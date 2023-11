High School Football: All-District teams announced

Below are the 2023 Ohio Prep Sportswriters Association Southwest All-District football teams in Divisions I through VII, as selected by a media panel from the district:

DIVISION I

First Team Offense

Backfield: Preston Barr, Miamisburg, 5-11, 169, sr., QB; Ryan Brass, Cincinnati Elder, 6-2, 205, sr., QB; Talon Fisher, Fairfield, 6-2, 210, sr., QB; Jordan Marshall, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-0, 215, sr., RB; Matt Ponatoski, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-2, 185, so., QB; Nathan Webster, Milford, 5-9, 185, sr., RB.

Receivers: Duncan Bradley III, Springfield, 5-11, 173, sr., WR; Reece Davis, Milford, 5-11, 175, sr., WR; Gio Garrett, Cincinnati Sycamore, 6-2, 175, sr., WR; Jovan Love, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-2, 185, jr., WR; Josh Mirus, Cincinnati Elder, 6-0, 185, sr., WR; Brennan Remy, West Chester Lakota West, 6-0, 175, sr., WR. Linemen: Mahlik Boben, Milford, 6-4, 360, sr.; Jaylen Eberhardt, Cincinnati Princeton, 6-3, 270, sr.; Colton Green, Kettering Fairmont, 6-4, 295, sr.; Tucker Kattus, Cincinnati St. Xavier, 6-5, 300, jr.; Abel Ngoh, Miamisburg, 6-1, 283, sr.; Jacob Schorsch, Cincinnati Elder, 6-5, 295, sr.

Kicker: Leland Gantz, Centerville, 5-11, 165, jr.

First Team Defense

Linemen: Eli Davis, West Chester Lakota West, 6-2, 260, sr.; Ted Hammond, Cincinnati St. Xavier, 6-4, 285, sr.; Javon Hammonds Jr., Huber Heights Wayne, 6-4, 230, sr.; Jackson Heims, Springfield, 6-3, 220, jr.; Gordy Sulfsted, Cincinnati St. Xavier, 6-5, 250, jr.; Trey Verdon, Hamilton, 6-1, 220, jr.

Linebackers: Jacob Asbeck, West Chester Lakota West, 6-1, 190, sr.; CJ Crawford, Beavercreek, 6-2, 225, sr.; Tofa Luani, Milford, 6-2, 230, sr.; Paul (P.J.) Nelson, Cincinnati Princeton, 6-2, 225, jr.; Kyler Paul, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-2, 220, sr.; Kai Woolfolk, Mason, 5-11, 212, sr.

Secondary: Taebron Bennie-Powell, West Chester Lakota West, 6-3, 190, sr.; Ross Coppock, Centerville, 6-2, 205, sr.; Karson Hobbs, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-2, 183, sr.; Reggie Powers, Centerville, 6-2, 205, sr.; Drew Robinson, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-3 185, sr.; Aaron Scott Jr., Springfield, 6-2, 185, sr.

Punter: Ethan Page, Cincinnati Archbishop Moeller, sr.

Offensive player of the year: Jordan Marshall, Cincinnati Archbishop Moeller

Co-Defensive players of the year: Reggie Powers, DB, Centerville and P.J. Nelson, LB, Princeton

Co-Coaches of the year: Lance Schneider, Miamisburg and Arvie Crouch, Hamilton

Second Team Offense

Backfield: Izayah Camp, Cincinnati Western Hills, 5-9, 177, sr., RB; Eugene Harney, Cincinnati Sycamore, 5-7, 160, sr., RB; Jamison Kitna, Liberty Township Lakota East, 6-3, 215, jr., QB; Tyrell Lewis, Huber Heights Wayne, 6-1, 190, jr., QB; Jayvin Norman, Springfield, 5-8, 180, sr., RB; Quentin Youngblood, Beavercreek, 6-0, 187, sr., RB.

Receivers: Luka Gilbert, West Chester Lakota West, 6-7, 225, jr., TE; Kyle Koch, Lebanon, WR, 6-2, 180, sr., WR; Jamar Montgomery, Centerville, 6-3, 175, jr., WR; RJ Sheppard-Ruffin, Hamilton, 6-0, 165, jr., WR; Conner Smith, Miamisburg, 5-9, 157, sr. WR; Max Supe, Cincinnati Oak Hills, 6-0, 167, jr. Linemen: Joshua Gonzalez, Huber Heights Wayne, 5-10, 275, sr.; Jeremiah Hutcherson, Hamilton, 6-0, 285, sr.; Taedon Maxberry, Cincinnati Western Hills, 6-2, 265, sr.; Oscar Piedrahita, Cincinnati Sycamore, 6-5, 225, jr.; Bobby Stidham, Cincinnati Oak Hills, 6-6, 260, sr.; Jonathan “JT” White, Cincinnati Princeton, 6-3, 250, jr. Kicker: Brayden Benner, West Chester Lakota West, 5-10, 170, sr.

Second Team Defense

Linemen: Jewett Hayes, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-4, 215, sr.; Peyton Hoskins, Miamisburg, 6′1, 206, sr.; Khy’Lek Jarrett, Cincinnati Princeton, 6-3, 205, jr.; Mason Keely, Centerville, 6-2, 225, jr.; Tiosa Sherman, Cincinnati Western Hills, 6-1, 230, sr.; Quinten Wagers, Lebanon, 6-4, 200, sr.

Linebackers: Maddox Arnold, Cincinnati Elder, 6-2, 225, jr.; Luke Berberich, LB, 6-2, 195, sr.; Isaac Brown, Huber Heights Wayne, 6-1, 200, sr.; Gracen Goldsmith, Hamilton, 5-10, 225, jr.; Andrew Littrell, Milford, 6-0, 210, sr.; Greg Williams, Cincinnati Colerain, 6-0, 175, jr.

Secondary: DeAndre Goodson, Middletown 5-11, 185, sr; Toto Luani, Milford, 6-2, 200, sr.; Drew Minich, West Chester Lakota West, 6-2, 180, sr.; Corey Myrick, Cincinnati Colerain, 6-3, 170, sr.; Kamron Payne, Kettering Fairmont, 6-0, 180, sr., Willizhuan Yates, Springboro, 6-0, 165, sr.

