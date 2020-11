HS Results 10/31

Clinton-Massie 31, Waverly 28

Wyoming 34, Valley View 28, 2OT

Division V

Region 18

Pemberville Eastwood 20, North Union 14, OT

Region 20

Roger Bacon 31, Versailles 28

Springfield Shawnee 21, Mariemont 7

Division VI

Region 24

Coldwater 42, West Jefferson 7

Mechanicsburg 42, Frankfort Adena 14

Friday’s Results

Division I

Region 2

Springfield 19, Olentangy Liberty 0

Region 4

St. Xavier 10, Lakota West 7

Division II

Region 8

La Salle 55, Anderson 30

Winton Woods 20, Kings 10

Division III

Region 11

Col. St. Francis DeSales 31, Jonathan Alder 6

Region 12

Alter 20, Badin 3

Ross 41, Bellbrook 19

Division VII

Region 28

Marion Local 48, Riverside 8

New Bremen 16, Fort Loramie 8

REGULAR SEASON

Friday’s Results

Anna 21, Covington 13

Ansonia 32, Bethel 7

Beavercreek 27, Xenia 14

Ben Logan 34, Bellefontaine 14

Brookville 42, Paint Valley 12

Catholic Central 42, Ridgemont 0

Edgewood 55, Taft 28

Fairborn 41, Greenville 13

Franklin 25, Oakwood 7

Hamilton 41, West Clermont 7

Harrison 35, Taylor 14

Kenton Ridge 16, Greeneview 0

Little Miami 56, Wilmington 38

Madeira 28, Bethel-Tate 19

Miamisburg 44, West Carrollton 27

Minster 27, Lima Shawnee 21

Milton-Union 36, Carlisle 20

Mississinawa Valley 16, Bradford 13

Moeller 50, Highlands 14

Monroe 42, Carroll 26

National Trail 33, Twin Valley South 14

Northeastern 24, Clermont Northeastern 14

Northwestern 31, Madison-Plains 8

Reading 14, Norwood 7

Southeastern 23, East Clinton 14

St. Bernard 22, Finneytown 9

Summit Country Day 13, North College Hill 12

Tippecanoe 34, Butler 0

Triad 41, Cedarville 13

Troy Christian 42, Fisher Catholic 7

Walnut Hills 30, Oak Hills 27

BOXSCORES

BEAVERCREEK 27, XENIA 14

X 0 0 6 8 – 14

B 6 8 7 6 – 27

First Quarter

B: Costello 12 pass from Barnett (run fail).

Second Quarter

B: Costello 3 pass from Barnett (Barnett run).

Third Quarter

B: Hopkins 4 pass from Barnett (Blackmore kick).

X: Foubert 76 run (kick fail).

Fourth Quarter

X: Johnson 80 pass from English (Lee run).

B: Barnett 3 run (kick fail).

FAIRBORN 41, GREENVILLE 13

F 13 14 7 7 – 41

G 0 7 0 6 – 13

First Quarter

F: Warner 28 run (pass fail).

F: Lewis 23 pass from Parrish (Dierker kick).

Second Quarter

F: Lewis 6 pass from Parrish (Dierker kick).

G: Baumgardner 6 pass from Bush (Sibery kick).

F: Parrish 2 run (Dierker kick).

Third Quarter

F: Munger 50 pass from Parrish (Dierker kick).

Fourth Quarter

F: Collins 3 run (Dierker kick).

G: Sharp 4 run (kick fail).

MIAMISBURG 44, WEST CARROLLTON 27

M 6 7 31 0 – 44

WC 6 0 7 14 – 27

First Quarter

M: Copsey 14 pass from Barry (kick fail).

WC: Howard 18 pass from Cleveland (kick fail).

Second Quarter

M: Smith 19 pass from Barry (Monning kick).

Third Quarter

M: Monning 22 FG.

M: Stickel 72 fumble return (Monning kick).

WC: Berry 39 pass from Cleveland (Babb kick).

M: Davis 1 run (Monning kick).

M: Smith 12 pass from Barry (Monning kick).

M: Howard 64 pass from Barry (Monning kick).

Fourth Quarter

WC: Darby 7 run (Cleveland run).

ROSS 41, BELLBROOK 19

R 0 21 13 7 – 41

B 7 6 0 6 – 19

First Quarter

B: Jordan 23 pass from Westbrock (Jordan kick).

Second Quarter

R: Boze 3 run (Vadnais kick).

B: Fryman 26 pass from Westbrock (kick fail).

R: Gifford 50 run (Vadnais kick).

R: Gifford 33 run (Vadnais kick).

