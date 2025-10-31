Breaking: Where to get food assistance in the Dayton region

Where to get food assistance in the Dayton region

The following is a list of places in the Dayton area where food assistance can be found.

We’ll continue to update this information with available locations.

• Abundant Season Pantry

(937) 275-3770

Bi-weekly Thursdays: 3:00pm - 4:30pm, BY APPOINTMENT no later than Monday at midnight

2023 Springboro West Road, Moraine, OH 45439

• AFL-CIO Labor Pantry

(937) 454-6901

Tuesdays & Thursdays: 9:00am - 12:00am, 1:00pm - 4:00pm - By Appointment Only

6550 Poe Ave.

• Apostolic Lighthouse Church Food Pantry

(937) 223-3737

2nd Saturday of the month: 10:00am - 12:00pm

2221 Harshman Rd, Dayton OH 45424

• Aspire Church Food Pantry

937-223-8505

2nd & 4th Wednesdays: 4:00pm - 6:00pm

51 Best St, Dayton, OH 45405

• Belmont United Methodist Food Pantry

937-254-1788

2nd & 4th Saturday of month: 10:00am - 11:45am

2701 S Smithville Rd, Dayton, OH 45420

• BOGG Ministries Mobile Pantry

(937) 435-6181 x174

Visit website for locations, days and times of services

• Bold Believers Community Involvement, Inc.

(937) 657-9343

2nd Saturdays of the month: 10:00am - 12:00pm

1306 Salem Ave, Dayton, OH 45406

• Catholic Social Services

(937) 223-7217

Monday - Friday: 9:30am - 11:30am, Closed 1st Friday of the month

922 W Riverview Ave, Dayton, OH 45402

• Central Christian Church Pantry

(937) 254-2649

Mondays: 1:00pm - 2:00pm

1200 Forrer Blvd, Dayton, OH 45420

• Church of The Cross – United Methodist Church Pantry

(937) 361-1635

3rd Wednesday of month: 5:00pm - 6:30pm

3121 Wilmington Pike, Kettering, OH 45429

• Circle of Faith Outreach Program Food Pantry

(937) 759-5655

3rd Saturday of month: 10:00am - 12:00pm

1800 W. Riverview Ave, Dayton, Ohio 45402

• Common Good Pantry of Preble County

(937) 456-6560

Mondays, Wednesdays, Fridays: 2:00pm - 4:00pm / May call for appointment if needed

113 S Cherry St, Eaton, OH 45320

• Community Action Mission Program (C.A.M.P.)

(937) 751-6235

Thursday: 12:00pm - 1:00pm, and 6:00pm - 7:00pm by appointment

115 E Walnut St, Farmersville, OH 45325

• Dakota Center

(937) 228-8961

Kid’s Café Hours: Monday - Friday, 2:00pm - 6:00pm / Pantry Hours: 3rd Thursday, 11:00am - 1:00pm

33 Barnett St, Dayton, OH 45402

• Daytonview Church of the Nazarene - Hot Meal Site

(937) 963-3245

1st Sunday of the month: 1:00pm - 2:00pm

441 Holt St, Dayton, OH 45402

• Emmanuel Lutheran Food Pantry

(937) 434-1798

3rd Thursday of the month: 10:00am - 6:00pm

4865 Wilmington Pk, Kettering, OH 45440

• Emmanuel SVDP Conference Food Pantry

(937) 228-3771

3rd Saturday of month: 9:00am - 1:00pm By Appointment

149 Franklin St, Dayton, OH 45402

• Eternal Light Baptist Church Food Pantry

(937) 854-5800

2nd Saturday of month: 11:00am - 1:00pm

5103 Schroeder Rd, Dayton, OH 45417

• Evangel Church of God Food Pantry

(937) 253-8342

Mondays: 5:00pm - 8:00pm

132 N Smithville Rd, Dayton, OH 45403

• Expressions of Life, Inc. Food Pantry

(937) 972-7368

Fridays: 11:00am - 2:30pm

160 Salem Ave, Dayton, OH 45406

• Fairview United Methodist Food Pantry

(937) 274-2180

Must call Monday at 9:00am & Friday at 9:00am for appointment for Pantry at 10:00am - 12:00pm / 2nd Saturday of month: 10:00am - 12:00pm for walk ins, Wednesday: 6:00pm - 8:00pm for walk-ins