Punter: Baylor Stickel, Miamisburg, 6-1 185, sr.

Honorable Mention Antonio Mathis, Hamilton; Cournell Bennett-McCoy, Hamilton; Ryder Hooks, Liberty Township Lakota East; Eric Schroeder, Middletown; Stepfin “Gino’ Nesmith, Cincinnati Princeton; Solomon Farrell, Cincinnati Princeton; Jordan Houston, Cincinnati Princeton; Antonio Hunter, Cincinnati Princeton; Devin Orr, Cincinnati Archbishop Moeller; Eli Jacon-Duffy, Cincinnati Archbishop Moeller; Alex French, Cincinnati Archbishop Moeller; Jackson Solomon, Huber Heights Wayne; Jamier Averette-Brown, Huber Heights Wayne, Paxton Tengesdahl, Huber Heights Wayne; Juan Cranford, Huber Heights Wayne; Teaunn Hunter, Huber Heights Wayne; Connor Smith, Springboro; Mason Pittl, Springboro; Maxim Butler, Springboro; Bryce Cowgill, Centerville; Malachi Reid, Mason; Jimmy Breeze, Cincinnati Oak Hills; Max Rhodes, Cincinnati Oak Hills; Jeremiah Triggs, Cincinnati Oak Hills; Ellias Wheeler, Cincinnati Oak Hills; DeMar Parker, Cincinnati Oak Hills; Gus Folke, Cincinnati St. Xavier; Noah Beck, Cincinnati St. Xavier; Grant Beerman, West Chester Lakota West; Daniel Seaton, Kettering Fairmont; Carter Isaacs, Hamilton; Kevin Jordan, Cincinnati Princeton; Tre Meadows, Cincinnati Sycamore; Owen McChristian, Cincinnati Oak Hills; Andrew Weber, Cincinnati St. Xavier; Seth Alejandrino, Centerville; Jussiah Williams-West, Huber Heights Wayne; Elisiah Lovett, Huber Heights Wayne; Zion James, Cincinnati Walnut Hills.

DIVISION II

First Team Offense

Backfield: Brodey Berg, Cincinnati Anderson, 6-1, 205, sr., RB; Justice Burnam, Cincinnati Anderson, 6-1,185, jr., QB; Deuce Cortner, Clayton Northmont, 6-0, 170, sr., QB; Luke Dunn, Cincinnati Withrow, 5-10, 170, QB, sr.; Colton Endicott, Loveland, 5-11, 185, sr., RB; Jahari Ward, Troy, 6-0, 215, sr., RB.

Receivers: RayVonn Harris, Riverside Stebbins, 5-10, 170, sr.; Tra’mar Harris, Cincinnati Winton Woods, 6-1, 190, sr., WR; Chris Henry, Cincinnati Withrow, 6-4, 190, jr., WR; Nate Lyman, Kings Mills Kings, 6-2, 185, jr., WR; Jack Sammarco, Cincinnati Anderson, 6-5, 235, sr., TE; Dalin Wilkins, Clayton Northmont, 6-3, 205, sr., WR. Linemen: Joe Banks, Harrison, 6-1, 240, sr.; Gabe Funk, Xenia, 6-6, 295, sr.; Parker Nichols, Troy, 6-3, 265, sr.; Kage Payne, Kings Mills Kings, 6-3, 280, jr.; Brady Wagers, Trenton Edgewood, 6-2, 245, sr.; Jake Wheelock, Riverside Stebbins, 6-4, 275, sr.

Kicker: Brady Stidham, Loveland, 5-10, 150, so.

First Team Defense

Linemen: Kelyn Dallio, Harrison, 6-2, 240, sr.; Eli Biddle, Sidney, 6-4, sr.; Delan Massey-Wright, Cincinnati Winton Woods, 6-1, 275, jr.; Devon Strobel, Troy, 6-2, 225, sr.; Cedric Works, Clayton Northmont, 6-5, 230, jr.

Linebackers: DeYor Brumfield, Cincinnati La Salle, 6-0, 207, sr.; Justin Hill, Cincinnati Winton Woods, 6-3, 220, jr.; Brady O’Connor, Cincinnati La Salle, 6-2, 222, jr.; Dajuan Sales, Clayton Northmont, 5-11, 185, sr.; Colton Weisbrod, Kings Mills Kings, 6-2, 170, sr.; Kaden Zimmer, Troy, 6-0, 210, sr.

Secondary: Zae Jennings, Cincinnati Winton Woods, 6-1, 200, sr.; T.J. Nelson, Cincinnati Anderson, 6-2, 220, sr.; Terhyon Nichols, Cincinnati Withrow, 6-0, 185, sr.; Donmiel Rogers, Cincinnati Winton Woods, 5-9, 170, jr.; Jayterrion (J.T.) Smith, Fairborn, 6-2, 190, sr.; Logan Ullery, Troy, 5-11, 190, sr.

Punter: Jacob Rudowski, Kings Mills Kings, 6-1, 170, so.

Offensive player of the year: Brodey Berg, Anderson

Defensive player of the year: Justin Hill, Winton Woods

Coach of the year: Troy Everhart, Troy

Second Team Offense

Backfield: Riley Caldwell, Hamilton Ross, 5-11, 190, sr., RB; Dickie Engle, Harrison, 6-1, 185, jr., QB; Calilin Grant, Clayton Northmont, 5-10, 205, so., RB; Elijah Johnson, Xenia, 5-10, 175, sr., RB; Cale Leitch, Oxford Talawanda, 6-1, 195, jr., QB; Patrick McLaughlin, Cincinnati La Salle, 6-0, 175, jr., QB.

