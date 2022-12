H.S. Results 12/3: Football State Championships

GLENVILLE 26, WYOMING 6

G 6 12 8 0 – 26

W 6 0 0 0 – 6

First Quarter

G: Witten 39 pass from Rucker (run fail).

W: Hester 81 run (kick fail).

Second Quarter

G: Jones 29 run (pass fail).

G: Jones 1 run (pass fail).

Third Quarter

G: Jones 45 run (Gravely run).

Division VI

MARION LOCAL 14, KIRTLAND 6

K 0 0 6 0 – 6

ML 0 7 7 0 – 14

Second Quarter

ML: Meier 2 run (Bills kick).

ML: Buschur 57 interception return (Bills kick).

Third Quarter

K: Sayle 10 pass from LaVerde (kick fail).

Division VII

NEW BREMEN 38, JFK 6

JFK 0 0 6 0 – 6

NB 7 17 14 0 – 38

First Quarter

NB: Schaefer 13 run (Schaefer kick).

Second Quarter

NB: Homan 67 run (Schaefer kick).

NB: Homan 41 run (Schaefer kick).

NB: Schaefer 35 FG.

Third Quarter

JFK: Rossi 27 pass from Hadley (run fail).

NB: Homan 7 run (Schaefer kick).

NB: Homan 27 run (Schaefer kick).

Friday’s Results

Division I

LAKEWOOD ST. EDWARD 28, SPRINGFIELD 14

S 7 0 7 0 – 14

LSE 7 14 0 7 – 28

First Quarter

S: Norman 1 run (Fralick kick).

LSE: Mason 24 pass from Bullock (Tome kick).

Second Quarter

LSE: Bullock 3 run (Tome kick).

LSE: Bell 1 run (Tome kick).

Third Quarter

S: Bradley 17 pass from Schondelmeyer (Fralick kick).

Fourth Quarter

LSE: Bell 1 run (Tome kick).

Division III

CANFIELD 35, BLOOM-CARROLL 14

BC 0 7 0 7 – 14

C 7 7 7 14 – 35

First Quarter

C: Lowry 1 run (Miasek kick).

Second Quarter

C: Lowry 3 run (Miasek kick).

BC: Bishop 3 pass from Thanthanavong (McKee kick).

Third Quarter

C: Lowry 2 run (Miasek kick).

Fourth Quarter

C: Lowry 69 pass from Bindas (Miasek kick).

C: Marzano 9 pass from Lowry (Miasek kick).

BC: Plantz 1 run (McKee kick).

Division V

SOUTH RANGE 53, IRONTON 27

SR 14 18 7 14 – 53

I 7 7 7 6 – 27

First Quarter

SR: Skripac 7 run (Butcher kick).

I: Barnes 66 pass from Carpenter (Williams kick).

SR: Crouse 40 pass from Skripac (Butcher kick).

Second Quarter

SR: Skripac 5 run (kick fail).

SR: Skripac 8 run (kick fai).

I: Perkins 31 pass from Carpenter (Williams kick).

SR: Ewert 31 run (pass fail).

Third Quarter

SR: Lindstrom 65 pass from Skripac (Butcher kick).

I: Felder 7 pass from Carpenter (Williams kick).

Fourth Quarter

SR: Depizzo 8 pass from Skripac (Butcher kick).

I: Perkins 27 pass from Carpenter (pass fail).

SR: Dominguez 3 run (Butcher kick).

Thursday’s Results

Division II

TOL. CENTRAL CATHOLIC 28, AKRON HOBAN 21

TCC 14 14 0 0 – 28

AH 0 7 14 0 – 21

First Quarter

TCC: Clark 1 run (Bishop kick).

TCC: Clark 24 run (Bishop kick).

Second Quarter

TC: Awls 92 interception return (Bishop kick).

AH: Sperling 8 run (Burns kick).

TCC: Hal 15 pass from Clark (Bishop kick).

Third Quarter

AH: Sperling 49 run (Burns kick).

AH: Sperling 1 run (Burns kick).

Boys Basketball

Saturday’s Results

Anna 70, Indian Lake 55

Bradford 72, Fairlawn 39

Brookville 74, Dixie 62

Carlisle 62, Fenwick 60

Cedarville 69, Dayton Christian 56

Chaminade Julienne 67, Carroll 55: Ca: McKitrick 22, Stefanek 12, Kaiser 10. CJ: Washington 32, Dickey 15.

Clark Montessori 59, Dunbar 22

Lehman Catholic 48, Newton 41: N: Peters 19, Oburn 12.

