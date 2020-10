HS Results 10/24

Powell Olentangy Liberty 18, Dublin Coffman 15

Region 4

Lakota West 23, Colerain 7

St. Xavier 56, Elder 28

Division II

Region 8

Kings 17, Turpin 0

Winton Woods 34, Edgewood 6

Division III

Region 11

Jonathan Alder 14, London 0

Region 12

Badin 35, Tippecanoe 14

Bellbrook 44, St. Marys Memorial 14

Division IV

Region 16

Clinton-Massie 56, Bethel-Tate 20

Valley View 22, Indian Hill 21

Waverly 34, McNicholas 13

Wyoming 34, Graham 14

Division V

Region 18

North Union 28, Findlay Liberty-Benton 7

Region 20

Mariemont 31, Purcell Marian 8

Roger Bacon 41, Greenon 19

Springfield Shawnee 23, Blanchester 6

Versailles 35, CHCA 19

Division VI

Region 24

Coldwater 28, Fort Recovery 26

Frankfort Adena 28, Minster 0

Mechanicsburg 55, Paint Valley 7

West Jefferson 55, Covington 20

Friday’s Results

Division II

Region 8

Anderson 29, Piqua 22

La Salle 49, Stebbins 0

Division III

Region 12

Alter 42, Trotwood 0

Ross 48, New Richmond 12

Division VII

Region 28

Fort Loramie 42, Ansonia 0

Marion Local 42, New Miami 0

New Bremen 28, St. Henry 13

Riverside 14, Tri-Village 12

REGULAR SEASON

Saturday’s Results

Bethel 26, Twin Valley South 13

Brookville 42, Middletown Madison 0

Fairborn 7, Oakwood 3

Fairfield 46, Dunbar 22

Fairmont 24, Beavercreek 0

Greeneview 28, Northwestern 14

Madeira 42, Norwood 14

Madison-Plains 64, Unioto 62, 4OT

Middletown Christian 15, Landmark Christian 14

National Trail 21, Tri-County North 0

Northeastern 49, Arcanum 17

Oak Hills 35, Harrison 9

Springboro 37, Miamisburg 7

St. Bernard 8, Summit Country Day 6

Triad 37, Buckeye Central 8

Troy Christian 21, Northridge 14

West Clermont 20, Little Miami 14

Wilmington 48, Batavia 8

Friday’s Results

Allen East 43, Ben Logan 6

Anna 27, Indian Lake 0

Dixie 35, Mississinawa Valley 0

Eaton 28, Greenville 6

Elida 13, Fenwick 6, OT

Franklin 22, Carlisle 8

Hamilton 14, Central Crossing 0

Milford 34, Lebanon 28

Milton-Union 32, Defiance 28

Pandora-Gilboa 21, Delphos St. John’s 20

Sidney 14, Butler 8

West Liberty-Salem 36, Dohn Prep 0

BOXSCORES

BADIN 35, TIPPECANOE 14

T 0 0 7 7 – 14

B 14 7 14 0 – 35

First Quarter

B: Vidourek 1 run (Schweinefuss kick).

B: Rawlings 3 run (Schweinefuss kick).

Second Quarter

B: Walsh 6 run (Harding kick).

Third Quarter

B: Moore 98 kickoff return (Harding kick).

T: Taylor 14 run (Hadden kick).

B: Vidourek 15 run (Harding kick).

Fourth Quarter

T: Coppock 11 pass from Taylor (Hadden kick).

FAIRBORN 7, OAKWOOD 3

F 0 0 0 7 – 7

O 0 3 0 0 – 3

First Quarter

O: Boucuvalas 23 FG.

Fourth Quarter

F: Warner 39 run (Dierker kick).

FAIRMONT 24, BEAVERCREEK 0

B 0 0 0 0 – 0

F 7 7 10 0 – 24

First Quarter

F: Anosike 13 run (Holt kick).

Second Quarter

F: Baker 32 run (Holt kick).

Third Quarter

F: Holt 39 FG.

F: Gant 2 run (Holt kick).

HAMILTON 14, CENTRAL CROSSING 0

H 0 7 7 0 – 14

CC 0 0 0 0 – 0

Second Quarter

H: Stephens 2 run (Rios kick).

Third Quarter

H: Stephens 34 run (Rios kick).

LAKOTA WEST 23, COLERAIN 7

C 0 7 0 0 – 7

LW 0 3 10 10 – 23

Second Quarter

LW: Howard 51 FG.

C: Johnson 15 run (Pechlney kick).

Third Quarter

LW: Davis 12 run (Howard kick).

LW: Howard 40 FG.

Fourth Quarter

LW: Howard 26 FG.

LW: Brogden 36 run (Howard kick).

MILFORD 34, LEBANON 28

L 14 7 0 7 – 28

M 6 22 6 0 – 34

First Quarter

L: Lamb 34 interception return (Miller kick).