Third Quarter

R: Warren 17 run (kick fail).

R: Boze 82 run (Vadnais kick).

Fourth Quarter

R: Boze 3 run (Vadnais kick).

B: Jordan 80 run (run fail).

SPRINGFIELD 19, OLENTANGY LIBERTY 0

OL 0 0 0 0 – 0

S 7 12 0 0 – 19

First Quarter

S: Smoot 2 run (Yost kick).

Second Quarter

S: Van Noord 32 pass from Smoot (kick fail).

S: Brown 15 pass from Smoot (kick fail).

ST. XAVIER 10, LAKOTA WEST 7

SX 0 3 0 7 – 10

LW 0 0 7 0 – 7

Second Quarter

SX: Rohmiller 32 FG.

Third Quarter

LW: Bolden 14 run (Howard kick).

Fourth Quarter

SX: Clifford 17 pass from McCaughey (Rohmiller kick).

TIPPECANOE 34, BUTLER 0

T 10 14 10 0 – 34

B 0 0 0 0 – 0

First Quarter

T: Caldwell 20 run (Hadden kick).

T: Hadden 14 FG.

Second Quarter

T: Swartout 18 pass from Taylor (Hadden kick).

T: Everhart 1 run (Hadden kick).

Third Quarter

T: Hadden 30 FG.

T: Caldwell 12 run (Hadden kick).

Girls Soccer

TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

Centerville 2, Oak Hills 1

Lakota West d. Milford

Mason 1, Beavercreek 0

Mt. Notre Dame 3, Miamisburg 0

Division II

Badin 3, Carroll 1

Monroe 2, Indian Hill 0

Oakwood 1, Tippecanoe 0

Division III

Cin. Country Day 2, Lehman Catholic 0

Madeira 3, Anna 0

Mariemont 2, Bethel 0

Waynesville 2, Dayton Christian 0

Girls Volleyball

TOURNAMENT

Saturday’s Results

Division I

Mt. Notre Dame 3, Centerville 0

Seton 3, Bellbrook 0

St. Ursula 3, Turpin 0

Ursuline Academy 3, Lebanon 0

Division II

Badin 3, Wyoming 2

Fenwick 3, Graham 1

Roger Bacon 3, Chaminade Julienne 1

Tippecanoe 3, Taylor 0: Siefring (Ti) 13 kills 2 aces 11 digs, R. Wildermuth (Ti) 6 blocks 6 kills 16 assists, Titley (Ti) 16 digs 3 assists.

Division III

CHCA 3, West Liberty-Salem 0

Division IV

Fort Loramie 3, MVCA 0

Russia 3, Cedarville 0

Tri-Village 3, Russia 2

Friday’s Results

Division III

McNicholas 3, Miami East 1

Versailles 3, Williamsburg 0

Cross Country

REGIONAL TOURNAMENT

Boys

Division I

Team Results: St. Xavier 49, Lakota West 59, Beavercreek 80, Mason 125, Loveland 168, Turpin 181, Lebanon 218, Lakota East 233, Springboro 265, Centerville 268, Tippecanoe 284, Oak Hills 294, Troy 338, Bellbrook 341, Northmont 387, Fairmont 411.

Division II

Team Results: Waynesville 68, Carroll 78, Mariemont 88, West Liberty-Salem 109, McNicholas 155, Badin 178, Oakwood 193, Eaton 194, Madeira 208, Bethel 237, Springfield Shawnee 267, Indian Hill 285, Fenwick 311.

Division III

Team Results: Cedarville 53, Summit Country Day 62, Anna 103, Botkins 109, Fort Loramie 119, Russia 189, Covington 195, Seven Hills 197, Arcanum 235, Houston 268, Dayton Christian 274, Clark Montessori 290, Cin. Country Day 367.

Girls

Division I

Team Results: Centerville 90, Lakota East 93, Mason 119, Lebanon 123, Beavercreek 125, Loveland 169, Springboro 181, Oak Hills 205, St. Ursula 229, Talawanda 237, Walnut Hills 252, Turpin 276, Bellbrook 354, Kings 373, Sycamore 392, Anderson 395, Fairmont 410.

Division II

Team Results: Oakwood 43, Waynesville 47, Eaton 108, Tippecanoe 109, Wyoming 137, Carroll 137, Mariemont 192, Taylor 220, Badin 221, Indian Lake 260, Northwestern 266.

Division III

Team Results: West Liberty-Salem 29, Fort Loramie 58, Anna 131, Versailles 132, Botkins 140, Madeira 154, Russia 205, Cedarville 212, Summit Country Day 216, Seven Hills 217, CHCA 300.

