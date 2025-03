High schools: Divisions IV, V, VI and VII Boys Basketball All-Ohio Teams announced

The Divisions I, II and III boys basketball All-Ohio teams will be announced on Thursday. The girls basketball All-Ohio teams were announced on Monday and Tuesday.

Sagester averaged 23.0 points, 3.4 assists, 5.4 rebounds and 3.2 steals per game for the Patriots (23-3), which won a district title before falling to Anna in a regional final game.

Cordonnier guided the Raiders to a perfect 29-0 record, beating Willoughby Cornerstone Christian 74-57 to win the first-ever Division VII state championship.

Several other players in Division I All-Ohio honors including Alter’s RJ Greer (D-IV), Marion Local’s Austin Niekamp (D-VI) and Marion Local seniors Braylon Cordonnier and Vince Borchers (D-VII).

2025 Division IV All-Ohio Boys Basketball Teams

Player of the Year: Gator Nichols, Zanesville Maysville

Coach of the Year: Demetrius Johnson, Warrensville Heights

First Team: Carson Davis, Meigs, 6-8, jr., 18.9; Brayden DeVito, Shelby, 5-11, jr., 18.9; Kaidyn Hutton, Tontogany Otsego, 6-4, sr., 22.8; RJ Greer, Kettering Alter, 6-3, sr., 18.9; Keion Griffin, Cincinnati Taft, 6-4, so., 17.9; Tryce Chaffin, Carroll Bloom-Carroll, 5-11, sr., 21.3; Jaylen Gunther, Youngstown Ursuline, 6-0, so., 22.3; Gator Nichols, Zanesville Maysville, 6-0, jr., 26.4; Owen Hill, East Liverpool Beaver Local, 6-6, jr.. 22.3; Anthony Covetta, Jefferson Area Jefferson, 6-3, sr., 29.0.

Second Team: Cobra Sharp, Vinton County, 6-2, sr., 22.9; Isaiah Stephens, New Lexington, 6-1, sr., 18.4; Griffin Davis, Bethel-Tate, 6-4, sr., 18.1; Brody Denny, Germantown Valley View, 6-0, so., 24.4; Kellen Wiley, Cincinnati Wyoming, 6-2, jr., 16.6; Dae’Shawn Fiore, Columbus East, 6-0, sr., 21.9; Noah Hess, Pain City Jonathan Alder, 6-1, sr., 16.4; Isaiah McCray, Akron Buchtel, 5-10, sr., 15.8; Landon Lear, Chesterland West Geauga, 6-2, sr., 21.7; Drew Styers, Parma Heights Holy Name, 6-3, sr., 26.8.

Third Team: Garett Hotz, Bellville Clear Fork, 6-4, sr., 18.8; Devin Silva, Tontogany Otsego, 6-3, jr., 16.6; Brady Conner, Kettering Alter, 6-6, sr., 11.1; Jaydann Martin, Dayton Northridge, 6-4, sr., 17.0; Griffin Ridner-Richard, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-4, jr., 16.1; Kameryn Kennerly, Akron Coventry, 6-3, sr., 18.7; Chris Powell, Akron Buchtel, 6-3, jr., 17.0; Kodah Allen, Orrville, 6-2, jr., 22.5; Stehl Bates, New Concord John Glenn, 6-0, jr., 18.7; Conner Hernan, Chardon Notre Dame-Cathedral Latin, 6-6, sr., 17.2; Nolan Waechter, Sheffield Brookside, 6-1, sr., 22.2; Derreon Malone, Perry, 6-1, sr., 20.0.

Special Mention: Zori Island, Elida, 5-11, sr., 14.1; Nemiah Waugh, Circleville Logan Elm, 6-3, sr., 17.5; Bodhi Wolford, Jackson, 6-2, jr., 13.4; Cade Mock, Gallipolis Gallia Academy, 6-7, sr., 19.1; Reed Brinager, Meigs, 6-5, so., 18.3; Blake Fitch, Chillicothe Unioto, 5-10, jr., 14.5; Nicholas Stinner, Wauseon, 6-5, sr., 16.5; Brayden Olson, Clyde, 5-11, sr., 17.7; Joel Ray, Bellevue, 5-9, sr., 11.5; Joey Diederich, Sandusky Perkins, 6-1, sr., 13.5; Chase Ebert, Caledonia River Valley, 6-2, sr., 10.4; LeDen Jones, Delaware Buckeye Valley, 6-6, sr., 14.0; Jordan Kaminsky, Heath, 6-3, jr., 14.3; Dekar Moultry, Columbus Eastmoor Academy, 6-9, so., 13.7; Noah Bell, Youngstown Ursuline, 6-3, so., 17.3; Marty Moran, Seville Cloverleaf, 6-0, sr., 21.2; Jack Batten, Streetsboro, 6-1, sr., 15.0; Drew Shapiro, Canfield, 5-10, sr., 9.6; Ryker Wiliams, Gnadenhutten Indian Valley, 5-11, so., 13.8; Jordyn Watson, Zanesville Maysville, 6-4, jr., 16.6; Garrett Carpenter, Cambridge, 5-10, sr., 17.5; Braylen Murphy, Carrollton, 6-2, sr., 17.2; Landon McPeek, Gnadenhutten Indian Valley, 5-9, sr., 9.8; CJ Dolan, New Concord John Glenn, 6-0, jr., 12.8; Rowen Hoffee, Minerva, 6-1, jr., 15.2; Noah Chambers, Warrensville Heights, 5-11, sr., 11.3.