L: Everitt 11 run (Miller kick).

M: Duesing 34 pass from Ringland (kick fail).

Second Quarter

L: Farr 1 run (Miller kick).

M: Copp 22 run (Early pass).

M: Copp 36 run (LaBella kick).

M: Ringland 28 run (LaBella kick).

Third Quarter

M: Bauer 24 pass from Ringland (kick fail).

Fourth Quarter

L: Lamb 28 pass from Everitt (Miller kick).

SIDNEY 14, BUTLER 8

B 8 0 0 0 – 8

S 0 8 0 6 – 14

First Quarter

B: Fullam 8 pass from Joynes (Fullam pass).

Second Quarter

S: Clarke 14 pass from Johnson (Wheeler pass).

Fourth Quarter

S: Wheeler 47 pass from Johnson (kick fail).

TROY CHRISTIAN 21, NORTHRIDGE 14

TC 0 7 7 7 – 21

N 14 0 0 0 – 14

First Quarter

N: Turpin 1 run (run fail).

N: Turpin 36 run (Henry run).

Second Quarter

TC: Twiss 7 run (Lair kick).

Third Quarter

TC: Haddad 4 run (Lair kick).

Fourth Quarter

TC: Haddad 11 run (Lair kick).

WINTON WOODS 34, EDGEWOOD 6

E 0 0 0 6 – 6

WW 0 14 20 0 – 34

Second Quarter

WW: Spikes 3 run (Fonjong kick).

WW: Wingfield 6 run (Fonjong kick).

Third Quarter

WW: Wingfield 2 run (Fonjong kick).

WW: Spikes 10 run (Fonjong kick).

WW: Steele 1 run (kick fail).

Fourth Quarter

E: Howell 50 fumble return (pass fail).

Girls Tennis

STATE TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

Singles: 1. Pendergast (St. Ursula) d. Aggarwal (Mason), 6-4 2-6 7-5; 3. Black (Anthony Wayne) d. Bucher (North Canton Hoover), 6-2 6-0.

Doubles: 1. Basil/Hazelbaker (Upper Arlington) d. Owen/Hinshaw (Centerville), 7-6 6-3; 3. Mizer/Richard (Upper Arlington) d. Moritz/Smitek (Rocky River Magnificat), 6-2 6-0.

Division II

Singles: 1. Hitchcock (Eaton) d. Ratliff (Gahanna Col. Academy), 7-6 7-5; 3. Lampman (Alter) d. Nyborg (Pepper Pike Orange), 7-6 2-6 6-2.

Doubles: 1. Hall/Connelly (Oakwood) d. Burkhalter/Zerbi (Col. Wellington), 6-2 6-4; 3. Spinazza/Spinazza (Tol. Central Catholic) d. Bolon/Bolon (Lima Bath), 6-1 6-3.

Boys Golf

STATE TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

At Ohio State

Team Results: Akron Hoban 606; St. Ignatius 609; St. Xavier 616; Dublin Jerome 618; Mason 621; Olentangy Orange 629; Lakota East 639; Ashland 642; Stow-Munroe Falls 644; Hudson 667; Sylvania Northview 670; Tri-Valley 711.

Individual Results (top five plus area): 1. Gilkison (Springboro) 143; 2. Topher (St. Ignatius) 146; 3. Vojtko (Akron Hoban), Piesen (St. Ignatius) 147; 5. Groomes (Dublin Jerome), Petrie (Akron Hoban) 150; 18. Wilson (Lakota East) 154; 25. Murphy (Lakota East) 157; 45. Uhl (Lakota East) 164; 51. Curry (Lakota East) 165; 57. Curran (Fairfield) 170; 60. Sylla (Lakota East) 172.

Girls Golf

STATE TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

At Ohio State

Team Results: New Albany 586; Mason 627; Centerville 633; Green 636; Medina Highland 641; Massillon Jackson 648; Dublin Coffman 650; Sycamore 670; Louisville 673; Tol. Notre Dame 694; Ashland 697; Marietta 815.

Individual Results (top five plus area): 1. Spiess (New Albany) 141; 2. Wright (Massillon Jackson), Heisterkamp (Rocky River Magnificat) 144; 4. Wigal (Granville) 147; 5. Ritter (New Albany) 149; 12. Hayes (Centerville) 153; 19. Pandya (Centerville) 155; 29. Rodgers (Centerville) 160; 36. Jenkinson (Greenville) 163; 41. Dickerson (Centerville) 165; 43. Burger (Centerville) 168.

