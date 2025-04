H.S. Results 4/15: Anna beats Fort Loramie at Day Air Ballpark

Tuesday’s Results

Anna 12, Fort Loramie 2: A: Wolters W 4 K, Hoying 2-5 3B 5 RBI, Pleiman 3-5 2 RBI.

Bethel 14, Miami East 5: B: Goodman 2-3 3 RBI, Barker 2-3 2 RBI.

Butler 24, Sidney 5

Centerville 6, Northmont 2: C: Kent W.

Chaminade Julienne 3, Harrison 1: CJ: Sullivan W 13 K, Hoagland 2-4 3B RBI.

Cin. Christian 4, CHCA 3: CC: Birch 3 RBI, Halsey RBI.

Coldwater 8, Delphos St. John’s 7: C: Smith 2 RBI.

Covington 8, Riverside 4: C: Rogers 2-2 RBI, French 1-1 RBI, Leistner 2-3 2B RBI.

Dayton Christian 7, Legacy Christian 6

Emmanuel Christian 9, Yellow Springs 6: YS: Derrickson 2-4 4 RBI. EC: Kohl 1-3 HR 2 RBI, Bradley 2 RBI, Meyer 2-3 2B RBI.

Fairbanks 3, Triad 2

Greeneview 9, Cedarville 4: G: Moore 3-3 2B 3B 3 RBI, Penrod 2-3 3 RBI, Reynolds 1-2 RBI.

Indian Lake 9, Springfield Shawnee 3

La Salle 9, Monroe 5

Lehman Catholic 2, Troy Christian 1: TC: Simmons 2-3 RBI.

London 11, Tecumseh 8

Marion Local 19, New Knoxville 2

Mechanicsburg 12, Northeastern 4: N: Newman 2-4 RBI, Sudhoff 2-3 2B HR RBI. M: Lawhorn 3-4 2 RBI, Eyink 2-4 2B 3 RBI, Davis W 6 K.

Middletown Madison 11, Franklin 8: F: Monk 3-4 2 RBI, Leach 1-3 2B 2 RBI, Beeson 1-3 2B 2 RBI. MM: Combs W, 2 HR.

Minster 13, St. Henry 0: M: Magoto W 10 K, 2-4 2 2B 2 RBI, Schwieterman 4 RBI.

New Richmond 11, Wilmington 0

Oak Hills 12, Fairfield 3: F: Benge 1-2 RBI.

Piqua 7, Miamisburg 6

Preble Shawnee 6, National Trail 1

Russia 23, Fairlawn 1: R: Bergman W 6 K.

Talawanda 15, Edgewood 9: T: Iden 2-3 3B 2 RBI, Achterman 1-3 2B 2 RBI, Wright 1-3 2 RBI.

Tri-County North 16, Bradford 1: TCN: Knife W 6 K, Lake HR 3 RBI, Fannin 2 RBI.

Twin Valley South 4, Ansonia 2: A: Shives 1-3 2B RBI.

Versailles 2, New Bremen 0

Monday’s Results

Alter 5, Legacy Christian 2

Badin 13, Roger Bacon 1

Beavercreek 16, Northmont 6

Belmont 17, Ponitz 1

Bethel 2, Oakwood 1: B: Hutchison 2-3 RBI.

Botkins 5, Jackson Center 1: B: Wildermuth W 5 K.

Butler 6, Troy 3: T: Akins 1-2 2 RBI. B: Dwenger 2 RBI, Richardson 2B 2 RBI.

Carlisle 7, Valley View 0

Centerville 10, Springfield 1: C: Clark W.

Chaminade Julienne 19, Dayton Christian 7: CJ : Sullivan 1-2 3B 4 RBI, Kolton 3-4 2B 4 RBI, Clune 3-5 2B RBI.

Coldwater 15, Jay County 0: C: Dues HR.

Dixie 3, Franklin Monroe 2: D: Puckett W 7 K.

Eaton 7, Tri-County North 2: E: Davis 2-4 RBI, Watson 1-3 RBI.

Fairbanks 10, Triad 0

Fairborn 12, Stebbins 11

Fort Recovery 8, Lima Shawnee 5: FR: Gaerke 2-4 2B 2 RBI, Klenke W 7 K.

Graham 6, Benjamin Logan 0: G: Powell 1-2 3B RBI, Dunham 1-2 RBI.

Greeneview 15, Cedarville 1: G: Penrod W 5 K, 3 RBI, Reynolds 3 RBI.

