H.S. Results 3/26: Bailey powers Waynesville softball with two homers

Tuesday’s Results

Arcanum 8, Dixie 4: A: Christ 3-4 2 2B 3 RBI, Kramer 3-4 2B 2 RBI, Burke 1-4 2 RBI. D: Johnson 2-4 RBI, Hypes 1-1 2 RBI.

Brookville 13, Tri-County North 1: B: Crabtree 2-3 2B 2 RBI, Trent 3-4 2B HR 4 RBI, Wood 2-4 RBI.

Butler 8, Justice (VA) 3

Franklin 5, Greenon 2: F: Eyink 1-1 RBI, Shults 2-3, Woods 1-4 RBI.

Northeastern 4, Franklin Monroe 1: N: Spriggs 1-3 2 RBI, Sudoff 1-3 RBI, Mefford RBI.

Oakwood 2, Preble Shawnee 1

Princeton 13, Taylor 2

Troy Christian 4, Covington 3

Urbana 12, Catholic Central 0: U: Frantz 3-4 2B 3B 3 RBI, Endres 1-4 HR 3 RBI, Teepe 3-3 2 2B 2 RBI.

Versailles 3, Chaminade Julienne 1: CJ: Kolton RBI, Hoagland 1-3.

Wapakoneta 13, Benjamin Logan 0

Wayne 4, Tecumseh 2

Monday’s Results

Brookville 15, Dayton Christian 8: DC: Scanlon HR. B: Crabtree 2-4 2B 3 RBI, Horn 2-4 2B 3 RBI, Willoughby 3-4 2B 2 RBI.

Berne Union 5, West Jefferson 3

Carlisle 8, Tecumseh 5

Coldwater 13, Benjamin Logan 3

Covington 11, Botkins 1

Dixie 6, Ansonia 4

Fairfield 13, Middletown 2: F: Wagster 2-2 2B 3B 3 RBI, McKenna 1-1 2 RBI, Lucking 2-2 RBI. M: Bailey 1-2 RBI, Shillingford 1-2 3B RBI.

Fenwick 21, Mt. Healthy 0

Greenville 9, Fairborn 8: G: Mardin 1-2 3 RBI, Wills 2-4 2 RBI, Eberwein 2-4 RBI. F: Osborne 3-4 2 2B 4 RBI, McDougle 2-4 2 2B RBI, Duncan 2-5 2 RBI.

Kenton Ridge 3, West Liberty 0

Lakota East 10, Oak Hills 0

Legacy Christian 5, Catholic Central 3

Lehman Catholic 6, Tri-County North 5

Mason 6, Colerain 0

McNicholas 7, Western Brown 2

Milton-Union 7, Northwestern 5

North Union 7, Elgin 3

Piqua 10, Sidney 0: S: Arnold 2-3. P: Davis 3-4 RBI, Steinke W 11 K, 1-3 2 RBI, Laughman 2-3.

Princeton 4, Sycamore 3

Riverside 6, Northeastern 5

Tippecanoe 7, Chagrin Falls 5: T: 1-2 2 RBI, Liskey 1-1 2B RBI, Husic 1-1 RBI.

Versailles 10, Arcanum 4

Wellston 10, Fairbanks 4

Wyoming 11, Franklin 8

Sunday’s Results

Lakota West 7, Fairfield 0

Softball

Tuesday’s Results

Arcanum 2, Troy 1: A: Noe 1-3 2B RBI, Byrne 1-3 HR RBI, Harleman W 5 K.

Brookville 8, Wayne 6: B: Burton 3-4 3 2B RBI, Eagle 1-3 2B 2 RBI, Holp 2-4 2 RBI.

Covington 12, Troy Christian 1

Fairbanks 10, Marlington 10

Fairbanks 17, Rootsville 7

Kenton Ridge 3, Sheridan 2: KR: Tyson W, Fyffe 2-3 2B.

London 9, Bishop Hartley 6

Madison Plains 6, Greeneview 5

Miami East 22, Northridge 3

Newton 11, Fairlawn 0: N: Haines W, Clark 3 RBI.

Northeastern 6, Triad 5

Northmont 5, Chardon 3

Oak Hills 17, Edgewood 10: E: Ondrovich 2-4 2B HR 4 RBI, Rose 3-5 2B 2 RBI, Henson 2-4 2B 3 RBI.

