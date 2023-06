H.S. Results 6/3: Track, Softball state tournaments wrap up

Moeller 7, Elder 6

Division II

Chaminade Julienne 2, Badin 1: CJ: Sullivan 1-3 RBI, Brunner 1-3 RS, Hoagland W 7 K.

Division III

Heath 6, Greeneview 2

Division IV

Russia 4, Southeastern 1

St. Henry 8, Delphos SJ’s 5

Thursday’s Semifinals

Division I

Moeller 10, West Clermont 4

Elder 5, Mason 2

Division II

Chaminade Julienne 5, CHCA 1: CJ: Hoagland 1-3 2 RS, Gonter-Dray 1-1 2 RBI, Sullivan 1-2 RBI.

Badin 9, Hebron Lakewood 2: B: Rachel 2-3 2B HR 3 RBI, Taylor 2-4 3B 3 RBI 2 RS, Hoevel W 8 K.

Division III

Greeneview 5, Cin. Country Day 3

Heath 9, Waynesville 0

Division IV

Southeastern 6, Bradford 0

Russia 4, Berne Union 0

St. Henry 5, North Central 1

Delphos SJ’s 4, Col. Grove 0

Softball

STATE TOURNAMENT

At Akron

Saturday’s Finals

Division I

Austintown-Fitch 6, Anthony Wayne 1: AW: Sumner 1-3 RBI. AF: Ray 2-4 HR 2 RS RBI, Mitchell 3-3 RS, Folkwein 3-3 3B 2 RS 2 RBI, Watts W 12 K.

Division II

Tallmadge 9, Canfield 0: T: Garbinsky 2-4 2B 2 RS 2 RBI, Zappola 2-3 2 RS 2 RBI, Becks 3-3 HR RS 4 RBI, Jackson W 1 K. C: Koenig 1-3, Pannunzio 1-2.

Division III

Wheelersburg 6, Indian Lake 0: IL: Davis 1-2, Roby 1-3. W: Boggs 2-4 3B HR 2 RS 4 RBI, Eaton 2-3 2B 2 RS RBI, Lang 1-3 RS, Estep 1-3 RS, Howard W 2 K.

Division IV

Strasburg-Franklin 8, Hopewell-Loudon 2: SF: Reiger 3-4 2 2B 3 RS RBI, Spidell 2-4 2B RS, Spidell 1-4 3B 2 RBI, W 18 K, Richards 2-4 HR RS 4 RBI, Sibila 2-4 RBI, Becker 2-3 RS. HL: Brickner 1-3 HR RS 2 RBI, Hampton 1-3 2B.

Friday’s Semifinals

Division I

Anthony Wayne 2, Watkins Memorial 1

Austintown-Fitch 3, Lebanon 0

Division IV

Hopewell-Loudon 9, Parkway 1: P: Stephenson 2-4 3B RBI, Temple RS, White 1-3, Bruns 1-3.

Strasburg-Franklin 3, Gibsonburg 1

Thursday’s Semifinals

Division II

Tallmadge 6, Greenville 5: G: Burns 1-3 HR 3 RBI RS, Burke 1-2 2B RBI, Fletcher 1-4 RS, Arnett RS, Zimmer RS, Baughn RS.

Canfield 2, Steubenville 1

Division III

Indian Lake 3, Johnstown 0: IL: Dixon 1-3 RBI, Brentlinger W 5 K, 1-3 2 RBI, Roby 2-3, Rapp RS, Edwards RS.

Wheelersburg 6, South Range 1

Track & Field

STATE TOURNAMENT

Saturday’s Championships

Division I

Boys Team Results: Tol. St. John’s Jesuit 35; Pick. Central 29; Lancaster 28; Beechcroft 24; Hilliard Davidson 20; Dublin Jerome 20; Licking Hts. 20; Gahanna Lincoln 18; St. Xavier 17; Beavercreek 16; Cin. Northwest 16; Col. Independence 14; Mayfield 14; Avon 14; Medina 13; Centerville 13; Westerville Central 13; Westerville North 13; Geneva 12; Olentangy Orange 12; Bloom-Carroll 11; Sycamore 11; Brush 10; Moeller 10; Hamilton Township 10; LaSalle 10; Chardon 10; Olentangy Liberty 10; Howland 10; Pickerington North 9; Alliance 9; Hudson 9; Loveland 9; GlenOak 8; Cle. Heights 8; Franklin Hts. 8; Akron Garfield 8; Springfield 8; St. Ignatius 7; Groveport-Madison 7; Avon Lake 6.50; Lebanon 6; Worthington Kilbourne 6; Lexington 6; New Albany 6; Whitehall-Yearling 6; Austintown-Fitch 6; Whitmer 5; Olentangy 5; Hoover 5; Elyria 5; Rocky River 5; Franklin 4; Padua Franciscan 4; Talawanda 4; Wayne 3; Harrison 3; Massillon Jackson 3; Sidney 3; Newark 3; Dublin Coffman 3; St. Edward 3; Mason 2; Medina Highland 2; Lima Shawnee 2; Tol. St. Francis 2; Troy 2; Miamisburg 2; Massillon Perry 2; Boardman 1; Syl. Southview 1; Milford 1; Green 1; Berea-Midpark 1; Bellbrook 0.5.

