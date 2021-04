HS Results 4/6

Butler 15, Greenville 1

Colerain 10, Edgewood 8

Dayton Christian 22, Yellos Springs 0: Gorham (DC) W 5 K, Melcher (DC) 3 RBI, Tomblin (DC) 2B 5 RBI.

Fairborn 11, West Carrollton 8: Taylor (F) W 2 K, Carver (F) 4-5 2 SB, Schaffer (WC) 3-4.

Greeneview 10, Cedarville 6: Phillips (G) W 5 K 3-4 RBI, Mays (G) 2-4 2 RBI, Hackney (G) S.

Legacy Christian 9, Middletown Christian 8

Madison Plains 7, Catholic Central 4

Mechanicsburg 13, Northeastern 4: Kramer (M) 2-4 2 RBI RS, Burchett (M) 3-5 RBI 2 RS, Casey (M) W.

New Bremen 6, Anna 2: Busse (NB) W.

Oakwood 19, Dixie 3

Stebbins 8, Sidney 7

Sycamore 8, Indian Hill 6

Tippecanoe 24, Piqua 12

Triad 13, Fairbanks 5

Tri-Village 8, Bethel 7: Lipps (TV) W 2 RS 2 SB, J. Finkbine 2B 3 RBI, D. Finkbine 2B 2 RBI.

Troy 12, Xenia 0

West Liberty-Salem 3, West Jefferson 2

Monday’s Results

Arcanum 8, Marion Local 7: Williams (A) 2-3 2B 2 RBI, Todd (A) 2-3.

Benjamin Logan 11, Urbana 1

Butler 14, Stebbins 2

Carlisle 10, Northridge 0

Cedarville 3, Madison Plains 0

Centerville 3, St. Xavier 2

Fairfield 6, Princeton 1

Fort Loramie 5, Anna 0: Fortman (FL) W 9 K, Sanders (FL) 2-3 2 RBI, Maddendorf (FL) 2-3 2B.

Franklin 14, Valley View 7

Greeneview 3, Southeastern 2: Mays (G) 3-3 RBI RS, Brooks (G) W 2 K 2-3, Anderson (G) 4 K.

Greenville 7, Fairborn 6: Carver (F) 4-4, Hartzell (G) W 2 K.

Hamilton 11, Sycamore 10

Harrison 13, Edgewood 1

Indian Lake 11, Northwestern 1

Jonathan Alder 9, Bellefontaine 2

Lakota West 1, Mason 0

Lebanon 13, Winton Woods 0

Mechanicsburg 17, Fairbanks 7: Tom (M) 4-4 5 RBI 3 RS, Burchett (M) 2-3 2 RBI 3 RS, Edwards (M) W 6 K.

Monroe 8, Brookville 3

North Union 5, Graham 1

Northmont 5, Bethel 4: Daugherty (N) GW-RBI, Neesen (N) W 2-3.

Oak Hills 11, Middletown 0

Preble Shawnee 6, Milton-Union 5: Roell (PS) 2-4 3B 2B GW-RBI, Hatmaker (PS) 2B 3 RBI.

Ross 22, Mount Healthy 0

Sidney 8, Piqua 5

Springfield Shawnee 11, London 1

Talawanda 28, Northwest 1

Tecumseh 9, Kenton Ridge 1: Dysinger (T) W 2-3 3B 2 RBI, Hale (T) 2-4 2 RS 2 SB, Brents (T) 2-4 2 SB 2 RBI.

Tippecanoe 12, Xenia 2

Triad 6, West Liberty-Salem 1

Troy 15, West Carrollton 6

Waynesville 3, Dixie 2

West Jefferson 7, Northeastern 2: Schneider (WJ) W, Heiser (N) 2-4, Lambert (N) 2-3 2 2B 2 RBI.

Softball

Tuesday’s Results

Bradford 6, Tri-County North 1: S. Miller (B) W 18 K, Beireis (B) 2-3 HR, Hamilton (B) 2-2.

