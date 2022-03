H.S. Results 3/28-3/29

Catholic Central 11, Legacy Christian 0

Canterbury 2, Centerville 1

Chaminade Julienne 4, Versailles 0

CHCA 11, Colerain 1

Dixie 16, East Clinton 6

Indian Lake 8, Kenton 0

Miami East 10, Northridge 0

Miami Trace 6, Northwestern 3

Middletown 15, Monroe 7

Milton-Union 10, Lehman Catholic 3

Mississinawa Valley 11, Ansonia 10

Sidney 13, Fairborn 0

Springboro 16, Johnson Central 1

Tri-Village 8, Northeastern 5

Troy 5, Greenville 4

Wayne 3, Dayton Christian 2: DC: Carnegis 9 K, Scanlon 2B, Halter RBI.

Monday’s Results

Butler 13, Paintsville 0: B: Richardson W 2-2 2 RBI, Watkins 3-4 2B 2 RBI, Mitchell 2-3 2B 2 RBI.

Carroll 6, Northmont 4: C: Lawhorn W, Ochs S.

Celina 3, Fort Recovery 0

CHCA 15, Deer Park 1

Cin. Christian 12, Cin. Country Day 1: CC: Allen 2-3 2 RBI, Selvie 3-4 3 RS, Nagel 2-3 3 RBI.

Fenwick 10, Waynesville 4: F: Koetter 2-3 2 RS RBI, Hartman 1-3 RS 2 RBI, Maier 1-1 RS RBI.

Lakota East 5, Princeton 4

Lakota West 7, Middletown 3

Lebanon 7, Turpin 5

Mariemont 7, Summit Country Day 0

Mason 2, Hamilton 1

Miamisburg 2, Edgewood 0: M: Barr W, Wink RBI, Williams RBI.

Middletown Madison 8, Twin Valley South 2

MVCA 10, Norwood 1

Northridge 8, Dixie 6

Northwest 13, Winton Woods 0

Oakwood 8, Fairbanks 4

Reading 7, Purcell Marian 3

Roger Bacon 8, Western Hills 1

Springboro 5, Kings 4:

Talawanda 4, Monroe 2: T: Geshan 3-4, Prewitt 2-3, Mesler 2B 2 RBI.

Versailles 8, Arcanum 0

Wyoming 5, McNicholas 4

Softball

Tuesday’s Results

Ansonia 10, Mississinawa Valley 0

Batavia 12, McNicholas 2

Beavercreek 1, Oak Hills 0

Brookville 5, National Trail 4

Carroll 20, Trotwood 1

Clinton-Massie 15, Fenwick 1

Fairborn 8, Sidney 7: F: Webb W 11 K, Ferguson 4-4.

Fairfield 12, Little Miami 0

Greenville 5, Troy 2

Indian Lake 14, Kenton 3

Jonathan Alder 10, Bishop Hartley 0

Lakota West 13, Hamilton 2

Mechanicsburg 15, Triad 1: T: Feasel RS, Greene 1-2 RBI. M: DeLong 3-4 3B 3 RS, Wilson 1-2 HR 5 RBI, Sartin 8 K.

Miamisburg 18, Tecumseh 0

Miamisburg 13, Tecumseh 0

Northmont 5, Arcanum 2

Princeton 19, Northwest 4

Riverside 10, Bethel 0

Seton 4, Ross 3

Southeastern 12, Madison Plains 1

Springfield 2, Urbana 1

Talawanda 12, Colerain 0

Tippecanoe 13, Stebbins 3

Wayne 14, Alter 0

Xenia 18, West Carrollton 3

Monday’s Results

Arcanum 11, Versailles 3

Butler 8, Blazer 6

Dayton Christian 13, Stivers 1: DC: Miller W 8 K.

Franklin 11, Sylvania Southview 1

Harrison 7, South Dearborn 6

Lebanon 12, Turpin 0: L: Smith W 7 K, Coates HR, Ouhl HR.

Mason 11, Fairfield 1

Monroe 23, Fenwick 11

Northmont 12, Preble Shawnee 0: N: Pendleton 3-4 2B HR 5 RBI, Kautz 3-3 2B 3 RBI, Bonner 2-3 2B.

Oak Hills 14, Princeton 0

Sycamore 12, Middletown 2

Talawanda 21, Northwest 0: T: McDade W 3 RBI, Dsuban 5 RBI, VanGorden 3 RBI.

Tippecanoe 23, Stebbins 6: T: Clausen HR.

Boys Tennis

Tuesday’s Results

Alter 5, Badin 0: Paul (A) def Combs (B) 6-1, 6-1; Draugelis (A) def Poehner (B) 1-6, 6-0, 7-6(2); Peterson (A) def Zettler (B) 6-2, 6-2; Toubia/Schulz (A) def Karwisch/Wilson (B) 6-2, 6-0; Rider/Rider (A) def. Wesner/Richardson (B) 6-1 6-1.

Chaminade Julienne 4, Carroll 1: Zelinski (CJ) d. Buhrman 7-6 6-3; Dickman (CJ) d. Collins 6-0 6-4; Weatherspoon (CJ) d. Phillips 6-3 6-3; Nguyen/Hary (C) d. Hofstetter/Frank 6-2 6-4; Wendling/Thomas (CJ) d. Bryant/Reuter 6-3 6-3.

Troy 3, Springfield 2: Comer(S) d Masunaga(T) 6-4, 1-6, 1-0 (6); Johnston(T) d Dooley(S) 6-1, 6-3; Lambardo(T) d Bernald(S) 6-0, 6-1; Hiller Frend/Burchum(S) d Burns/Miller 6-1, 7-5; Gluck/Whitehead(T) d Waggoner/Velasuez 6-0, 6-0.

Monday’s Results

Alter 3, Dayton Christian 2: Thompson (DC) def Paul (A) 4-6, 6-4, 6-2; Draugelis (A) def Withers (DC) 6-2, 7-5; Peterson (A) def Calfee (DC) 7-5, 6-1; Toubia/Schulz (A) def Keenan/Matthew (DC) 6-4, 1-6, 6-3; Warren/Redman (DC) def Rider/Rider (A) 6-2, 1-6, 6-4.

Chaminade Julienne 5, Fairmont 0: Zelinski d. Maclang 6-0 6-0; Dickman d. Rached 6-1 6-4; Weatherspoon d. Hesselbart 6-2 6-1; Hofstetter/Frank d. Day/Lehman 6-3 6-1; Wendling/Thomas d. Wugglesworth/Brandt 6-4 6-2.

Dixie 4, Brookville 1

Girls Lacrosse

Monday’s Results

Carroll 18, Fairmont 2: C: Frederick 3 goals 2 assists, Ochs 3 goals 1 assist, Sanders 3 goals 1 assists.

Chaminade Julienne 15, Alter 2

Fenwick 18, McNicholas 5