Area Winners: Discus: Gay (Centerville) 179-07.

Girls Team Results: Gahanna Lincoln 50; Mason 43; Westerville Central 31; Westlake 30; Holland Springfield 24.50; Olmsted Falls 20; Wayne 19; Beavercreek 19; Midview 18; Pick. Central 18; Olentangy Orange 17.50; Mentor 17; Lakota East 17; Bexley 15; Colerain 14; Shaker Hts. 13; Howland 13; Pick. North 12.50; Avon 11; Hilliard Davidson 11; Lorain 10; Loveland 10; Chaminade Julienne 10; Watkins Memorial 10; Col. DeSales; Ross 10; Stow-Munroe Falls 10; Kings 8; Upper Arlington 8; Massillon Jackson 8; Mt. Healthy 7; Solon 7; Centerville 7; Strongsville 6; Dub. Coffman 6; Princeton 6; Olentangy 6; Whitmer 6; Springboro 6; Olentangy Liberty 5.50; Lakewood 5; Miamisburg 5; Medina 5; Little Miami 4; Wadsworth 4; Steele 4; Cle. JFK 4; Cin. Northwest 4; Uniontown Lake 4; Thom. Worthington 4; Lancaster 3; GlenOak 3; Lakota West 3; Cloverleaf 3; Hilliard Darby 3; Med Highland 3; Watterson 3; Oak Hills 2; Canal Winchester 2; Perrysburg 2; Celina 2; Del. Hayes 2; Rogers 1; Independence 1; Syl. Northview 1; Trotwood 1; Twinsburg 1; Big Walnut 1; Milford 1; Newark 1; Troy 0.5; North Royalton 0.5.

Division II

Boys Team Results: Glenville 60; Woodridge 34; Huron 31; Marlington 29; Norwayne 25; Bexley 23; St. Clairsville 20; Toledo C.C. 20; Carroll 19; West Geauga 18; Perry 16; Keystone 16; Marion-Franklin 16; Oak Harbor 14; Union Local 13; Chardon NDCL 13; Perkins 13; Steubenville 12; Otsego 12; Dunbar 11; Hawken 11; Orrville 11; Liberty-Benton 11; Fairless 10; Canton South 10; Brookville 9; New Richmond 8; Girard 8; Eastmoor Academy 7; River Valley 6.5; Piketon 6; Lake Catholic 6; Zane Trace 6; Garfield 6; Buchtel 6; Shelby 6; Rogers 6; Streetsboro 6; Portsmouth 5; Milton-Union 5; Salem 5; Jonathan Alder 5; South Point 5; Elmwood 4.5; Clermont NE 4; Ravenna 4; Waverly 4; Mariemont 4; West Holmes 3.5; Defiance 3.5; Fenwick 3.5; Minford 3; Chaminade Julienne 3; Benedictine 3; Buckeye Local 3; Unioto 3; Indian Hill 3; Napoleon 2; Gilmour Academy 2; Wickliffe 2; CVCA 2; Fairview 2; Galion 2; Fairfield Union 2; Beachwood 2; Brookside 1; Wyoming 1; Delta 1; Smithville 0.5.

Area Winners: 110MH: Young (Dunbar) 13.95.

Girls Team Results: Woodridge 45; Marengo Highland 40; Toledo C.C. 39; Ottawa-Glandorf 35; Johnstown Northridge 29; Oakwood 27; Waynesville 23; Shelby 20; Huron 20; Norton 18; Bellefontaine 17; St. Clairsville 16; Van Wert 14; Gilmour Academy 14; Wyoming 14; John Glenn 13; Salem 12; Lexington 12; Licking Valley 10; Greenon 10; Athens 9; Kenton 9; Hawken 9; Madeira 9; Gallia Academy 8; Girard 8; Africentric 8; Hebron Lakewood 8; Bryan 8; Port Clinton 8; CVCA 8; Morgan 7; Buchtel 7; Perkins 7; Valley View 6; Marlington 6; Liberty-Benton 6; Northridge 6; Oak Harbor 6; Ready 5; Col. Academy 5; Fostoria 5; Eastwood 4.5; Logan Elm 4.5; Ontario 4; Union Local 4; Circleville 4; West Muskingum 4; Field 4; Ben Logan 3; Galion 3; Tallmadge 3; Lake Catholic 3; Northwest 3; Fenwick 3; SVSM 3; Bethel-Tate 3; Steubenville 2; Heath 2; Ashtabula Edgewood 2; Bellevue 2; Fairfield Union 2; Sheridan 2; Meadowbrook 2; Keystone 2; Warren 2; St. Marys Memorial 1; Minerva 1; Warren Champion 1; Beaumont 1; Geneva 1; Buckeye Local 1.