Honorable Mention: Kole Nungester, Circleville, 6-2, jr., 17.2; Riley Jenkins, Circleville, 6-4, jr., 14.5; Joe Wray, Williamsport Westfall, 6-1, jr., 20.8; Blake Hoops, Chillicothe Unioto, 6-2, sr., 12.2; Stephen Jenkins, Jackson, 6-2, jr., 11.0; Tate Davis, Hillsboro, 5-11, sr., 15.9; Keegan Arnett, Lancaster Fairfield Union, 6-3, sr., 12.2; Bentley Hanson, New Lexington, 5-10, sr., 15.5; Trey Rubenstein, Napoleon, 6-4, sr., 12.1; Zach Crummey, Van Wert, 6-6, fr., 12.9; Jaxon Foster, Lima Bath, 6-3, sr., 13.5; A’mari Wash, Elida, jr., 14.7; Cardae Brown, Ontario, 6-0, fr., 15.5; Brock Montgomery, Upper Sandusky, 6-1, sr., 12.4; Justyce Taylor, Dayton Dunbar, 6-5, jr., 15.0; Conner Bach, Eaton, 6-1, sr., 22.3; AJ Dean, Cincinnati Taylor, 5-9, jr., 17.9; Ty Fritz, Germantown Valley View, 6-5, so., 15.6; Darren Gray, Wyoming, 5-11, jr., 13.0; Owen Hoersting, Dayton Oakwood, 6-2, jr., 16.7; Jair Mundy, Bellefontaine, 6-4, jr., 14.0; Luke Rubin, Dayton Oakwood, 5-10, sr., 16.2; Luke Sanders, 6-3, sr., Cincinnati Hills Christian Academy, 20.4; Connor Davis, Reading, 6-2, sr., 14.6; Will Duba, Franklin Fenwick, 6-1, jr., 10.9; Dominick King, Brookville, 5-11, sr., 11.9; Mason McDermott, Springfield Northwestern, 5-11, so., 17.3; ZiAyrious Petoway, Cincinnati Shroder, 5-6, jr., 19.4; Monsanna Torbert, Cincinnati Taft, 6-2, so., 14.7; Charlie Uhl, Kettering Alter, 6-8, sr., 8.5; Keonte Smith, Dayton Northridge, 6-4, fr., 12.6; Jonathan Amos, KIPP Columbus, 6-2, jr., 20.2; Jaxon Duston, Heath, 6-3, sr., 11.3; Ryan Mark, Plain City Jonathan Alder, 6-1, sr., 10.2; Noah Robertson, Johnstown Monroe, 5-9, sr., 10.6; Toby Rogers, Marengo Highland, 6-5, sr., 13.0; Chase Smith, Caledonia River Valley, 6-0, jr., 14.1; June Turner, London, 5-10, sr., 10.1; Jesiah Barnett, Cambridge, 5-11, sr., 18.0; Caleb Bodo, Wintersville Indian Creek, 6-3, sr., 11.1; Andrew Birong, Carrollton, 6-4, sr., 10.5; Brayden Davis, New Concord John Glenn, 6-3, jr., 13.2; Rusty Trout, Duncan Falls Philo, 5-11, so., 10.0; Carter Smith, Zanesville West Muskingum, 6-4, so., 9.8; Nate Birch, East Liverpool, 6-0, sr., 14.0; Colt James, Gnadenhutten Indian Valley, 6-2, so., 10.8; Cole Murray, Uhrichsville Claymont, 5-10, jr., 8.6; Manny Camacho, Millersburg West Holmes, 6-7, jr., 11.0; Cameron Evanich, Alliance Marlington, 6-3, so., 15.0; Cooper Anderson, Beloit West Branch, 6-3, sr., 12.0; Stevie Diamond, Akron Buchtel, 6-3, sr., 12.8; Charles Ivory, Streetsboro, 6-1, sr., 11.0; Grady Eader, Mogadore Field, 5-9, sr., 15.0; Jace Riccardo, Youngstown Ursuline, 6-6, so., 13.3; Alex Meinen, Akron Coventry, 6-1, so., 17.9; Bryce Roberts, Canfield, 6-2, jr., 10.8; Xavier Vickerstaff, Cleveland Glenville, 6-5, sr., 16.2; Jeremiah Martin, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 6-0, sr., 17.3; Vince Tomasic, Perry, 6-2, sr., 20.7; Jack Holman, Sheffield Brookside, 6-1, sr., 18.8; Mason Thorr, Ashtabula Edgewood, 6-4, jr., 15.0; Greg Price, Gates Mills Hawken, 6-1, jr., 18.4; Ayden Fortner, Oberlin Firelands, 6-3, jr., 16.2; Ace Peterlin, Mentor Lake Catholic, 5-11, sr., 15.7; Collin Melvin, Bay Village Bay, 6-3, sr., 15.7; Theodore Castro, Cleveland Glenville, 5-9, jr., 9.4; Alex McCulloch, Pepper Pike Orange, 6-3, jr., 14.3; Marquis Capers, Sheffield Brookside, 5-10, so., 13.1; Antonio Brown, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 6-4, sr.; Ice Taylor, Gates Mills Hawken, 6-1, fr., 13.6; Colin Whiting, Chesterland West Geauga, 5-7, sr., 14.9.

