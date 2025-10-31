Where to get food assistance in the Dayton region

The following is a list of places in the Dayton area where food assistance can be found.
We’ll continue to update this information with available locations.
RELATED: Ohio to use up to $25M for food assistance during federal SNAP delay
• Abundant Season Pantry
(937) 275-3770
Bi-weekly Thursdays: 3:00pm - 4:30pm, BY APPOINTMENT no later than Monday at midnight
2023 Springboro West Road, Moraine, OH 45439
• AFL-CIO Labor Pantry
(937) 454-6901
Tuesdays & Thursdays: 9:00am - 12:00am, 1:00pm - 4:00pm - By Appointment Only
6550 Poe Ave.
• Apostolic Lighthouse Church Food Pantry
(937) 223-3737
2nd Saturday of the month: 10:00am - 12:00pm
2221 Harshman Rd, Dayton OH 45424
• Aspire Church Food Pantry
937-223-8505
2nd & 4th Wednesdays: 4:00pm - 6:00pm
51 Best St, Dayton, OH 45405
• Belmont United Methodist Food Pantry
937-254-1788
2nd & 4th Saturday of month: 10:00am - 11:45am
2701 S Smithville Rd, Dayton, OH 45420
• BOGG Ministries Mobile Pantry
(937) 435-6181 x174
Visit website for locations, days and times of services
• Bold Believers Community Involvement, Inc.
(937) 657-9343
2nd Saturdays of the month: 10:00am - 12:00pm
1306 Salem Ave, Dayton, OH 45406
• Catholic Social Services
(937) 223-7217
Monday - Friday: 9:30am - 11:30am, Closed 1st Friday of the month
922 W Riverview Ave, Dayton, OH 45402
• Central Christian Church Pantry
(937) 254-2649
Mondays: 1:00pm - 2:00pm
1200 Forrer Blvd, Dayton, OH 45420
• Church of The Cross – United Methodist Church Pantry
(937) 361-1635
3rd Wednesday of month: 5:00pm - 6:30pm
3121 Wilmington Pike, Kettering, OH 45429
• Circle of Faith Outreach Program Food Pantry
(937) 759-5655
3rd Saturday of month: 10:00am - 12:00pm
1800 W. Riverview Ave, Dayton, Ohio 45402
• Common Good Pantry of Preble County
(937) 456-6560
Mondays, Wednesdays, Fridays: 2:00pm - 4:00pm / May call for appointment if needed
113 S Cherry St, Eaton, OH 45320
• Community Action Mission Program (C.A.M.P.)
(937) 751-6235
Thursday: 12:00pm - 1:00pm, and 6:00pm - 7:00pm by appointment
115 E Walnut St, Farmersville, OH 45325
• Dakota Center
(937) 228-8961
Kid’s Café Hours: Monday - Friday, 2:00pm - 6:00pm / Pantry Hours: 3rd Thursday, 11:00am - 1:00pm
33 Barnett St, Dayton, OH 45402
• Daytonview Church of the Nazarene - Hot Meal Site
(937) 963-3245
1st Sunday of the month: 1:00pm - 2:00pm
441 Holt St, Dayton, OH 45402
• Emmanuel Lutheran Food Pantry
(937) 434-1798
3rd Thursday of the month: 10:00am - 6:00pm
4865 Wilmington Pk, Kettering, OH 45440
• Emmanuel SVDP Conference Food Pantry
(937) 228-3771
3rd Saturday of month: 9:00am - 1:00pm By Appointment
149 Franklin St, Dayton, OH 45402
• Eternal Light Baptist Church Food Pantry
(937) 854-5800
2nd Saturday of month: 11:00am - 1:00pm