Receivers: Trace Jallick, Cincinnati Anderson, 6-2, 195, jr., WR; Paul Kelly, Kings Mills Kings, 5-10, 170, sr.; Caden Piening, Cincinnati Anderson, 6-4, 230, jr., TE; Luke Rogers, Harrison, 6-2, 180, sr., WR; Juan Underwood, Xenia, 5-9, 165, sr., WR; Max Welter, Cincinnati La Salle, 6-5, 200, jr., WR. Linemen: Kyle Kelhoffer, Cincinnati La Salle, 6-5, 275, sr.; Owen King, Oxford Talawanda, 6-2, 255, sr.; Trace Kirby, Hamilton Ross, 5-10, 250, sr.; Alex Mileham, Cincinnati Turpin, 6-3, 235, sr.; Blake Scriber, Cincinnati Withrow, 6-3, 260, OL, sr.; Caleb Sellars, Xenia, 6-3, 245, sr. Kicker: Rex Shaffer, Cincinnati Withrow, 5-11, 165, sr.

Second Team Defense

Linemen: Wylan Gover, Cincinnati Withrow, 6-0, 260, sr.; Drew Holman, Loveland, 6-3, 240, sr.; Cameron Jackson, Cincinnati Winton Woods, 6-1, 250, sr.; Delan Massey-Wright, Cincinnati Winton Woods, 6-1, 275, jr.; Derek Jones, Piqua, 6-0, 229, sr.; Zane Plattner, Cincinnati Turpin, 6-5, 225, sr.; Derrick Rack, Hamilton Ross, 6-0, 190, sr.

Linebackers: Ronnie Butler, Xenia, 5-11, 205, jr.; Caleb Dillhoff, Oxford Talawanda, 5-10, 195, sr.; Rhys Jones, Morrow Little Miami, 5-11, 200, jr.; Lavell Lyles, Riverside Stebbins, 5-10, 175, sr; Brayden Smith, Trenton Edgewood, 6-2, 200, sr.; Wyatt Walker, Trenton Edgewood, 6-4, 220, sr.. Secondary: Da’marion Calahan, Dayton Belmont, sr.; Charlie Flege, Trenton Edgewood, 5-9, 165, sr.; A.J. Hainline, Oxford Talawanda, 5-11, 175, sr.; Cohen Hering, Harrison, 5-10, 170, jr.; Chris Payne, Cincinnati Withrow, 5-11, 185, sr.; Julius Vorbroker, Loveland, 5-11, 175, sr. Punter: David Rumpler, Trenton Edgewood, 5-9, 150, sr.

Honorable Mention Cameron Stoltz, Troy; Sean Leonard, Xenia; Kaleb Martin, Xenia; Aiden Solis, Xenia; Jace Jones, Xenia; Gavin McManus, Xenia; Gunnar Stephan, Xenia; Brycen Robertson, Trenton Edgewood; Kyle Franke, Trenton Edgewood; Kinxton Hill, Cincinnati Northwest; Brandon Rice, Cincinnati Northwest; EJ Walker, Cincinnati Northwest; Hezekiah Kelly, Cincinnati Northwest; Jayden “J” Kidd, Fairborn; Julius Spradling, Sidney; Luke Carter, Sidney; Demetrius Morris-Williams, Oxford Talawanda; Evan Overholser, Cincinnati Turpin; Caleb Herzog, Cincinnati Turpin; Chad Thompson, Cincinnati Withrow; Quintin Simmons, Cincinnati Withrow; DeJuan Harris, Cincinnati Withrow; Justin Pence, Hamilton Ross; Cole Koops, Harrison; Travis Raines, Harrison; Stryker Reverman, Harrison; Parker James, Piqua; Ky Warner, Piqua; Dylan Wilder, Dayton Belmont; Joe Feigel, Riverside Stebbins; Jackie Hooks, Dayton Belmont; Bobby Stanyard, Cincinnati Anderson; Seth Wake, Cincinnati Anderson; Mike Smith, Cincinnati Anderson; Joey Emrick, Cincinnati Anderson; Reid Baker, Cincinnati Anderson; Max Carver, Loveland; Cody Neltner, Morrow Little Miami; Caden Walker, Kings Mills Kings.

DIVISION III

First Team Offense

Backfield: Timothy Carpenter lll, Trotwood-Madison, 6-4, 200, sr., QB; Alex Ritzie, Hamilton Badin, 6-2, 180, sr., QB; Jahmeir Spain, Cincinnati Mount Healthy, 6-4, 190, jr., QB; Aiden Lowerey, Dayton Chaminade Julienne, 5-8, 165, jr. RB; Tavien St. Clair, Bellefontaine, 6-4, 217, jr. QB; Nydrell Wright: Dayton Chaminade-Julienne, 5-7, 210, jr.

Receivers: Joshua Carter, Franklin, 6-0, 165, sr., WR; JayJay Etheridge, Cincinnati Mount Healthy, 5-9, 165, sr., WR; Evan Liette, Tipp City Tippecanoe, 5-10, 164, sr., WR; Riley Neer, Bellefontaine, 6-1 175, sr., WR; Armani Rodgers, Trotwood-Madison, 5-10, 170, so., WR; Isaiah Smith, Mount Orab Western Brown, 6-1, 165, sr., WR. Linemen: Charlie Olds, Bellbrook, 6-4, 260, sr.; William Robertson, Dayton Chaminade Julienne, 6-1, 240, sr.; Jackson Smith, Tipp City Tippecanoe, 6-4, 229, sr.; Drew Vocke, Hamilton Badin, 6-2, 240, sr.; Sean Wentling, Vandalia Butler, 6-0, 275, sr.

Kicker: Riley Ferrin, Bellbrook, 5-11, 170, jr.

First Team Defense

Linemen: Alex Florea, Bellbrook, 6-0, 315, sr.; Malachi Cumberland, Wilmington, 6-3, 242, jr.; Haiden Manns, Bellefontaine, 6-3, 245, sr.; Jeremiah Nash, Trotwood-Madison, 6-2, 310, fr.; Zyon Woods, Dayton Chaminade Julienne, 6-2, 181, Sr.

Linebackers: Dohnavan Collins, Vandalia Butler 6-1, 220, sr.; Raishawn Cotton, Cincinnati Mount Healthy, 5-10, 205, jr.; Cael Liette, Tipp City Tippecanoe, 6-0, 195, sr.; Noah Mangold, Dayton Archbishop Carroll, 5-10, 190, sr.; Sam Mitchell, Vandalia Butler, 6-2, 205, sr.; Nate Ostendorf, Hamilton Badin, 5-11, 210, sr.; Jacob Umina, Bellbrook, 5-11, 190, sr.