2025 Division V All-Ohio Boys Basketball Teams

Player of the Year: T.J. Crumble, Cleveland Heights Lutheran East

Coach of the Year: Jeff Warstler, Gahanna Columbus Academy

First Team: Myles Montgomery, Minford, 5-10, sr., 24.3; Bennett Kayser, Minford, 6-6, sr., 24.3; Julian Washington, Margaretta, 6-5, jr., 21.6; Jake Gerken, Findlay Liberty-Benton, 6-7, sr., 22.4; Miles Hall, Richwood North Union, 6-3, sr., 22.1; Luke Vlacovsky, Canton Central Catholic, 6-2, sr., 22.5; Colton Conkle, Coshocton, 6-0, sr. 26.2; Alex Reese, Martins Ferry, 6-6, sr. 22.1; T.J. Crumble, Cleveland Heights Lutheran East, 6-8, jr., 26.3; Dorian Jones, Richmond Heights, 6-5, sr, 17.0.

Second Team: Brody Buchanan, Fairland, 5-10, sr., 20.2; Braden Schreck, Ironton, 6-2, sr., 21.8; Charlie Wood, Swanton, 6-9, sr., 20.0; Blake Lawson, Carlisle, 5-10, sr., 17.0; Dekota Johnson, Mantua Crestwood, 6-1, sr., 20.1; Blaine Raber, Sugarcreek Garaway, 6-1, sr., 21.0; Raekown Pettigrew, Bellaire, 6-2, so., 23.0; Demarris Winters jr., Richmond Heights, 6-2, sr., 16.0; Devin Hardwick, Brooklyn, jr., 31.1; Liam Goran, LaGrange Keystone, 6-3, so., 21.4; De’Erick Barber jr., Richmond Heights, 5-11, sr., 11.6.

Third Team: Maddox Kazee, Chesapeake, 6-2, so., 18.5; Tyson Bower, Delta, 6-1, so., 26.2; Max Joiner, Summit Country Day, 6-4, fr., 16.0; Brodey Reisinger, Indian Lake, 6-4, so., 20.1; Sam Stalzer, Cincinnati Mariemont, 6-3, jr., 18.0; Jason Singleton, Columbus Academy, 6-4, jr., 13.2; Luke Rohan, Canfield South Range, 6-4, sr., 20.1; Preston Gedeon, Garrettsville Garfield, 5-9, sr. 23.4; Dylan Zeigler, Cleveland Heights Lutheran East, 6-2, fr.,14.4; Will Allen, Fairview Park Fairview, 6-0, jr., 19.4; Walter Cable, Wickliffe, 6-0, sr., 23.2.

Special Mention: Gunnar McCullough, Chillicothe Zane Trace, 6-2, jr., 14.2; Brayden Hanshaw, South Point, 6-4, sr., 17.4; Owen Johnson, Coal Grove Dawson-Bryant, 6-2, sr., 21.6; Grady Barber, Eastern Brown, 6-3, jr., 14.0; Braylon Rucker, Wheelersburg, 6-0, jr., 18.3; Jackson McNulty, Huron, 6-5, sr., 14.0; Lincoln Holler, Findlay Liberty-Benton, 6-6, jr., 14.2; Blake Rhonehouse, Paulding, 6-0, jr., 16.0; Preston Snyder, Millbury Lake, 5-11, jr., 15.4; Charlie Wood, Swanton, 6-9, sr., 20.0; Tyson Bower, Delta, 6-1, so., 26.2; Walter Plantz, Genoa, 6-8, jr., 16.2; Jackson McNulty, Huron, 6-5, sr., 14.0; Judah Keller, Margaretta, 6-0, jr., 10.6; Preston Snyder, Millbury Lake, 5-11, jr., 15.4; Blake Rhonehouse, Paulding, 6-0, jr., 16.0; Drake Aherns, Versailles, 6-2, jr., 14.9; Brayden Kidd, Miamisburg Dayton Christian, 6-1, jr., 15.4; Cayleb Walters, Cincinnati Summit Country Day, 6-2, sr., 13.0; Connor Yeager, Clermont Northeastern, 6-5, sr., 16.6; Holtz Maine, Milford Center Fairbanks, 6-5, sr., 17.5; Brandon Roddy, Canal Winchester Harvest Prep, 6-2, sr., 12.3; Kayden Schaffer, Columbus Ready, 6-4, sr., 14.8; Joshua Smith, Columbus Africentric, 6-5, jr., 14.7; Luke Williams, Baltimore Liberty Union, 6-5, sr., 18.0; Parker Metsker, Creston Norwayne, 5-9, sr., 10.6; Braden West, Creston Norwayne, 6-1, sr., 15.4; Bruin Flinner, Wooster Triway, 6-0, so., 15.6; Carmine Tukalo, Poland Seminary, 5-9, jr., 16.9; Tyson Pastor, St. Clairsville, 6-4, sr. 19.0; Dre Saunders, Belmont Union Local, 6-0, sr. 16.7; Jackson Cabot, West Lafayette Ridgewood, 5-11, jr. 17.0; Alex Taylor, Coshocton, 6-6, sr. 14.5; Brady Schafer, St. Clairsville, 5-10, sr. 16.0; Hayden Walters, Warsaw River View, 5-11, sr. 12.0; Chris Hill, Cleveland Heights Lutheran East, 6-0, so., 10.5; Cooper Hughes, Garfield Heights Trinity, 6-3, sr., 14.3.

