H.S. Results 2/25-2/26

Centerville 72, Tecumseh 15

Fairfield 43, Moeller 33: Crim (F) 11, Tolbert (F) 11, Mahaffey (M) 12.

Division II

Batavia 50, Wyoming 35

Roger Bacon 50, Taylor 40

Woodward 67, Indian Hill 46

Division III

Indian Lake 69, Dayton Christian 59

Meadowdale 50, Preble Shawnee 45

Springfield Shawnee 49, Anna 48

Versailles 59, Miami East 54

Division IV

Botkins 60, Russia 36

Catholic Central 43, Cedarville 41

Friday’s Results

Division I

Fairmont 57, Beavercreek 50

Lakota West 73, Lakota East 59

Sycamore 62, Middletown 58, OT

Turpin 52, Elder 49

Walnut Hills 51, Princeton 40

Wayne 70, Franklin 49

Division II

Alter 75, Bellbrook 55: Pavlak (B) 16, Driskell (B) 11, Conner (A) 23, Ruffolo (A) 16, Chew (A) 15, Leen (A) 12.

Carroll 78, Trotwood 64: Yates (T) 22, Carpenter (T) 19, O’Bleness (C) 28, McKitrick (C) 21, Kates (C) 13.

Chaminade Julienne 69, Tippecanoe 54

Division III

CHCA 55, Madeira 35

Georgetown 70, Gamble Montessori 57

Mariemont 42, Summit Country Day 40

Taft 88, Riverview East 21

Division IV

Jackson Center 42, Fort Loramie 41

Tri-Village 66, Franklin Monroe 34

Girls Basketball

TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

Mason 57, Springboro 48: Oldacre (M) 27, Barnes (M) 10, Martin (S) 19, Wade (S) 11.

Mt. Notre Dame 67, Bellbrook 27: Francisco (MND) 18, Bransford (MND) 16, Pryce (B) 10.

Princeton 58, Lakota East 53

Winton Woods 61, Centerville 50: Gray (WW) 30, Thompson (WW) 14, Trammell (WW) 10, Taylor (C) 11, McDowell (C) 14.

Division III

East Clinton 48, Preble Shawnee 46

Purcell Marian 73, Greenon 37

Waynesville 52, Mariemont 41: Cassoni (W) 25, VanSchaik (W) 10.

Division IV

Cin. Country Day 47, Russia 42

Fort Loramie 62, Bradford 27

Tri-Village 77, Fayetteville Perry 27: Sagester (TV) 22, Hunt (TV) 15, Richards (TV) 12.

Friday’s Results

Division II

Alter 49, Indian Hill 19: Moody (A) 15, Smith (A) 11.

Badin 47, Trotwood 31: Lindesmith (B) 15, Pohlen (B) 11, Ray-Richmond (T) 10.

Eaton 43, Summit Country Day 35

Swimming

STATE TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

Boys Team Results: 1. Beavercreek 211.5; 2. St Xavier 207.5;3. Dublin Jerome 181.5; 4. Cleveland St Ignatius 160;5. Mason 148; 6. Upper Arlington 122; 7. Columbus St Charles 113; 8. Powell Olentangy Liberty 102;9. Cincinnati Sycamore 95; 10. Kings 84;11. Hudson 74 12. New Albany 62; 13. Toledo St Francis De Sales 56; 14. Akron Firestone 55; 15. North Canton Hoover 46; 15. Massillon Jackson 46; 17. Stow-Munroe Falls 41; 18. Centerville 36; 19. Findlay 32; 19. Westerville Central 32; 21. Solon 31 22. Milford 30; 23. Delaware Olentangy Berlin 29; 23. Lakota East 29; 25. Dublin Coffman 24; 26. Sidney 22; 27. Medina Highland 21; 28. Cincinnati Oak Hills 19; 29. Perrysburg 17; 30. Parma Normandy 15; 31. Hilliard Darby 14; 31. Thomas Worthington 14; 33. Hilliard Davidson 13; 33. Shaker Heights 13; 35. Avon Lake 12; 35. Springboro 12; 37. Turpin 11.5; 38. Mentor 11; 38. Cincinnati Anderson 11; 40. Strongsville 9; 40. Moeller 9; 40. Amherst Steele 9; 43. Cleveland Heights 8; 44. Brecksville 7; 44. Cincinnati Walnut Hills 7; 46. Toledo St John 6; 47. North Royalton 5; 48. Lewis Center Olentangy Orange 4; 49. Lewis Center Olentangy 3; 50. Cincinnati Elder 2.