Girls Soccer

TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

Anderson 3, Winton Woods 0

Beavercreek 10, Springfield 0

Bellbrook 2, Sidney 0

Centerville 9, Xenia 0

Lakota West 9, Northwest 0

Loveland 1, West Clermont 0

Mason 4, Fairfield 0

Miamisburg 3, Butler 0

Milford 3, St. Ursula 2

Mt. Notre Dame 3, Walnut Hills 0

Northmont 10, West Carrollton 0

Oak Hills 3, McAuley 0

Seton 5, Hamilton 2

Troy 5, Wayne 0

Turpin 2, Little Miami 1

Ursuline Academy 2, Lakota East 1

Division II

Alter 2, Chaminade Julienne 0

Badin 1, Taylor 0, OT

Carroll 4, Brookville 0: Lickliter (C) 2 goals, Buschur (C) goal, Earley (C) goal, Ryan (C) shutout.

Fenwick 7, Franklin 2

Indian Hill 6, Bethel-Tate 0

Monroe 7, Clinton-Massie 0

Northwestern 3, Milton-Union 2

Oakwood 2, Valley View 1

Springfield Shawnee 2, Graham 1

Summit Country Day 7, Goshen 0

Tippecanoe 13, Greenville 0

Wyoming 2, Ross 1, OT

Division III

Anna 9, Catholic Central 0

Bethel 4, Troy Christian 1

Cin. Country Day 9, Finneytown 0

Clermont Northeastern 6, Deer Park 5, OT

Dayton Christian 4, Middletown Madison 1

Lehman Catholic 5, Twin Valley South 2

Madeira 4, CHCA 1

Mariemont 9, Clark Montessori 0

Miami East 7, Greenon 1

Newton 3, Botkins 2: Stine (N) goal, Abrams (N) goal, Hess (N) goal.

Preble Shawnee 2, Dixie 1, 2OT

Seven Hills 5, Reading 1

Waynesville 12, Indian Lake 0

West Liberty-Salem 6, Legacy Christian 0

Girls Volleyball

TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

Bellbrook 3, Fairmont 1

Kings 3, Anderson 2

Lakota West 3, Harrison 0

Loveland 3, West Clermont 1

McAuley 3, Oak Hills 0

Milford 3, Mason 1

Mt. Notre Dame 3, Princeton 0

Northmont 3, Fairborn 0

Seton 3, Middletown 0

St. Ursula 3, Colerain 0

Turpin 3, Edgewood 1

Ursuline Academy 3, Western Brown

Division II

Alter 3, Ponitz 0

Badin 3, Thurgood Marshall 0

Chaminade Julienne 3, Oakwood 0

Eaton 3, Carroll 0: Giffen (E) 11 kills 12 digs, Lammers (E) 17 assists 4 digs, Sorrell (E) 18 digs.

Fenwick 3, Ross 0

Indian Hill 3, New Richmond 0

Roger Bacon 3, Mount Healthy 0

Summit Country Day 3, Mariemont 0

Taylor 3, Bethel-Tate 0

Valley View 3, Dunbar 0

Wyoming 3, Purcell Marian 0

Division III

Arcanum 3, Greeneview 0

CHCA 3, Finneytown 0

Dayton Christian 3, Twin Valley South 0

Madeira 3, Cin. Country Day 0

McNicholas 3, East Clinton 0

Miami East 3, Middletown Madison 0

Northeastern 3, National Trail 0

Reading 3, Norwood 0

Versailles 3, Meadowdale 0

West Liberty-Salem 3, Bethel 0

Division IV

Cedarville 3, Ripley Union-Lewis 0

Cin. Christian 3, Legacy Christian 1

Fort Loramie 3, Tri-County North 0:

Maurer (FL) 20 assists, Hoelscher (FL) 15 kills 8 aces, Drees (F) 6 kills.

Fayetteville Perry 3, Cin. College Prep 0

Franklin Monroe 3, Ansonia 0

Jackson Center 3, Newton 0

MVCA 3, Felicity-Franklin 0

Russia 3, Catholic Central 0

Southeastern 3, Troy Christian 1

Tri-Village 3, Fairlawn 1

Cross Country

DISTRICT TOURNAMENT

Saturday’s Results

Boys

Division I

At West Chester

Race A

Team Results: St. Xavier 21; Loveland 66; Lakota East 91; Oak Hills 117; Elder 144; Sycamore 156; Fairfield 182; Anderson 208; Moeller 233; West Clermont 314; Goshen 325; Western Brown 338; Ross 353; Colerain 405; Hamilton 495.

Race B

Team Results: Lakota West 27; Mason 50; Turpin 91; Walnut Hills 93; Kings 142; Little Miami 192; Milford 219; Monroe 222; LaSalle 255; Winton Woods 309; Princeton 335; Harrison 347; Northwest 390; Edgewood 420.

At Cedarville

Race A

Team Results: Lebanon 40; Tippecanoe 55; Northmont 93; Fairmont 101; Troy 119; Bellefontaine 150; Piqua 187; Middletown 244; Wilmington 259; Tecumseh 276; West Carrollton 311; Springfield 330.