Honorable Mention: Braden Bennett, Bidwell River Valley, 6-1, jr., 14.2; Colben Beucler, Oak Hill, 6-1, fr., 10.5; Wes Briggs, Wellston, 6-6, so., 20.1; Bo Henry, Piketon, 6-6, jr., 13.8; Cliff Fransen, Proctorville Fairland, 6-3, jr., 12.3; Ashton Layne, Ironton, 6-3, so., 10.8; Kaden Perkins, Chesapeake, 5-9, jr., 15.1; Alec Thompson, Nelsonville-York, 6-0, jr., 17.2; Brenden Vice, McDermott Northwest, 6-5, sr., 14.2; Cole Leimeister, Milan Edison, 5-9, jr., 16.2; Tommie McDonald, Huron, 5-7, sr., 14.6; Anthony Armstrong, Fostoria, 6-0, jr., 13.6; Connor Welling, Defiance Tinora, 6-0, sr., 10.8; Gavin Geahlen, Liberty Center, 6-5, sr., 11.0; Montez Crutchfield, Cincinnati Oyler, 6-6, jr., 20.6; Devohn Ealy, Cincinnati Oyler, 5-10, jr., 17.8; Landon Flatter, Arcanum, 5-11, sr., 15.5; Blake Monnin, Versailles, 6-1, so., 11.8; Brayden Robinette, Camden Preble Shawnee, 6-2, sr., 12.7; Brendon Rowe, Carlisle, 6-3, sr., 16.4; Chris Washington, Cincinnati Purcell Marian, 5-9, so., 22.0; Terrance Yarbrough, Cincinnati Seven Hills, 6-0, sr., 19.0; Grady Bowman, Springfield Greenon, 6-2, sr., 16.6; Shaun Burgon, Dayton Stivers, 6-6, sr., 11.1; Grady Combs, Middletown Madison, 6-0, sr., 17.0; Brody Fisher, Williamsburg, 6-2, jr., 13.7 ppg, 8.6; Luke Miller, New Lebanon Dixie, 6-2, sr., 13.5; Brody Morton, Camden Preble Shawnee, 6-3, jr., 12.7; Isaiah Reams, West Liberty-Salem, 6-4, sr., 10.7; Lucas Rocha, Waynesville, 5-9, jr., 15.1; Theo Falkenhain, Columbus Academy, 5-10, sr., 11.7; Derron Gray, jr., Columbus Africentric, 6-4, jr., 14.1; Ryker Green, Milford Center Fairbanks, 6-0, sr., 12.6; Henry Larger, Columbus Bishop Ready, 6-6, sr., 12.7; Lathan McCants, Marion Pleasant, 6-0, sr., 13.7; Gavin Toombs, Fredericktown, 6-5, sr., 18.2; Logan Woloshan, Worthington Christian, 6-1, sr., 19.5; Jackson McBane, Richmond Edison, 6-0, jr., 13.0; Cole Kuykendall, Zoarville Tuscarawas Valley, 6-2, jr., 13.5; Brody May, Zoarville Tuscarawas Valley, 6-3, jr., 12.5; Bronson Speedy, Sugarcreek Garaway, 6-2, sr., 9.2; Layton Massie, Warsaw River View, 6-4, jr., 10.5; Bill Schumacher, Belmont Union Local, 6-1, sr., 12.3; Griffin Straub, St. Clairsville, 6-7, jr., 17.0; Logan Ridenbaugh, West Lafayette Ridgewood, 6-3, jr., 12.1; Logan Lonsberry, Coshocton, 6-1, sr., 8.9; Caleb Deubner, Magnolia Sandy Valley, 6-1, so., 10.0; Lance Vlacovsky, Canton Central Catholic, 6-0, jr., 11.4; Tyson Hess Creston Norwayne, 6-1, sr., 16.1; Braylon Arnold, Creston Norwayne, 6-3, so., 10.1; Brody Durham, Mantua Crestwood, 6-1, so., 11.7; Aidan Hill, Garrettsville Garfield, 6-4, sr., 11.3; Cohen Richardson, Ravenna Southeast, so., 18.2; Graham Heikkinen, Canfield South Range, 6-2, sr., 14.1; Dominic Phillips, Girard, 6-0, sr., 17.6; Colton Cowling, LaGrange Keystone, 6-3, fr., 18.5; Justin Britton, Andover Pymatuning Valley, 6-2, fr., 15.0; Ryan Curtiss, Chagrin Falls, 6-3, sr., 15.3; Burke Lowry, Fairview Park Fairview 6-4, jr., 12.0; Joey Emory, Richmond Heights, 5-11, sr., 14.4.

