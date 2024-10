H.S. Results 10/26

Week 10

Saturday’s Results

Cin. College Prep 40, Dayton Christian 9

Friday’s Results

Anderson 49, Loveland 23

Anna 46, Parkway 0

Ansonia 70, Mississinawa Valley 6

Arcanum 30, Bradford 0

Badin 10, McNicholas 6

Bellbrook 14, Ross 7

Bellefontaine 35, Kenton Ridge 0

Benjamin Logan 19, Graham 6

Bethel 52, Troy Christian 7

Brookville 23, Franklin 7

Butler 27, Stebbins 19

Centerville 38, Wayne 14

Cin. Country Day 40, SBEP 26

Clark Montessori 20, Lockland 7

Clinton-Massie 42, New Richmond 0

Defiance 22, Ottawa-Glandorf 10

Eaton 34, Carlisle 7

Edgewood 21, Monroe 19

Elida 49, Van Wert 34

Fairmont 20, Beavercreek 7

Fenwick 19, Carroll 7

Fort Loramie 31, Allen East 21

Greeneview 42, Cedarville 8

Hamilton 50, Sycamore 3

Harrison 42, Northwest 6

Indian Lake 27, North Union 6

Jonathan Alder 41, Tecumseh 8

Kenton 48, Lima Shawnee 47

La Salle 35, Elder 24

Lakota East 24, Oak Hills 6

Lakota West 41, Mason 0

London 56, Urbana 0

Madison-Plains 27, Catholic Central 7

Marion Local 35, Coldwater 0

Mechanicsburg 37, Triad 0

Miami East 42, Covington 14

Middletown 28, Fairfield 21

Middletown Madison 56, Oakwood 34

Milton-Union 28, Riverside 14

Minster 49, Fort Recovery 7

Moeller 52, Muskegon (MI) 27

New Bremen 17, Delphos St. John’s 7

New Miami 63, MVCA 14

Northeastern 40, West Jefferson 13

Northridge 46, Lehman Catholic 14

Northwestern 35, Springfield Shawnee 20

Piqua 44, Fairborn 27

Preble Shawnee 62, Dixie 0

Princeton 41, Colerain 3

Purcell Marian 30, North College Hill 8

Reading 37, Mariemont 6

Roger Bacon 69, Norwood 6

Southeastern 28, Greenon 24

Springboro 10, Miamisburg 3

St. Henry 17, Versailles 10

St. Marys 37, Lima Bath 29

St. Xavier 62, Life Christian 0

Taft 57, Woodward 0

Tippecanoe 35, Xenia 21

Tri-Village 45, National Trail 0

Trotwood 42, Thurgood Marshall 0

Troy 31, Sidney 20

Turpin 24, Milford 21

Twin Valley South 34, Tri-County North 27

Valley View 61, Waynesville 21

Wapakoneta 21, Celina 17

West Carrollton 30, Greenville 8

West Clermont 17, Little Miami 7

West Liberty-Salem 29, Fairbanks 27

Wheeling Park 49, Talawanda 36

Williamsburg 48, Clermont Northeastern 13

Wilmington 42, Western Brown 21

Winton Woods 28, Lebanon 14

Thursday’s Results

Alter 31, Chaminade Julienne 6

Dunbar 40, Ponitz 0

Springfield 48, Northmont 7

Wednesday’s Results

Meadowdale 22, Belmont 2

Boys Soccer

TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

Beavercreek 2, Lakota East 1: B: Guiliano goal, Trimmer goal, Walling 2 assists.

Lakota West 2, Centerville 0: LW: Boyd goal, Lam goal, Marquardt shutout.

Moeller 1, Lebanon 0, OT

Springboro 3, Milford 1

Division II

Anderson 2, Northmont 0

Harrison 2, Troy 1

Miamisburg 1, Kings 0, OT: M: Alldred goal, Hammond shutout.

Division III

Carroll 6, McNicholas 0: C: Seymour 2 goals 1 assist, Schumann 1 goal 2 assists, Memering shutout.