5103 Schroeder Rd, Dayton, OH 45417
• Evangel Church of God Food Pantry
(937) 253-8342
Mondays: 5:00pm - 8:00pm
132 N Smithville Rd, Dayton, OH 45403
• Expressions of Life, Inc. Food Pantry
(937) 972-7368
Fridays: 11:00am - 2:30pm
160 Salem Ave, Dayton, OH 45406
• Fairview United Methodist Food Pantry
(937) 274-2180
Must call Monday at 9:00am & Friday at 9:00am for appointment for Pantry at 10:00am - 12:00pm / 2nd Saturday of month: 10:00am - 12:00pm for walk ins, Wednesday: 6:00pm - 8:00pm for walk-ins
828 Fairview Ave, Dayton, OH 45406
• Feeding Friends
(937) 434-3941
Thursdays: 5:30pm - 6:30pm
5737 Bigger Rd, Kettering, OH 45440
• Feeding Miracles Food Pantry
(937) 963-2029
2nd & 3rd Thursdays: 9:00am - 12:00pm and 4th Saturday: 10:00am - 12:00pm
5314 N. Main St, Dayton, OH 45415
• Fellowship Tabernacle Food Pantry
(937) 305-3613
3rd & 4th Saturday of month: 9:00am - 12:00pm
1780 State Route 380, Xenia, OH 45385
• First Dawn Food Pantry
(937) 433-0880
Thursdays: 6:00pm - 7:30pm
63 E Franklin St, Centerville, OH 45459
• FISH - Fairborn
(937) 902-5393
Tuesdays & Fridays: 1:00pm - 4:00pm
480 W Funderburg Rd, Fairborn, OH 45324
• FISH - Greene County
(937) 372-8441
Wednesdays & Thursdays: 12:00pm - 3:00pm; (Veterans & Military 2nd & 4th Saturdays: 9:00am - 11:00am)
774 Cincinnati Ave, Xenia, OH 45385
• FISH - Huber Heights
(937) 233-3474
Wednesdays & Fridays: 2:30pm - 4:00pm, By Appointment Only - (call between 8:00am - 1:00pm for appointment)
5954 Longford Rd, Huber Heights, OH 45424
• FISH - Preble (Camden)
(937) 452-6226
Check Facebook page (aka website) below for Friday hours (one Wednesday a month)
230 S Main St, Camden, OH 45311
• FISH - Southeast
(937) 433-8511
Mondays & Wednesdays: 1:00pm - 6:00pm, 2nd & 3rd Friday of month: Fridays By Appointment Only
7001 Far Hills Ave, Centerville, OH 45459
• Five Loaves and Two Fish Food Pantry at Spaulding Road Church of God
(937) 573-9493
2nd & 4th Wednesdays: 2:00pm - 5:00pm
1658 Spaulding Rd, Dayton, Ohio 45432
• Good Neighbor House
(937) 224-3003
Monday through Thursday: 9:00am - 2:00pm
627 E First St, Dayton, OH 45402
• Green Giving / Together Jamestown
(937) 971-8067
By Appointment only, Thursdays: 2:00pm - 6:00pm, every 4th Saturday: 10:00am - 1:00pm
260 S Charleston Rd, Jamestown, Ohio 45335
• Have a Gay Day Inc. Food Pantry
(937) 952-5715 or text (937) 795-3643
Sundays: 10:00 am - 12:00pm, 2:00pm - 4:00pm
1902 Needmore Rd, Dayton OH 45414
• Ignited Missions Food Pantry
(513) 255-2091
Mondays: 5:00 - 6:30pm
8501 Dayton-Germantown Pike, Germantown, OH 45327
• Lewisburg Area Outreach Food Pantry
(937) 414-4739 or (937) 417-1934
Mondays: 1:00pm - 4:00pm and Wednesdays: 2:00pm - 5:30pm
106 West Dayton St, Lewisburg, OH 45338
• Liberty Helping Hands Food Pantry
(937) 372-0279
1st & 3rd Monday of the month: 9:00am - 12:00pm
1180 Upper Bellbrook Rd, Xenia, OH 45385
• Lifting Up With Love Food Pantry
