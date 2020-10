HS Results 10/7

Northwestern 2, Indian Lake 2

Tecumseh 1, Jonathan Alder 1

Tuesday’s Results

Alter 4, Fenwick 1: Landers (A) goal assist, Isom (A) goal assist, Battaglia (A) goal, Carruth (A) goal, McDonald (F) goal.

Beavercreek 5, Northmont 0

Bellbrook 5, Monroe 4: Terry (B) 2 goals, Ferrin (B) goal 2 assists, Steffe (B) assist 2 goals.

Brookville 4, Valley View 2

Carlisle 2, Dixie 1

Carroll 6, Lebanon 0: C. Osterholt (C) 5 goals, Sorenson (C) goal, Schrand (C) 4 saves shutout.

Centerville 3, Springboro 0

Colerain 5, Hamilton 0

Eaton 2, Milton-Union 0

Fairfield 3, Lakota West 2

Fairmont 3, Wayne 1

Greeneview 10, Madison Plains 0

Harrison 2, Ross 1

Lakota East 7, Middletown 0

Mason 7, Princeton 0

McNicholas 3, Badin 2

Miami East 3, Lehman Catholic 0: Kreitzer (ME) 2 goals, Maxson (ME) goal, Voisard (LC) 22 saves.

Miamisburg 4, Springfield 1

Oak Hills 1, Sycamore 0

Oakwood 9, Franklin 0

Talawanda 3, Northwest 0

Troy 7, Fairborn 0

Waynesville 5, Middletown Madison 1

Girls Soccer

Wednesday’s Results

Alter 3, Chaminade Julienne 1

Beavercreek 3, Fairmont 0

Carroll 1, Fenwick 1

Centerville 8, Wayne 0

Fairborn 9, Stebbins 0: Thomas (F) 3 goals 3 assists, Baumgardner (F) 3 goals, Newell (F) 1 save shutout.

Loveland 4, Badin 0

McNicholas 2, Roger Bacon 1

Northmont 11, Springfield 0

Northwestern 3, Indian Lake 0

Piqua 9, West Carrollton 0

Sidney 5, Xenia 2

Springfield Shawnee 2, Bellefontaine 1

Tecumseh 6, Jonathan Alder 0

Tippecanoe 10, Greenville 0

Walnut Hills 2, Harrison 0

Tuesday’s Results

Dixie 2, Carlisle 1

Hamilton 5, Colerain 1

Lakota West 7, Fairfield 0

Mason 8, Princeton 0

Monroe 3, Bellbrook 2

Oakwood 4, Franklin 0

Ross 3, Edgewood 0

Valley View 4, Brookville 0

Waynesville 5, Middletown Madison 0

Boys Golf

DISTRICT TOURNAMENT

Tuesday’s Results

Division II

At Glenview

Qualifying Teams: Alter 314 (Grawe 83, Scheimann 84, Simms 76, Gochenouer 71); Oakwood 317 (McCarthy 71, Flannery 77, Plunkett 85, Cunningham 84); Fenwick 320 (Schadek 75, Metzger 78, L. Schehr 83, T. Schehr 84).

Individual Qualifiers: Witt (Greeneview) 75, Conner (Madeira) 75, Trigg-Holdman (Roger Bacon) 76.

SECTIONAL TOURNAMENT

Wednesday’s Results

Division I

At Kings Island

Qualifying Teams: Mason 302 (Wilhelm 77, Golski 77, Hollenback 71, Vonderhaar 77); Loveland 304 (Vallee 74, Jankowski 76, Callahan 75, Moran 79); Lakota East 313 (Sylla 75, Wilson 76, Curry 82, Murphy 80); Sycamore 314 (Hewitt 75, Czerwonka 75, Weyand 81, Dejonckheere 83).

Individual Qualifiers: Miller (Anderson) 73, Makris (Moeller) 75, Horn (Milford) 76, Miller (Anderson) 78.

At Miami Whitewater

Qualifying Teams: St. Xavier 302 (Schuermann 75, Braun 75, Beard 76, Stachler 77); Elder 310 (Caliguri 75, Lammers 75, Mazza 84, Corey 76); Fairfield 335 (Murphy 81, Curran 85, Hathaway 84, Funk 85); LaSalle 336 (Logan 77, Schloss 81, Bobowski 89, Birck 89).

Individual Qualifiers: Hubbard (Hamilton) 83, Baker (Monroe) 83, Leach (Princeton) 84, Goerss (Talawanda) 85.

