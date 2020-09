HS Results 9/16

Tuesday’s Results

Alter 6, Roger Bacon 0: Isom (A) 2 goals, Battaglia (A) 2 goals 1 assist, Landers (A) 2 assists.

Beavercreek 5, Fairmont 0

Botkins 7, Bethel 0

Brookville 10, Franklin 0

Butler 5, Fairborn 0

Centerville 4, Wayne 0

Chaminade Julienne 3, Badin 1

Dixie 3, Middletown Madison 0

Eaton 3, Valley View 1

Fenwick 3, McNicholas 3

Harrison 4, Northwest 1

Jackson Center 1, Newton 1: Hild (N) goal.

Legacy Christian 16, Northeastern 0

Madison Christian 10, Madison Plains 0

Miamisburg 1, Springboro 1

Milton-Union 2, Waynesville 1

Monroe 8, CHCA 0: Hamdan (M) 2 goals 1 assist, Griffis (M) 2 goals 3 assists, Martinez (M) 2 goals 1 assist.

Northmont 6, Springfield 3

Oakwood 3, Bellbrook 0

Piqua 5, Greenville 0

Preble Shawnee 4, Carlisle 2

Ross 5, Edgewood 0

Sidney 6, West Carrollton 0

Summit Country Day 10, Purcell Marian 0

Talawanda 9, Mount Healthy 0

Tippecanoe 9, Troy 1

Girls Soccer

Wednesday’s Results

Beavercreek 3, Springboro 0

Carroll 3, McNicholas 1

Centerville 11, Springfield 0

Fairborn 4, Piqua 0: Thomas (F) 4 goals, Newell (F) shutout.

Graham 2, Urbana 1

Miamisburg 3, Wayne 0

Northmont 1, Fairmont 1

Sidney 0, Tippecanoe 0

Tuesday’s Results

Dayton Christian 8, Twin Valley South 2: Collins (DC) 2 goals 2 assists, Ogburn (DC) 3 goals 2 assists, Keenan (DC) 4 saves.

Greeneview 4, Greenon 2

Legacy Christian 3, Northeastern 2: Harmon (LC) goal, Leach (LC) goal, Free (LC) goal.

Middletown Madison 5, Dixie 0

Oakwood 1, Bellbrook 0: Almoney (O) goal, Conrath (O) assist.

Preble Shawnee 8, Carlisle 0

Ross 0, Edgewood 0

Sycamore 0, Lakota East 0

Talawanda 2, Middletown 0

Waynesville 9, Milton-Union 0

Wellington School 1, Fairbanks 0

Boys Golf

Wednesday’s Results

Botkins 165, Russia 176: Meyer (B) 38, Meyer (B) 41, Sherman (R) 42, Fiessinger (R) 42, Dietz (B) 42.

Carroll 171, Alter 184: Ochs (C) 36.

Newton 176, Bethel 245: Ferrell (N) 40.

Tuesday’s Results

Beavercreek 174, Springfield 194, Fairmont 209: Kochersperger (B) 39, Mohler (S) 42, O’Conner (B) 44, Grilliot (B) 44.

Bellbrook 149, Monroe 173: Wehner (B) 32, Lemon (B) 36, Ely (B) 39, Clark (M) 40.

Triad 174, West Jefferson 222: Gross (T) 42, Richards (T) 43, Pond (T) 44, Johnson (T) 45.

Girls Golf

Wednesday’s Results

Xenia 181, Greenville 188: Mardis (X) 38, Jenkinson (G) 39, Wagner (X) 42, Fry (G) 44.

Girls Volleyball

Tuesday’s Results

Bellbrook 3, Oakwood 0

Chaminade Julienne 3, Carroll 0: Richardson (CJ) 11 kills 10 digs, Nevius (CJ) 10 kills 5 aces, Bowman (Ca) 15 digs.

Fairborn 3, Sidney 1: Williams (F) 4 aces 14 kills 5 digs, Heider (F) 24 assists 20 digs, Hart (F) 39 digs.

Fort Loramie 3, Houston 0: Puthoff (FL) 5 aces, Hoelscher (FL) 11 kills, Grudich (FL) 11 digs.

