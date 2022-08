H.S. Results 8/16

Monday’s Results

Dominion Academy 4, Miami Valley 2

Girls Soccer

Tuesday’s Results

Legacy Christian 9, West Carrollton 0

Tree of Life 2, Dayton Christian 1: Seaquist (DC) goal.

Boys Golf

Tuesday’s Results

Botkins 173, Fort Recovery 175: Dietz (B) 35, Meyer (B) 38, Lefever (FR) 39, Dietz (B) 41.

Delphos SJ’s 163, New Bremen 218: Gerker (D) 36, McClain (D) 38, Feathers (D) 39, Homan (NB) 51.

Monday’s Results

Versailles 177, New Bremen 216: Wagner (V) 43, Ruhenkamp (V) 44, Heitkamp (V) 45, Covault (V) 45.

Waynesfield Goshen Invitational

Team Results: Fort Loramie 311, Jackson Center 345, Botkins 356, Calvary 374, North Baltimore 388, Fairlawn 389, St. Marys 391, Kenton 396, Ben Logan 415, Waynesfield Goshen 433, Ridgemont 440, Hardin Northern 446.

Girls Golf

Tuesday’s Results

Greenville 196, Vandalia 205: Jenkinson (G) 34, Drinnon (V) 45, Hadder (V) 48, Slade (G) 51.

Monday’s Results

Mechanicsburg 224, Greenon 252, West Liberty-Salem 297: Rausch (M) 51, Cowan (G) 56, Schipfer (M) 56, Rausch (M) 57.

Girls Tennis

Tuesday’s Results

Alter 3, Badin 2: Boyle (B) def. Shope 6-2, 6-1; Demmel (B) def. Gayonski 3-6, 6-4, 1-0(6); Schaefer (A) def. Lees 6-0, 6-0. Baker-Hoskins (A) def. Lipp-Teodoro 6-0, 6-0; Phillips-Trombley (A) def. Englehardt-Wagner 6-1, 6-0.

Bexley 3 Chaminade Julienne 2: 1. Harsman (CJ) d. Ehrsam 2-6 6-3 6-3; 2. Theile (B) d. Parisi 6-2 6-2; 3. Foster (B) d. Musto 7-5 6-0 1. Powers/Palmer (CJ) d. Ramsden/Schottenstein 7-5 4-6 10-5; 2. Baumann/McDermott (B) d. Acuna/Keeton 6-2 6-3.

Stivers 5, Greeneview 0

Tecumseh 4, Bellefontaine 1: Walrath (Tec) def Easton 6-0, 6-0; Walrath (Tec) def Snyder 6-1, 6-0; Russell (Tec) def Carver 6-0, 6-1; Sheeley/Scott (Bel) def Hagenbuch/Owens 6-1, 6-3; Thomson/Manning (Tec) def Machado/Merrin 6-3, 6-2.

Monday’s Results

Badin 5, Hamilton 0: Boyle def. Vengala 6-0, 6-0; Demmel def. Mejia 6-0, 6-0; Lees def. Chasten 6-0, 6-1. Lipp/Teodoro def. Cox/Woodward 6-2, 6-1; Englehardt/Wagner def. Mejia/Brumett 6-2, 6-2.

Centerville B 4, Troy 1: Davis(C) d. Short 4-6, 6-4 1-0 (6); Muriithi(C) d. Romick 7-5, 6-4; Niemi(T) d. Abend 6-0, 6-0; Moore/Sran(C) d. Johnston/Rogers. 6-3, 6-3; Patel/Pillai(D) d. Bertke/Turnbull 6-1, 6-4

Tecumseh 5, Greenon 0: Walrath def Chivinston 6-1, 6-0; Walrath def Benson 6-0, 6-3; Russell/Hagenbuch def Hawks/Stratton 6-0, 6-0; Owens/Thomson def Sweeney/Ness 6-2, 3-2.

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.