Indian Lake 5, North Union 0

Jonathan Alder 10, Urbana 0

Kenton Ridge 10, Bellefontaine 0

Lakota West 12, Middletown 1: LW: Bramble 2-3 3B 3 RBI, Isaacs 1-2 HR 2 RBI, Holt 2-3 2 2B RBI.

Lincolnview 10, Marion Local 5

Mason 6, Hamilton 2

Mechanicsburg 4, Northeastern 2: N: Newman 2B 2 RBI. M: Lafary W 11 K, Eyink 2-3 RBI, Eckstein 2-3 2B 2 RBI.

Milton-Union 4, Miami East 3

Minster 20, Covington 10

New Bremen 6, Ansonia 0

New Knoxville 6, Fairlawn 5

Piqua 4, West Carrollton 2

Russia 12, Houston 0

Sidney 15, Xenia 2

Springboro 8, Fairmont 2: F: Mastro 3-4.

Tippecanoe 14, Greenville 1: T: Eckert 3-4 3B 3 RBI, Zumwalt 2-4 2 2B RBI, Muhlenkamp 1-2 2B 2 RBI.

Troy Christian 11, Tri-Village 4: TC: Stillwell 2-5 2B 2 RBI, Broomhall 2-4 2B 3 RBI.

Wayne 9, Miamisburg 1

Waynesville 10, Brookville 0: W: Papanek 2-3 2B 2 RBI, Freese 1-2 3B 2 RBI.

West Jefferson 13, West Liberty-Salem 1

Yellow Springs 16, Trotwood 6: YS: Turnmire 1-3 3 RBI, Cline 3-4 2B RBI, Basora 2-3 RBI.

Softball

Tuesday’s Results

Ansonia 13, Twin Valley South 1

Badin 11, Middletown 0

Carroll 12, Belmont 1: C: Browning W 14 K, Mercuri 2-2 2B 3 RBI.

Cin. Christian 6, Norwood 2: CC: Stacey W 6 K, Thompson 2-4 HR 2 RBI, Updegrove 3-4 3 RBI.

Dayton Christian 13, Legacy Christian 3: DC: Workman W 7 K, Burr 3-4 2 2B 3 RBI.

Fairbanks 12, Triad 1

Fairfield 11, Sycamore 2: F: Miller HR, Spence W.

Franklin 21, Oakwood 0: F: Mikesell 2-2 HR 5 RBI, Whitt 1-2 2B 3 RBI, Cooper 4-4 3 RBI.

Hamilton 19, Colerain 3: H: Dillard 3-3 HR 3 RBI, Hoyte 3-4 2 HR 7 RBI, Schappacher W 11 K, 2-2 HR 4 RBI.

Jonathan Alder 8, London 6

Lakota West 16, Wayne 1

Lebanon 5, Milford 2

Lehman Catholic 13, Troy Christian 3: TC: Eschete 1-2 HR 3 RBI.

Mason 15, Princeton 2

Miami East 11, Bethel 1: ME: Roeth 2-4 2B 3 RBI, Thurman 4-4 2 2B 3 RBI, Kadel W 10 K, 1-3 2B 2 RBI.

Monroe 8, Carlisle 3: M: Hensley 3-4 2 RBI, Vanderventer RBI, Frazier RBI.

New Bremen 23, Versailles 4: NB: Homan 4-5 2 HR 8 RBI, Thornton 3-5 2 HR 5 RBI.

Newton 9, Mississinawa Valley 3: N: Williams HR, VanCulin W 8 K.

Northmont 9, Centerville 7

Our Lady of Mercy (NY) 9, Edgewood 8

Piqua 8, Fort Loramie 4: FL: Hoying 3-3 HR.

Preble Shawnee 8, National Trail 3: PS: Roberts 2-3 2B 2 RBI, Neihoff 1-3 HR RBI, Asher 2-3 2B 2 RBI.

Riverside 7, Covington 6: C: Hartwig 3-4 2B HR 3 RBI, Iddings 2-4 HR RBI.

Ross 5, Taylor 2: R: Commins 2-4 2 HR 3 RBI, Webb 3-4 2 RBI.

Russia 20, Fairlawn 3

Southeastern 11, Greenon 0

Springboro 10, Lakota East 2

Springfield Shawnee 11, Indian Lake 2: SS: Simpson 2-4 3B 2 RBI, George 1-3 2B 2 RBI, Adams 1-3 2B 3 RBI.

St. Henry 7, Minster 4: SH: Wendel 2-3 HR 3 RBI, Buschur 2 RBI.

Tol. St. Ursula 4, Edgewood 3

Tri-County North 11, Bradford 0: TCN: Daugherty W 11 K, 4-4 2B HR 2 RBI, Pinion 2-3 HR 2 RBI, Jackson 2-3 3B RBI.