Chaminade Julienne 14, Northridge 4

Covington 6, Newton 5

Dublin Coffman 4, North Union 3

Fairborn 9, West Carrollton 5: Webb (F) W 5 K.

Fairfield 10, Middletown 0

Fairmont 18, Waynesville 3

Greenville 9, Butler 3

Mason 13, Lakota East 1

Mechanicsburg 10, Northeastern 2: Rodgers (M) 8 K, DeLong (M) 3-4 3B, Wilson (M) 2-4 3B.

Milton-Union 14, Preble Shawnee 4: Craft (PS) HR, Harvey (PS) HR, Baker (MU) 4-4, Falb (MU) HR.

Northmont 4, Kenton Ridge 0: Bonner (N) W, Hodge (N) 2-4 2B 2 RBI, Pendleton (N) 2B.

Sidney 17, Stebbins 1

Southeastern 12, Greenon 9

Springboro 12, Colerain 0

Tippecanoe 14, Piqua 10

Tri-County North 27, Oakwood 5

Troy 16, Xenia 5

West Jefferson 4, West Liberty-Salem 2

Wyoming 13, Mount Healthy 3

Monday’s Results

Badin 15, Fenwick 1: Beeber (B) 2-3 2B 2 RBI, Cummins (B) 3B 3 RBI, Kent (B) W 11 K 2B 3 RBI.

Bradford 11, St. Henry 0: S. Miller (B) W 13 K, A. Miller (B) 3-4, Manual (B) 2-3, Brewer (B) 2-3.

Brookville 11, Monroe 0

Butler 8, Stebbins 0

Carlisle 18, Northridge 3

Carroll 21, Purcell Marian 6

Chaminade Julienne 12, Roger Bacon 1

Colerain 11, Princeton 1

Eaton 11, Bellbrook 0

Fairfield 11, Hamilton 1

Fort Loramie 11, Anna 0: Turner (FL) 2-4 2 RS 2 RBI, Gephart (FL) HR 2 RBI, Turner (FL) 2-4 RS 3 RBI.

Franklin 14, Valley View 4

Greenville 24, Fairborn 1

Harrison 4, Edgewood 2

Jonathan Alder 9, Bellefontaine 0

Kenton Ridge 9, Tecumseh 1: Moore (T) 2-3 HR, Jones (T) 2-3.

Lakota East 13, Sycamore 3

Lakota West 7, Mason 4

Mechanicsburg 14, Fairbanks 4: Rodgers (M) W, Alspaugh (M) 4-4 2B HR, DeLong (M) HR.

Milton-Union 12, Preble Shawnee 7: Falb (MU) 2B, Vones (MU) W 7 K, Craft (PS) 3-4.

North Union 12, Graham 2

Northwestern 4, Indian Lake 3

Oak Hills 14, Middletown 0

Sidney 9, Piqua 7

Southeastern 12, Greeneview 4

Springfield Shawnee 9, London 0

Talawanda 10, Northwest 0

Tippecanoe 19, Xenia 8

Troy 5, West Carrollton 2

West Jefferson 3, Northeastern 2

West Liberty-Salem 11, Triad 2

Boys Tennis

Tuesday’s Results

Beavercreek 5, Springfield 0: 1. Xie def Comer 6-0, 6-0; 2. Wells def Fruend 6-0, 6-0; 3. Staiger def Deever 6-0, 6-0; 1. Xiao/Sanker def Barnett/Leeth 6-2, 6-2; 2. Jones/Ali def Bailey/Bernard 6-0, 6-0.

Bellefontaine 3, Kenton Ridge 2: Kronour (KR) def Bakshi(B) 6-4,6-0; Campbell (KR) def Burhanna (B) 6-4,7-6(7-3); Howell (B) def Polach (KR) 6-0,6-1; Shell/Taylor (B) def Bowling/Ray (KR) 6-2,7-5; Burhanna/Phillips (B) def Oberg/Rowland (KR) 6-2,6-0.

