 14.0; Camie Dill, Canfield, 5-10, sr., 8.9; Cami Hritz, Canfield, 5-10, sr., 10.9; Lily Scott, Youngstown Ursuline, 5-3, sr., 13.4; Mia Malito, Girard, 5-10, sr., 13.2; Hannah Ward, Mantua Crestwood, 5-10, jr., 15.0; Ella Kassan, Streetsboro, 6-0, sr., 10.2; Sydney Becks, Tallmadge, 5-7, sr., 15.4; Dakota Graham, Norton, 5-7, so., 10.9; Lilly Stukus, Chagrin Falls, 5-8, jr., 15.9; Kendra Hardwick, Oberlin Firelands, 5-5, jr., 15.2; Tristan Williams, Shaker Heights Laurel, 5-9, so., 13.4; Brooke Richmond, Geneva, 5-10, sr., 13.0; Maggie Furst, Chesterland West Geauga, 6-0, sr., 14.0; Gabby Davenport, Fairview Park Fairview, 5-8, sr. 12.5; Avery Russell, Chagrin Falls, 5-8, fr., 13.4; Victoria Lynch, Perry, 5-4, jr., 13.5; Taylor Haynes, Cleveland Heights Lutheran East, 5-6, sr., 10.2; McKenna Vencill, Ashtabula Edgewood, 5-4, 10.1, sr.; Lucy Bisson, Bay Village Bay, 6-0, 12.2; Soia Spade, Parma Padua Fransican, 5-5, fr., 13.3.