Secondary: Mikey Brown Jr., Wilmington, 5-8, 160, sr.; Carson Cheek, Hamilton Badin, 5-10, 175, sr.; Austin Flohre, Vandalia Butler, 6-0, 185, sr.; Allen Mabson, Vandalia Butler, 6-0, 165, jr.; Jai’mier Scott, Cincinnati Mount Healthy, 6-0, 182, jr.; Michael Smith lll, Trotwood-Madison; 5-11, 170, sr.

Punter: Jonathan Custis, Wilmington, 6-1, 170, sr.

Offensive player of the year: Tavien St. Clair, Bellefontaine

Defensive player of the year: Nate Ostendorf, Badin

Coach of the year: Zach Gueth, Vandalia Butler

Second Team Offense

Backfield: Chris Fogan, Bellefontaine, 5-10, 194, sr., RB; Amare Lattimore, Dayton Thurgood Marshall, 5-9, 165, sr., RB; Steve Lauterbach, Oakwood, 6-0, 180, sr., QB; Peyton Schultz, Tipp City Tippecanoe, 6-0, 149, sr., QB; Brady Sutton, Mount Orab Western Brown, 5-10, 185, jr., QB; Zach Yordy, Hamilton Badin, 5-11, 185, sr., RB.

Receivers: Aidan Brown, Hamilton Badin, 6-0, 170, sr., WR; Lorenzo Engleman, Cincinnati Hughes, 5-10, 170, sr., WR; Brandon Foster, West Carrollton, 6-4, 200, sr., WR; Mikelle Moore, Cincinnati Aiken, 5-9, 160, jr., WR; CJ Wilson, Bellefontaine, 6-2, 200, sr., WR; Jude Omiatek, Bellbrook, 6-2, 200, jr. TE.

Linemen: Mohammad Al-Halawat, Bellbrook, 6-0, 240, sr.; Elijah Berman, Dayton Chaminade Julienne, 6-0, 248, so.; Ben Ingram, Franklin, 6-5, 285, sr.; Jack Varner, Bellefontaine, 6-3, 240, sr.; Chris Stewart, Wilmington, 6-5, 290, sr.

Kicker: Kade Teel, Tipp City Tippecanoe, 5-11, 181, sr.

Second Team Defense

Linemen: Izak Bowman, Franklin, 5-11, 245, sr.; Logan Shupe, Vandalia-Butler, 6-1, 260, sr.; Mishaun Stevens, Dayton Chaminade Julienne, 5-11, 240, sr.; Trace Trent, Tipp City Tippecanoe, 5-10, 173, sr.; Jamarcus Whyce, Trotwood-Madison, 6-3, 275, so.

Linebackers: Leo Boykins, Dayton Meadowdale, 6-3, 235, jr.; Drew Enginger, Hamilton Badin, 6-4, 220, sr.; Keegan Fowler, Dayton Chaminade Julienne, 5-10, 200, jr.; Mike Jones, Cincinnati Hughes, 6-0, 195, jr.; Tye Spaulding, Mount Orab Western Brown, 6-0, 180, so.; Caden Vance, Monroe, 6-1, 203, sr.; Jesse Keith, Wilmington, 6-0, 182, so.

Secondary: Dorian Carter, Dayton Chaminade Julienne, 6-0, 182, sr.; Jahmale Clark, Trotwood-Madison, 5-10, 155, jr.; Te’Yann Martin, Dayton Meadowdale, 5-11, 176, sr.; Andrew Oen, Tipp City Tippecanoe, 5-10, 190, sr.; Gavin McConnell, Bellbrook, 5-10, 175, jr.; Tyler Senters, New Richmond, 5-8, 165, sr.

Punter: Luke Ruetschle, Oakwood, 6-1, 215, sr.

Honorable Mention Carson Dinkler, Oakwood; J.J. Wilson, Oakwood; Donte Ferrell, Woodward; Johnny Descz, Bellbrook; Tanner Stewart, Bellbrook; Luke Benetis, Bellbrook; Israel Bradford, Cincinnati Mount Healthy; PJ Feagin, Cincinnati Aiken; David Cogar, Cincinnati Aiken; Deymor Thiam, Cincinnati Aiken, Elijah Engleman, Cincinnati Hughes; TJ Engelman, Cincinnati Hughes; Ethan Stacey, Dayton Chaminade Julienne; Camden Telinda, Goshen; Damian Valdez, Mount Orab Western Brown; William Pletz, Mount Orab Western Brown; Lucas Merry, Tipp City Tippecanoe; Christian Hartman, Tipp City Tippecanoe; Kyler Miller, Monroe; Jaxson Hounchell, Monroe; Braylen Crump, Vandalia Butler, Brock Childers, Franklin; Tucker Hall, Franklin; Jack Berry, Franklin, Braydon Issacs, Franklin; Jayden Temple, Bellefontaine; Harper Scott, Bellefontaine; Antonio Robinson, West Carrollton; Jayden Bennett, West Carrollton, Eli Stewart, Caydn Denniston, Wilmington;

DIVISION IV

First Team Offense

Backfield: Braden Bobo, Cincinnati Archbishop McNicholas, 5-9, 160, jr., QB; Devlan Daniel, Cincinnati Indian Hill, 6-0, 180, fr., RB; Logan Chesser, Clarksville Clinton-Massie, 6-0, 175, jr., RB; TJ Meeks, Springfield Shawnee, sr., 5-9, 180, RB; Isaiah Petty, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-2, 195, sr., QB; Armoud Seals, Cincinnati Taft, 6-0, 195, sr., QB.

Receivers: Aiden Bradshaw, Urbana, 6-4, 185, sr., WR; Brayden Deem, Eaton, 5-11, 153, sr, WR.; JaDynn Martin, Dayton Northridge, 6-4, 195, jr., WR; Aaron McFarland, Cleves Taylor, 5-10, 165, so., WR; Max Mehlman, Batavia, 6-0, 180, jr., WR; Reno Roehm, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-8, 235, sr., TE; Carson Young, Cincinnati Archbishop McNicholas, 5-11, 166, sr., WR.