Monday’s Results

Anna 6, Fort Loramie 3

Ansonia 12, New Bremen 2

Bellbrook 7, Middletown Madison 0: B: Stewart 3-4 HR 3 RBI, Hebrank W 14 K, Savey 1-2 RBI.

Centerville 9, Springfield 2: C: O’Connor 3-4 3 RBI, Castle 2 RBI.

Benjamin Logan 11, Graham 1: BL: Burnside 2-3 2 2B 2 RBI, Norviel 3-4 2 2B HR 2 RBI, Gregg W 4 K.

Centerville 9, Springfield 2

Chaminade Julienne 8, Fenwick 5: CJ: Mezni 2-4 2 HR 3 RBI, Kolton W 18 K.

Covington 13, Bradford 11: C: Hartwig 3-4 2B HR 2 RBI, Palsgrove 4-4 2 HR 3 RBI, Burns W 6 K.

Dixie 6, Franklin Monroe 5

Fairbanks 11, Triad 1

Greeneview 11, Cedarville 7

Greenville 2, Tippecanoe 0

Indian Lake 7, North Union 0

Jackson Center 11, Botkins 9

Jonathan Alder 19, Urbana 7: U: Boyd 2-3 HR 2 RBI, Scott 1-3 2 RBI.

Kenton Ridge 12, Bellefontaine 2: KR: Fyffe 2-4 3 RBI, Rastatter W 12 K, 2-3 2B HR 3 RBI.

London 16, Tecumseh 6: T: Adams 3-4 RBI.

Miami East 8, Milton-Union 0: ME: Kadel W 12 K, Gentis 2-3 2 2B 3 RBI, Thurman 2-4 2 RBI.

Miamisburg 10, Wayne 3

Mississinawa Valley 11, Union City 3: MV: Godfrey W 18 K.

Newton 8, Fort Recovery 6: N: VanCulin W.

Northmont 8, Beavercreek 3: N: Johnson W 7 K.

Oakwood 18, Dayton Christian 4

Riverside 13, Troy Christian 1: TC: Dersham 2-2 HR RBI. R: Dillon W 10 K, 2-3 2B 2 RBI, Hoffer 2-3 2B HR 3 RBI, Hunkler 2-2 2 HR 3 RBI.

Southeastern 6, Greenon 2

Springboro 2, Fairmont 1: S: Jonas W 4 K, Miller 1-2 RBI.

Springfield Shawnee 4, Northwestern 2: N: Hammer 1-2 RBI, Wolfe 1-3 RBI. SS: Roberts 2-3 RBI, Greene 1-3 RBI, Trimmer W 12 K.

Stivers 21, Meadowdale 8

Tri-County North 9, Eaton 8: TCN: Daugherty W.

Troy 7, Butler 6

Wapakoneta 7, Coldwater 1

West Jefferson 9, West Liberty-Salem 3: WLS: Hutton 1-3 2B RBI.

Boys Tennis

Tuesday’s Results

Centerville G 5, Fairmont 0

McNicholas 4, Chaminade Julienne 1: Schnizer (M) d. Wendling 6-4 6-2; O’Driscoll (M) d. Joseph 6-7 6-2 6-2; Pyles (M) d. Wright 6-0 6-0. St. John/Tipple (CJ) d. Timko/Horne 6-1 3-6 6-4; Smitt/Nardiello (M) d. Perez/Curney 6-3 6-3.

Milton-Union 5, Northridge 0

Oakwood 5, Eaton 0

Sidney 5, Fairborn 0

Tippecanoe 5, West Carrollton 0

Tippecanoe B 4, Valley View 1

Monday’s Results

Milton-Union 5, Brookville 0

St. Marys 4, Lehman Catholic 1

Boys Volleyball

Tuesday’s Results

Fenwick 3, Carroll 0

Loveland 3, Lebanon 0

New Richmond 4, Wilmington 1

Northmont 3, Ponitz 0

Monday’s Results

Anderson 3, Lebanon 2

Badin 3, Chaminade Julienne 1

Thurgood Marshall 3, Dunbar 0

Boys Lacrosse

Tuesday’s Results

Lakota West 14, Lakota East 11

McNicholas 11, Chaminade Julienne 2

Monday’s Results

Hilliard Davidson 13, Beavercreek 1

Girls Lacrosse

Tuesday’s Results

Beavercreek 12, Northmont 4

Lebanon 20, Anderson 6

Monday’s Results

Springboro 15, Centerville 6

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.