H.S. Results 4/23: Tippecanoe coach Tackett wins 300th career softball game

Wednesday’s Results

Badin 10, Fenwick 0: B: Driessen W 9 K, Ollis 1-3 2B 2 RBI, Vangen 1-2 2B 2 RBI.

Beavercreek 3, Fairmont 1

Belmont 21, Thurgood Marshall 3

Benjamin Logan 5, Springfield Shawnee 3: BL: Morris W 5 K, Griffith 2 RBI.

Butler 7, Fairborn 6: B: Rubins GW-RBI.

Centerville 10, Wayne 2: C: Kent W.

Chaminade Julienne 10, Carroll 0: CJ: Hoagland W 7 K, Kolton 2-2 3 RBI, Vogelsang 1-3 3B 4 RBI.

Eaton 13, Twin Valley South 3

Edgewood 4, Monroe 3: E: Vogel W 7 K, 1-4 RBI, Simonds 1-3 2B 2 RBI, Breedlove 1-3 2B RBI. M: Watts 1-2 3 RBI.

Graham 3, North Union 2

Greenon 5, Emmanuel Christian 4: EC: Bradley 2-3 3 RBI.

Greenville 6, Piqua 2: G: Fox 2-5 RBI, Edwards 1-3 RBI.

Indian Lake 8, Northwestern 0

Jonathan Alder 12, Bellefontaine 0

Kenton Ridge 10, Tecumseh 0

Lakota West 3, Mason 2: LW: Campbell 1-3 RBI, Zimmerman 1-3 RBI, Holt 1-3 RBI, Wilburn W 6 K.

Lebanon 10, West Clermont 2: L: Riehle 2-4 4 RBI.

London 7, Urbana 4: U: Teepe 1-3 RBI, Lafferty 1-4 RBI.

Miamisburg 17, Springfield 0: M: Craiglow 4-4 4 RBI, Vaughn 3-3 3 2B 3 RBI, Warner W 5 K.

Oak Hills 25, Middletown 1

Princeton 8, Fairfield 5: F: Lucking 2-5 3B RBI, Hembree 1-3 RBI, Ramsey 1-3 RBI.

Sidney 7, West Carrollton 2

Sycamore 12, Hamilton 2

Tippecanoe 3, Troy 2: Ti: McKinney W 5 K, 2-4 3 RBI GW-RBI. Tr: Hoke 1-3 RBI.

Troy Christian 14, Northridge 1: TC: Broomhall 2-3 3 RBI, Simmons 1-2 2B 2 RBI, Day W 9 K, 1-1 RBI.

Waynesville 8, Middletown Madison 6: W: Freese 1-2 3B 3 RBI, Papanek 2-3 RBI, Byrd 1-3 RBI.

Western Brown 12, Wilmington 2

Xenia 16, Stebbins 9

Tuesday’s Results

Ansonia 6, Fairlawn 3: A: Gilland 3-3 2B 2 RBI, Shives 2-4 RBI, Shives 2-3 3B RBI.

Arcanum 12, National Trail 2: A: Stephens 2-4 3 RBI, Miller 2-3 2 RBI, Cartwright 1-1 2B 2 RBI.

Cedarville 8, Southeastern 4: C: Creeden 2-3 2 RBI, Berkheiser 3-4 RBI, Baldwin 2-3 RBI.

Cin. Christian 13, Summit Country Day 5: CC: Marsh 4-5 3 RBI, Hanauer 1-3 2 RBI, Minacapelli 1-3 2B 2 RBI.

Coldwater 8, Versailles 4: C: Kaup W, Welsch 3-5 2 RBI.

Covington 12, Troy Christian 2: TC: Day RBI.

Dayton Christian 14, Yellow Springs 1: YS: Derrickson RBI.

Dixie 10, Tri-Village 0: D: Velazquez 1-2 2 RBI, Bemis 1-2 2B 2 RBI, Puckett W 9 K.

Eaton 9, Greenville 7: G: Eberwein 2-3 RBI, Jasenski 2-3 RBI, McGreevey 1-1 RBI.

Edgewood 12, Talawanda 1: T: Griffin 1-3 RBI. E: Fall 2-2 3B 2 RBI, Smith 2-3 2 RBI, Brennan W 2 K.

Elder 8, Fairfield 1: F: Morningstar 1-2 2B RBI.

Fenwick 16, Waynesville 6: W: Freese 1-3 2B 2 RBI, Bradley 1-2 2 RBI, Philpot RBI.

Franklin 3, Chaminade Julienne 2: F: Standifer W 3 K, Pearson 1-3 GW-RBI. CJ: Sullivan 1-3 RBI, Hoagland RBI.

Franklin Monroe 3, Tri-County North 2: TCN: Fannin RBI, Shively RBI.

