H.S. Results 3/9: Beavercreek boys win state bowling title, Troy girls finish runner-up

TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division II

Alter 64, McNicholas 54: A: Greer 22, Brand 15, Conner 12, Uhl 10.

Badin 69, Chaminade Julienne 59: B: Ollis 24, Wissman 18, Brown 17. CJ: Weatherspoon 16, Cartwright 16.

Lima Shawnee 53, St. Marys 45

Wyoming 50, Kenton Ridge 40

Division III

Emmanuel Christian 62, Archbold 44

Division IV

Jackson Center 48, Lehman Catholic 41: JC: Hartle 18.

Troy Christian 58, MVCA 32

Russia 88, CCPA 54: R: Cordonnier 17, Francis 15, York 12, Monnin 11.

Girls Basketball

TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

Springboro 54, Mt. Notre Dame 48, 2OT: S: Wade 16, Martin 14, Trent 12.

Division III

Col. Africentric 49, Alter 46

Division IV

Fort Loramie 44, Marion Local 22: FL: Brandewie 11, Mescher 10.

Friday’s Results

Division II

Purcell Marian 75, Badin 29

Boys Bowling

STATE TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

At HP Lanes

Team Results: Beavercreek; Avon Lake; Ashland; Big Walnut; Fairmont; Hilliard Davidson; St. Marys; Miami Trace.

Individual Results (Top Ten): Shannon (Fairmont) 743; Furukawa (Big Walnut) 728; Guthrie (Hilliard Davidson) 719; Durflinger (Beavercreek) 711; Gomez (Avon Lake) 702; Dreibelbis (Ashland) 691; King (Beavercreek) 689; Oeken (Ashland) 685; Ross (St. Marys) 680; Gallagher (Avon Lake) 672.

Girls Bowling

STATE TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

At HP Lanes

Team Results: Boardman; Troy; Macedonia Nordonia; Wilmington; Beavercreek; Green; Gahanna Lincoln; Bellefontaine.

Individual Results (Top Ten): Greenaway (Boardman) 653; Fisher (Wilmington) 652; Baker (Ashland) 651; Gabor (Newark) 644; Smith (Troy) 617; Reeve (Beavercreek) 615; Stawicki (Amherst Steele) 611; Heminger (Bellefontaine) 602; Johnson (Hilliard Bradley) 601; Funk (Boardman) 594.

