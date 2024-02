H.S. Results 2/23

TOURNAMENT

Friday’s Results

Division I

Belmont 66, Fairborn 58, OT

Fairfield 62, Harrison 34: F: Clemmons 16, Lewis 13.

Lakota East 65, LaSalle 40: LE: Perry 31.

Middletown 74, Northwest 47

Milford 46, Loveland 43

Northmont 54, West Carrollton 36

Sycamore 62, Mason 44

Wayne 65, Troy 29

Western Hills 75, Kings 65

Division IV

Bradford 51, Ansonia 33

Troy Christian 65, Catholic Central 36: TC: Penrod 23.

Russia 65, Yellow Springs 30

Newton 54, Riverside 39

Thursday’s Results

Division I

Beavercreek 65, Tecumseh 50

Centerville 59, Piqua 16: C: Powell 15, Njie 11.

Fairmont 61, Monroe 53

Lakota West 73, West Clermont 42

Little Miami 55, Goshen 54, OT

Miamisburg 69, Butler 48: M: Hoerner 26, Wharton 12, Dunaway 11.

Moeller 73, Talawanda 36: T: Leitch 21.

Princeton 63, Ross 37: R: Nunn 10.

Stebbins 58, Sidney 50: St: Bishop 21. Si: Spradling 17, Steele 15.

Winton Woods 62, Edgewood 42

Division II

Trotwood 90, Ben Logan 27

Bellefontaine 50, Bethel 44: Bel: Wilson 18, Salyer 12, Mundy 10.

Division III

Cin. Country Day 57, Finneytown 33

Gamble Montessori 62, Seven Hills 51

Preble Shawnee 72, Stivers 47: PS: Shrout 28, Hawley 15.

Valley View 64, Anna 61

Division IV

Cedarville 63, Fairlawn 41: C: Johnson 27, Cross 11.

REGULAR SEASON

Friday’s Results

Coldwater 65, Minster 54: C: Blockberger 24, Schwieterman 20.

Delphos St. John’s 57, Marion Local 47: DSJ: Elwer 18.

New Bremen 65, Fort Recovery 59

Parkway 50, New Knoxville 42

Girls Basketball

TOURNAMENT

Friday’s Results

Division III

Mechanicsburg 38, Madison-Plains 29: Me: DeLong 14, Skillings 10.

West Liberty-Salem 37, Miami East 30: WLS: Astorino 11.

Thursday’s Results

Division I

Goshen 74, Lebanon 72, OT

Lakota East 64, Talawanda 22: LE: Pham 14, Blount 13. T: Weekley 11.

Mason 61, Anderson 21

Winton Woods 61, Seton 43

Division II

Carroll 58, Kenton Ridge 14: C: Snyder 14, Healy 11.

Graham 56, Trotwood 39

Northridge 58, Tippecanoe 47: T: Aselage 16, Post 10.

Urbana 72, Indian Lake 44

Division III

Versailles 62, Brookville 29: B: Haupt 16. V: Dirksen 17, Wagner 13.

Waynesville 95, Dunbar 10

Division IV

Legacy Christian 57, Lockland 18

Ripley-Union Lewis 35, Cedarville 34, OT: C: Mossing 17.

Girls Bowling

SECTIONAL TOURNAMENT

Thursday’s Results

Division I

At Poelking Woodman

Qualifying Teams: Troy 4036; Northmont 3881; Fairmont 3793; Wayne 3569; Beavercreek 3557; Butler 3533; Springboro 3494; Miamisburg 3493; Centerville 3458; Bellefontaine 3408.

At RollHouse

Qualifying Teams: Wilmington 3535; West Clermont 3264; Batavia 3208; Oak Hills 3149; Lakota West 3114; Fairfield 3043; Harrison 3035.

At Crossgate

Qualifying Teams: McAuley 3290; Seton 3178; Ross 3082; Hillsboro 3070; St. Ursula 3056; Western Brown 3023; Anderson 2923.