Linemen: Elijah Groh, Clarksville Clinton-Massie, 6-2, 220, sr.; Jess Hauer, Cincinnati Wyoming, 6-3, 260, jr.; Robert Hayes, Cincinnati Indian Hill, 6-5, 280, jr.; Dirk Konrad, Reading, 5-11, 250, sr.; Jake Noga, Kettering Alter, 6-0, 281, sr.; Mathew Swisher, Franklin Bishop Fenwick, 6-1, 225, sr.; Breydon Webb, Urbana, 6-4, 275, sr. Kicker: Jon Hewitt, Eaton, 6-3, 174, so.

First Team Defense

Linemen: Darian Dixon, Springfield Shawnee, 6-3, 240, sr., 1T. Thomus Morgan, Springfield Shawnee, 61″ 210, sr.; Ben Nash, Reading, 6-5, 235, sr.; Drayden Pavey, Cincinnati Taft, 6-3, 290, jr.; Bo Tobin, Cincinnati Archbishop McNicholas, 5-11, 203, jr., Deuce Wiley, Cincinnati Wyoming, 6-2, 220, sr.

Linebackers: Ty Clutter, Clarksville Clinton-Massie, 5-10, 170, jr.; Aaron Dowdell Jr., Cincinnati Taft, 6-0, 205, jr.; Quaid Hauer, Cincinnati Wyoming, 6-2, 220, sr.; Devon Radar, Eaton, 6-0, 227, sr.; Henry Reifschneider, Kettering Alter, 6-1, 210, sr.; Dai’Vontay Young, Dayton Dunbar, 6-0, 195, sr.

Secondary: Tayshawn Banks, Cincinnati Taft, 6-1, 170, sr.; Jay’Quan Bostic, Cincinnati Taft, 6-3, 180, sr.; Heath Jones, Springfield Kenton Ridge, 6-0, 175, sr.; Michael Russ, Kettering Alter, 6-1, 195, sr.; Miles Theetge, Clarksville Clinton-Massie, 6-2, 185, sr.; Isaac White, Cincinnati Archbishop McNicholas, 5-11, 171, sr.

Punter: Alex Grace, Cincinnati Indian Hill, 6-4, 190, sr.

Offensive player of the year: Armoud Seals, Cincinnati Taft

Defensive player of the year: Tayshawn Banks, Cincinnati Taft

Coach of the year: Dan McSurley, Clarksville Clinton-Massie

Second Team

Offense

Backfield: Will Donahoe, Urbana, 6-0, 185, sr., QB; Austin Fancher, Reading, 5-10, 170, sr., RB; Jay’vian Graves, Dunbar, 5-9, 170, sr., QB; Teon Hill, Dayton Northridge, 5-7, 150, jr., RB; Jackson McGowan, Cleves Taylor, 6-2, 200, sr., QB; Jess Roller, Batavia, 6-4, 175, sr., QB.

Receivers: Leslie Orr, Eaton, 6-3, 170, sr., WR; Ed Boehmer, Springfield Shawnee, 5-10, 180, sr., WR; DJ Gray, Cincinnati Wyoming, 5-9, 180, sr.; Landon Murphy, St. Bernard Roger Bacon, 6-3, 200, jr., WR; Jeremiah “J.T.” Rudisell, Cleves Taylor, 5-7, 155, sr., WR.; Jordan Vann, Franklin Bishop Fenwick, 6-0, 180, so., WR.

Linemen: JT Gels, Eaton, 6-0, 219, sr.; Jaden Hopkins, Urbana, 5-11, 270, sr.; Chase Lanham, Cincinnati Indian Hill, 6-2, 290, sr.; Spencer Meiring, Franklin Bishop Fenwick, 6-0, 280, jr; Hunter Peterson, Bellefontaine Benjamin Logan, 6-5, 230, sr.; Michael Thomas, St. Bernard Roger Bacon, 6-0, 275, jr.; Jackson Warrington, Springfield Shawnee, 6-3, 270, sr.

Kicker: Ean McGuinness, Clarksville Clinton-Massie, 6-1, 185, sr.

Second Team

Defense

Linemen: Mike Branch, Cleves Taylor, 6-3, 220, so.; Joseph Cboins, Dayton Northridge, 6-3, 240, sr.; Richard Laney, Dayton Dunbar, 6-0, 260, jr.; Miles Miesse Springfield Kenton Ridge, 5-9, 188, sr.; Preston Orr, Eaton, 6-0, 174, jr.; Brighton Rodman, Clarksville Clinton-Massie, 6-1, 210, sr.

Linebackers: Dorion Briscoe, Dayton Dunbar, 5-10, 195, so.; Brady Bumgardner, Springfield Shawnee, 6-3, 240, sr.; Gunnar Collett, Dayton Northridge, 6-0, 185, jr.; Nolan Phipps, Clarksville Clinton-Massie, 5-10, 215, so.; Eli Riggs, Cincinnati Indian Hill, 6-3, 225, sr.; Derrick Singletary, Franklin Bishop Fenwick, 6-2, 210, so.; DaMaurion Woods, Reading, 6-2, 205, sr.

Secondary: Ziere Alston, Dayton Dunbar, 5-11, 190, fr.; Nate Colyer, Cincinnati Archbishop McNicholas, 5-10, 160, jr.; Trint Cordle, Springfield Shawnee, 5-10, 185, sr.; Connor Davis, Reading, 6-2, 190, jr.; Dorien Fredericks, Cincinnati Wyoming, 5-9, 170, sr.; Shafer Janeck, Franklin Bishop Fenwick, 6-0, 185, sr.

Punter: Derek Morris, Franklin Bishop Fenwick, 6-1, 190, sr.

