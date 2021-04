HS Results 4/17

Ben Logan 4, St. Mary’s 3

Blanchester 12, Cedarville 2

Butler 13, Coldwater 10

Carlisle 10, Oakwood 0

Cedarville 2, Blanchester 1

Col. DeSales 6, Jonathan Alder 4

Dayton Christian 12, New Miami 0: Edgerton (DC) W 11 K, Scanlon (DC) 3 SB 2 RS, Carnegis (DC) 2 RS 2 RBI.

Eaton 4, Kenton Ridge 3

Fairmont 15, Xenia 3

Fort Loramie 18, Troy Christian 3

Franklin 4, Chaminade Julienne 3

Graham 3, West Liberty-Salem 1

Hamilton 16, Talawanda 1

Miami East 19, Northwestern 6

Miamisburg 6, Valley View 5

Monroe 16, Middletown 12

Newton 16, Yellow Springs 6

Newton 24, Yellow Springs 1

Oak Hills 6, Beavercreek 2

Purcell Marian 7, Taylor 1

St. Ignatius 4, Lakota West 2

Tecumseh 19, Springfield 1

Tippecanoe 16, Bethel 1

Tri-Village 12, Randolph Southern (IN) 0: J. Finkbine (TV) W 2 K, D. Finkbine (TV) 3B 3 RBI, Lipps (TV) 2 RS 2 RBI.

Versailles 12, Troy Christian 9

West Jefferson 8, Newark Catholic 4

Friday’s Results

Anna 2, Minster 1: Albers (A) GW-RBI, Seigle (A) W, Heitkamp (M) 2-3.

Beavercreek 9, Centerville 4

Bellbrook 6, Monroe 0

Bellefontaine 2, Indian Lake 0

Ben Logan 9, Springfield Shawnee 4

Chaminade Julienne 6, Purcell Marian 1

CHCA 12, Carlisle 2

Dixie 7, Milton-Union 4

Edgewood 6, Northwest 4

Franklin 13, Oakwood 4

Greeneview 8, Fairbanks 2: Myers (G) 3-4 2 2B RBI, Dobney (G) 2-3, Allen (G) 2-3.

Hamilton 7, Middletown 2

Harrison 13, Mount Healthy 0

Jonathan Alder 8, North Union 1

Lakota East 10, Fairfield 7

Lakota West 9, Colerain 6

Lebanon 8, Kings 5: Weber (L) 3-4.

McNicholas 8, Fenwick 7

Mechanicsburg 5, Catholic Central 0: Conley (M) 3-4 RS, Tom (M) W 6 K.

Middletown Madison 6, Waynesville 4

Northeastern 15, Greenon 5: Nichols (N) 3-3 2 2B 3B 3 RBI, Moone (N) 2-5 2 RBI, Graves (N) 3-4.

Piqua 7, West Carrollton 2

Sidney 15, Xenia 5

Springboro 11, Wayne 0

Sycamore 11, Oak Hills 7

Talawanda 8, Ross 7

Tecumseh 8, Northwestern 5: Baisden (T) W 7 K, Berner (T) 2-4 3B 3 RBI.

Tippecanoe 7, Greenville 2

Tri-Village 4, Tri-County North 1: Lipps (TV) W 6 K, D. Finkbine 2-3 2B 2 RBI, J. Finkbine RBI.

Troy 7, Butler 6

Softball

Saturday’s Results

Alter 24, Dayton Christian 4: Pullen (DC) 2-3, Thompson (DC) 2 RBI, McComas (DC) 2 SB.

Ben Logan 15, Kenton 3

Brookville 10, Versailles 5

Brookville 6, Versailles 2

Centerville 7, Hillsdale 2

Franklin 12, West Carrollton 2

Graham 15, Franklin Monroe 2

Greenville 13, Triad 3

Greenville 7, West Clermont 0

Hamilton 14, Northwest 2

Indianapolis Roncalli (IN) 5, Lakota West 1

Indianapolis Roncalli (IN) 9, Mason 6

Kenton Ridge 9, West Liberty-Salem 0: Schnitzler (KR) 2-4 2B 2 RBI, Hembree (KR) 2-4 3B 4 RBI, Trainer (KR) 2-4 2 2B.

Kenton Ridge 14, West Liberty-Salem 13: Armstrong (KR) 2-4 2B 3 RBI, Schnitzler (KR) 4-5 2B 2 RBI, Avery (KR) 3-4 2 RS 2 RBI, Bolton (WLS) 2-5 4 RS, Hostetler (WLS) 3-5 2 2B 2 RS 2 RBI, Hutton (WLS) 2-4 2 RBI.

