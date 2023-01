H.S. Results 1/14

Game 2

AZ Compass Prep 73, Omnia Academy 40: AZCP: High 12, Griffith 11. OA: Federiko 12.

Saturday’s Results

Game 3

Beavercreek 42, Springboro 31: S: Downing 12. B: Leopard 11.

Game 4

Dunbar 58, Pickerington North 53: D: Allen 15, Brewer 12, Allen 12, Hatcher 11. PN: Lawson 17, Amapps 17.

Game 5

Africentric 64, Cuyahoga Valley Christian 55: A: Swain 18, Fuller 17, Steele 15. CVCA: Peterson 21, Shelby 11.

Game 6

Western Reserve 54, Southern Cal Academy 51: WR: Adkins 23, Owens 14, Autry 11. SCA: Felton 16, Dual 14, Bodo 10.

Game 7

Combine Academy 62, Lutheran East 49: LE: McCulloch 16, Crumble 10. CA: Tanner 19, Demary 17, Passmore 14.

Game 8

Pace Academy 62, Chaminade Julienne 55: PA: Greene 25, Chatfield 16. CJ: Washington 26, Washington 21.

Boys Basketball

Saturday’s Results

Anderson 66, Harrison 38

Brookville 51, Twin Valley South 30: B: Wood 20, King 13.

Carroll 57, Edgewood 34: McKitrick 13.

Cedarville 73, West Jefferson 40

Covington 44, Houston 38: C: Angle 17, Miller 10.

Emmanuel Christian 60, Tri-County North 57: EC: Lawrence 24, Ferryman 12.

Fairbanks 55, Ben Logan 37: NL: Anspach 13. F: Crowe 19, Landon 10.

Fenwick 66, Kings 59

Greeneview 75, Stivers 54

Hamilton 64, Conner 58: H: Matthews 31, Holden 14.

Meadowdale 69, Springfield 63

Milford 69, Ross 57: R: Voegele 19, Reid 15, Nunn 11.

Milton-Union 49, Franklin Monroe 21: MU: Brown 11, Brown 10.

New Bremen 34, Arcanum 27

Newton 60, Fairlawn 29: N: Oburn 23, Tucker 11.

Northmont 51, Butler 46: N: Williams 14, Wilkins 11.

Roger Bacon 45, Badin 40

Tippecanoe 48, Piqua 36

Trotwood 73, Belmont 55: T: Carpenter 17, Howard 17.

Troy Christian 53, Bradford 43

Watterson 59, McNicholas 23

Winton Woods 59, Colerain 53

Worthington Christian 60, Indian Lake 55

Wyoming 59, Monroe 49

Friday’s Results

Akron SVSM 63, Centerville 59: C: Cupps 20, Powell 20.

Alter 57, Carroll 50: A: Uhl 12, Leen 12, Geisel 12, Ruffolo 11. C: Deep 12, McKitrick 12, Smart 11.

Arcanum 48, Twin Valley South 32

Bellbrook 67, Brookville 55: Br: Fisher 18, Wood 16, Crabtree 10.

Bradford 70, Mississinawa Valley 38

Butler 66, Stebbins 39

Cedarville 54, West Liberty-Salem 40: WLS: Jones 20, Logwood 11.

Coldwater 57, Fort Recovery 51

Dayton Christian 65, Yellow Springs 30: DC: Bates 20, Woodall 17, Jackson 11.

Delphos SJ’s 60, Parkway 40

Dixie 63, National Trail 19

Edgewood 49, Harrison 45

Fairbanks 56, Southeastern 40: F: Wiedmann 20, Maine 14, Green 13.

Fairfield 64, Sycamore 54: F: Crim 19, Coney 12, King 11, Rogers 10.

Greenon 58, Northeastern 53: N: Tuttle 18, Guevara 12. G: Spangler 17, Pacura 15, Bowman 15, Turner 10.

Greenville 63, Fairborn 58: G: Brenner 18, Demange 17, Livingston 13.

Kenton Ridge 49, Tecumseh 38

Lakota East 57, Princeton 54: LE: Perry 15, Jackson 14, Powell 11, Bachman 10.

Lakota West 54, Colerain 36: LW: Dudukovich 15, Lavender 10.

Lockland 73, New Miami 41

Madison Plains 50, West Jefferson 24

Marion Local 59, New Bremen 48: ML: Pohlman 15, Knapke 14.

Mason 73, Hamilton 58: H: Holden 15, Matthews 14, Moak 12.

Milton-Union 37, Lehman Catholic 31: LC: Chapman 11. MU: Kress 12.

Monroe 59, Franklin 40

Newton 64, Tri-County North 41: TCN: Peters 24, Oburn 13, Montgomery 11.

Northmont 49, Fairmont 48: N: Wilkins 22, Williams 17.

Northwest 58, Mt. Healthy 45

Northwestern 52, Ben Logan 33: N: Anspach 15. BL: Rhonemus 20, Ford 14.

Piqua 68, Sidney 48: S: Vordemark 33.

Ponitz 78, Emmanuel Christian 43

Preble Shawnee 70, Ansonia 44

Ross 51, Talawanda 39: R: Reid 17, Voegele 10, Fulmer 10. T: Smith 17.

Springboro 68, Beavercreek 58

St. Henry 72, New Knoxville 54

St. Marys 62, Van Wert 60: SM: Parks 22, Turner 15, Owens 14.

Tippecanoe 59, Xenia 36

Tri-Village 70, Franklin Monroe 15

Troy 52, West Carrollton 46

Troy Christian 58, Covington 38: TC: Rupnik 17, Free 12. C: Angle 13.

Urbana 50, Graham 47

Versailles 75, Minster 48

Wayne 74, Miamisburg 61

WIthrow 72, Thurgood Marshall 42

Girls Basketball

Saturday’s Results

Badin 66, Ross 37: R: Lipps 13, Boze 10. B: Even 16, Hegemann 11.

Ben Logan 36, Northwestern 25

Bethel 58, Lehman Catholic 22: B: Moore 20, Calhoun 12.

Brookville 50, Carlisle 23

Butler 61, Greenville 42

Cin. Christian 30, New Miami 27

Dixie 44, Dayton Christian 29

Edgewood 48, Fenwick 41

Fairmont 49, Kings 45: F: Baker 17, Cornett 15.

Fort Recovery 56, Ansonia 50

Harrison 50, Anderson 25

Lawrence Central (IN) 31, Alter 29

Little Miami 51, Sycamore 43

London 42, Bellefontaine 38

McNicholas 56, Seton 48

Miami East 40, Milton-Union 21

Middletown 39, Oak Hills 34

Mt. Healthy 72, Woodward 29

North Union 55, Urbana 38: Mounce 14.

Preble Shawnee 64, Dunbar 26

Sidney 54, Stebbins 17

Talawanda 67, East Central 48

Tecumseh 59, Jonathan Alder 55

Tippecanoe 49, Piqua 22

Troy Christian 42, Riverside 30: TC: Lavy 17.

Versailles 65, Arcanum 48

Waynesville 55, Middletown Madison 33: W: Berrey 20.

Xenia 42, Troy 36