Honorable Mention Chris Atkins, Eaton, Gavin Conner, Kettering Alter; Noah Jones, Kettering Alter; William Wilson, Dayton Dunbar; D’Andre Bean, Dayton Dunbar; AJ Graves, Batavia; Remi Brannan, Bethel; Trey Carter, Cincinnati Indian Hill; Jonathan Copfer, Cincinnati Indian Hill; Cordae Davis, Franklin Bishop Fenwick; Vincent Giordano, Franklin Bishop Fenwick; Cameron Hunter, Franklin Bishop Fenwick; Max Boon, Franklin Bishop Fenwick; Braden Smith, Springfield Kenton Ridge; Bryce Smith Springfield Kenton Ridge; Caden Strader, St. Paris Graham; Quinton Price, Cincinnati Taft.; Tyger Whittaker, Cincinnati Taft.

DIVISION V

First Team Offense

Backfield: Alex Amburgy, Waynesville, 6-1, 175, jr., QB; Peter Breidenbach, Cincinnati Madeira, 6-0, 195, sr., QB; Kory Davis, Brookville, 6-0, 180, sr. RB; Jayel Harris, Cincinnati Purcell Marian, 6-0, 185, jr., RB; Caden Henson, Germantown Valley View, 6-3, 180, sr., QB; Blake Lawson, Carlisle, 6-0, 156, jr., RB; Aaron Mills, Casstown Miami East, 5-9, 155, jr., RB; Bryce Sipple, Blanchester, 6-1, 190, sr., QB.

Receivers: Connor Berrey, Waynesville, 5-11, 175, sr., WR; Isaac Blankenship, Camden Preble Shawnee, 6-2, 165, jr., WR; Troy Harris, Bethel-Tate, 5-10, 160, so., WR; Aidan Hopewell, Cincinnati Madeira, 6-0, 170, jr., WR.

Linemen: Jon Brillhart, Waynesville, 6-4, 255, sr.; Kyler Fuller, West Milton Milton-Union, 6-3, 265, sr.; Kage Girek, Germantown Valley View, 6-1, 290, sr.; J.J. Hoeffel, Cincinnati Madeira, 6-2, 260, sr.; Aaron Scott, Cincinnati Purcell Marian, 6-3, 270, sr.; Xavier Stacy, Brookville, 5-11, 230, jr.

Kicker: Sumner Shroyer, Cincinnati Summit Country Day, 5-9, 149. sr.

First Team Defense

Linemen: Desmond Davis, Cincinnati James N Gamble Montessori, 6-4, 250, sr.; Gavin Henry, Greeneview, 6-1, 200, jr.; Levi Smiley, Cincinnati Purcell Marian, 6-4, 225, sr.; Lawson Wade, Cincinnati Mariemont, 6-2, 285, sr.; Matt Wilkerson, Waynesville, 6-4, 250, sr.

Linebackers: Nolan Darnell, Bethel-Tate, 5-10, 190, sr.; Devin Isaac, Norwood, 5-10, 175, sr.; Landen Malara, Germantown Valley View, 6-2, 210, sr.; Cooper Payton, Greeneview, 5-8, 185, jr.; Bryce Reed, Germantown Valley View, 6-0, 190, sr.; Finn Warden, Cincinnati Mariemont, 5-10, 175, jr.

Secondary: Burke Lillard, Lewistown Indian Lake, 5-10, 160, sr.; Garrett Lundy, Waynesville, 5-7, 155, jr.; Keegan Mehr, Brookville, 6-0, 170, sr.; Will Rapp, Bethel-Tate, 5-9, 165, sr.; Jayonn Saunders, Cincinnati Purcell Marian, 6-0, 170, jr.; Micah Valenti, Germantown Valley View, 6-1, 190, sr.

Punter: Connor Yeager, Batavia Clermont Northeastern, 6-4, 200, jr.

Offensive player of the year: Caden Henson, Valley View

Defensive player of the year: Jayonn Saunders, Cincinnati Purcell Marian

Coach of the year: Ben Johnson, Waynesville

Second Team Offense

Backfield: Garrett Chadwell, South Vienna Northeastern, 5-11, 174, jr., RB; Jordan Foose, West Milton Milton-Union, 5-11, 185, sr., RB; Alex Horney, Greeneview, 5-11, 175, jr., QB; Glenn Peacock, Sabina East Clinton, 5-8, 150, sr.; Cameron Snider, Bethel-Tate, 6-1, 175, sr., QB; Brent Thompson, Cincinnati James N Gamble Montessori, 6-0, 215, sr., RB; Charlie Tully, Cincinnati Mariemont, 6-0, 160, sr., QB.

Receivers: Quest Clay, Lewistown Indian Lake, 5-8, 150, jr., WR; Donavan Mathews, Cincinnati Summit Country Day, 6-0, 175, sr., WR; Waylon Morris, Bethel-Tate, 5-11, 140, sr., WR; Zach Musselman, Blanchester, 5-8, 145, jr., WR.

Linemen: Kanovaus Alexander, Norwood, 5-10, 260, sr.; Garrett Campbell, Camden Preble Shawnee, 6-0, 170, sr.; Jett Daniels, Greeneview, 6-0, 205, sr.; Denver Day, Sabina East Clinton, 6-0, 240, sr.; Brady Gillam, South Vienna Northeastern, 6-4, 215, sr.; Elijah Hughes, Lewistown Indian Lake, 5-9, 280, sr.; Jude Huston, Blanchester, 5-10, 170, sr.; Austin Partin, Norwood, 6-2, 280, sr.

Kicker: Brayden Bell, Valley View, 5-11, 160, jr.

Second Team Defense

Linemen: Jayden Egbert, Cincinnati Purcell Marian, 6-3, 205, jr.; Aiden Grooms, Middletown Madison Senior, DE, 6-1, 200, sr.; Graham Hodge, Cincinnati Summit Country Day, 6-4, 235, sr.; Jordan Meyers, Brookville, 6-2, 290, jr.; Nathan Haertling, Enon Greenon, 6-3, 210, sr.; Graham Hodge, Cincinnati Summit Country Day, 6-4, 235, sr.; Jordan Meyers, Brookville, 6-2, 290, jr.

Linebackers: Preston Allen, Springfield Northwestern, 6-1, 225, so.; Andrew McIntosh, Batavia Clermont Northeastern, 5-11, 190, sr.; Peyton Nichols, West Milton Milton-Union, 6-0, 195, sr.; Sam Reder, Cincinnati Summit Country Day, 5-10, 165, so.; Chase Walker, Greeneview, 5-9, 170, jr.; Logan Murphy, Lewistown Indian Lake, 6-3, 210, sr.