Loveland 61, Mt. Healthy 44

Middletown Madison 41, Arcanum 30

Northridge 60, National Trail 25: No: Martin 17, White 14, Davis 12.

Richmond 65, Northmont 59: N: Hitchcock 13, Green 11, Wilkins 10.

Ross 71, Wilmington 40

Versailles 64, Covington 50: V: Stonebraker 27, Watkins 16, Griesdorn 13. C: Anglle 19.

Friday’s Results

Alter 78, Badin 38: B: Brink 10. A: Ruffolo 23, G. Leen 15, Geisel 13, A. Leen 13.

Brookville 63, Oakwood 44: B: Wood 31.

Butler 54, Stebbins 53

Cedarville 59, Catholic Central 53

Chaminade Julienne 67, Carroll 55

CHCA 83, Roger Bacon 58

Dayton Christian 61, Yellow Springs 33

Dunbar 71, Belmont 31

Emmanuel Christian 40, Miami Valley 20: EC: Lawrence 17.

Fairbanks 38, West Liberty-Salem 37

Fairborn 71, Greenville 61

Fairfield 55, Lakota East 48: F: Coney 23, Crim 10. LE: Mitchell 13, Perry 13.

Fairmont 54, Northmont 27: N: Williams 11.

Greeneview 67, Greenon 45: Gn: Bowman 19, Pacura 14. Gv: Allen 13, Caudill 11, Williams 10.

Indian Lake 47, Graham 46

Lakota West 55, Oak Hills 38: LW: Dudukovich 31.

Legacy Christian 74, Middletown Christian 67: MC: J. Rose 31, N. Rose 10, Wallace 10.

Madison Plains 41, Southeastern 34

Mason 75, Colerain 41

Meadowdale 51, Thurgood Marshall 44

Middletown 64, Hamilton 40: M: Landers 22, Day 18.

Milton-Union 43, Lehman Catholic 33: MU: Brumbaugh 18, Kress 11. LC: Chapman 11, O’Leary 11.

Newton 50, Twin Valley South 37: N: Montgomery 14, Peters 14, Oburn 13.

North Union 67, Ben Logan 33: BL: Martin 20.

Northeastern 46, West Jefferson 42

Preble Shawnee 47, Arcanum 40

Ponitz 71, Stivers 53

Princeton 62, Sycamore 57

Seven Hills 66, SBEP 42

Talawanda 59, Monroe 56: T: Smith 19, Leitch 10. M: Taylor 13, Fetrow 12, Fults 12.

Troy 63, West Carrollton 60

Troy Christian 61, Covington 37: TC: Penrod 18, Rupnik 12, Geise 10. C: Miller 15.

Urbana 66, Northwestern 32

Wayne 73, Miamisburg 39

Girls Basketball

Saturday’s Results

Alter 53, Chaminade Julienne 43: A: Moody 17, Smith 10.

Badin 48, McNicholas 43: B: Pate 10. M: Wheatley 16.

Ben Logan 55, Northwestern 39: BL: Stahler 17, Bates 12, Bailey 12.

Butler 60, Greenville 32

Dixie 50, Brookville 49

Fairbanks 50, West Jefferson 24: F: Lehman 13, Poling 11.

Fenwick 49, Carroll 47

Indian Lake 41, Graham 33

Lakota East 69, Fairfield 33

Legacy Christian 56, Bradford 17: B: Hamilton 10.

Mason 59, Colerain 18

Mechanicsburg 71, Triad 19

Middletown 60, Hamilton 37: M: Reip 12, Aldridge 11.

North Union 47, Urbana 37: U: Mounce 16.

Oakwood 55, Carlisle 20

Sidney 50, Stebbins 18

Springboro 52, Fairmont 28: S: Martin 15, Downing 15. F: Thornton 14.

Tecumseh 57, Jonathan Alder 30

Triad 71, Mechanicsburg 19: M: DeLong 19, Skillings 15, Conley 13, Schipfer 11.

Troy 50, Xenia 46

Wayne 66, Northmont 28

West Carrollton 64, Fairborn 20

Boys Bowling

Friday’s Results

Dayton Christian 2045, Yellow Springs 1491: DC: Wiggins 201 game, Fuller 190 game.

REPORTING RESULTS

Contact Dayton Daily News, Springfield News-Sun and Journal-News with scores and results as soon as possible after varsity high school athletic contests by email only at COPSports@coxinc.com. Please include any details from your contest that you would like published along with a contact name and phone number.