Tuesday’s Results

Division I

At Reid Park

Qualifying Teams: Stebbins 337 (Kielbaso 85, Bullock 80, Mas. Roy 88, Mad. Roy 84); Bellbrook 341 (Wehner 81, Hine 84, Ely 88, Lemon 88); Tippecanoe 345 (Gagnon 80, Bottles 89, Salmon 90, Pleiman 90, Maalouf 86); Carroll 353 (Ochs 76, Lawhorn 92, Hawkes 95, Bryant 90, Hilgeford 95).

Individual Qualifiers: Kochersperger (Beavercreek) 80, Mohler (Springfield) 82, Burcham (Springfield) 83, Dysinger (Tecumseh) 84.

Girls Golf

DISTRICT TOURNAMENT

Wednesday’s Results

Division II

Qualifying Teams: Alter 336 (Houpt 80, Volk 86, Hoskins 79, Kuntz 91); Fenwick 355 (McNair 92, Wright 81, Hemmelgarn 90, Allen 92).

Individual Qualifiers: Wesson (Ben Logan) 83, Miller (Legacy Christian) 83.

SECTIONAL TOURNAMENT

Wednesday’s Results

Division I

At Yankee Trace

Qualifying Teams: Centerville 302 (Pandya 73, Hayes 80, Rodgers 74, Dickerson 75, Burger 80); Carroll 365 (Goecke 76, Hucke 89, Ochs 97, Green 103); Xenia 366 (Wagner 83, Mardis 81, Nolen 99, Bond 103); Greenville 375 (Jenkinson 73, Slade 108, Fry 107, Reis 87).

Individual Qualifers: Lange (Tippecanoe) 80, Watkins (Bellefontaine) 81, Alfes (Bellbrook) 83, Crawford (Butler) 84.

Tuesday’s Results

Division I

At Walden Ponds

Qualifying Teams: Mason 305 (Zhang 77, Harter 80, Madden 73, Mater 75); St. Ursula 327 (Luebbers 74, Frey 84, York 88, Kelly 81); Kings 328 (Swayne 79, Baumlein 79, Gabert 80, Scharner 90); McAuley 357 (Heidemann 80, Miller 88, Nadler 94, Cupp 95).

Individual Qualifiers: Johnson (Lebanon) 79, Langley (Springboro) 79, Swartz (Lebanon) 82, Bryan (Anderson) 84.

At Hamilton Elks

Qualifying Teams: Ursuline Academy 349 (Hudepohl 82, Zirpoli 87, Meyer 87, Temming 93); Sycamore 357 (Prakash 81, Wickert 91, Thompson 89, Zhang 96); Lakota East 357 (E. Yeazell 82, C. Yeazell 85, Park 85, McKay 105); Milford 370 (Loux 87, Shay 88, Manning 89, Brothers 106).

Individual Qualifiers: Wu (Walnut Hills) 79, Middleton (Wilmington) 80, Burns (Mt. Notre Dame) 86, Brogan (Oak Hills) 86.

Girls Volleyball

Wednesday’s Results

Monroe 3, Hamilton 2: Brandon (M) 13 kills 2 blocks, Walton (M) 12 digs 3 aces, Poe (M) 27 assists.

Tuesday’s Results

Ansonia 3, Bradford 1

Badin 3, McNicholas 1

Bellbrook 3, Monroe 0: Penewit (M) 4 kills 1 ace, Walton (M) 14 digs, Poe (M) 10 assists.

Eaton 3, National Trail 0: Lammers (E) 19 assists 4 digs, Sorrell (E) 9 aces 8 digs, Ditmer (E) 10 kills.

Marion Local 3, Fort Loramie 2: Maurer (FL) 39 assists 10 digs, Hoelscher (FL) 22 kills, Grudich (FL) 14 digs.

Mechanicsburg 3, West Jefferson 0: Lawhorn (M) 14 digs 3 aces, Blakeman (M) 14 digs 4 aces, Ayars (M) 20 assists 6 digs 4 kills.

Newton 3, Mississinawa Valley 0

Northeastern 3, Triad 0: Alvoid (T) 4 digs 1 assist, Feasel (T) 4 digs 1 assist, Walls (T) 3 digs 1 kill.

Oakwood 3, Franklin 0

Girls Field Hockey

Tuesday’s Results

Ursuline Academy 2, Oakwood 1

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.