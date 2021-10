H.S. Results 10/6-10/7

BOX SCORES

NORTHRIDGE 28, TROY CHRISTIAN 14

N 0 6 14 8 – 28

TC 0 7 7 0 – 14

Second Quarter

N: Kelly 45 pass from Holmes (kick fail).

TC: Rich 14 run (Williams kick).

Third Quarter

N: Terpin 47 run (run fail).

TC: Rich 5 run (Williams kick).

N: Terpin 19 run (Terpin run).

Fourth Quarter

N: Terpin 62 run (Kelly run).

Boys Soccer

Thursday’s Results

Alter 8, Waynesville 1: Dunkan (W) goal, Isom (A) 3 goals, Battaglia (A) 2 goals 4 assists.

Badin 3, CHCA 2

Belmont 6, Miami Valley 0

Ben Logan 0, Northmont 0

Bethel 2, Miami East 1: Brueckman (B) goal, Hogge (B) goal, Maxson (ME) goal.

Brookville 2, Carlisle 1

Centerville 5, Chaminade Julienne 1

Dixie 3, Preble Shawnee 2

Eaton 3, Madison 0

Fairborn 2, Xenia 0: Shakhmedov (F) 2 goals, Dierker (F) assist.

Harrison 2, Northwest 1

Jonathan Alder 1, Tecumseh 1

Lakota East 6, Middletown 0

Lakota West 2, Fairfield 0

Oakwood 2, Milton-Union 1

Talawanda 5, Mount Healthy 0

Tippecanoe 9, Greenville 0

Wayne 2, Troy 0

West Carrollton 2, Stebbins 0

Wednesday’s Results

Bellefontaine 4, Springfield Shawnee 0

Kenton Ridge 2, London 1

Miamisburg 2, Springfield 0

Northwestern 5, Indian Lake 2

Urbana 4, Graham 0

Girls Soccer

Thursday’s Results

Brookville 8, Carlisle 0

Greeneview 7, West Jefferson 2

Mason 7, Princeton 0

Northeastern 2, Ben Logan 1

Preble Shawnee 4, Dixie 0

Tri-County North 3, National Trail 1

West Liberty-Salem 4, Catholic Central 1

Wednesday’s Results

Beavercreek 4, Northmont 1

Carroll 2, McNicholas 0

Chaminade Julienne 5, Fenwick 0

Fairborn 1, Butler 1: Thomas (F) goal, Smith (F) assist, Heider (F) 5 saves.

Fairmont 4, Wayne 1

Miamisburg 16, Springfield 0

Northwestern 12, Indian Lake 0

Piqua 6, Greenville 1

Sidney 10, West Carrollton 0

Springboro 0, Centerville 0

Springfield Shawnee 2, Bellefontaine 0

Tippecanoe 1, Troy 0

Urbana 3, Graham 2: Mounce (U) 2 goals, Keely (U) goal.

Waynesville 1, Monroe 0

Boys Golf

DISTRICT TOURNAMENT

Thursday’s Results

Division III

At Beavercreek

Qualifying Teams: Botkins 308 (Meyer 82, Dietz 81, Dietz 72, Meyer 73, Cisco 83); Seven Hills 323 (Joffe 73, Mullin 85, Good 82, Good 89, Chen 83).

Individual Qualifiers: Mullen (Fairlawn) 76, Winhusen (Middletown Christian) 76.

SECTIONAL TOURNAMENT

Wednesday’s Results

Division I

At Miami Whitewater

Qualifying Teams: St. Xavier 295 (Beard 77, Kendall 76, Braun 72, Gerwin 74, Zimmerly 73); Elder 298 (Caliguri 73, Morgan 71, Schutte 77, Langdon 86, Nichols 77); LaSalle 316 (Birck 76, Logan 73, Bobowski 92, Essen 84, Isenogle 83); Harrison 323 (Ward 74, Neal 79, Ziegler 84, French 86, Peaslee 88).

Individual Qualifiers: Steioff (Oak Hills) 76, Huber (Talawanda) 78, Williamson (Oak Hills) 79, Austing (Taylor) 81.

At Mason Golf Center

Qualifying Teams: Mason 274 (Wilhelm 67, Hollenbeck 69, Vonderhaar 68, Heister 70, Materni 75); Lakota East 289 (Wilson 67, Sylla 68, Curry 79, Horseman 86, Uhl 75); Turpin 302 (Meyer 74, McGrew 76, Kissel 81, Nimmo 77, Rollman 75); Moeller 309 (Lyon 75, Frederick 75, Krekeler 78, Kennedy 85, Harris 81).

Individual Qualifiers: Horn (Milford) 73, Jankowski (Loveland) 75, Wittenauer (Little Miami) 76, Dejonckheere (Sycamore) 77.

Girls Golf

DISTRICT TOURNAMENT

Wednesday’s Results

Division II

At Pipestone

Qualifying Teams: Fenwick 350 (Wright 81, Allen 89, Hemmelgarn 102, Snyder 92, Rush 88); Fort Loramie 361 (Bolin 83, Voisard 93, Turner 96, Pleiman 89, Goubeaux 102).

Individual Qualifiers: Strickland (Chaminade Julienne) 74, Wesson (Ben Logan) 76.

SECTIONAL TOURNAMENT

Wednesday’s Results

Division I

At Yankee Trace

Qualifying Teams: Centerville 287 (Rodgers 69, Hayes 70, Harker 74, Nickell 78, Reddy 74); Greenville 351 (Jenkinson 74, Reis 82, Fry 86, Slade 109, Herron 112); Miamisburg 358 (Turner 73, Noel 86, Wells 100, Hefelfinger 99, Underhill 123); Carroll 373 (Goecke 78, Ochs 85, Hucke 98, Green 112, Holz 113).

Individual Qualifiers: Alfes (Bellbrook) 71, Kraft (Oakwood) 79, Drinnon (Butler) 81, Watkins (Bellefontaine) 86,

Girls Volleyball

Thursday’s Results

Arcanum 3, Newton 2: Walters (N) 14 kills, Rapp (N) 26 assists, Deeter (N) 8 kills.

Bradford 3, Twin Valley South 0

Butler 3, Fairborn 0

Fort Loramie 3, Houston 0: Brandewie (FL) 18 assists, Sholtis (FL) 12 kills, Heitkamp (FL) 9 digs.

Troy 3, Tippecanoe 1: Aselage (Ti) 14 kills, Voisard (Ti) 14 digs, Hoskins (Ti) 24 assists.

Wednesday’s Results

Meadowdale 3, Belmont 0

Ponitz 3, Dunbar 0

Tecumseh 3, Bellefontaine 1

Girls Tennis

Thursday’s Results

Centerville 4, Bellbrook 1: Owen (C) def. Brink 6-1, 6-1; Hinshaw (C) def. N.Arora 6-0, 6-3; Chappers (B) def. MacPherson 7-6, 6-0; Caldwell/Aliaga (C) def. Delsing/Pham 6-0, 6-1; E.Alappatt/Avers (C) def. Thomas/Howard 6-4, 6-1.

Girls Field Hockey

Thursday’s Results

Oakwood 1, Ursuline Academy 1