828 Fairview Ave, Dayton, OH 45406

• Feeding Friends

(937) 434-3941

Thursdays: 5:30pm - 6:30pm

5737 Bigger Rd, Kettering, OH 45440

• Feeding Miracles Food Pantry

(937) 963-2029

2nd & 3rd Thursdays: 9:00am - 12:00pm and 4th Saturday: 10:00am - 12:00pm

5314 N. Main St, Dayton, OH 45415

• Fellowship Tabernacle Food Pantry

(937) 305-3613

3rd & 4th Saturday of month: 9:00am - 12:00pm

1780 State Route 380, Xenia, OH 45385

• First Dawn Food Pantry

(937) 433-0880

Thursdays: 6:00pm - 7:30pm

63 E Franklin St, Centerville, OH 45459

• FISH - Fairborn

(937) 902-5393

Tuesdays & Fridays: 1:00pm - 4:00pm

480 W Funderburg Rd, Fairborn, OH 45324

• FISH - Greene County

(937) 372-8441

Wednesdays & Thursdays: 12:00pm - 3:00pm; (Veterans & Military 2nd & 4th Saturdays: 9:00am - 11:00am)

774 Cincinnati Ave, Xenia, OH 45385

• FISH - Huber Heights

(937) 233-3474

Wednesdays & Fridays: 2:30pm - 4:00pm, By Appointment Only - (call between 8:00am - 1:00pm for appointment)

5954 Longford Rd, Huber Heights, OH 45424

• FISH - Preble (Camden)

(937) 452-6226

Check Facebook page (aka website) below for Friday hours (one Wednesday a month)

230 S Main St, Camden, OH 45311

• FISH - Southeast

(937) 433-8511

Mondays & Wednesdays: 1:00pm - 6:00pm, 2nd & 3rd Friday of month: Fridays By Appointment Only

7001 Far Hills Ave, Centerville, OH 45459

• Five Loaves and Two Fish Food Pantry at Spaulding Road Church of God

(937) 573-9493

2nd & 4th Wednesdays: 2:00pm - 5:00pm

1658 Spaulding Rd, Dayton, Ohio 45432

• Good Neighbor House

(937) 224-3003

Monday through Thursday: 9:00am - 2:00pm

627 E First St, Dayton, OH 45402

• Green Giving / Together Jamestown

(937) 971-8067

By Appointment only, Thursdays: 2:00pm - 6:00pm, every 4th Saturday: 10:00am - 1:00pm