Secondary: Walt Adams, Brookville, 5-10, 175, jr.; Xaden Hunt, Batavia Clermont Northeastern, 5-11, 170, sr.; Payton Mayfield, West Milton Milton-Union, 5-8, 140, jr.; Reece Smith, Camden Preble Shawnee, 5-10, 160, jr.; Aidan Thiele, Cincinnati Madeira, 5-7, 160, sr.

Punter: Cruz Allison, Carlisle, 6-1, 165, sr.

Honorable Mention Lane Lovely, Camden Preble Shawnee; Brody Morton, Camden Preble Shawnee; Brody Lynch, Camden Preble Shawnee; Riedel Smith, Springfield Northwestern; Trenton Davis, Waynesville; Xavier Walker, Waynesville; Connor Huffman, Waynesville; Kellen Philpot, Waynesville; Jonathan Guevara, South Vienna Northeastern; Cody Houseman, South Vienna Northeastern; Jed Lynch, Germantown Valley View; Peyton Flannery, Germantown Valley View; Drake Bennett, Casstown Miami East; Kyle Vernon, Casstown Miami East; Eli Welch, Bethel-Tate; Blake Midlam, Greeneview; Colton Hull, Norwood; Jamier Johnson, Cincinnati Clark Montessori; De’Lorean james, Cincinnati Clark Montessori; Carter Barnthouse, Waynesville; Sebastian Smith, Blanchester; Silas Borders, Carlisle; Isaiah Brady, Carlisle; Charlie Lane, West Milton Milton-Union.

DIVISION VI

First Team Offense

Backfield: Parker Corbin, Cincinnati Country Day, 5-9, 165, sr., QB; J.J. Miller, Williamsburg, 6-0, 165, sr., QB; Gabe McGill, West Liberty-Salem, 5-9, 185, sr., RB/LB; Michael Osborne, Versailles, 5-11, 185, sr., QB; Lee Thomas, Cincinnati Country Day, 5-10, 190, jr., RB; Reed Wehr, New Madison Tri-Village, 5-10, 170, sr., RB.

Receivers: Pierce Ayers, Williamsburg, 5-10, 160, sr., WR; Alex Ervin, Williamsburg, 6-4, 230, sr., TE; Tristan Hill, Miamisburg Dayton Christian, 5-11, 165, sr., WR; Tanner Printz, New Madison Tri- Village, 6-1, 175, sr., WR.

Linemen: Dominic Barga, Versailles 6-3, 220, sr.; Paul Day, West Alexandria Twin Valley South, 6-3, 240, sr.; Seth Jesse, New Madison Tri-Village, 5-10, 275, sr.; Patrick Ramage, Cincinnati Country Day, 6-0, 245, jr.; Bryce Thompson, New Paris National Trail, 6-2, 220, sr.

Kicker: Andrew Zimmerman, Cincinnati Country Day, 6-4, 190, sr.

First Team Defense

Linemen: Cam Bair, West Liberty-Salem, 6-0, 235, jr.; Jayden Hollinger, New Madison Tri-Village, 6′2 185, sr.; Paul McDonald, Troy Christian, 6-4, 210, sr.; Austin Sellers, Miamisburg Dayton Christian, 6-2, 185, sr.; Dane Jones, Williamsburg, 6-1, 180, Senior, DE.

Linebackers: Brayden Koeller, West Alexandria Twin Valley South, 6-0, 180, sr.; James Schmitmeyer, Versailles, 5-10, 165, jr.; Shepard Snell, Cincinnati Country Day, 6-3, 175, sr.; Josh Wilcoxon, West Liberty-Salem, 5-9, 190, jr.

Secondary: Ryan Coyle, Cincinnati Country Day, 5-10, 175, jr.; Noah Finkbine, New Madison Tri-Village, 6-0, 180, so.; A.J. Griesdorn, Versailles, 6-3, 180, sr.; Jamison Watts, New Paris National Trail, 6-2, 165, sr.

Punter: Frank Rupnik, Troy Christian, 6-6, 220, sr.

Offensive player of the year: Michael Osborne, Versailles

Defensive player of the year: Shepard Snell, Cincinnati Country Day

Coach of the year: Dan McGill, West-Liberty Salem.

Second Team Offense

Backfield: Joel Gehret, Versailles, 5-10, 200, sr., RB; Miles Hostetler, West Liberty-Salem, 6-1, 180, sr., QB; Cais Kingsley, West Alexandria Twin Valley South, 5-11, 170, sr., RB; Awsom Mitchell, North Lewisburg Triad, 6-0, 190, jr., RB; Zach Osborn, Anna, 5-10, 165, jr., RB; Chase Ruebush, New Paris National Trail, 5′9, 155, Sr. RB.

Receivers: Alex Bess, New Lebanon Dixie, 6-3, 175, jr., WR; Trey Heitkamp, Anna, 6-0, 175, sr., WR.

Linemen: James Baker, New Paris National Trail, 6-1, 270, jr.; Lucas Donahue, Cincinnati Country Day, 6-1, 255, so.; Luke McGill, West Liberty-Salem 6-0, 210, jr.; Dominic Meyer, Versailles, 6-3, 225, sr.; Noah Wilt, Anna, 6-0, 225, so.

Second Team Defense

Linemen: Riggs Lapp, West Liberty-Salem, 6-3, 215, sr; Cooper Lee, New Paris National Trail, 6-2, 270, sr.; Colin She, Cincinnati Country Day, 6-0, 295, sr.; Austin Sipple, Williamsburg, 5-8, 185, sr.

Linebackers: Devin Craport, Arcanum, 5-9, 165, sr.; Ross Francis, Versailles, 5-9, 180, jr.; Dys’son Wilcox, Miamisburg Dayton Christian, 5-9, 215, jr.

Secondary: Cole Bishop, West Alexandria Twin Valley South, 6-0, 165, sr.; Joey Roberts, New Paris National Trail, 6-1, 175, sr.

Punter: Jacob Evans, West Liberty-Salem, 6-1, 185, jr.

