H.S. Results 12/4

VERSAILLES 20, KIRTLAND 16

V 6 7 7 0 – 20

K 3 0 0 13 – 16

First Quarter

V: Bey 15 run (kick fail).

K: Raguz 38 FG.

Second Quarter

V: Osborne 24 pass from Bey (McEldowney kick).

Third Quarter

V: Osborne 1 run (McEldowney kick).

Fourth Quarter

K: Sullivan 29 run (Raguz kick).

K: Rus 4 run (kick fail).

Division VI

CAREY 26, COLDWATER 14

Ca 8 15 0 3 – 26

Co 7 7 0 0 – 14

First Quarter

Co: Fullenkamp 1 run (Kaup kick).

Ca: Vallejo 1 run (Vallejo run).

Second Quarter

Ca: Lonsway 3 run (Bell kick).

Ca: Vallejo 2 run (Vallejo run).

Co: Muhlenkamp 27 pass from Dellinger (Kaup kick).

Fourth Quarter

Ca: Bell 41 FG.

Division VII

MARION LOCAL 42, NEWARK CATHOLIC 7

ML 21 7 14 0 – 42

NC 0 7 0 0 – 7

First Quarter

ML: Meier 1 run (Partington kick).

ML: Ronnebaum 19 pass from Otte (Partington kick).

ML: Ronnebaum 51 pass from Otte (Partington kick).

Second Quarter

NC: Hackett 10 pass from Canter (Knowlton kick).

ML: Otte 1 run (Partington kick).

Third Quarter

ML: Otte 54 run (Partington kick).

ML: Fleck 39 pass from Otte (Partington kick).

Friday’s Finals

Division I

ST. EDWARD 23, SPRINGFIELD 13

SE 7 9 7 0 – 23

Sp 0 7 0 6 – 13

First Quarter

SE: Enovitch 17 run (kick).

Second Quarter

Sp: Safety.

SE: Goodall 19 pass from Ramos (kick).

Sp: Smoot 9 run (Yost kick).

Third Quarter

SE: Enovitch 9 run (kick).

Fourth Quarter

Sp: Brown 20 pass from Smoot (kick fail).

Division III

CHARDON 21, BADIN 14

C 7 0 7 7 – 21

B 0 7 7 0 – 14

First Quarter

C: Sulka 36 pass from Henry (Tager kick).

Second Quarter

B: Walsh 3 run (Niesen kick).

Third Quarter

C: Bruce 27 run (Tager kick).

B: Russo 6 run (Niesen kick).

Fourth Quarter

C: Carr 2 run (Tager kick).

Division IV

CLINTON-MASSIE 29, URSULINE 28

U 0 21 7 0 – 28

CM 7 0 7 15 – 29

First Quarter

CM: VanHoose 2 run (McGuinness kick).

Second Quarter

U: McElroy 34 run (Smith kick).

U: McElroy 1 run (Donlow run).

U: Irving 39 pass from Shannon (pass fail).

Third Quarter

U: Boyd 26 pass from Shannon (Smith kick).

CM: Zantene 49 run (McGuinness kick).

Fourth Quarter

CM: Vance 1 run (McGuinness kick).

CM: Zantene 1 run (VanHoose run).

Thursday’s Final

Division II

WINTON WOODS 21, AKRON HOBAN 10

AH 0 3 7 0 – 10

WW 0 14 7 0 – 21

Second Quarter

AH: Durkin 20 FG.

WW: Ellery 4 run (Dombele kick).

WW: Spikes 2 run (Dombele kick).

Third Quarter

AH: Kepler 22 fumble return (Durkin kick).

WW: Spears 53 run (Dombele kick).

Boys Basketball

Saturday’s Results

Alter 76, Oakwood 61: Epley (O) 21, Maxwell (O) 25, Chew (A) 26, Ruffolo (A) 15, Leen (A) 17.

Arcanum 54, Middletown Madison 49, OT

Anna 79, Indian Lake 73

Ansonia 52, Houston 49

Beavercreek 82, Thurgood Marshall 37

Bradford 69, Fairlawn 54

Carlisle 57, Bethel 52

Chaminade Julienne 72, Bellbrook 60: Driskell (B) 16, Pavlak (B) 16, Tucker (CJ) 23.

East Central 58, Northwest 55

Franklin 66, Butler 54

Greeneview 55, Stivers 49: Williams (G) 15, Caudill (G) 14, Erisman (G) 10, Crump (S) 26, Aidoo (S) 10.

Holy Cross 58, Hamilton 50: Givens (Ha) 22, Tolentino (Ha) 10, Meyer (HC) 35.

La Salle 46, Fenwick 39

Lehman Catholic 58, Newton 33: Chapman (LC) 18, O’Leary (LC) 15, Steele (LC) 11, Peters (N) 13.

Mariemont 49, Seven Hills 47

North College Hill 64, Oyler 30

Sycamore 65, Milford 36

Talawanda 93, Valley View 69: Ferguson (VV) 17, Riley (VV) 15, Hill (VV) 10, Smith (T) 18, Reynolds (T) 16, Olenick (T) 14, Hines (T) 14, James (T) 11.

Tri-Village 77, Cin. Christian 42: Cardwell (CC) 14.

Upper Scioto Valley 53, Ben Logan 45: Stephens (USV) 15, Sanders (USV) 13, Rodenberger (BL) 14.

Friday’s Results

Alter 58, Moeller 51: Mahaffey (M) 24, Mukes (M) 14, Conner (A) 20, Ruffolo (A) 13, Chew (A) 11.