260 S Charleston Rd, Jamestown, Ohio 45335

• Have a Gay Day Inc. Food Pantry

(937) 952-5715 or text (937) 795-3643

Sundays: 10:00 am - 12:00pm, 2:00pm - 4:00pm

1902 Needmore Rd, Dayton OH 45414

• Ignited Missions Food Pantry

(513) 255-2091

Mondays: 5:00 - 6:30pm

8501 Dayton-Germantown Pike, Germantown, OH 45327

• Lewisburg Area Outreach Food Pantry

(937) 414-4739 or (937) 417-1934

Mondays: 1:00pm - 4:00pm and Wednesdays: 2:00pm - 5:30pm

106 West Dayton St, Lewisburg, OH 45338

• Liberty Helping Hands Food Pantry

(937) 372-0279

1st & 3rd Monday of the month: 9:00am - 12:00pm

1180 Upper Bellbrook Rd, Xenia, OH 45385

• Lifting Up With Love Food Pantry

(937) 874-5274

2nd Thursday: 10:00am - 12:00pm, 4th Thursday: 5:00pm - 7:00pm

1642 Superior Ave, Fairborn, OH 45324

• Maranatha Worship Centre Food Pantry

(937) 279-0913

3rd Saturday of month: 12:00pm - 2:00pm

4501 Wolf Rd, Dayton, OH 45416

• McKinley UMC Food Pantry

(937) 228-1263 or (937) 716-1098

Thursdays: 3:30pm - 5:30pm

196 Hawthorne St, Dayton, OH 45402

• Miamisburg Helping Hands

(937) 866-9323

Monday 6:00pm - 8:00pm, Wednesday 2:00pm - 4:00pm, Call for Appointment

224 E Maple St, Miamisburg, OH 45342

• Mt. Carmel Food Pantry

(937) 268-6651

Thursdays: 10:00am - 1:00pm

5370 Dayton-Liberty Rd, Dayton, OH 45417

• MUM Food Pantry

(937) 249-0941

Tuesdays: 9:00am - 11:00am, Thursdays: 5:00pm - 7:00pm

26 N Locust St, West Carrollton, OH 45449

• Neighbor to Neighbor Food Pantry (Greenmont Oak Park)

(937) 252-6705

Mondays: 4:30pm - 5:30pm, Wednesdays: 5:30pm - 6:30pm, Saturdays: 10:00am - 11:00am

1921 Woodman Dr, Kettering, OH 45420

• New Point Church Food Pantry

(937) 622-5006

2nd & 4th Thursdays of the month from 5:00 pm - 7:00 pm

626 W. National Rd, Vandalia, Ohio 45377

• Njoy! Njoy! Hot Meal Site

(937) 279-7463

3rd Thursday of month: 11:00am - 1:00pm

1500 W Riverview Ave, Dayton, OH 45402

• North Riverdale Church Food Pantry

(937) 608-9253

3rd Wednesday of month: 3:00pm - 7:00pm

45 Kurtz Ave, Dayton, OH 45405

• Northeast Churches Pantry

(937) 567-0565

Wednesday: 1:00pm - 4:00pm

1404 Webster St, Dayton, OH 45404

• Northmont FISH Food Pantry

(937) 836-4807

Tuesdays & Thursdays: 4:30pm - 6:00pm - By appointment only

265 Smith Dr, Clayton, OH 45315

• Northwest Dayton SVDP Food Pantry

(937) 416-7260

Tuesdays: 9:00am - 10:00am

1000 West Wenger Rd, Englewood, OH 45322

• RCCG Dominion Center Food Pantry

(937) 301-2359

3rd Saturday of month: 1:00pm - 3:00pm

360 Elmhurst Rd, Dayton, OH 45417

• Revive Church Food Pantry

(937) 276-5424

Thursdays: 4:30pm - 6:00pm

2520 Arthur Ave, Dayton, OH 45414

• Shepard’s Hands Food Pantry

(937) 833-5562

Thursdays: 6:30pm - 7:30pm, 2nd & 4th week of month

665 W Westbrook Rd, Brookville, OH 45309

• Shiloh Church UCC Food Pantry

(937) 277-8953

4th Saturday of month: 9:00am - 12:00pm

5300 Philadelphia Dr, Dayton, OH 45415

• Spring Valley Global Methodist Church Food Pantry

(937) 862-7691

3rd Saturday: 10:00am - 12:00pm

1 Walnut St, Spring Valley, OH 45370

• St. John’s Evangelical Lutheran Church - Hot Meal Site

(937) 223-4444

Last Friday of the month lunch is served: 11:30am - 1:00pm

141 S Ludlow St, Dayton, OH 45402

• St. John’s UCC Food Pantry

(937) 855-2050

Tuesdays & Thursdays: 12:00pm - 2:00pm / 1st & 2nd Saturdays: 10:00am - 12:00pm

201 W Market St, Germantown, OH 45327

• St. Mary’s Food Pantry (SVDP)