Graham 18, Northwestern 4

Lehman Catholic 4, Milton-Union 2: LC: Schmiesing 1-3 RBI, Lachey W 5 K, 1-2 2B RBI, Bostick RBI.

Minster 1, Fort Recovery 0

Mississinawa Valley 3, Twin Valley South 2: MV: Kiser 1-2 2 RBI.

Newton 10, Botkins 0: N: Koffer W.

Northeastern 13, Fairbanks 3: N: Newman 3-4 3 2B 5 RBI, Spriggs 2-3 2 RBI, Sudhoff 2-3 2B RBI.

Piqua 13, Anna 12: A: Osborn 4-4 2B 2 RBI, Egbert 1-2 2B 3 RBI.

Preble Shawnee 19, Bradford 0

Seven Hills 12, New Miami 2

Valley View 4, Monroe 3: M: Reynolds 2-4 RBI, Watts 2-3 RBI, Tarin RBI. VV: Johnson 1-3 2 RBI, Johnson 1-2 2B 2 RBI.

West Jefferson 12, Triad 0

West Liberty-Salem 2, Mechanicsburg 1: M: Wilson 1-1 RBI. WLS: Oder W 1 K, Hershberger 1-2 3B RBI, Sertell RBI.

Softball

Wednesday’s Results

Badin 12, Fenwick 0: B: Harris 1-3 3 RBI, Canupp 2-3 2B RBI, O’Brien 2-3 2B RBI.

Bellbrook 1, Ross 0: B: Hebrank W 6 K.

Butler 9, Fairborn 3: F: Watson 2-4 2 RBI, Walters 1-3 RBI.

Centerville 10, Wayne 6: C: Bakan 2-4 2 HR GS-HR.

Chaminade Julienne 7, Carroll 5: Ca: Rodriguez 1-3 2 RBI, Springer 1-4 RBI, Browning 1-4 RBI. CJ: Kolton W 17 K, 2-3 2B 3B 3 RBI, McGrath 1-3 2B RBI, Flohre 3-3 2B RBI.

Cin. Country Day 10, New Miami 2

Fairfield 4, Colerain 2: F: Miller 3-4 HR 2 RBI, Armor 2-3 2B RBI, Spence W 14 K.

Fairmont 13, Beavercreek 3

Greenville 8, Piqua 0: G: Oswalt W 7 K.

Hamilton 5, Middletown 4: M: Johnson 2-3 2B HR 2 RBI, Cantwell 2-2 RBI, Bowling 1-3 RBI.

Indian Lake 13, Northwestern 3

Jonathan Alder 7, Bellefontaine 4

Kenton Ridge 10, Tecumseh 0: KR: Davis 2-3 2B HR 3 RBI, Rastatter 2-3 2 HR 4 RBI, Fould 2-3 RBI.

Lebanon 20, Loveland 0: Le: Teubner 3-3 2 HR 9 RBI, Leuzinger 3-3 3 RBI, Sheidler W 11 K.

London 11, Urbana 0

McNicholas 13, Alter 0

Miami East 2, Ansonia 0

Middletown Madison 10, Waynesville 8: W: Hallows 2-4 HR 2 RBI, Bailey 2-4 2B RBI, McKeehan 2-4 RBI.

Monroe 8, Edgewood 1: M: Witte W 10 K, 2-4 2B 2 RBI.

Newton 12, Troy Christian 0

North Union 16, Graham 0

Oak Hills 7, Lakota West 4

Springfield Shawnee 2, Benjamin Logan 0: SS: Trimmer W 14 K, Crawford 2-2 RBI, Simpson 1-3 3B RBI.

Stebbins 21, Xenia 12: X: Marinelli 2-4 3 RBI, Walker 2-4 2B 3 RBI.

Tippecanoe 8, Troy 3

Tri-Village 10, Milton-Union 1

Western Brown 10, Wilmington 0

Tuesday’s Results

Arcanum 14, National Trail 0: A: Flatter 2-4 3B RBI, Noe 2-4 3 RBI, Warren 2-4 2B 3 RBI.

Bellbrook 16, Valley View 4: B: Hebrank W 14 K, 3-5 2B RBI, Stewart 4-5 2 HR 6 RBI, Duhl 2-4 2 2B 2 RBI.

Bethel 6, Riverside 5: R: Hoffer 3-4 HR 5 RBI.

Bradford 19, Preble Shawnee 7: PS: Asher 1-3 3B 2 RBI, Roberts 2-2 RBI, Roberts 2-4 3B RBI.

Carroll 12, Stivers 1: C: Weitz 3-4 2B 3 RBI, Springer 2-3 3B 2 RBI, Browning W 12 K, 2-2 2B RBI.

Covington 15, Troy Christian 5: C: Palsgrove 2-4 2 RBI, Coblentz 3-4 2 2B HR RBI, Hartwig 1-4 HR 2 RBI. TC: Inman 1-3 HR 4 RBI, Guerrero 1-3 RBI.