Keystone 21, Centerville 6

Little Miami 16, Ross 15

London 16, Olentangy Orange 3

London 10, Franklin Heights 0

McAuley 13, Fairfield 4

McNicholas 6, Batavia 0

Middletown 17, St. Ursula 9

Middletown 15, St. Ursula 5

Mississinawa Valley 13, Dixie 11

North Union 7, Mt. Vernon 6

North Union 4, Groveport 3

Northeastern 21, Fairlawn 4

Oak Hills 8, Boone County (KY) 3

Oak Hills 8, Harrison 1

Piqua 13, Fairborn 12

Princeton 10, Walnut Hills 9

Roger Bacon 15, Finneytown 5

Ross 18, Little Miami 4

West Carrollton 12, Franklin 3

Xenia 3, Graham 1

Friday’s Results

Badin 15, Alter 1: Drott (B) 2-2 3B RBI, Kent (B) W 10 K 2-2 2B, Beeper (B) 2-3.

Badin 14, Alter 0: Feenstra (B) 2-3, Kent (B) W 9 K 2-3.

Bellbrook 15, Monroe 1

Bellefontaine 2, Indian Lake 1

Bradford 14, Franklin Monroe 0: Canan (B) 4-4 HR, Brewer (B) 4-4 3B, S. Miller (B) W 7 K 2-4 2B HR.

Brookville 12, Valley View 1

Covington 12, Eaton 11

Edgewood 12, Northwest 2

Fairborn 3, Stebbins 2: Walters (F) HR 2B GW-RBI, Shepherd (F) HR, Webb (F) 13 K.

Fairfield 10, Colerain 0

Franklin 16, Oakwood 0

Greenville 10, Tippecanoe 0

Hamilton 7, Middletown 2

Harrison 15, Mount Healthy 0

Jonathan Alder 2, North Union 0

Lakota West 3, Oak Hills 2

Mason 16, Sycamore 3

McNicholas 19, Fenwick 0

Mechanicsburg 27, Catholic Central 1: Sartin (M) 4-5 2B 5 RBI, Ayars (M) 3-3 2B 5 RBI, Heizer (M) 3-4 3 RBI.

Miamisburg 4, Northmont 0

Northeastern 10, Greenon 9

Piqua 8, West Carrollton 7

Preble Shawnee 8, Northridge 3

Ross 12, Talawanda 2

Sidney 13, Xenia 2

Springfield Shawnee 9, Ben Logan 3

Springboro 10, Wayne 5

Tecumseh 15, Northwestern 1: McComas (T) 1-3 RBI 4 RS, Strouse (T) 3-5 2B 3B 4 RBI 3 RS, Hays (T) W 12 K.

Triad 6, Madison Plains 1

Tri-County North 13, Tri-Village 3: Wehr (TV) 2-3.

Troy 5, Butler 4

West Liberty-Salem 3, Southeastern 2

Boys Tennis

Saturday’s Results

MVTCA Coaches Cup

Team Results: 1. Lehman Catholic-17; 2. Valley View White-16; 3. Eaton-12; 4. Springboro C-8.

Championship: 1. Gilardi (LC); 2. Evans (LC); 3. Pannapara (LC).

Friday’s Results

Beavercreek 5, Chaminade-Julienne 0: Wells def. Zelinsky 6-3, 6-1; Staiger def Dickman 6-1, 6-0; Xiao def. Weatherspoon 6-3, 6-0; Jones/Sankar def. Foster/Hofstetler 6-0, 6-2; Massarelii/Huntzinger def. Eads/Frank 6-1, 6-3.

Bellefontaine 5, Northeastern 0: Bakshi def James 6-1,6-0; Burhanna def Hajnik 6-0,6-2; Howell def Chatfield 6-0,6-0; Burhanna/Shell def James/Tolle 6-0,6-2; Phillips/Taylor def Messer/Thompson 6-0,6-0.

Centerville Gold 5, Troy 0: Owen(C) def. George 6-0, 6-0; Panwar(C) def. Hench 6-0, 6-3; Ross(C) def. Miller 6-0, 6-1; R.Peters-Edwards(C) def. Johnston-Masanuga 6-1, 6-1; Arellano-Kunst(C) def. Bess-Monnin 6-1, 6-3.

Fairborn 5, Tecumseh 0: Steck def Williams 6-0 6-1; Smith def Green 6-1 6-0; Nguyen def Bledsoe 6-0 6-0; Kurtz/Picarello def Jones/Fox 6-2 6-1; Copeland/Holbert def Lian/Negrette 7-6 (7-4) 6-2.

Tippecanoe 4, Centerville 1: Hackenberger (T) d Drylie 6-2, 6-1; Blake (T) d Jaiprasad 6-2, 6-2; Nichols (T) d Xiao 6-1, 6-2; Davis/Davis (T) d Edwards/Haq 7-5, 6-0; Sitov/Hardie (C) d. Nichols/Gagnon, 6-4, 5-7, (2-10).

Girls Lacrosse

Friday’s Results

Northmont 7, Springboro 7: Tipton (N) 5 goals, Gaul (N) goal, Sheets (N) goal.

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.