(937) 256-5528

Tuesdays & Thursdays: 9:00am - 11:30am

310 Allen St, Dayton, OH 45410

• St. Paul UMC Food Pantry

(937) 252-4467

Mondays, Wednesdays, Thursdays: 10:00am - 1:00pm

101 Huffman Ave, Dayton, OH 45403

• St. Peter RC Church Food Pantry

(937) 233-1503 or (937) 237-2112

Saturdays: 10:00am - 12:00pm

6161 Chambersburg Rd, Huber Heights, OH 45424

• St. Vincent de Paul (SVDP) - Supportive Housing Food Pantry

(937) 630-3950

Monday - Friday: 8:00am - 5:00pm - By Appointment ONLY, 2nd Tuesday: 10:0 am - 12:00pm (community can come)

1540 Brownleigh Rd, Kettering, OH 45429

• Storehouse Pantry (Pentecostal Fellowship International)

(937) 684-0204

1st & 3rd Mondays: 7:00pm - 8:30pm

9126 OH-126, Camden, OH 45330

• The Foodbank, Inc. - Mobile Pantries

(937) 461-0265

See website below for locations and hours

• The Hearth Community Place

(937) 903-9791

Tuesdays: 2:00pm - 7:00pm, CLOSED 1st Tuesday of the month

3415 Linden Ave, Dayton, OH 45410

• The Marketplace Movement Choice Food Pantry

(937) 640-1679

By appointment ONLY 3rd Saturday of month 9:00am - 1:00pm / 1st & 2nd Thursdays 1:00pm - 5:00pm (if there are 5 Saturdays in the month, they will not operate the 2nd Thursday)

3300 W Third St, Dayton, OH 45417

• Thrive Together - Hot Meal Site

(937) 434-8627 x 159

Tuesdays: 5:30pm - 8:00pm

637 E Whipp Rd, Centerville, OH 45459

• Triple C Community Outreach

(937) 369-4783

2nd & 4th Fridays: 9:00am - 11:00am

612 Salem Ave, Dayton, OH 45402

• United AME Church Food Pantry

(937) 372-3366

3rd Wednesday of month: 11:00am - 2:00pm, 5:00pm - 6:00pm

286 Church St, Xenia, OH 45385

• United Community Brethren Food Pantry and Hot Meal Site

(937) 275-1779

Hot Meal Hours: Thursdays: 5:30pm - 7:00pm / Pantry Hours: 3rd Saturday of the month: 11:00am - 1:00pm

15 W Hillcrest Ave, Dayton, OH 45405

• Village Food Pantry

(937) 687-1611

Wednesdays: 6:00pm - 7:00pm

335 S Church St, New Lebanon, OH 45345

• Vineyard Christian Fellowship Food Pantry

(937) 427-1912

Mondays & Wednesdays: 10:00am - 12:00pm (An additional mobile pantry is held at 1720 Linnbrook Dr, Dayton, OH 45406: 3rd Saturday, 10:00am - 12:00pm)

4081 Indian Ripple Rd, Beavercreek, OH 45440

• Virtuous New Life Ministries Food Pantry

(937) 388-5684

3rd Saturday: 3:00pm - 6:00pm and 4th Sunday: 12:00pm - 2:00pm

127 Market St, Brookville, OH 45449

• Wayman Chapel AME Church Food Pantry

(937) 268-8876

By Appointment ONLY - Thursdays: 10:00am - 1:00pm - No walk-ins

3317 Hoover Ave, Dayton, OH 45402

• Wesley Community Center Food Pantry

(937) 263-3556

Mondays, Tuesdays, Thursdays, Fridays: 10:30am - 12:30pm (emergency assistance available during business hours)

3730 Delphos Ave, Dayton, OH 45417

• With God’s Grace - Free Store

(937) 602-9981

See website for hours

5505 N Dixie Dr, Dayton, OH 45414

• With God’s Grace Mobile Food Pantries (Montgomery and Greene)

(937) 397-4124

See website for hours

622 Springfield St, Dayton, OH 45403

• Zion Baptist Church Food Pantry

(937) 275-6906

By Appointment Only, please call - 3rd Thursday: 11:00am - 1:00pm

1684 Earlham Dr, Dayton, OH 45406

