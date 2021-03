HS Results 3/27

Ben Logan 6, Coldwater 2

Bethel 10, Botkins 2: Briggs (Be) 3-4 2 RBI, Gray (Be) W 8K, Cain (Be) 3-4.

Butler 8, Springfield 1: Smith (B) 2-2 2B 3 RBI, Clark 1-2 2 RS 3 SB.

Carroll 16, Brookville 2: Chapman (C) W 13 K.

CHCA 16, Ross 1

Chaminade Julienne 3, Fairmont 2: Frasure (CJ) W 5 K, Downing (CJ) 1-1 2 RBI 2 SB, Solomon (CJ) 2-4 2B RS.

Cin. Christian 8, Harrison 7: Ti. Selvie 2-3 2 RBI, T.J. Selvie 3-3 3 RBI, Nagel (CC) 1-1 RBI 2 RS.

Dayton Christian 8, National Trail 0: Anderkin (DC) W 10 K, Edgerton (DC) 2-3, Tomblin (DC) 2B.

Dayton Christian 11, Cedarville 10: Edgerton (DC) W 7 K, Anderkin (DC) 2B 5 RBI, Bost (DC) 3 RS.

Dublin Jerome 15, West Jefferson 0

Elder 3, Centerville 1

Fairfield 6, Fairborn 1: Carver (Fb) RBI, Keen (Ff) W.

Franklin 8, Bethel-Tate 2: Swoll (F) W, Lakins (F) 2B.

Goshen 6, Monroe 5

Greeneview 5, Xenia 2

Greenville 5, Milton-Union 3

Hamilton 8, Edgewood 3: Stephens (H) W.

Indian Lake 2, St. Marys 0

Lakota East 12, Stebbins 0

Lakota West 10, Milford 4

Lehman Catholic 5, Fairlawn 4: Keller (LC) W 14 K HR.

Marion Local 1, Spencerville 0

Marion Local 8, Spencerville 7: Knapke (ML) HR 3 RBI, Meier (ML) RBI.

Mason 9, Moeller 7

Mechanicsburg 21, New Knoxville 0: Conley (M) 4-4 HR 3B 6 RBI, Tom (M) 2-4 3B 3 RBI 3 RS, Casey (M) W 7 K.

Mechanicsburg 15, New Knoxville 0: Burchett (M) 2-3 2 RS 2 RBI, Conley (M) HR 5 RBI, Edwards (M) W.

Miami East 11, Middletown Madison 0

Miami East 5, Middletown Madison 4

Miamisburg 12, Loveland 2

Newton 10, Waynesfield-Goshen 0

Northmont 5, Wapakoneta 3

Princeton 6, Turpin 5

Purcell Marian 12, Winton Woods 2

Russia 2, Piqua 1: A. Shappie (R) GW-RBI, Meyer (R) 2-3, Z. Shappie (R) 2-2.

Sidney 4, Tecumseh 3: Caulfield (S) W.

Springfield Shawnee 4, Triad 0

St. Henry 4, Covington 0: Everman (SH) HR, Uhlenhake (SH) W 14 K.

Talawanda 6, Fenwick 1: Bell-Bucher (T) W 8 K.

Tri-County North 4, Wayne 1: Royer (TCN) W, Cole (TCN) 2-3 2B 2 RBI.

Tri-Village 10, Preble Shawnee 2

Twin Valley South 16, Dixie 0

Twin Valley South 16, Dixie 1

Softball

Saturday’s Results

Anderson 10, Sycamore 3

Anna 24, Waynesfield-Goshen 1: Cobb (A) 4-4, Poppleman (A) 4-5 2B, Metzler (A) W.

Ben Logan 10, New Bremen 0

Bishop Watterson 7, Springfield 2

Bishop Watterson 15, Springfield 7

Bradford 8, Coldwater 0

Butler 19, Little Miami 3

Centerville 10, Kings 6

Chaminade Julienne 18, Purcell Marian 0

Cin. Christian 11, Carroll 1

Cin. Christian 9, Carroll 1

Eaton 17, Ansonia 11

Eaton 8, Ansonia 4

Edgewood 6, Hamilton 5

Edgewood 12, Hamilton 4

Fairmont 10, Tecumseh 9: Moore (T) 4-4 2 3B HR 3 RS 2 RBI, Strouse (T) 3-3 2 2B 2 RS RBI, Franks (T) HR.

Fort Loramie 12, Miami East 3: Gephart (FL) 4-4 2 2B 4 RS 3 RBI, Baker (FL) 2-3 2B, DeLoye (FL) 2-4 3B.

Greenville 15, Wayne 5: Zimmer (G) HR.

Greenville 10, West Liberty-Salem 0: Baughn (G) HR.

Harrison 8, Turpin 3

Mechanicsburg 10, Kenton Ridge 0

Mechanicsburg 8, Kenton Ridge 2

Miamisburg 7, Centerville 5: Haas (M) HR, Dyer (M) HR, Hoskins (M) HR.

Middletown 14, Mount Healthy 4

Middletown 11, Mount Healthy 1

Northmont 11, Fairborn 1: McGilton (N) 3-4, Bonner (N) W 11 K.

Preble Shawnee 15, Tri-Village 3: Murray (PS) 2B, Craft (PS) HR, George (PS) 2B.

Preble Shawnee 17, Tri-Village 1: Craft (PS) 3-3 2B 4 RBI, Dearth (PS) W 6 K.

Ross 11, Badin 8: Iannarino (R) W, Combs (R) 4-4 2B.

Russia 4, Minster 3

St. Henry 9, Mississinawa Valley 7

St. Henry 10, Mississinawa Valley 8

St Marys 1, Bellefontaine 0

Troy 3, Fort Loramie 2: DeLoye (FL) 3B.

Troy 12, Miami East 2

Twin Valley South 22, Dayton Christian 3

Ursuline Academy 15, Harrison 2

West Carrollton 11, Alter 1

Xenia 14, Newton 3

Xenia 15, Newton 14

Boys Volleyball

Saturday’s Results

Badin 2, Edgewood 0

Badin 2, Taylor 0

Badin 2, West Clermont 0

Friday’s Results

Alter 3, St. Charles Prep 0: Darnieder (A) 31 assists 3 blocks, Tornes (A) 9 kills.

Centerville 3, Lakota East 0

Chaminade Julienne 3, Fairfield 0

Boys Tennis

Friday’s Results

Brookville 3, Dixie 2

Carlisle 3, Chaminade Julienne 2

Dayton Christian 3, Fairborn 2

Fairfield 5, Hamilton 0

Lakota West 3, Bellbrook 2

Monroe 4, Edgewood 1

Tippecanoe 3, Beavercreek 2: 1: Xie (B) d. Hackenberger 3-6, 6-4, 3-6; 2. Wells (B) d. Blake 1-6, 2-6; 3. Nichols (T) d. Xiao 6-3, 6-0; 1. Davis/Davis (T) d. Contreras/Sankar 6-2, 6-2; 2. Gagnon/Nichols d. Yamada/Christy 6-0, 6-1.

Boys Lacrosse

Saturday’s Results

Beavercreek 9, Marysville 3

Fenwick 18, Summit Country Day 2

Moeller 13, Centerville 3

Friday’s Results

Fairfield 17, Northmont 2

Fenwick 13, Turpin 6

Springboro 12, Centerville 4: Hougan (S) 4 goals, Meilinger (C) 2 goals.

Xenia 7, Winton Woods 5

Girls Lacrosse

Saturday’s Results

Fenwick 10, McAuley 4

Milford 11, Edgewood 7

Friday’s Results

Southeastern 12, Chaminade Julienne 10