Girls Team Results: 1. New Albany 247; 2. Upper Arlington 218; 3. Cincinnati St Ursula 164; 4. Dublin Jerome 160; 5. Gahanna Lincoln 141; 6. Hudson 134; 7. Lewis Center Olentangy 128; 8. Dublin Coffman 117; 9. Cincinnati Walnut Hills 108; 10. Akron Firestone 94; 11. Lakota West 92; 12. Brecksville 55; 13. Beavercreek 52; 14. Toledo St Ursula Academy 51; 15. Avon 39; 16. Cincinnati Ursuline Acad 33; 16. Mason 33; 18. Rocky River 32; 18. Kings 32; 20. Westerville Central 29; 20. Cincinnati Turpin 29; 20. Columbus Bishop Watterson 29; 23. Delaware Hayes 28; 24. Worthington Kilbourne 26; 25. Wooster 23; 26. Green 21; 27. North Canton Hoover 20; 28. Westerville South 19; 29. Grove City 17; 30. Centerville 15; 31. Solon 14; 31. Cincinnati Colerain 14; 31. Fremont Ross 14; 31. Milford 14; 35. Cincinnati Sycamore 12; 36. Hilliard Darby 11; 37. Whitehouse Anthony Wayne 9; 37. Sylvania Southview 9; 39. Massillon Jackson 6; 40. Lewis Center Olentangy Orange 5; 40. Talawanda 5; 40. Cincinnati Mount Notre Dame 5; 43. Cincinnati Anderson 4; 43. Toledo Notre Dame Academy 4; 45. Powell Olentangy Liberty 3; 45. Wadsworth 3; 45. North Olmsted 3; 48. Massillon Perry 2; 49. Avon Lake 1; 49. Westerville North 1.

Division II

Boys Team Results: 1. Hunting Valley University 158; 2. Kenton Ridge 136; 3. Cincinnati Indian Hill 133; 4. Rocky River 116; 5. Gates Mills Hawken 106; 6. Lexington 86; 7. Ashland 83; 8. Oakwood 72; 9. Cincinnati Hills Christian Aca 68; 10. Chagrin Falls 63; 11. Fenwick 59; 12. Columbus Wellington School 56; 13. Wapakoneta 55; 14. Huron 48; 15. Sandusky Perkins 46; 16. Gahanna Columbus Academy 42.5; 17. Napoleon 42; 18. Columbus St Francis DeSales 40; 19. Jonathan Alder 37; 20. Aurora 36; 21. Bryan 35; 22. Dover 34; 23. Granville 30.5; 24. Legacy Christian 29; 24. Wilmington 29; 26. Chagrin Falls Kenston 28; 27. Columbus Bexley 27; 28. The Plains Athens 26; 29. Pemberville Eastwood 25; 30. Badin 20; 31. Chaminade Julienne 16; 32. Mansfield Senior 14; 32. Beachwood 14; 34. Cuyahoga Valley Christian Acad 13; 34. Willoughby Andrews Osborne 13; 34. Hubbard 13; 37. Canfield 12; 37. Troy Christian 12; 37. Port Clinton 12; 40. Versailles 11; 40. Hamilton Ross 11; 42. Ontario 10; 43. Chardon Notre Dame Cathedral L 9; 43. Germantown Valley View 9; 45. Columbus Grandview Heights 8; 46. Cincinnati Miami Valley Christ 7; 46. Poland Seminary 7; 46. Cleves Taylor 7; 46. Bluffton 7; 50. Columbiana 6; 51. Gates Mills Gilmour Academy 5; 52. Van Wert 4; 52. Centennial 4; 52. Wauseon 4; 55. Bishop Watterson 3; 55. Saint Marys Memorial 3; 55. Cincinnati Seven Hills 3; 55. Cincinnati Summit Country Day 3; 59. Warsaw River View 2; 59. Bay Village Bay 2; 59. Alliance 2; 62. Celina 1; 62. Cincinnati Wyoming 1; 62. Minster 1.