Race B

Team Results: Beavercreek 41; Centerville 83; Springboro 87; Bellbrook 122; Talawanda 125; Miamisburg 151; Wayne 175; Butler 219; Sidney 251; Greenville 264; Franklin 284; Fairborn 363.

Division II

At West Chester

Race A

Team Results: Badin 35; McNicholas 43; Indian Hill 94; Wyoming 144; Bethel-Tate 144; New Richmond 159; Clermont Northeastern 164; Taylor 186; Batavia 243; East Clinton 267.

Race B

Team Results: Mariemont 24; Madeira 47; Fenwick 68; Reading 121; Roger Bacon 126.

At Cedarville

Race A

Team Results: Carroll 30; West Liberty-Salem 46; Eaton 90; Springfield Shawnee 126; Alter 141; Brookville 184; Versailles 188; Chaminade Julienne 214; Urbana 215; Valley View 258; Indian Lake 329; Carlisle 332; Ponitz 400.

Race B

Team Results: Waynesville 24; Oakwood 56; Bethel 88; Milton-Union 103; Ben Logan 133; Graham 159; Greenon 162; Northridge 243.

Division III

At West Chester

Team Results: Summit Country Day 24; Seven Hills 66; Dayton Christian 89; Cin. Country Day 153; Clark Montessori 156; MVCA 157; Georgetown 192; Cin. Christian 204; Williamsburg 220; CHCA 237; Ripley-Union 327; St. Bernard 334; Felicity-Franklin 363.

At Cedarville

Race A

Team Results: Cedarville 27; Fort Loramie 46; Covington 79; Russia 85; Miami East 146; Franklin Monroe 172; Emmanuel Christian 221; Triad 234; East Dayton Christian 243; Yellow Springs 288.

Race B

Team Results: Anna 43; Botkins 45; Arcanum 127; Houston 131; Legacy Christian 133; Mechanicsburg 137; Newton 190; Dixie 211; Ansonia 247; Jackson Center 250; Tri-Village 313; Tri-County North 335; Bradford 396.

Girls

Division I2

At West Chester

Race A

Team Results: Mason 40; Oak Hills 63; St. Ursula 90; Turpin 102; Kings 139; McAuley 154; Ursuline Academy 165; Little Miami 183; Lakota West 279; Monroe 328; Winton Woods 334; Northwest 380; Hamilton 387.

Race B

Team Results: Lakota East 28; Loveland 75; Walnut Hills 85; Sycamore 144; Anderson 156; Seton 163; Milford 164; Mount Notre Dame 171; Western Brown 192; Ross 292; Fairfield 332; West Clermont 333; Colerain 349; Harrison 412; Edgewood 463.

At Cedarville

Race A

Team Results: Lebanon 32; Centerville 42; Beavercreek 54; Fairmont 122; Troy 139; Miamisburg 163; Sidney 204; Tecumseh 267; Butler 268; Fairborn 301; West Carrollton 333; Ponitz 344.

Race B

Team Results: Springboro 39; Talawanda 55; Bellbrook 76; Northmont 86; Piqua 178; Middletown 184; Franklin 186; Wayne 190; Xenia 251; Springfield 254.

Division II

At West Chester

Race A

Team Results: Wyoming 34; Badin 53; Indian Hill 62; McNicholas 92; Clermont Northeastern 149; Aiken 165; Taft 186.

Race B

Team Results: Mariemont 30; Taylor 51; Fenwick 58; New Richmond 138; Finneytown 147; Bethel-Tate 152; Roger Bacon 174.

At Cedarville

Race A

Team Results: Waynesville 27; Tippecanoe 59; Northwestern 123; Indian Lake 138; Springfield Shawnee 149; Chaminade Julienne 158; Brookville 172; Bellefontaine 221; Milton-Union 226; Ben Logan 228; Carlisle 321.

Race B

Team Results: Oakwood 25; Eaton 49; Carroll 71; Alter 103; Greenville 112; Valley View 182; Bethel 190.

Division III

At West Chester

Team Results: Madeira 37; Summit Country Day 61; Seven Hills 69; CHCA 121; Dayton Christian 166; Cin. Country Day 178; East Clinton 191; Georgetown 201; St. Bernard 213; Ripley-Union 245.

At Cedarville

Race A

Team Results: West Liberty-Salem 25; Versailles 50; Anna 86; Russia 97; Miami East 127; National Trail 169; Emmanuel Christian 188; Franklin Monroe 215; Troy Christian 264.

Race B

Team Results: Fort Loramie 26; Botkins 67; Cedarville 87; Arcanum 125; Ansonia 159; Mechanicsburg 168; Covington 190; Houston 210; Northeastern 213; Dixie 297.

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.