2025 Division VI All-Ohio Boys Basketball Teams

Player of the Year: Trey Sagester, New Madison Tri-Village

Coach of the Year: Mason Lang, Woodsfield Monroe Central

First Team: Breestin Schweickart, Seaman North Adams, 5-11, sr., 17.5; Justice Thompson, Ashland Crestview, 6-3, sr., 25.5; Austin Niekamp, Maria Stein Marion Local, 6-8, sr., 18.4; Jordan Priddy, Lima Central Catholic, 6-1, jr., 21.2; Karter Koester, Toledo Christian, 6-3, sr., 25.6; Brayden Holt, North Robinson Colonel Crawford, 6-0, jr., 18.0; Trey Sagester, New Madison Tri-Village, 6-3, jr., 23.0; Bryce Snell, Cincinnati Country Day, 6-0, sr., 23.0; Brady Hignight, Dalton, 6-3, sr., 18.5; Scotty Hickey, Ashland Mapleton, 6-0, sr., 26.3.

Second Team: Ethan Smith, Symmes Valley, 6-0, sr., 23.4; Baylen Blockberger, Coldwater, 6-4, sr., 18.6; Gavin French, Miami Valley Christian Academy, 6-3, sr., 19.0; Josue Rodriguez, Campbell Memorial, 5-11, sr., 25.1; Derek Wilson, Leavittsburg LaBrae, 6-3, sr., 22.0; Tucker Howell, Monroe Central, 6-1, sr., 15.5; Nick Wigton, Berlin Hiland, 6-3, sr., 17.9; Konlan McIntyre, Crooksville, 6-1, sr., 23.8; Sam Crooks, Independence, 6-5, sr., 23.5; Carter Turk, Orwell Grand Valley, 6-5, so., 21.0; Vince Carriero, Kirtland, 5-8, sr., 22.1.

Third Team: Davion Mack, Mansfield Christian, 6-3, so., 19.0; Mack Hieber, Hamler Patrick Henry, 6-6, jr., 17.8; Zaine McMichael, Antwerp, 6-0, jr., 19.2; Wren Sheets, Convoy Crestview, 6-6, sr., 16.9; Will Sensabaugh, Spencerville, 5-11, so., 17.7; Owen Sensabaugh, Spencerville, 5-11, jr., 17.3; AJ Brehm, Cardington-Lincoln, 5-10, sr., 17.7; Seth Struharik, Columbiana, 5-11, sr., 21.9; Carter Wheeldin, Caldwell, 6-5, sr. 19.5; Gavin Smith, Newcomerstown, 6-3, jr. 26.5.

Special Mention: Colton Lloyd, Meigs Eastern, 6-5, jr., 21.0; Lane Williams, Chillicothe Southeastern, 5-8, sr., 12.1; Tucker Leist, Pike Eastern, 6-0, sr., 17.1; Lincoln Creager, Hamler Patrick Henry, 6-3, sr., 15.2; Boomer Cleveland, Sycamore Mohawk, 6-0, sr., 15.8; Luke Mason, Attica Seneca East, 5-9, jr., 15.7; Reid Creager, Hamler Patrick Henry, 6-3, so., 16.6; Blake Ackerman, Monroeville, 6-0, jr., 12.3; Jacob Feroze, Anna, 5-10, sr., 10.2; Riston Taylor, Troy Christian, 6-3, jr., 13.8; Austin Buescher, West Jefferson, 6-4, sr., 14.7; Warren Garrison, Cardington-Lincoln, 5-10, sr., 17.2; Trevin Harris, Centerburg, 6-3, sr., 14.9; Jack Lawrence, Centerburg, 6-1, sr., 14.9; Jax Wenger, Galion Northmor, 6-2, sr., 18.3; RaKim White, Tree of Life, 5-8, sr., 12.0; Brody Zook, Lake Center Christian, 6-2, so., 12.4; Matthew Heatwole, Dalton, 6-4, sr., 10.5; Quinn Maibach, Smithville, 6-4, sr., 13.5; Rodney Smith, Malvern, 6-3, sr., 17.7; Chance Allen, Monroe Central, 6-5, sr., 14.7; Austin Buchanan, Toronto, 6-2, jr., 17.6; Alex Miller, Berlin Hiland, 5-10, jr., 12.3; Austin Hastings, Lore City Buckeye Trail, 5-11, sr., 12.0; Justin Smith, Columbia Station Columbia, 6-6, sr., 16.6; Maurice McClardy, Cuyahoga Heights, 6-2, jr., 15.7; Josiah Bowen-Pride, Oberlin, 6-3, sr.; 14.3; Braden Hart, Orwell Grand Valley, 5-10, sr., 14.4.