Girls Team Results: 1. Gates Mills Hawken 269.5; 2. Shaker Hts Hathaway Brown 243; 3. Cincinnati Hills Christian Aca 161; 4. Cincinnati Seven Hills 123; 5. Alter 121; 6. Alliance Marlington 116; 7. Cincinnati Indian Hill 103.5; 8. Gates Mills Gilmour Academy 88; 9. Cincinnati Mariemont 74; 10. Columbus School for Girls 71; 10. Columbus Grandview Heights 71; 12. Oak Harbor 70.5; 13. Port Clinton 70; 14. Gahanna Columbus Academy 67; 15. Granville 56; 16. Columbus Bexley 53.5; 17. Ontario 46; 18. Pepper Pike Orange 43; 19. St Clairsville 39.5; 20. Waynesville 39; 21. Galion 30; 22. Napoleon 27; 23. Chagrin Falls 25; 24. Kirtland 22; 24. Cincinnati Wyoming 22; 26. Bethel 20; 27. Elyria Catholic 19; 28. Miami Valley 18.5; 29. Defiance Tinora 17; 30. Chesterland West Geauga 16; 30. Tree of Life Christian 16; 32. Cincinnati Country Day 15; 32. Defiance 15; 34. Bay Village Bay 14; 34. Buckeye Valley 14; 36. Richfield Revere 13; 37. Cincinnati Summit Country Day 12; 38. Newark Catholic 11; 39. Shelby 9; 40. Castalia Maragaretta 8; 40. Ada 8; 42. Logan Elm 7; 43. Lexington 6; 43. Oakwood 6; 45. Poland Seminary 5; 45. Archbishop Hoban 5; 47. Worthington Christian 2; 47. Ottawa Glandorf 2; 49. Badin 1; 49. Archbold 1; 49. Cincinnati Madeira 1.

Wrestling

SECTIONAL TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

At Centerville

Team Results: Centerville 232.5; Butler 222; Beavercreek 211.5; Fairmont 137.5; Northmont 119; Wayne 92.5; Tecumseh 80; Piqua, Springfield 62; Sidney 56; Fairborn 55.5; Stebbins 52.5; Xenia 50; Troy 36; West Carrollton 0.

At Lakota East

Team Results: LaSalle 235.5; Springboro 215; Moeller 204; Fairfield 107; Lakota East 103.5; Milford 80; Little Miami 79; Northwest 70.5; Talawanda 52; Walnut Hills 13; Withrow 12.

At Lebanon

Team Results: Lebanon 287; Edgewood 201.5; Miamisburg 198; Harrison 141; St. Xavier 130; West Clermont 120; Princeton 80.5; Oak Hills 67; Kings 65; Hamilton 39; Winton Woods 4.

At Middletown

Team Results: Elder 224; Mason 170.5; Loveland 159.5; Colerain 156; Sycamore 153.5; Lakota West 151; Middletown 96; Anderson 90; Turpin 43; Western Hills 27; Mt. Healthy 21.5.

Division II

At Clinton-Massie

Team Results: Ross 222; Clinton-Massie 211; Wilmington 208; Monroe 154.5; Franklin 134; Badin 120; Waynesville 111; Oakwood 83; Bellbrook 69; Trotwood-Madison 50; Ponitz 6; Belmont 0.

At Graham

Team Results: Graham 352.5; Milton-Union 140.5; Valley View 123; Greenville 96.5; Tippecanoe 91.5; Chaminade Julienne 80; Eaton 74; Northwestern 74; Kenton Ridge 72; Carroll 66; Bellefontaine 58; Urbana 27.

Division III

At Lehman Catholic

Team Results: Versailles 232; Legacy Christian 229; Miami East 178; Indian Lake 142; West Liberty-Salem 78.5; Dayton Christian 52; Lehman Catholic 48; Twin Valley South 44; Catholic Central 34; Stivers 21; Meadowdale 7; Tri-County North 6; Northeastern 3.

At Covington

Team Results: Covington 187.5; Brookville 179.5; Troy Christian 149; Preble Shawnee 103; Northridge 101; Middletown Madison 95.5; Triad 93; Carlisle 90; Ben Logan 75; National Trail 64; Springfield Shawnee 64; Dixie 47; Southeastern 27; Arcanum 10.

At Reading

Team Results: Mechanicsburg 255.5; Reading 242; Greenon 188; Greeneview 187.5; Madeira 123; Clermont Northeastern 120; Williamsburg 48; Roger Bacon 38; McNicholas 27; Deer Park, East Clinton 24; North College Hill, St. Bernard 14; Cin. Country Day 9; Hillcrest 3; Finneytown, Purcell Marian 0.