DIVISION VII

First Team Offense

Backfield: Damien Dawson, Lockland, 5-10, 185, jr., QB; Demico Harris, St. Bernard-Elmwood Place, 5-6, 190, jr., RB; Rico Johnson, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-9, 185, sr., RB; Donovan O’Leary, Sidney Lehman Catholic, 6-5, 215, sr., QB; Dominik Stotler, DeGraff Riverside, 5-8, 140, sr., RB; Keegen Weiss, Ansonia, 5-10, 205, sr., RB; Colten Vanwinkle, Lewisburg Tri-County North, 6-1, 205, sr, RB.

Receivers: Carter Eilerman, Fort Loramie, 6-3, 195, jr., TE; Josh Flora, Cedarville, 6′0, 165, sr., WR; Hudson Hill, Bradford, 6-0, 155, sr., WR; Turner Lachey, Sidney Lehman Catholic, 5-10, 160, so., WR; Brennon Workman, South Charleston Southeastern Local, 6-3, 210, WR.

Linemen: Chase Baldwin, Cedarville, 6-1, 270, sr.; Travis Brooks, DeGraff Riverside, 6-3, 330, jr.; Roger Hoying, Fort Loramie, 6-0, 265, sr.; Petey Jones, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-0, 250, jr.; Ayden Phelps, DeGraff Riverside, 6-1, 250, sr.; Jared Schmitmeyer, Ansonia, 5-8, 175, sr.

Kicker: Isaac Bender, DeGraff Riverside, 5-7, 175, jr.

First Team Defense

Linemen: Brody Adams, Springfield Catholic Central, 6-3, 215, so.; Alex Bradshaw, Fayetteville-Perry, 6-2, 160, jr.; Nate Copas, DeGraff Riverside, 6-0, 170, sr.; Chris’Jen Dickey, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-10, 270, sr.; Tucker Miller, Bradford, 6-3, 210, sr.

Linebackers: Braylon Dunn, DeGraff Riverside, 5-9, 200, jr.; Anthony Ibarra, Union City Mississinawa Valley, 5-11, 210, sr.; Brock McCumber, Fort Loramie, 6-0, 190, sr.; Trey Schmelzer, Bradford, 5-8, 175, sr.; Brayden Smith, St. Bernard-Elmwood Place, 5-11, 200, sr.; Garrett Stammen, Ansonia, 6-1, 2015, sr.; C.J. Wilt, South Charleston Southeastern Local, 5-11, 190, sr.

Secondary: Jonah Asebrook, South Charleston Southeastern Local, 5-10, 170, sr.; Landyn Bowman, Ansonia, 5-9, 151, sr.; Jaelen Griffin, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-11, 175, jr.; Maxwell Maurer, Fort Loramie, 6-2, 180, jr.; Jahmir Neal, Bernard-Elmwood Place, 5-9, 150, jr.; Michael Shockey, DeGraff Riverside, 5-10, 140, sr.

Punter: Jake Winter, Cedarville, 6-1, 195, sr.

Offensive player of the year: Keegen Weiss, Ansonia

Defensive player of the year: Garrett Stammen, Ansonia

Coach of the year: Brian Bogenschutz, Cedarville.

Second Team Offense

Backfield: Owen Canan, Bradford, 5-8, 150, jr., QB; Lucas Cannady, St. Bernard-Elmwood Place, 5-10, 160, fr.; Colt Coffey, Cedarville, 6-0, 195, jr., RB; Hayden Davis, South Charleston Southeastern Local, 6-1, 190, jr., RB; Will Holland, Fort Loramie, 5-10, 180, sr., RB; Zach McKee, South Charleston Southeastern Local, 5-10, 165, sr., QB; Myles Platfoot, DeGraff Riverside, 6-0, 175, sr, QB; Jackson Pyles, Cedarville, 6-1, 170, sr., QB.

Receivers: Ayden Clary, DeGraff Riverside, 6-3, 200, jr, TE; Tyler Cross, Cedarville, 6-1, 160, sr., WR; Day’Lynn Garrett, Covington, 5-10, 155, so., WR; Jaiden Jasper, St. Bernard-Elmwood Place, 6-2, 160, sr., WR.

Linemen: J.D. Barhorst, Sidney Lehman Catholic, 6-0, 215, sr.; Andrew Flax, South Charleston Southeastern Local, 5-10, 230, sr.; Eric Keener, Bradford, 6-2, 320, sr.; Jason Siegel, Fort Loramie, 6-1, 240, sr.; Kaleb Tegtmeyer, Bradford, 5-8, 205, so.; Aaron Turner, St. Bernard-Elmwood Place, 6-2, 300, jr.

Kicker: Emma Rutemueller, St. Bernard-Elmwood Place, 5-6, 120, sr.

Second Team Defense

Linemen: Damian Bruns, Fort Loramie, 6-6, 235, sr.; Ethan Reichert, Ansonia, 6-2, 185, sr.; Dillon Schmiesing, Sidney Lehman Catholic, 6-0, 185, jr.; Malik Simpson, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-11, 220, jr.

Linebackers: Xavier Brown, Springfield Catholic Central, 6-0,185, so.; Dallas Coffey, South Charleston Southeastern Local, 5-6, 170, sr.; Giovanni Higgins, St. Bernard-Elmwood Place, 5-10, 160, sr.; Garrett Leistner, Covington, 6-2, 195, jr.; LaBaron Oliver, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-1, 215, jr.; Brandon Pisano, Union City Mississinawa Valley, 6-0, 225, sr.; Ethan Stiver, Sidney Lehman Catholic, 6-0 185, sr.

Secondary: Trevor Hemmerich, Ansonia, 6-1, 165, sr.; Leland Kauffman, Union City Mississinawa Valley, 5-9, 150, jr.; Jackson Miller, Cedarville, 5-7, 140, sr.; Noah Thrasher, Springfield Catholic Central, 6-0,170, sr.; Griffin Trevino, Bradford, 5-7, 150, jr.; Landon Wills, Bradford, 6-4, 190, sr.

Punter/Kicker: Aden Bolin, Fort Loramie, 5-11, 190, sr.