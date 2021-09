HS Results 9/2

S 14 7 13 7 – 41

First Quarter

S: Holloway 1 run (Dozier kick).

S: Holloway 2 run (Dozier kick).

Second Quarter

WC: Peebles 26 run (Peebles run).

S: Holloway 2 run (Dozier kick).

Third Quarter

S: Keller 1 run (Dozier kick).

S: Keller 5 run (kick fail).

Fourth Quarter

S: King 7 pass from Keller (Dozier kick).

Boys Soccer

Thursday’s Results

Bellbrook 7, Monroe 0: Terry (B) 4 goals 1 assist, Ferrin (B) goal 2 assists, Judd (B) 2 assists.

Bethel 5, Milton-Union 2: Keesee (B) 2 goals 1 assist, Houck (B) 2 goals 1 assist, Brueckman (B) 3 assists, Bechtel (MU) 2 goals, Grudich (MU) assist.

Butler 4, Miamisburg 0

Cin. Christian 5, Purcell Marian 0

Delaware Hayes 7, Jonathan Alder 1

Fairfield 6, Hamilton 1

Lakota East 2, Oak Hills 0

Lakota West 1, Sycamore 1

McNicholas 2, Covington Catholic 2

Piqua 3, Lehman Catholic 2: George (LC) goal, Portabella (LC) goal.

Princeton 3, Colerain 1

Tecumseh 1, Troy 1: Alvarado (Te) goal.

Tippecanoe 4, Chaminade Julienne 0

Tri-County North 3, Preble Shawnee 2

Twin Valley South 4, Emmanuel Christian 2

Valley View 9, Carlisle 0

West Jefferson 7, Madison Plains 1

Wyoming 1, Alter 1: Battaglia (A) goal, Yuqui (A) assist, Brown (A) assist.

Yellow Springs 5, Wayne 2

Girls Soccer

Thursday’s Results

Ben Logan 2, Kenton 1

Brookville 3, Eaton 2

Colerain 3, Princeton 0

Dixie 1, National Trail 1

Fairfield 3, Hamilton 0

Greeneview 14, Southeastern 0

Lakota East 2, Oak Hills 1

Mason 5, Middletown 0

Middletown Madison 1, Fenwick 0

Oakwood 1, Carroll 0

Preble Shawnee 1, Tri-County North 0

Sycamore 0, Lakota West 0

Twin Valley South 4, Dayton Christian 2: Ferriman (DC) goal, Collins (DC) goal, Seaquist (DC) assist.

Waynesville 7, Franklin 0

West Liberty-Salem 4, Northeastern 0

Wednesday’s Results

Centerville 9, Springfield 0

Fairborn 10, Greenville 0: Thomas (F) 3 goals 3 assists, Smith (F) 2 goals 2 assists, Baumgardner (F) goal 2 assists.

Miamisburg 10, Wayne 2

Northmont 2, Fairmont 1: Siefert (N) goal assist, Sheets (N) goal.

Sidney 5, Piqua 0

Springboro 1, Beavercreek 0

Tecumseh 3, Indian Lake 2: Mastin (T) 2 goals, Thomas (T) goal.

Tippecanoe 3, Xenia 0

Boys Golf

Thursday’s Results

Botkins 158, Houston 172: Lukey (H) 37, Meyer (B) 38, Cisco (B) 39, Dietz (B) 40.

Milton-Union 171, Covington 185: Fogle (MU) 38, Thompson (MU) 39, Humphrey (C) 44, Fraley (C) 46.

Versailles 182, New Bremen 210: Ruhenkamp (V) 44, Heitkamp (V) 44, May (V) 45, Dirksen (V) 49.

Girls Golf

Wednesday’s Results

Greenville 192, Fairborn 299: Jenkinson (G) 38, Fry (G) 48, Reis (G) 49, Slade (G) 57.

London 216, Madison Plains 262

Mechanicsburg 230, Southeastern 230: Rausch (M) 53, Burchett (M) 57, Moore (M) 59, Schipfer (M) 61.