Bellbrook 69, Eaton 49: Driskell (B) 18, Fugate (B) 13, Pavlak (B) 11.

Bradford 59, National Trail 46

Butler 42, Stebbins 40

Catholic Central 65, Cedarville 50

Cin. Country Day 57, Cin. Christian 43: Parnell (CC) 17, Rogers (CC) 12.

Dixie 59, Ansonia 50

Dunbar 74, Belmont 43: Allen (D) 20, Martin (D) 11, Hatcher (D) 10.

Elder 56, Fenwick 37

Emmanuel Christian 61, Miami Valley 21: Channels (EC) 19, Lawrence (EC) 13.

Fairfield 68, Colerain 20: Crim (F) 17, Tolbert (F) 13.

Greeneview 50, Greenon 44: Minteer (Gn) 17, Journell (Gn) 11, Williams (Gv) 12, Erisman (Gv) 12, Caudell (Gv) 12.

Greenville 55, Fairborn 42: Williams (F) 15, Bush (F) 12.

Indian Hill 56, Northwest 46

Indian Lake 67, Northwestern 48

Lakota East 84, Hamilton 70: Matthews (H) 28, Givens (H) 21, Coles (LE) 21, Kronauge (LE) 18, Peck (LE) 18.

Lakota West 71, Mason 50: Morton (M) 14, Middleton (M) 11, Layfield (LW) 18, Dudukovich (LW) 16, Lavender (LW) 15.

Meadowdale 56, Thurgood Marshall 43

Mechanicsburg 49, Triad 47

Milton-Union 47, Lehman Catholic 25: Chapman (LC) 12, Brumbaugh (MU) 18.

Monroe 61, Valley View 52

North Union 49, Graham 48

Northridge 50, Miami East 48: Enis (ME) 16, Apple (ME) 10, Roeth (ME) 14, Davis (N) 17, Jacobs (N) 17.

Oakwood 68, Brookville 40

Ponitz 54, Stivers 42

Princeton 67, Oak Hills 52

Springboro 51, Beavercreek 45

Springfield Shawnee 63, Kenton Ridge 51

Sycamore 63, Middletown 50: Hall (S) 11, Bolden (S) 12, Southerland (S) 14, Hall (M) 23.

Tecumseh 57, Bellefontaine 42

Troy 66, West Carrollton 55

Troy Christian 57, Covington 35: Miller (C) 12, Penrod (TC) 14.

Twin Valley South 71, Newton 58: Peters (N) 19, Oburn (N) 13.

Urbana 63, Ben Logan 38: Rogan (U) 19, Dixon (U) 15, Donahoe (U) 10, Arn (BL) 10.

Wayne 59, Miamisburg 53

Waynesville 57, Carlisle 38: Mitchell (W) 16, Potter (W) 13.

Yellow Springs 55, Dayton Christian 50: Bates (DC) 15, Dreier (DC) 12, Bletzinger (DC) 12.

Girls Basketball

Saturday’s Results

Bellbrook 51, Middletown Madison 38: Campbell (MM) 12, Wells (MM) 16.

Bradford 46, Legacy Christian 31: Miller (B) 16, Crickmore (B) 10.

Butler 53, Stebbins 19

Catholic Central 61, Greeneview 37

Centerville 45, Miamisburg 41: Long (M) 18, Haas (M) 12.

Cin. Country Day 69, Norwood 25

Clark Montessori 48, Taft 21

Covington 63, Northridge 7: Harrington (C) 21, Besecker (C) 13.

Dixie 30, Brookville 22: Brinson (D) 11.

Fenwick 52, McAuley 36

Greenon 61, Greeneview 37: Henry (Gn) 28, West (Gn) 11.

Greenville 42, Fairborn 25

Houston 48, Jackson Center 13: Maier (H) 10.

Lakota West 50, Lakota East 47: Sewak (LE) 16, Gregory (LW) 16, Johnson (LW) 13.

London 55, Kenton Ridge 28

Mason 61, Fairfield 19: Oldacre (M) 16, Parrish (M) 12, Prows (M) 11.

Mechanicsburg 66, Triad 13: Conley (M) 15, Wilson (M) 11, Lim (M) 11.

Mississinawa Valley 69, Yellow Springs 38

National Trail 62, Belmont 12

Oak Hills 45, Hamilton 38: Isaacs (H) 12, McMullen (OH) 10, Cornett (OH) 11.

Oakwood 47, Carlisle 27

Princeton 67, Middletown 37: Hill (P) 19, Williams (P) 18, Carter-Hartley (P) 12, Stueve (M) 14.

Sidney 73, Piqua 24

Springboro 48, Fairmont 45: Martin (S) 20, Downing (S) 15.

Summit Country Day 57, Purcell Marian 54

Sycamore 52, Colerain 43

Twin Valley South 63, New Miami 6: Ritchie (TVS) 16, Abner (TVS) 15.

Urbana 46, Graham 35

Wayne 58, Northmont 49

West Carrollton 64, Troy 33: Moddickes (WC) 22, Dewberry (WC) 13, Frost (WC) 12.

Woodward 67, Stivers 22

Hockey

Saturday’s Results

Springboro 6, Tol. Whitmer 1: Schroeder (S) 4 goals, Scherer (S) goal, Baber (S) goal.

Boys Bowling

Friday’s Results

Dayton Christian 1755, Northeastern 1682: Bartley (DC) 305 series.

Girls Bowling

Friday’s Results

Northeastern 1637, Dayton Christian 1200: Millar (DC) 230 series, Brown (DC) 214 series.

Wrestling

Friday’s Results

Centerville 48, Lancaster 30

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.