Honorable Mention: Gavin Murphy, Meigs Eastern, 6-4, sr., 14.0; Malik Currie, Belpre, 5-10, so., 13.0; Cole Sparling-Ponchak, Waterford, 6-6, sr., 11.0; Carson Free, Bainbridge Paint Valley, 6-4, sr., 16.0; Frankie Hirsch, Chillicothe Huntington, 5-11, so., 16.0; Denver Clinton, Lynchburg-Clay, 6-3, jr., 16.2; Carson Reed, Peebles, 6-3, sr., 11.5; Jayce Rothwell, Seaman North Adams, 6-1, sr., 11.4; Chase Davis, Lucasville Valley, 5-9, sr., 10.4; Will Kegley, Portsmouth West, 6-3, jr., 17.0; Boston Webb, Pike Eastern, 6-1, so., 13.6; Payne DeGray, North Robinson Colonel Crawford, 6-5, jr., 15.2; Grant Kremer, Maria Stein Marion Local, 5-11, sr., 12.0; William Ruetz, Metamora Evergreen, 5-9, jr., 16.0; Chase Miller, Toledo Ottawa Hills, 6-1, sr., 13.7; Kee’Ran Stokes, Toledo Maumee Valley Country Day, 5-9, so., 22.3; Jackson Snyder, Toledo Ottawa Hills, 6-3, sr., 16.6; Avery Shilling, Kansas Lakota, 6-4, jr., 14.5; Tyson Ringler, Ashland Crestview, 6-4, sr., 12.0; Zach Zimmerman, Ada, 6-2, jr., 14.2; Seth Gregory, Van Buren, 5-11, sr., 13.8; Trenton Barraza, Columbus Grove, 6-1, sr., 9.5; Marek Donaldson, Bluffton, 6-1, sr., 13.5; Weston Prenger, Bucyrus Wynford, 6-1, sr., 15.1; Mason Welsch, Coldwater, 6-3, sr., 10.8; Kahne Hayman, Sycamore Mohawk, 6-0, sr., 13.0; Lucas Bordner, Attica Seneca East, 6-1, sr., 15.5; Brady Thatcher, Elmore Woodmore, 6-1, sr., 18.6; Dom Black, New Madison Tri-Village, 6-6, so., 11.7; Landen Forbes, Felicity Franklin, 6-2, sr., 12.5; Brady Wenning, Anna, 6-4, jr., 10.1; Aiden Werner, Georgetown, 6-3, sr., 14.6; Antonio White, Cincinnati Deer Park, 6-1, jr., 21.1; Noah Finkbine, New Madison Tri-Village, 6-3, jr, 10.0; Casey Heap, Miami Valley Christian Academy, 6-2, jr., 16.0; Kellen Laird, New Paris National Trail, 5-9, jr., 12.1; Trent Ray, West Alexandria Twin-Valley South, 6-2, so., 15.0; Jaxon Woods, DeGraff Riverside, 6-2, sr., 17.0; Trevor Brubaker, Galion Northmor, 6-0, jr., 13.5; Landon Brunicardi, Grove City Christian, 6-1, jr., 12.1; Alexander Edge, Grandview Heights, 5-10, sr., 14.1; Jadunn Harris, Grove City Christian, 5-10, sr., 13.4; Josh Titus, Mechanicsburg, 6-2, jr., 12.0; Malcolm Wade, Wellington, 5-9, sr., 13.1; Layne White, London Madison-Plains, 6-0, sr., 15.0; Jared Witherow, Malvern, 6-5, sr., 11.0; Javyn Lafferty, Newcomerstown, 6-0, jr. 16.4; Dylan Schott, Caldwell, 6-0, jr., 13.5; Jace Thompson, Crooksville, 6-4, jr., 10.1; Drake Hutchison, Malvern, 6-0, sr., 9.9; Clayton Miller, Beverly Fort Frye, 6-1, sr., 13.6; Carsten Smith, Sarahsville Shenandoah, 6-0, sr., 15.1; Cooper Howell, Woodsfield Monroe Central, 6-0, so., 9.0; Brady Fair, Toronto, 5-7, jr., 13.6; Mason McQuain, Lore City Buckeye Trail, 6-0, sr., 8.0; Owen McCroskey, East Canton, 5-10, jr., 15.6; Judah Layton, Loudonville, 6-2, sr., 22.1; TJ Lynch, Hartville Lake Center Christian, 6-1, sr., 11.8; Braxton Sloan, Salineville Southern, 6-0, fr., 21.3; Jax Riggenbach, Smithville, 6-0, jr., 10.1; Coy Wenger, Dalton, 5-10, sr., 13.4; AJ Ramgeet, Lisbon David Anderson, 6-0, jr., 19.0; Landon McGregor, Newton Falls, 6-3, sr., 13.4; Jared Colon, Campbell Memorial, 5-7, sr., 17.3; Lucas Renfro, Kirtland, 6-2, jr., 14.1; Dylan Fisher, Columbia Station Columbia, 6-0, so., 10.7; Solomon Schultz, Orwell Grand Valley, 6-2, fr., 12.0; Brody Boyert, Cuyahoga Heights, 5-11, sr., 9.2; Marty Jirmasek, Independence, 5-9, jr., 10.3; Boaz Hoeveman, Willoughby Andrews Osborne Academy, 6-2, jr., 10.7; Zach Unger, Cuyahoga Heights, 6-3, sr., 9.5.

