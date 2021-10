H.S. Results 10/4-10/5

Butler 5, Fairborn 0

Carroll 1, Alter 0: Deep (C) goal, Ober (C) assist.

Centerville 1, Springboro 0

Eaton 3, Preble Shawnee 1

Fairfield 3, Oak Hills 0

Fairmont 5, Wayne 4

Greeneview 2, Waynesville 0

Lakota East 2, Colerain 1

Lakota West 4, Middletown 0

McNicholas 3, Chaminade Julienne 2

Oakwood 4, Monroe 0

Piqua 7, Greenville 1

Ponitz 2, Belmont 0: Kashindi (P) goal, Hasani (P) goal, Garcia (P) 2 saves shutout.

Princeton 6, Hamilton 0

Ross 3, Harrison 0

Sidney 2, West Carrollton 0

Stebbins 2, Xenia 1

Sycamore 2, Mason 2

Talawanda 2, Northwest 1

Tippecanoe 4, Troy 0

Tri-County North 4, Dixie 0

Troy Christian 6, Greenon 0

Twin Valley South 3, Newton 2

Withrow 8, Stivers 2

Yellow Springs 4, Dayton Christian 2

Monday’s Results

Ben Logan 4, Tecumseh 3: Alvarado (T) 2 goals, Martinez (T) goal.

Bethel 0, Troy Christian 0: Conklin (TC) shutout, Flomerfelt (B) shutout.

Edgewood 9, Mount Healthy 0

Finneytown 5, Clark Montessori 1

Indian Lake 2, London 0

Jonathan Alder 1, Buckeye Valley 0

Miami East 3, Jackson Center 2

Milton-Union 8, Franklin 0

Urbana 3, Bellefontaine 0

Valley View 9, Preble Shawnee 0

Girls Soccer

Tuesday’s Results

Botkins 4, Milton-Union 2

Brookville 6, National Trail 1

Dayton Christian 7, Yellow Springs 1

Greenon 5, Northeastern 0

Lakota East 5, Colerain 0

Lakota West 6, Middletown 0

Madison 12, Miami Valley 0

Mason 3, Sycamore 1

Newton 1, Twin Valley South 1

Oak Hills 5, Fairfield 1

Preble Shawnee 2, Eaton 1

Ross 6, Edgewood 0

Tri-County North 1, Dixie 0

Waynesville 9, Greeneview 0

West Liberty-Salem 3, West Jefferson 0

Monday’s Results

Badin 1, Taylor 0

Ben Logan 4, Tecumseh 1: Mastin (T) goal, LaPois (T) assist.

Edgewood 3, Franklin 2

Fairborn 9, Stebbins 0: Thomas (F) 3 goals 1 assist, Krall (F) 2 goals 1 assist, Smith (F) 1 goal 3 assists.

Madeira 5, Fenwick 0

Northmont 1, Troy 1: Robison (N) goal, Perkins (N) assist.

Northwestern 7, Kenton Ridge 0

Springfield Shawnee 5, Graham 2

Urbana 4, Bellefontaine 0

Wayne 7, Piqua 1

Wyoming 0, Monroe 0

Boys Golf

DISTRICT TOURNAMENT

Tuesday’s Results

Division II

At Glenview

Qualifying Teams: Alter 291 (Simms 71, Gochenouer 71, Grawe 80, Tabar 74, Kreusch 75); Madeira 308 (Conner 68, Isgrig 82, Hartung 75, Temar 85, Rindels 83); Wyoming 314 (Bartlett 70, Van Fossen 78, Judge 84, Webb 87, Madden 82).

Individual Qualifiers: Metzger (Fenwick) 72, Lindsey (Waynesville) 72, Schadek (Fenwick) 73.

SECTIONAL TOURNAMENT

Tuesday’s Results

At Reid Park

Qualifying Teams: Bellbrook 308 (Scohy 72, Magill 77, Lemon 81, Ely 78, Wellbaum 87); Beavercreek 331 (Grilliot 75, OConnor 80, Sutton 84, Pluckett 92, Dobyas 98); Carroll 333 (Ochs 72, Lawhorn 82, Hawkes 84, Mulesko 117, Duckro 95); Tippecanoe 335 (Bottles 75, Salmon 81, Voisard 97, Maalouf 85, Riehle 94).