Mechanicsburg 3, Madison Plains 0: Lawhorn (M) 12 kills 12 digs 3 aces 3 blocks, Blakeman (M) 16 digs, Ayars (M) 27 assists.

Miami East 3, Newton 0

Miamisburg 3, Northmont 1: Boykin (N) 4 blocks, Perry (N) 6 kills, Kautz (N) 17 digs.

Monroe 3, Clinton-Massie 1: Penewit (M) 13 kills, Duff (M) 15 assists, Duff (M) 6 aces.

Tippecanoe 3, Stebbins 0: R. Wildermuth (T) 6 kills 15 assists 2 blocks, Siefring (T) 10 digs 9 kills, Titley (T) 12 digs 3 aces.

Twin Valley South 3, Bradford 0

Girls Field Hockey

Wednesday’s Results

Oakwood 4, Fairmont 0

Girls Tennis

Wednesday’s Results

Tippecanoe 5, Stebbins 0: Waibel beat Ho 6-0, 6-0; Shultz beat Angsuwan 6-0, 6-0; Snipes defeated McDonald 6-0, 60; Kaster and McDowell beat Jenkins and Nguyen 6-1, 6-4; Bauer and Lipps beat Scott and Huynh 6-1, 6-0.

Tuesday’s Results

Centerville Gold 5, Northmont 0: Hinshaw def. Ferrell 6-0, 6-0; Owen def. Haley 6-0, 6-0; MacPherson def. Kelsey 6-0, 6-1; Siler-Aliaga def. Ibe-Mitchell 6-0, 6-0; Caldwell-M.Alappatt def. Dale-Annabelle Sullivan 6-1, 6-0.

Chaminade Julienne 3, Badin 2: E. Demmel (B) d. P. Estrada-Sanchez 6-2, 6-2; R. Clemmons (B) d. M. Dean 6-4, 6-0; G. Schneider (CJ) d. T. Oliver 4-6, 6-1, 6-2; Gabriel/Ely (CJ) d. Fait/Gibbons 6-3, 7-6 (7-2); Burkett/Bihn (CJ) d. Wurzelbacher/Kuntz 6-4, 7-6, 6-2.

Fairmont 3, Miamisburg 2: Dotsenko(F) def. Hill, 6-1, 6-1; Fugate(F) def. R. Paruchuri, 6-2, 6-4; N. Paruchuri (M) def. Schwegman, 6-3, 6-0; A. Bussert/MK Bussert(M) def. Greene/Gross, 7-6, 6-2; Watkins/Hennessy(F) def. Desai/Leacox, 6-2, 6-2.

Oakwood 5, Franklin 0: McCloskey (O) def. Shockley (F) 6-0, 6-0; Hall (O) def. Reed (F) 6-0, 6-0; Riggs (O) def. Dalton (F) 6-1, 6-0 ; Connelly/Schnell (O) def. Lin/Judy (F) 6-1, 6-1; Ritschel/Krishnamoorthy (O) def. Brown/Pearson (F) 6-1, 6-0.

Tippecanoe 3, West Carrollton 0: Waibel defeated M. Aripova 6-0, 6-1; Bauer beat S. Sawyer 6-0, 6-0; Kaster and McDowell beat Z. Meyers and J. Neal 6-0, 6-0.

Troy 5, Fairborn 0: Romick(T) d. Gibson(F) 7-5, 6-2; Niemi(T) d. Bowling(F) 6-1, 5-7, 1-0(3); Rajab(T) d. Green(F) 6-0, 6-1; Patel/Rhea (T) d. Carter/Taylor(F) 6-1, 6-0; Logan/Wannemacher(T) d. Smith/Henley(F) 6-3, 6-1.

Valley View 5, Brookville 0: 1S: Holbrook (VV) def Burton (B) 61 60; 2S: Weaver (VV) def Kokladas (B) 61 61; 3S: Frame (VV) def Gisewite (B) 63 60; 1D: Shane/Webb (VV) def Flory/Brown (B) 62 62; 2D: Eversole/Price (VV) def Meyer/Tolle (B) 60 60.

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.