Dayton Christian 25, Yellow Springs 9: DC: Burr 3-5 3B HR 7 RBI, Newton 4-6 4 RBI, Domigan W 7 K.

Eaton 17, Oakwood 2

Edgewood 15, Middletown 1: E: Broshear W 5 K, 2-4 2 3B 4 RBI, Kallick 1-3 HR 4 RBI, Verhoff 1-2 2 RBI.

Fairbanks 16, Northeastern 0

Fairfield 1, Lakota East 0: F: Hensley 1-3 RBI, Spence W 2 K.

Goshen 9, Carlisle 5

Greeneview 18, Catholic Central 0: G: Burkett W 10 K, 3-4 RBI, Sutton 2-4 2 2B 3 RBI, Sutton 2-4 2 2B 3 RBI.

Greenville 9, Butler 1: G: Cromwell 2-4 2 RBI, Oswalt 1-3 2 RBI, Shaffer 2-4 RBI.

Indian Lake 14, Anna 3

Lebanon 15, Walnut Hills 0

Lebanon 11, Walnut Hills 0

Little Miami 8, Springboro 6

Madison Plains 11, Greenon 0

Mason 13, Hamilton 1

Mechanicsburg 6, West Liberty-Salem 5: WLS: Stoll 2-3 2B 2 RBI, Reichardt 2-4 2B RBI, Blair 2-4 RBI.

Minster 14, Fort Recovery 4

Northwestern 4, Graham 1: N: Hensley W 5 K, 1-3 RBI, Hammer 1-1 RBI, Stott 1-2 HR RBI.

Piqua 10, Urbana 0

Roger Bacon 13, Cin. Christian 3

Talawanda 12, Waynesville 0: T: Frieden 2-4 3 RBI, Hilbert 1-3 HR 5 RBI, Cobb W 6 K.

Talawanda 14, Waynesville 8: T: Cobb 2-3 HR 4 RBI, Cox 1-2 HR 2 RBI, Hilbert 3-4 2B HR 3 RBI, Porchowsky 1-2 HR RBI.

Tri-County North 21, Franklin Monroe 0: TCN: Cherry 4-4 2B 3B 3 RBI, Bondurant 1-3 3 RBI, Daugherty W 8 K, 2-5 RBI.

Tri-Village 11, Dixie 1

Troy 10, West Carrollton 4

West Jefferson 19, Triad 2

Boys Volleyball

Wednesday’s Results

Ponitz 3, Meadowdale 0

Tuesday’s Results

Fenwick 3, Badin 1

Northmont 3, Middletown 1: N: Pfister 18 assists, Briggs 14 kills, Beal 17 digs.

Boys Tennis

MVTCA Area Rankings

Division I

1. Centerville; 2. Springboro; 3. Beavercreek; 4. Tippecanoe; 5. Bellbrook; 6. Miamisburg; 7. Troy; 8. Fairmont; 9. Greenville; 10. Butler.

Division II

1. Alter/Milton-Union; 3. Oakwood; 4. Dixie; 5. Dayton Christian; 6. Northwestern; 7. Miami Valley; 8. Valley View; 9. Chaminade Julienne; 10. Carlisle

Wednesday’s Results

Beavercreek 5, Tippecanoe 0: Page d. Von Krosigk, 6-2 6-3; Ehret d. Darner, 6-2 7-5; Hunt d. Labreck, 6-1 6-4. Mankala/Watz d. Owen/Mehta, 6-0 6-3; Kang/Liu d. Chesshir/Gillenwater, 6-0 6-0.

Centerville G 5, Miami Valley 0

Lehman Catholic 4, Kenton Ridge 1

Milton-Union 3, Alter 2

Tecumseh 3, Springfield Shawnee 2

Tuesday’s Results

Centerville G 5, Wayne 0

Centerville B 5, Franklin 0

Dayton Christian 4, Monroe 1

Milton-Union 3, Oakwood 2

Sidney 3, Butler 2

Tippecanoe 5, Piqua 0: Krosigk d. Willoughby 6-0, 6-0; Darner d. Townsend 6-0, 6-0; Labreck d. Carey 6-1, 6-0; Owen/Mehta d. Sawyer/Huelscamp 6-0, 6-0; Chesshir/Gillenwater d. Burress/Foos 6-0, 6-0.

Wilmington 4, Clinton-Massie 1

Boys Lacrosse

Wednesday’s Results

Beavercreek 14, Springboro 6

Centerville 17, Fairmont 2

Lakota West 4, Kings 2

Loveland 9, Lebanon 8

Madeira 14, Miamisburg 6

Xenia 7, Clay 4

Girls Lacrosse

Wednesday’s Results

Fenwick 8, McNicholas 7

Tuesday’s Results

Lakota East 13, Mason 7

Springboro 10, Beavercreek 9

REPORTING RESULTS