Individual Qualifiers: Harris (Bellefontaine) 74, Abbott (Sidney) 80, Cowdrey (Xenia) 81, Hartzell (Greenville) 83, Downey (Stebbins) 83, Johnston (Troy) 83.

Monday’s Results

Division I

At Yankee Trace

Qualifying Teams: Centerville 311 (Backus 75, Welsh 79, Tobe 78, Staudt 79, Mangen 83); Springboro 318 (Hinkel 77, Augenstein 81, Grotjan 82, Wright 84, Cambria 78); Miamisburg 339 (Lucas 93, Sherwood 86, Hammond 82, Noel 88, Barnhart 83); Butler 342 (Stall 80, Decker 89, Jones 87, Weaver 86, DAngelo 92).

Individual Qualifiers: Jameson (Monroe) 80, Cicero (Chaminade Julienne) 81, Coulter (Fairmont) 81, Myers (Middletown) 83.

Girls Golf

SECTIONAL TOURNAMENT

Tuesday’s Results

Division I

At Walden Ponds

Qualifying Teams: Mason 294 (Xie 78, Madden 72, Love 75, Mater 73, Xie 74); St. Ursula 317 (Luebbers 73, Frey 78, Kelly 78, Fesenmeier 94, Fesenmeier 88); Lakota East 340 (Yeazell 79, Yeazell 79, Park 91, McKay 91, Madding 99); Kings 348 (Gabert 79, DeVage 83, Lord 94, Sunderhaus 103, Kohlman 92).

Individual Qualifiers: Heidemann (McAuley) 74, Brogan (Oak Hills) 74, Dunkle (Springboro) 78, Johnson (Lebanon) 80.

Monday’s Results

Division I

At Hamilton Elks

Qualifying Teams: Sycamore 335 (Prakash 75, Thompson 79, Dejonckheere 95, Singla 114, Jung 86); Lakota West 338 (Myers 80, Steinhilber 91, Kautz 84, Treherne 83, Felix-Okpe 92); Ursuline Academy 340 (Zirpoli 83, Puthoff 85, Brumfield 75, Sapp 101, Sena 97); Mt. Notre Dame 357 (Sheldon 85, Burns 81, Horsley 94, Lazor 116, Kroeger 97).

Individual Qualifiers: Middleton (Wilmington) 78, Shay (Milford) 86, Loux (Milford) 89, Sievers (Turpin) 89.

Girls Volleyball

Tuesday’s Results

Dixie 3, Bradford 1

Fenwick 3, Badin 1

Fort Loramie 3, Marion Local 0: Brandewie (FL) 16 assists 14 digs, Heitkamp (FL) 21 digs, Sholtis (FL) 10 kills 12 digs.

Meadowdale 3, Trotwood 2

Newton 3, National Trail 1: Walters (N) 12 kills 4 blocks, Rapp (N) 16 assists 4 aces, Beidelman (N) 7 kills.

Tippecanoe 3, Fairborn 0: Aselage (T) 10 kills 7 digs, Hoskins (T) 21 assists 12 digs, McCormick (T) 10 assists.

Monday’s Results

Dayton Christian 3, Carroll 0

Edgewood 3, Badin 2

Mechanicsburg 3, Emmanuel Christian 1: Lawhorn (M) 18 digs 3 aces, Cushman (M) 12 kills 12 digs 6 aces, Anway (M) 12 assists 3 aces.

Newton 3, Northridge 0: Rapp (Ne) 7 aces 12 assists, Walters (Ne) 6 aces 9 kills.

Northmont 3, Piqua 1: Reidy (N) 22 kills, Atwood (N) 28 assists, Smith (N) 34 digs.

Tippecanoe 3, Eaton 1: Aselage (T) 15 kills 4 blocks, Voisard (T) 16 digs 12 kills, McCormick (T) 32 assists.

Girls Tennis

Monday’s Results

Tecumseh 4, Bellefontaine 0: Kelly def Estes 6-3, 6-2; Walrath def Muchado 6-0 6-0; Miller/Shampton def Scott/Shields 6-2, 6-0; Morales/Kelly def Shelley/Snyder 6-3, 6-1.

Girls Field Hockey

Tuesday’s Results

Oakwood 9, Walnut Hills 0