2025 Division VII All-Ohio Boys Basketball Teams

Player of the Year: Quinn Kwasniak, Willoughby Cornerstone Christian

Coach of the Year: Spencer Cordonnier, Russia

First Team: Eli Roberts, South Webster, 6-8, sr., 22.5; Cameron Elwer, Delphos St. John’s, 6-1, jr., 28.2; Ryan Adelsperger, Old Fort, 6-4, sr., 20.2; Vince Borchers, Russia, 6-2, sr., 13.5; Braylon Cordonnier, Russia, 6-4, sr., 15.0; JayMear Davis, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-2, sr., 24.8; Hyde O’Rielley, Fisher Catholic, 6-1, sr., 17.8; Nick Ryan, Warren JFK, 6-3, sr., 26.9; Benji Rook, Steubenville Catholic Central, 5-11, sr., 19.2; Quinn Kwasniak, Willoughby Cornerstone Christian, 6-2, sr., 37.9.

Second Team: Jon Knapp, Franklin Furnace Green, 6-4, jr., 21.0; Jack Leppelmeier, Pettisville, 6-2, jr., 21.1; Jarron Swick, Fort Jennings, 6-2, sr., 17.6; Gavin Wagner, Tiffin Calvert, 6-5,sr., 19.5; Kole Richard, Minster, 6-0, sr., 15.5; Brady Krichbaum, Jeromesville Hillsdale, 6-6, sr., 15.0; Ryen Romigh, Jackson-Milton, 6-3, sr., 25.4; Carlos Bruton, Windham, 5-8, sr., 22.0; Tyler Bernett, Zanesville Bishop Rosecrans, 6-4, jr., 17.0; Jaleel Vincent, Bridgeport, 6-2, so. 24.3.

Third Team: Nolan McCall, Norwalk St. Paul, 6-7, sr., 12.5; Jarrett Burrer, Plymouth, 6-2, jr., 17.2; Eric Brenner, Pitsburg Franklin Monroe, 6-3, sr., 16.3; Owen Canan, Bradford, 5-9, sr., 19.7; Collin Dosek, Botkins, 6-0, sr., 14.8; Alex Bauermeister, Shekinah Christian, 6-2, sr., 15.0; Kaiden Kohler, Bristolville Bristol, 5-9, sr., 17.0; Avery Powell, New Matamoras Frontier, 6-1, jr. 16.3; Nolan Raack, Elyria Open Door Christian, 6-1, sr., 16.6; Yomar Castellano, Fairport Harding, 5-6, so., 22.7.

Special Mention: Jase Vermillion, Arlington, 6-1, sr., 15.2; Erick Graham, Oregon Cardinal Stritch, 6-1, so., 22.6; Andre Chandler, Racine Southern, 5-8, jr., 19.1; Brody Smith, Leesburg Fairfield, 6-2, so., 17.0; CJ Fidler, Montpelier, 6-0, fr., 20.0; Reece Walby, Gibsonburg, 5-10, so., 15.1; Shane Frantz, Sidney Lehman Catholic, 6-5, so., 14.3; Reed Platfood, Jackson Center, 6-7, sr., 15.0; Davontrel Jackson, Northside Christian, 5-11, sr., 15.0; Jackson Kirura, Genoa Christian, 6-4, so., 19.2; Cayden Penha, Fairfield Christian, 6-4, jr., 14.6; Cameron Thomas, Patriot Prep, 6-5, sr., 12.0; Griffin Urdarovski, Newark Catholic, 5-11, sr., 11.3; Gage Moore, Strasburg-Franklin, 6-3, jr. 14.3; Camden Bradley, Steubenville Catholic Central, 6-3, sr., 11.1; Bryson Grimes, Tuscarawas Central Catholic, 6-3, sr. 17.0; Brody Boothe, Zanesville Bishop Rosecrans, 5-10, fr., 13.0; Brooks Bowers, Bowerston Conotton Valley, 5-10, sr., 14.0; Dyln Newsome, Ashtabula Saint John School, 5-9, sr., 19.5; Nate Otero, Elyria Open Door Christian, 5-10, sr., 13.3; Darrien Davis, Willoughby Cornerstone Christian, 6-5, jr., 12.4; Riley Kolbay, North Ridgeville Lake Ridge Academy, 6-2, jr., 19.1; Vin Narducci, Ashtabula Saint John School, 5-9, sr., 16.0; R.J. Walgate, Medina Christian, 6-6, so., 18.6; Collin Kalaher, Columbiana Heartland Christian, 5-8, so., 21.6; Tyrell Watkins, Wellsville, 6-2, sr., 18.0.