Girls Volleyball

Thursday’s Results

Ben Logan 3, Tecumseh 0

Newton 3, Twin Valley South 1: Walters (N) 14 kills 4 aces, Rapp (N) 20 assists, Hemphill (N) 12 points.

Tippecanoe 3, Greenville 0: Aselage (T) 16 kills 3 blocks, Voisard (T) 11 digs 6 aces, Wildermuth (T) 25 assists.

Wednesday’s Results

Fairborn 4, Stebbins 1

Ponitz 3, Meadowdale 0

Stivers 3, Dunbar 0

Girls Tennis

Thursday’s Results

Alter 5, Fenwick 0: Lampman (A) def. Zlothik (F) 6-0, 6-0; Shope (A) def. Brandenburg (F) 6-0, 6-0; Gayonski (A) def. Withrow (F) 6-0, 6-0; Baker-Schaefer (A) def. Ulland-Prowse (F) 6-1, 6-0; Collins-Hoskins (A) def. Ullen-Croaike-Strong (F) 6-0, 6-1.

Chaminade Julienne 3, Milton-Union 2: 1. Brumbaugh (M) d. Dean 6-0 3-6 6-3; 2. Falb (M) d. Juniewicz-Skill 6-0 6-0; 3. Parisi (CJ) d. Coate 6-3 6-7 6-4; 1. Ely/Palmer (CJ) d. Barnes/Barton 6-2 6-1; 2. Keeton/Bihn (CJ) won by forfeit.

Tecumseh 5, Jonathan Alder 0: Walrath def Sullivan 6-1 6-4; Kelly def Banks 6-4 6-2; Walrath def Stevens 6-1 7-5; Miller/Shampton def Renner/Sloat 7-5 6-1; Morales/Kelly def Kelley/Coppus 6-3 6-3.

Troy 3. Springboro B 2: Niemi(T) d. Ronquillo(S) 6-0, 6-4; Patel(T) d Koch(S) 6-4, 6-1; Sririgami(S) d. Romick(T) 6-4, 6-3; Logan/Rajab(T) d. Bosteder/Bailey(S). 6-3, 6-1; Frost/Houghton(S) d Rogers/Yasuda. 7-6(2), 6-0.

Waynesville 5, Monroe 0: Rieger (W) def Rilling (M) 6-2 6-2; Smith (W) def Moon (M) 6-2 6-3; Sauser (W) def Hale (M) 6-1 6-2; Tudela/Tudela (W) def Kirkpatrick/Kirkpatrick (M) 6-0 6-2; Everson/Rieger (W) def Dean/Esau 6-6 (7-5) 6-4.

Wednesday’s Results

Badin 5, McAuley 0: Boyle d. Dollries, 6-0 6-1; Demmel d. Villamanga, 6-1 6-1; Lees d. Junn, 6-3 6-2; Bucheit/Gibbons d. Doethat/Koebbe, 7-6 (7-5) 6-1; Grammel/Fait d. Strong/Feese, 6-1 6-1.

Centerville Gold 5, Tippecanoe 0: Hinshaw def. Patel 6-1, 6-0; Owen def. Tobias 6-0, 6-0; Aliaga def. Waibel 6-7, 6-2, 6-2; Caldwell-MacPherson def. E. Zweizig-Bauer 6-3, 7-6; Siler-E. Alappatt def. Patel, Riya-McDowell 4-6, 6-3, 6-2.

Northmont 4, Sidney 1: Mays def Lily Braswell 6-2 6-3; Kelsey def Fultz 6-0 6-1; Sullivan def Grieshop 6-3 6-1; Haley/Bergjord def Miller//Echols 6-2 6-0; Mullennix/Mullennix def Ibe/Mitchell 6-1 6-0.

Tecumseh 4, Beavercreek 1: Walrath (Tec) def Yamada 6-1 6-1 ; Kelly (Tec) def Green 7-6(9-7) 6-2; Walrath (Tec) def Cline 6-2 6-1; Miller/Shampton (Tec) def Kohlig/Krimm 6-1 3-6 6-2; Mirehart/Ramharakh (Creek) def Morales/Kelly 6-3 6-0.

Troy 5, West Carrollton 0

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.