Area Winners: 3200MR: Waynesville (Greely, Gill, Erbach, Erbach) 9:17.62; 1600M: Butler (Oakwood) 4:49.01; 3200M: Butler (Oakwood) 10:49.66; Pole Vault: Buddenberg (Greenon) 12-08.

Division III

Boys Team Results: Marion Local 38; Col. Grove 30; Paint Valley 30; Tinora 27; Crestview 25; Bluffton 21; Rittman 20; Anna 20; East Canton 20; United 18; Oberlin 18; Ottawa Hills 18; Allen East 17; Valley 15; Margaretta 15; Lowellville 14; Plymouth 13; Maplewood 12; Tree of Life 11; Bellaire 10; Youngstown Valley 10; Versailles 10; Cedarville 10; Ottoville 10; Edgerton 10; McComb 9; McDonald 9; Cin. Christian 8; Mohawk 8; Arlington 8; Rock Hill 8; Belpre 8; Trinity 8; Twin Valley South 7; Northmor 6; Leipsic 6; East Knox 6; Waynedale 6; North Adams 6; Pandora-Gilboa 5.5; Gibsonburg 5.5; Mechanicsburg 5; Jackson Center 5; Brookfield 5; Newcomerstown 5; Black River 5; Tri-Village 5; Calvert 5; Col. Crawford 5; St. Henry 5; Emmanuel Christian 4; Fisher Catholic 4; Hopewell-Loudon 4; Fairport Harding 4; Parkway 4; Covington 4; Hardin Northern 4; Summit Country Day 3; St. Paul 3; Georgetown 3; Stritch Catholic 3; St. Peter’s 3; Lakota 2; Upper Scioto Valley 2; Wayne Trace 2; Mt. Gilead 2; Yellow Springs 2; South Gallia 2; Dixie 2; Dalton 1; Lake Ridge Academy 1; Shenandoah 1; Fre. St. Joseph 1; Reedsville Eastern 1.

Area Winners: Pole Vault: Buschur (Marion Local) 15-10.

Girls Team Results: Woodmore 37; Norwayne 34; Minster 30; Lucas 29.5; Wayne Trace 28; Coldwater 27; Dalton 26; Calvert 26; Liberty Center 23.5; Col. Crawford 23; Fairbanks 19; Dawson-Bryant 18; Margaretta 16; Dixie 14; McDonald 14; Delphos Jefferson 11; Adena 11; Middletown Springfield 10; Lehman Catholic 10; Laurel 10; Smithville 10; Tinora 10; Maplewood 10; Temple Christian 10; Riverdale 10; Botkins 8.5; Legacy Christian 8; Carey 8; Ansonia 8; Heartland Christian 8; Kalida 8; Fort Recovery 8; New London 8; Houston 7; Fort Loramie 7; Finneytown 7; Mogadore 6; Lima Central Catholic 6; Montpelier 6; Trinity 6; St. Henry 6; Fairlawn 5; Bluffton 5; Holgate 5; Loudonville 5; East Palestine 4; Allen East 4; Seneca East 4; Reedsville Eastern 4; Seneca East 4; Dayton Christian 4; Col. S. Girls 4; Delphos SJ’s 3; Oberlin 3; Mooney 3; Triad 3; Lake Center Christian 3; Garaway 3; Tuscarawas Valley 3; Worthington Christian 2.5; Mechanicsburg 2; St. Thomas Aquinas 2; Windham 1; Bucyrus 1; Lowellville 1; East Canton 1; Marion Local 1; Mineral Ridge 1; South Central 1; Rittman 1.

Area Winners: 200M: Zahn (Coldwater) 24.39; 800M: Roth (Minster) 2:11.72; 3200MR: Minster (Hemmelgarn, Hemmelgarn, Niekamp, Roth) 9:19.85; High Jump: Miller (Fairbanks) 5-05; Pole Vault: McFarland (Lehman Catholic) 12-08.

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.