Indian Hill 2, TIppecanoe 0

Turpin 6, Chaminade Julienne 1

Division IV

Alter 2, Wyoming 1, OT : A: Snyder goal, Farst goal.

Madeira 3, Bethel 1

Waynesville 5, Oakwood 4, OT

Division V

Botkins 4, Deer Park 0

Seven Hills 1, Troy Christian 0

Summit Country Day 4, Legacy Christian 0

Girls Volleyball

TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

Centerville 3, Sycamore 2

Fairfield 3, Lakota West 2

Mason 3, Beavercreek 0

Seton 3, Fairmont 0

Division II

Loveland 3, Troy

St. Ursula 3, Northmont 0

Division III

Badin 3, Butler 0

Tippecanoe 3, New Richmond 2: T: Clawson 25 kills, Morris 32 assists, Siefring 28 digs.

Turpin 3, Bellbrook 2

Ursuline 3, Chaminade Julienne 0

Division IV

Kenton Ridge 3, Bellefontaine 0

McAuley 3, Indian Lake 0

McNicholas 3, Ben Logan 0

Roger Bacon 3, Eaton 0

Division V

Brookville 3, Cin. Christian 0

Fenwick 3, Miami East 0

Versailles 3, Summit Country Day 1

Division VI

Anna 3, Houston 0

Fort Recovery 3, MVCA 0

Division VII

Fort Loramie 3, Newton 0: FL: Barhorst 39 assists 3 aces, Brandewie 17 kills 11 digs.

Jackson Center 3, Lehman Catholic 1

Russia 3, Middletown Christian 0

Cross Country

REGIONAL TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

At Troy

Boys Team Results: 1. Mason 83; 2. Little Miami 88; 3. Centerville 94; 4. St. Xavier 98; 5. Beavercreek 103; 6. Tippecanoe 181; 7. Loveland 193; 8. Springboro 236; 9. Piqua 259; 10. Moeller 281; 11. Turpin 321; 12. Lakota East 327; 13. Walnut Hills 333; 14. Talawanda 350; 15. Butler 371; 16. Milford 396; 17. Lebanon 423.

Girls Team Results: 1. Talawanda 80; 2. Mason 83; 3. Lakota West 110; 4. Milford 126; 5. Centerville 185; 6. Seton 217; 7. Loveland 219; 8. Oak Hills 231; 9. Lakota East 235; 10. Lebanon 247; 11. Bellbrook 297; 12. Turpin 298; 13. Sycamore 303; 14. Beavercreek 309; 15. Springboro 335; 16. Miamisburg 424; 17. Northmont 459.

Division II

At Troy

Boys Team Results: 1. West Liberty-Salem 57; 2. Versailles 82; 3. CHCA 99; 4. Oakwood 103; 5. Carroll 157; 6. Indian Hill 168; 7. Bellefontaine 173; 8. Wyoming 230; 9. Batavia 245; 10. Milton-Union 278; 11. Madeira 280; 12. Brookville 291; 13. McNicholas 315; 14. Bethel 352.

Girls Team Results: 1. Oakwood 53; 2. Waynesville 93; 3. Carroll 102; 4. Tippecanoe 103; 5. Brookville 151; 6. Wyoming 153; 7. Greenon 168; 8. McAuley 212; 9. Mariemont 228; 10. Valley View 231; 11. Indian Hill 233; 12. Urbana 243.

Division III

At Troy

Boys Team Results: 1. Botkins 66; 2. Cedarville 66; 3. Russia 119; 4. Emmanuel Christian 120; 5. Legacy Christian 141; 6. Summit Country Day 153; 7. MVCA 168; 8. Newton 180; 9. Anna 212; 10. Dayton Christian 250; 11. Miami Valley 274.

Girls Team Results: 1. Madeira 72; 2. Summit Country Day 73; 3. West Liberty-Salem 77; 4. Fort Loramie 90; 5. Cedarville 125; 6. Versailles 140; 7. Newton 143; 8. Botkins 199; 9. Fort Recovery 239; 10. Seven Hills 260; 11. Dayton Christian 267.

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.