(937) 874-5274
2nd Thursday: 10:00am - 12:00pm, 4th Thursday: 5:00pm - 7:00pm
1642 Superior Ave, Fairborn, OH 45324
• Maranatha Worship Centre Food Pantry
(937) 279-0913
3rd Saturday of month: 12:00pm - 2:00pm
4501 Wolf Rd, Dayton, OH 45416
• McKinley UMC Food Pantry
(937) 228-1263 or (937) 716-1098
Thursdays: 3:30pm - 5:30pm
196 Hawthorne St, Dayton, OH 45402
• Miamisburg Helping Hands
(937) 866-9323
Monday 6:00pm - 8:00pm, Wednesday 2:00pm - 4:00pm, Call for Appointment
224 E Maple St, Miamisburg, OH 45342
• Mt. Carmel Food Pantry
(937) 268-6651
Thursdays: 10:00am - 1:00pm
5370 Dayton-Liberty Rd, Dayton, OH 45417
• MUM Food Pantry
(937) 249-0941
Tuesdays: 9:00am - 11:00am, Thursdays: 5:00pm - 7:00pm
26 N Locust St, West Carrollton, OH 45449
• Neighbor to Neighbor Food Pantry (Greenmont Oak Park)
(937) 252-6705
Mondays: 4:30pm - 5:30pm, Wednesdays: 5:30pm - 6:30pm, Saturdays: 10:00am - 11:00am
1921 Woodman Dr, Kettering, OH 45420
• New Point Church Food Pantry
(937) 622-5006
2nd & 4th Thursdays of the month from 5:00 pm - 7:00 pm
626 W. National Rd, Vandalia, Ohio 45377
• Njoy! Njoy! Hot Meal Site
(937) 279-7463
3rd Thursday of month: 11:00am - 1:00pm
1500 W Riverview Ave, Dayton, OH 45402
• North Riverdale Church Food Pantry
(937) 608-9253
3rd Wednesday of month: 3:00pm - 7:00pm
45 Kurtz Ave, Dayton, OH 45405
• Northeast Churches Pantry
(937) 567-0565
Wednesday: 1:00pm - 4:00pm
1404 Webster St, Dayton, OH 45404
• Northmont FISH Food Pantry
(937) 836-4807
Tuesdays & Thursdays: 4:30pm - 6:00pm - By appointment only
265 Smith Dr, Clayton, OH 45315
• Northwest Dayton SVDP Food Pantry
(937) 416-7260
Tuesdays: 9:00am - 10:00am
1000 West Wenger Rd, Englewood, OH 45322
• RCCG Dominion Center Food Pantry
(937) 301-2359
3rd Saturday of month: 1:00pm - 3:00pm
360 Elmhurst Rd, Dayton, OH 45417
• Revive Church Food Pantry
(937) 276-5424
Thursdays: 4:30pm - 6:00pm
2520 Arthur Ave, Dayton, OH 45414
• Shepard’s Hands Food Pantry
(937) 833-5562
Thursdays: 6:30pm - 7:30pm, 2nd & 4th week of month
665 W Westbrook Rd, Brookville, OH 45309
• Shiloh Church UCC Food Pantry
(937) 277-8953
4th Saturday of month: 9:00am - 12:00pm
5300 Philadelphia Dr, Dayton, OH 45415
• Spring Valley Global Methodist Church Food Pantry
(937) 862-7691
3rd Saturday: 10:00am - 12:00pm
1 Walnut St, Spring Valley, OH 45370
• St. John’s Evangelical Lutheran Church - Hot Meal Site
(937) 223-4444
Last Friday of the month lunch is served: 11:30am - 1:00pm
141 S Ludlow St, Dayton, OH 45402
• St. John’s UCC Food Pantry
(937) 855-2050
Tuesdays & Thursdays: 12:00pm - 2:00pm / 1st & 2nd Saturdays: 10:00am - 12:00pm
201 W Market St, Germantown, OH 45327
• St. Mary’s Food Pantry (SVDP)
(937) 256-5528
Tuesdays & Thursdays: 9:00am - 11:30am
310 Allen St, Dayton, OH 45410
• St. Paul UMC Food Pantry
(937) 252-4467
Mondays, Wednesdays, Thursdays: 10:00am - 1:00pm