Olentangy Liberty 6, Butler 5: Suess 1-3 HR 4 RBI, Kleiner 2-2 RBI, Harris 2-3.

Robinson (VA) 10, Tippecanoe 2: T: Anderson 2-2 RBI, Fry 2-3 2 2B RBI, Raiff 2-4.

Riverside 6, Bethel 5

Springfield Shawnee 6, Carroll 2: C: Sexton 2-2 2B HR RBI, Keferl 1-3 RBI, Springer 2-3.

St. Ursula 10, McNicholas 0

Waynesville 13, Clinton Massie 6: W: Bailey 3-4 2 HR 3 RBI, Rieger 2-2 2 RBI, Tudela 2-4 2B HR 4 RBI.

Monday’s Results

Ansonia 3, Ft. Recovery 2

Bellefontaine 11, Riverside 10

Benjamin Logan 10, Franklin Monroe 3

Brookville 4, Dixie 3: B: Cantrell RBI, Haydon 1-3 2B, Burton W 12 K.

Chardon 5, Butler 4: B: Worrell 1-4 2 RBI, Harris 2-4 RBI, Kleiner 1-4 RBI.

David Crocket (TN) 7, Butler 6: B: Suess 1-4 3B 2 RBI, Stevens 1-4 3B RBI, Christy 2-4 RBI.

Eaton 9, Preble Shawnee 0

Fairfield 17, Princeton 0: F: Clark 4-4 2B 3 RBI, Huey 3-4 3 2B RBI, Huey 2-2 2 2B 3 RBI.

Fenwick 6, Middletown 3

Franklin 7, Badin 3: F: Allen 1-4 HR 2 RBI, Lamb 1-3 2 RBI, Riddiough W 10 K.

George Washington (WV) 18, Tippecanoe 4

Graham 7, Milton- Union 3

Greenville 8, Fairborn 1

Hamilton 8, Oak Hills 5

Indian Lake 1, New Bremen 0

Kenton Ridge 17, Northwestern 1

McNicholas 11, Alter 5: A: Dungan 2-3 2B, Toth 2-3 3 RBI, Crider 1-4 2B RBI.

Mechanicsburg 14, West Jefferson 3: M: Conley 3-4 5 RBI, DeLong 2-2 HR 3 RBI, Sartin W 5 K, 2-3 3 RBI.

Miamisburg 5, Arcanum 4

Northeastern 8, Triad 1

Olentangy Liberty 8, Northmont 3

Oswego East 10, Lakota West 0

Piqua 15, Sidney 4

Southeastern 23, Catholic Central 2

Talawanda 5, Edgewood 3: T: Griffin 2-4 2B 3 RBI, Cheatham 1-3 2B RBI, Sawyers 1-3 RBI. E: Henson 1-3 2B 2 RBI, Spencer 1-3 RBI.

Tecumseh 11, Bethel 7

Troy 12, West Carrollton 0: WC: Oda 2-3.

Urbana 17, Trotwood 1

Wayne 12, Carroll 1: W: Alcorn 3-3 RBI, Benson 2-4 3 RBI, Mason W 6 K, 1-5 3 RBI.

Waynesville 11, Wyoming 1

Westerville North 5, Northmont 0

Boys Tennis

Tuesday’s Results

Chaminade Julienne 4 Carlisle 1: Rust (C) d. Frank 6-1 6-1; Wendling (CJ) d. Tucker 6-0 6-1; Weatherspoon (CJ) d. Britton 6-2 6-1; Hofstetter/Caldwell (CJ) d. Powell/Powell 6-2 6-2; Jones/Grilliot (CJ) d. Johns/Brown 6-1 6-1.

Monday’s Results

Dayton Christian 5, Alter 0

Troy 5, Lehman Catholic 0: Penny d. Lins 6-0, 6-0; Nichols d. Linson 6-0, 6-0; Burns d. Taylor 6-0, 6-0; Gluck/Whitehead d. Couatod/ Flood 6-0, 6-1; Harris/Rajput d. Linson/Cooper 6-1, 6-0.

Boys Volleyball

Monday’s Results

Badin 3, Alter 0