Fairborn 5, West Carrollton 0

London 5, Tecumseh 0: 1. Hochstetler def Williams 6-0 6-0; 2. Dailey def Jones 6-3 6-2; 1. Holman/Wall def Bledsoe/Green 6-4 6-3; 2. Kerry/Cappell def Fox/Negrette 7-5 6-4.

Oakwood 3, Centerville 2

Tippecanoe 5, Piqua 0: Hackenberger defeated Barr 6-0, 6-0; 2. Blake beat Dolder 6-0, 6-0; 3. Nichols defeated Staley 6-0, 6-0; 1. Davis/Davis beat Ruley/Switzer 6-1, 6-0; 2. Nichols/Gagnon beat Rossman/Black 6-0, 6-1.

Troy 5, Xenia 0

Monday’s Results

Centerville 3, Sycamore 2: 1. Jaiprasad (C) d. Friedman 6-3,6-2; 2. Shi (S) d. Drylie 4-6,6-1,6-2; 3. Wallace (S) d. Sitov 7-5,7-5; 1. Haq/Edwards (C) d. Meyers/Mishra 6-3,6-3; 2. Hardie/Xiao (C) d. Nold/Nagata 6-3,6-2.

Chaminade Julienne 4, Fairmont 1

Lehman Catholic 4, Celina 1: Gilardi (LC) def Goettemoeller (C) 6-1, 7-5; Pannapara (LC) def Forlow (C) 6-2, 6-2; Bostick (LC) def Cramer (C) 6-2, 6-2; 1. Jones/Schmeising (LC) def. Zhang/Veit (C) 6-2, 6-2; 2. Fishbaugh/Casterona (C) def. White/Linson (LC) 6-2, 6-2.

Loveland 3, Centerville 2: 1. Owen (C) def. Libby (L) 6-1, 6-1; 2. Jody (L) def. R.Peters (C) 6-2, 6-3; 3. Callahan (L) def. Panwar (C) 7-6, 6-7, 7-6; 1. Sproull-Kapszukiewicz (L) def. Edwards-Arellano (C) 5-7, 6-4, 7-5; 2. Kunst-Ross (C) def. Harris-Parker (L) 6-0, 6-1.

Northeastern 3, Greenon 2

Northridge 4, Piqua 1: 1. Hamilton (N) d. Cael Barr, 6-4, 6-0; 2. Dolder (P) d. King, 6-3, 6-1; 3. Hix (N) d. Lance Staley, 6-0, 4-6, 6-1; 1. White/Royalty (N) d. Switzer/Ruley, 6-1, 7-5; 2. Feller/Isaacs (N) d. Rossman/Black, 6-1, 6-4.

Tippecanoe 3, Xenia 0: 1. Blake d. Dyer 6-0, 6-0; 1. Davis/Davis d. Fields/Hoosier 6-0, 6-0; 2. Nichols/Gagnon d. Fairchild/Barnes 6-0, 6-1.

Troy 3, Northmont 2: 1. Correll (N) d. Masunaga 3-6, 6-1, 4-1 ret.; 2. Gorge (T) d. Stanley 6-4, 6-3; 3. Hench (T) d. Peters 6-1, 6-0; 1. Bess/Johnston (T) d. Kelsey/Phister 6-4, 6-4; 2. Pine/Hinegardener (N) d. Miller/Monnin 6-4, 6-4.

Urbana 5, Tecumseh 0: 1. Stouffer (Urb) def Williams 6-1 6-2; 2. Johnson (Urb) def Green 6-0 6-0; 1. Rooney/Hoskins (Urb) def Bledsoe/Jones 6-0 6-1; 2. Bloemhard/Holland (Urb) def Fox/Negrette 6-0 6-0.