101 Huffman Ave, Dayton, OH 45403
• St. Peter RC Church Food Pantry
(937) 233-1503 or (937) 237-2112
Saturdays: 10:00am - 12:00pm
6161 Chambersburg Rd, Huber Heights, OH 45424
• St. Vincent de Paul (SVDP) - Supportive Housing Food Pantry
(937) 630-3950
Monday - Friday: 8:00am - 5:00pm - By Appointment ONLY, 2nd Tuesday: 10:0 am - 12:00pm (community can come)
1540 Brownleigh Rd, Kettering, OH 45429
• Storehouse Pantry (Pentecostal Fellowship International)
(937) 684-0204
1st & 3rd Mondays: 7:00pm - 8:30pm
9126 OH-126, Camden, OH 45330
• The Foodbank, Inc. - Mobile Pantries
(937) 461-0265
See website below for locations and hours
• The Hearth Community Place
(937) 903-9791
Tuesdays: 2:00pm - 7:00pm, CLOSED 1st Tuesday of the month
3415 Linden Ave, Dayton, OH 45410
• The Marketplace Movement Choice Food Pantry
(937) 640-1679
By appointment ONLY 3rd Saturday of month 9:00am - 1:00pm / 1st & 2nd Thursdays 1:00pm - 5:00pm (if there are 5 Saturdays in the month, they will not operate the 2nd Thursday)
3300 W Third St, Dayton, OH 45417
• Thrive Together - Hot Meal Site
(937) 434-8627 x 159
Tuesdays: 5:30pm - 8:00pm
637 E Whipp Rd, Centerville, OH 45459
• Triple C Community Outreach
(937) 369-4783
2nd & 4th Fridays: 9:00am - 11:00am
612 Salem Ave, Dayton, OH 45402
• United AME Church Food Pantry
(937) 372-3366
3rd Wednesday of month: 11:00am - 2:00pm, 5:00pm - 6:00pm
286 Church St, Xenia, OH 45385
• United Community Brethren Food Pantry and Hot Meal Site
(937) 275-1779
Hot Meal Hours: Thursdays: 5:30pm - 7:00pm / Pantry Hours: 3rd Saturday of the month: 11:00am - 1:00pm
15 W Hillcrest Ave, Dayton, OH 45405
• Village Food Pantry
(937) 687-1611
Wednesdays: 6:00pm - 7:00pm
335 S Church St, New Lebanon, OH 45345
• Vineyard Christian Fellowship Food Pantry
(937) 427-1912
Mondays & Wednesdays: 10:00am - 12:00pm (An additional mobile pantry is held at 1720 Linnbrook Dr, Dayton, OH 45406: 3rd Saturday, 10:00am - 12:00pm)
4081 Indian Ripple Rd, Beavercreek, OH 45440
• Virtuous New Life Ministries Food Pantry
(937) 388-5684
3rd Saturday: 3:00pm - 6:00pm and 4th Sunday: 12:00pm - 2:00pm
127 Market St, Brookville, OH 45449
• Wayman Chapel AME Church Food Pantry
(937) 268-8876
By Appointment ONLY - Thursdays: 10:00am - 1:00pm - No walk-ins
3317 Hoover Ave, Dayton, OH 45402
• Wesley Community Center Food Pantry
(937) 263-3556
Mondays, Tuesdays, Thursdays, Fridays: 10:30am - 12:30pm (emergency assistance available during business hours)
3730 Delphos Ave, Dayton, OH 45417
• With God’s Grace - Free Store
(937) 602-9981
See website for hours
5505 N Dixie Dr, Dayton, OH 45414
• With God’s Grace Mobile Food Pantries (Montgomery and Greene)
(937) 397-4124
See website for hours
622 Springfield St, Dayton, OH 45403
• Zion Baptist Church Food Pantry
(937) 275-6906
By Appointment Only, please call - 3rd Thursday: 11:00am - 1:00pm
1684 Earlham Dr, Dayton, OH 45406
About the Author