Honorable Mention: Wesley Neal, Ironton St. Joseph, 6-2, sr., 17.0; Carson Stowers, Crown City South Gallia, 5-8, fr., 14.1; Logan McIntosh, Leesburg Fairfield, 6-4, sr., 14.0; Zander Roades, Mowrystown Whiteoak, 6-2, sr., 12.4; Parker Hayslip, Manchester, 5-10, jr., 13.9; Drew Haggy, Latham Western, 5-11, sr., 18.3; Kameron Janes, Latham Western, 6-2, sr., 18.6; Logan Doughty, Hemlock Miller, 6-2, sr., 20.0; Wyatt McNeil, New Boston Glenwood, 6-0, jr., 18.4; Myles Phillips, Portsmouth Notre Dame, 5-8, sr., 12.2; Landon Barbarits, Portsmouth Notre Dame, 5-10, sr., 12.1; Dylan Shupert, South Webster, 6-1, sr., 14.0; Dmoni Lentes, Mansfield St. Peter’s, 6-3, sr., 14.3; Briggs Gallahue, Edon, 6-4, jr., 16.7; Brendan Barlage, Miller City, 6-2, sr., 17.5; Jayce Brecht, Leipsic, 6-2, sr., 14.8; Cole Albers, Minster, 6-8, jr., 12.3; Cory Herman, Edgerton, 6-3, sr., 12.4; Andrew Elwer, Delphos St. John’s, 5-11, so., 14.1; Karder Agner, Delphos Jefferson, 6-4, sr., 19.1; Calvin Willow, Arlington, 6-10, jr., 11.1; Tyler Harris, Lakeside Danbury, 6-5, sr., 16.9; Daniel Donovan, Stryker, 6-6, sr., 16.6; Grant Kuhnle, Norwalk St. Paul, 6-4, so., 11.9; Isaac Gallagher Old Fort, 6-3, jr., 12.5; Carter Wolph, Tiffin Calvert, 6-3, sr.,12.3; Shane Jones, New Riegel, 5-10, sr., 13.9; Zander Wilson, Dola Hardin Northern, 6-1, sr., 14.9; Zach Winters, Lucas, 6-4, sr., 15.7; William Donovan, Stryker, 6-0, jr., 12.4; Lane Lee, Pandora-Gilboa, 5-10, sr., 13.5; Kody Lawhorn, Crestline, 5-7, so., 14.4; EB Fall, Pitsburg Franklin-Monroe, 6-3, sr., 13.2; Dante Farley jr., Lockland, 6-3, jr., 15.0; Dominic Francis, Russia, 6-6, sr., 11.0; Keegan Guenther, Springfield Catholic Central, 6-4, jr., 16.8; Kris McNeil, South Charleston Southeastern, 6-4, so., 15.0; Jacob Thompson, Xenia Legacy Christian Academy, 6-0, jr., 20.9; Brayden Trimbach, Yellow Springs, 6-3, fr., 23.0; Nate Van Loo, Cedarville, 6-1, jr., 13.2; Alex Bradshaw, Fayetteville-Perry, 6-3, sr., 15.3; Ben Hamilton, Union City Mississinawa Valley, 6-6, fr., 10.6; Max Newhouse, Pleasant Hill Newton, 6-5, jr., 11.0; Zac Thompson, Springfield Catholic Central, 6-7, sr., 13.9; Benjamin York, Russia, 6-5, sr., 10.0; Dylan Daube, Newark Catholic, 6-0, jr., 11.4; Eric Gottfried, Morral Ridgedale, 5-8, jr., 12.4; Ty Johnston, Millersport, 5-11, jr., 15.0; Mason Seward, Patriot Prep, 6-0, sr., 9.8; Ashton Spaulding, Danville, 6-3, jr., 14.8; Sam Tencza, Lancaster Fisher Catholic, 6-0, so., 17.1; Elijah Yutzy, Shekinah Christian, 5-9, sr., 10.5; Ryan Becker, Strasburg-Franklin, 6-2, so., 10.4; Cohen Harris, Zanesville Bishop Rosecrans, 5-9, jr., 11.0; Peyton Blue, Hannibal River, 6-2, sr., 12.2; Tommy Pergi, Steubenville Catholic Central, 6-1, sr., 10.2; Owen Lambert, Zanesville Bishop Rosecrans, 6-0, jr., 9.0; Jacob Bowersock, New Matamoras Frontier, 6-0, so., 8.4; Jaki Threet, Bridgeport, 6-1, jr., 9.8; Ean Weatherson, Shadyside, 6-2, sr., 10.2; Drew Badertscher, Kidron Central Christian, 6-0, sr., 16.3; Troy Bennett, Jeromesville Hillsdale, 6-0, jr., 10.0; Lowen Ferguson, Jeromesville Hillsdale, 5-4, fr., 11.0; Jack Berry, Bristolville Bristol, 6-3, sr., 13.0; Alton Winchek, Kinsman Badger, 6-0, so., 15.0; Dominic Toto, Vienna Mathews, 5-8, sr., 17.0.